“Nonna Gruffalò”: 20 anni dopo, il nuovo capitolo dell’amata serie di libri

Dopo il successo di “Il ladro di zucche”, il periodo positivo per Emme Edizioni prosegue con l’uscita (attesissima) di “Nonna Gruffalò”, il terzo capitolo della serie creata da Julia Donaldson e illustrata da Axel Scheffler (che con i primi due volumi ha venduto 18 milioni di copie, tradotte in oltre 100 lingue)

Continua il periodo positivo per la casa editrice Emme Edizioni e per l’editoria per l’infanzia. Se infatti abbiamo già parlato di Alice Hemming e del suo Il ladro di zucche (traduzione di Giuditta Campello), protagonisti in classifica a settembre, ora successo fa rima con Nonna Gruffalò, il nuovo volume della serie realizzata da Julia Donaldson e illustrata da Axel Scheffler (traduzione di Laura Pelaschiar).

Dopo Il Gruffalò (1999) e Gruffalò e la sua piccolina (2004), la famiglia si allarga e accoglie nel bosco frondoso la figura della Nonna. Ovviamente, non mancheranno anche gli altri simpatici personaggi: la Volpe, il Serpente, la Civetta e il coraggioso Topo.

Un successo mondiale per i bambini e le bambine dai 3 anni

Dopo oltre 20 anni dall’ultimo libro, Gruffalò torna in libreria ed è proprio la sua creatrice, nata a Londra nel 1948 e autrice di molte opere per bambini, a raccontare la genesi dell’opera e la scelta di pubblicare dopo così tanto tempo. “Scrivere un seguito è sempre una sfida. Solo quando la National Literacy Trust, il cui lavoro mi ha molto colpita, ha utilizzato i nostri primi due libri nell’ambito del suo programma Early Words Matter, mi sono convinta a tirare fuori la mia idea dal cassetto e a vedere se potevo trasformarla in una storia davvero soddisfacente”.

Con lei, lo storico illustratore Axel Scheffler che, invece, afferma: “Un giorno, all’improvviso, mi è arrivato un meraviglioso nuovo testo da Julia. Potevo rifiutare? Certo che no! Inoltre, sono molto contento che i Gruffalò saranno coinvolti in tante attività benefiche, grazie al supporto della National Literacy Trust, per raggiungere ancora più giovani lettori”.

E mentre il nuovo libro inizia a scalare le classifiche e diffondersi tra i giovani lettori, non dobbiamo dimenticare il grande successo già avuto. I primi due titoli della serie, infatti, hanno venduto complessivamente più di 18 milioni di copie e sono stati tradotti in oltre 100 lingue.

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Fotografia header: foto di Urszula Soltys