Il ladro di zucche di Alice Hemming
Bambini e ragazzi

“Il ladro di zucche”: il successo in libreria dell’amicizia tra uno scoiattolo e un uccellino…

Bambini e ragazzi
di Redazione Il Libraio 11.09.2026

Dopo “Il ladro di foglie”, “Il ladro di neve”, “Il ladro di fiori”, “Il ladro di sole”, è un successo in libreria anche “Il ladro di zucche”, divertente (e istruttivo) libro per bambine e bambini dai 4 anni dell’inglese Alice Hemming – I particolari

Tra i nuovi libri protagonisti in classifica in questi giorni c’è anche una divertente (e colorata) storia per bambine e bambini: Il ladro di zucche di Alice Hemming, in libreria per Emme Edizioni, nella traduzione di Giuditta Campello (e con le simpatiche illustrazioni di Nicola Slater).

Si tratta di un’altra avventura di una serie già da tempo apprezzata, che vede protagonista la “coppia di amici più simpatica del bosco”, formata da uno scoiattolo e da un uccellino che, di volta in volta, scoprono i vari “misteri” della natura (come l’arrivo della primavera con i fiori, o la neve d’inverno, quando le giornate che si accorciano…).

Il ladro di zucche

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Di cosa parla Il ladro di zucche?

Nel nuovo libro, scoiattolo ha un sospetto… una mattina, infatti, lui e uccello hanno raccolto le loro cinque bellissime zucche. Cinque? Ma adesso sono quattro! … tre! … due! Anzi… ne resta una sola! Allora non c’è dubbio: nel bosco c’è un ladro di zucche in agguato

L’autrice della serie

Alice Hemming

Alice Hemming

A firmare questa apprezzata serie, consigliata dai 4 anni, è Alice Hemming, scrittrice inglese che, dopo aver lavorato come bibliotecaria, editor di siti internet e presso un’università, ha cominciato a dedicarsi alla scrittura. Dal 2013 ha pubblicato più di 50 libri, in Inghilterra e all’estero, compresi Il ladro di foglie, Il ladro di neve, Il ladro di fiori, Il ladro di sole, e ora anche Il ladro di zucche.

Copertina di il ladro di fiori

A proposito, tra le caratteristiche di questi libri c’è, a fine volume, la presenza della spiegazione scientifica del “mistero” di turno…

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