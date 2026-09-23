Ragazzo legge in biblioteca
Scuola

Guide gratuite, video-podcast, schede didattiche e incontri nelle classi: torna Il Libraio Scuola

Scuola
di Redazione Il Libraio 23.09.2026

Con l’avvio dell’anno scolastico torna anche Il Libraio Scuola, che promuove la lettura tra i più giovani attraverso una sezione online dedicata al mondo della scuola, delle educatrici e degli educatori. Il progetto di GeMS accoglie le due guide gratuite “Lettori si diventa”, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, e “Leggere il mondo” per la scuola secondaria di secondo grado. E la prima edizione di “Scintille”, pensata per promuovere l’incontro tra autori, autrici e studenti nelle superiori. Spazio inoltre a 7 nuove puntate del video-podcast “Merlino”, in cui scrittori e scrittrici si confrontano su temi fondamentali legati all’educazione emotiva e sentimentale delle ragazze e dei ragazzi di oggi – I particolari

Con l’avvio dell’anno scolastico torna anche Il Libraio Scuola, il progetto del Gruppo editoriale Mauri Spagnol che promuove la lettura tra i più giovani attraverso una sezione online dedicata al mondo della scuola, delle educatrici e degli educatori. Il progetto accoglie le due guide gratuite Lettori si diventa, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, e Leggere il mondo per la scuola secondaria di secondo grado. E la prima edizione di Scintille, pensata per promuovere l’incontro tra autori e studenti nelle scuole superiori.

Alla base del progetto, la convinzione che il segreto per far leggere le nuove generazioni è sapere come coinvolgerle.

I NUMERI DEL PROGETTO

I numeri confermano il successo di un’iniziativa che in questi anni ha coinvolto sempre più insegnanti e giovani lettrici e lettori: Lettori si diventa ha raggiunto 21.400 alunni di 1.400 classi, dando vita a 197 incontri e coinvolgendo oltre 8mila docenti. Leggere il mondo raccoglie una selezione di 300 titoli e ha superato i 50mila download.

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Stefano Mauri, Presidente e Amministratore delegato di GeMS e direttore della rivista Il Libraio, sottolinea: “Grazie al lavoro degli insegnanti, i libri possono diventare strumenti di scoperta, confronto e crescita, ma anche un piacevole spazio di intrattenimento e meraviglia. La selezione ragionata di classici e opere contemporanee proposta dialoga con ragazze e ragazzi, accompagnandoli a una vita migliore, stimolando la curiosità e assecondando il loro desiderio di conoscere“.

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IL SESTO NUMERO DI LEGGERE IL MONDO

Il Libraio Scuola Leggere il Mondo settembre 2026

SCARICA IL PDF DELLA NUOVA GUIDA 

Giunge alla sua sesta edizione Leggere il mondo, la guida digitale dedicata alla scuola secondaria di secondo grado. Pensata come uno strumento di supporto per insegnanti, genitori, librai, bibliotecari e educatori, propone oltre 40 titoli selezionati e organizzati in percorsi di lettura. Il tema di questo nuovo numero è la ricerca: della bellezza, dei diritti, di nuove opportunità e del rapporto con gli altri.

Questo numero è inoltre arricchito da una nuova sezione di schede didattiche (per 5 dei libri della guida) per il lavoro in classe scaricabili e personalizzabili dagli insegnanti.

Spazio, tra l’altro, a una riflessione di Nicola Gardini sull’Odissea, e ad altri articoli.

La redazione di Leggere il mondo è affidata a Lucia Tomelleri, mentre la consulenza didattica è a cura di Gloria Maria Ghioni, insegnante di lettere, collaboratrice del sito ilLibraio.it e fondatrice del sito Criticaletteraria.org.

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LA NEWSLETTER DEDICATA AL PROGETTO

ebook Jane Austen La tenerezza del cuore Garzanti

Si collega al Libraio Scuola la newsletter dedicata, che permette di ricevere in anteprima la guida Leggere il mondo e altri contenuti esclusivi. I nuovi iscritti e le nuove iscritte, tra l’altro, riceveranno in omaggio l’ebook La tenerezza del cuore di Jane Austen (Garzanti).

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LA SESTA EDIZIONE DI LETTORI SI DIVENTA

Lettori si diventa settembre 2026

Lettori si diventa di Salani quest’anno celebra la sua sesta edizione. Forte di centinaia di incontri organizzati nelle scuole di tutta Italia e di migliaia di studenti e studentesse coinvolti, la guida si rivolge alle docenti, agli insegnanti e a tutti coloro che promuovono la lettura nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Attraverso un catalogo costantemente aggiornato, disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito dedicato, offre percorsi di lettura tematici e materiali didattici pensati per supportare e arricchire il lavoro in classe.

Uno degli elementi distintivi dell’iniziativa è la possibilità di organizzare incontri tra alunni e autori del catalogo Salani e degli altri marchi del Gruppo editoriale Mauri Spagnol – Ape Junior, Garzanti, Guanda, La Coccinella, Magazzini Salani, Nord-Sud e Tre60. Gli appuntamenti, che rappresentano il momento conclusivo di un percorso di lettura condivisa, sono un’occasione di confronto diretto con le autrici e gli autori, contribuendo ad alimentare la curiosità e il piacere della lettura nei giovanissimi.

Durante l’anno scolastico, inoltre, Lettori si diventa organizza webinar dedicati agli insegnanti, una serie di appuntamenti online gratuiti ed estendibili a tutte le colleghe e i colleghi interessati.

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L’INIZIATIVA CRITICI SI DIVENTA

Rinnovata anche l’iniziativa Critici si diventa che dà agli studenti la possibilità di trasformarsi in piccoli critici. Per partecipare è sufficiente scrivere una recensione (di classe o individuale) del libro che è stato oggetto dell’incontro e inviarla all’indirizzo lettorisidiventa@salani.it. Il testo vincitore viene selezionato a insindacabile giudizio della redazione Salani e lo studente, la studentessa o la classe che avrà scritto la recensione migliore farà ricevere alla scuola una donazione di mille euro.

Durante l’anno scolastico, inoltre, Lettori si diventa organizza webinar gratuiti dedicati agli insegnanti.

“Se in queste settimane i cinema si sono riempiti di ragazzi che guardano L’Odissea, vuol dire che se i classici prendono vita restano i punti di riferimento della formazione. E che se i romanzi e i saggi sono appassionanti e se i professori  sono capaci di fare innamorare i ragazzi e di stimolare la loro immaginazione lavoreremo tutti a un Paese migliore”, spiega Mariagrazia Mazzitelli, Direttrice editoriale di Salani.

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LE NUOVE PUNTATE DEL VIDEO-PODCAST MERLINO 

podcast Merlino Il Libraio Scuola

QUI IL VIDEO PODCAST SU SPOTIFY

QUI IL VIDEO-PODCAST SU YOUTUBE

Dopo il successo della prima edizione (e le due puntate principali della scorsa primavera), torna Merlino, il video-podcast di 6 episodi della durata di 10 minuti l’uno, in cui scrittori e scrittrici si confrontano su temi fondamentali legati all’educazione emotiva e sentimentale delle ragazze e dei ragazzi di oggi.

Merlino “nasce per restituire uno sguardo approfondito e originale su temi come il rispetto della natura, l’accettazione delle proprie fragilità, la capacità di lottare per i propri diritti, il valore delle storie, la capacità di coltivare la speranza, amare la poesia e l’importanza di affrontare le proprie paure”.

Le puntate, pubblicate a cadenza settimanale, sono disponibili su tutte le piattaforme di streaming podcast e video, a partire da Spotify e YouTube.

Ecco i sette nuovi episodi di Merlino:

E in più una puntata speciale live, registrata a Pordenonelegge, con Thomas Schlesser sul tema Crescere attraverso la forza della poesia.

Lo sviluppo del video-podcast Merlino è in collaborazione con Storielibere, piattaforma editoriale pioniera del podcast in Italia.

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IN CLASSE BASTA UNA SCINTILLA

Scintille

Infine, la novità di quest’anno: il debutto di Scintille, il progetto per le scuole superiori ideato da Ponte alle Grazie con la partecipazione di Bollati Boringhieri. Lo scopo è promuovere il dialogo in classe su tematiche rilevanti e attuali attraverso un percorso di lettura e approfondimento, individuale o collettivo, guidato dal docente. Il percorso si conclude con un incontro, in presenza oppure online, con l’autore o autrice.

Per scoprirne di più è possibile visitare la landing page riservata a Scintille. Per tutte le ulteriori informazioni riguardanti il progetto e per comunicare la propria adesione è possibile scrivere una mail a scintille@ponteallegrazie.it

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Fotografia header: Lettura in biblioteca (foto di GettyEditorial)

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