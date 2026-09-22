I nuovi progetti di Bookcity Milano per i lettori e le lettrici più giovani

BookCity Milano, che torna con la 14esima edizione dal 23 al 29 novembre, presenta una serie di nuovi progetti per i lettori e le lettrici più giovani. Oltre agli appuntamenti con “BookCity per le Scuole” e “BookCity Università”, infatti, debutta “BookCity Milano 0-6”, un evento diffuso “parallelo” alla manifestazione principale, pensato per avvicinare alla lettura bambini e famiglie, “soprattutto nei quartieri della città dove l’offerta culturale arriva in modo più discontinuo” – I particolari

Dal 23 al 29 novembre 2026 torna BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura, giunta alla quattordicesima edizione. Con la nuova curatela, affidata Marco Balzano, la rassegna, di cui ilLibraio.it è media partner sin dalla prima edizione, si presenta quest’anno in “una veste rinnovata”, con “nuovi format pensati per fare del libro uno spazio di dialogo attivo e di incontro autentico tra autori e lettori”.

In attesa di scoprire le novità e gli ospiti di BookCity Milano 2026, nell’incontro di presentazione di lunedì 26 ottobre, si delineano i progetti per i lettori e le lettrici più giovani, con un programma che quest’anno raggiunge anche la prima infanzia con BookCity Milano 0-6, un evento diffuso “parallelo” alla manifestazione principale, pensato per avvicinare alla lettura bambini e famiglie, soprattutto nei quartieri della città dove l’offerta culturale arriva in modo più discontinuo.

BookCity per le Scuole torna con i suoi progetti più amati, come BCZeta, il laboratorio di autogestione culturale che si rinnova per la sua quarta edizione, a cui si aggiunge un vero e proprio programma annuale, con percorsi pensati per classi e docenti e un nuovo concorso per le scuole sul tema dell’anno.

BookCity Università declina il tema dell’anno attraverso riflessioni, performance e dialoghi multidisciplinari negli atenei, le accademie e i conservatori del territorio.

Il progetto BookCity Milano 0-6

Tra le novità di questa edizione, come detto, BookCity Milano 0-6 è il progetto dedicato alla promozione della lettura per la fascia 0-6 anni, realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo nell’ambito della sfida Anita – L’infanzia prima, “volta a prevenire le fragilità educative e sociali, favorire il benessere dei nuclei familiari e rafforzare i servizi che contribuiscono al corretto sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale sin dalla prima infanzia”.

Realizzato in dialogo con i presidi della rete Mimì (Milano Mille Giorni), la rete di supporto in area materno infantile nata con l’obiettivo di contrastare la povertà di bambini e bambine nei primi 1000 giorni di vita, BookCity Milano 0-6 nasce come evento diffuso parallelo alla manifestazione principale, che raggiunge i diversi municipi milanesi, con un evento anche a Cremona, al Nuovo Polo dell’Infanzia “Mario Lodi”.

Per questa edizione “pilota”, il programma di BookCity Milano 0-6 sarà composto da letture ad alta voce, incontri e laboratori pensati per i lettori e le lettrici di domani e per le loro famiglie, ma anche per insegnanti, educatori ed educatrici, per sperimentare e riflettere sull’approccio alla lettura nella prima infanzia. Gli appuntamenti vedranno la partecipazione di autori e autrici, illustratori e illustratrici di libri per l’infanzia, ma anche di personalità provenienti dal mondo del teatro, della letteratura e dell’arte, in grado di connettere il mondo della parola scritta con linguaggi diversi. Anche il palinsesto di BookCity Milano 0-6 sarà composto da un programma di eventi autoprodotti, nato dalle proposte di associazioni,biblioteche e altre realtà cittadine e appartenenti alle reti di prossimità.

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“Crediamo che la lettura resti uno strumento prezioso di incontro e di dialogo”

“BookCity Milano nasce come manifestazione diffusa e cresce restando fedele alla sua vocazione: essere, sempre di più, un luogo aperto a tutte le età della lettura. In un momento in cui il dibattito pubblico interroga anche la composizione della popolazione scolastica, crediamo che la lettura resti uno strumento prezioso di incontro e di dialogo, capace di unire studenti e famiglie al di là delle differenze. È in questa direzione che continuiamo a investire su progetti che valorizzano le risorse e le potenzialità di ragazzi e ragazze delle scuole milanesi, convinti però che questo presidio culturale debba partire prima, dalla prima infanzia, coinvolgendo famiglie, educatori e comunità in maniera capillare sul territorio”, ha dichiarato Luca Formenton, presidente di Fondazione BookCity Milano.

“Un’opportunità preziosa per avvicinare bambini e famiglie alla lettura”

“BookCity Milano 0-6 rappresenta un’opportunità preziosa per avvicinare bambini e famiglie alla lettura e per valorizzare il ruolo che libri e storie possono avere nella crescita dei più piccoli. Con la sfida Anita – L’infanzia prima, Fondazione Cariplo sostiene progetti che contrastano le disuguaglianze educative e promuovono il benessere di bambini e bambine attraverso il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità educanti. La lettura fin dai primi anni di vita favorisce lo sviluppo del linguaggio, rafforza le relazioni e alimenta la curiosità verso il mondo. In questa prospettiva, iniziative come BookCity Milano 0-6 contribuiscono a creare opportunità educative diffuse e a promuovere un contesto favorevole alla crescita, al benessere e allo sviluppo delle nuove generazioni”, aggiunge Valeria Negrini, Vice Presidente di Fondazione Cariplo.

BookCity Milano per le Scuole ha un nuovo concorso

BookCity per le Scuole torna anche quest’anno con un percorso di “progetti che mettono al centro la lettura come esperienza condivisa, trasformando le aule in un laboratorio diffuso di idee e cittadinanza”.

Novità del 2026, la prima edizione del Concorso dedicato a 10 scuole secondarie di Milano (5 di I grado e 5 di II grado) incentrato sul tema dell’anno – Il senno sulla luna. Nel corso del mese di settembre, Balzano incontrerà i docenti e le docenti del territorio per presentare il Concorso, offrire consigli di lettura e spunti; successivamente, sarà lanciata una call to action sul tema, a cui le classi potranno partecipare con elaborati di natura diversa: testi narrativi, testi poetici, riflessioni, lettere, dialoghi, illustrazioni o altre forme espressive.

A fare da giuria e a condurre l’evento di premiazione, in programma mercoledì 25 novembre, gli studenti e le studentesse di BCZeta, il laboratorio di autogestione culturale di BookCity che vede impegnati ragazzi e ragazze delle scuole milanesi nella costruzione di un vero e proprio festival, sotto ogni suo aspetto: dalla scelta dei temi e degli ospiti, all’organizzazione degli incontri, alla loro conduzione.

Oltre all’appuntamento di premiazione, gli studenti e le studentesse di BCZeta, cureranno una rassegna di quattro incontri in programma sabato 17 ottobre 2026 al Laboratorio di Fondazione Mondadori. Nel corso degli incontri, da loro interamente organizzati e condotti, si parlerà di quattro diversi temi individuati durante la fase progettuale: rapporto tra denaro e felicità, l’amore nella musica indie e trap, la scelta del percorso di studi e l’informazione (e la disinformazione) online.

BookCity Milano per le Università

Anche quest’anno BookCity Università torna con un palinsesto che declina il tema dell’anno attraverso “riflessioni, performance e dialoghi multidisciplinari” negli atenei, le accademie e i conservatori del territorio: “una comunità coesa, che apre i suoi spazi alla città riconfermando la sua capacità di leggere il presente, promuovere il confronto e riaffermare il valore civile della conoscenza”. In “modo particolarmente evidente” in questa edizione BookCity Università si presenta come “parte integrante e costitutiva della manifestazione e della città che la ospita, come luogo di accesso al pubblico generalista offrendo agli appassionati della lettura occasioni di incontro non accademiche. Inoltre molte sedi Universitarie aprono biblioteche e raccolte, espongono manoscritti, codici edizioni rare”.

Il tema di BookCity Milano 2026

Il senno sulla Luna – Sette giorni di libri, ragioni e follie è il focus tematico dell’anno di Bookcity (manifestazione promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dalla Fondazione BOOKCITY MILANO, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da AIE – Associazione Italiana Editori), che prende ispirazione da uno degli episodi più celebri della letteratura universale: quello dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, in cui Astolfo si reca sulla Luna per recuperare il senno del paladino impazzito, custodito in un’ampolla di vetro. Un’immagine potente e al tempo stesso fragile, che ci parla a oltre cinque secoli di distanza di quanto sia sempre più necessario e urgente, oggi, provare a ritrovare il filo della lucidità.

Fotografia header: Bookcity Milano (foto Mirabelli)