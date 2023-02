Christelle Dabos (autrice della saga “L’Attraversaspecchi”) ha scritto un nuovo libro…

Si intitola “Ici et seulement ici”, e in Francia è in uscita ad aprile 2023. Sarà l’inizio di una nuova saga fantasy (dopo il fantasy bestseller “L’Attraversaspecchi”, tra i preferiti su #BookTok) o uno stand-alone? Christelle Dabos, nell’attesa, ha lasciato alcuni appunti sul suo taccuino…

Christelle Dabos, autrice della saga-bestseller L’Attraversaspecchi, ha scritto un nuovo libro. Si intitola Ici et seulement ici, e in Francia è in uscita ad aprile 2023 (ancora non è stato annunciata la data di pubblicazione in Italia da parte di e/o).

Sarà l’inizio di una nuova saga fantasy o uno stand-alone? Nell’attesa di scoprirlo, qui il nostro approfondimento suL’Attraversaspecchi, serie composta da quattro volumi (il primo dei quali è stato pubblicato in Francia nel 2013, il secondo nel 2015, il terzo nel 2017 e il quarto nel 2019), che ha fatto il suo debutto in Italia nel 2018 con il primo capitolo, Fidanzati dell’inverno, a cui hanno fatto seguito Gli scomparsi di Chiardiluna, La memoria di Babel ed Echi in Tempesta.

Qui, invece, la foto del taccuino dell’autrice, che accenna al nuovo libro…