Ecco i libri vincitori della decima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi

Sara Marconi, Luca Tortolini e Jacqueline Woodson vincono il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2025, nelle categorie di concorso 6+, 8+ e 11+ – I particolari

A Più Libri Più Liberi sono stati annunciati i vincitori della decima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, categorie di concorso 6+, 8+ e 11+. Si tratta di Sara Marconi, Luca Tortolini e Jacqueline Woodson.

I premi sono stati consegnati in Fiera, alla presenza di circa 1000 studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado provenienti da tutta Italia e dall’estero (Francia e Belgio).

Questi i libri più votati dai giovanissimi lettori e lettrici in rappresentanza delle 390 scuole che compongono la giuria.

Categoria 6+ (6-7 anni): Sara Marconi, I sogni di Yume (Lapis Edizioni), illustrato da Anna Curti.

Categoria 8+ (8-10 anni): Luca Tortolini, Un desiderio al giorno (Mondadori), illustrato da Giulia Vetri.

Categoria 11+ (11-13 anni): Jacqueline Woodson, Proteggimi (Fandango Libri), tradotto da Chiara Baffa.

Questi gli altri libri finalisti nelle tre categorie di concorso, selezionati a maggio dal Comitato scientifico composto da scrittori, studiosi, insegnanti ed esperti di promozione della lettura: Alessandro Barbaglia, Simonetta Bitasi, Lorenzo Cantatore, Tania Coleti, Maria Greco, Maddalena Vaglio Tanet e Marcella Terrusi.

Categoria 6+:

-Katie Clapham, Una libreria molto speciale (Emme Edizioni), tradotto da Giuditta Campello, illustrato da Kirsti Beautyman.

-Heinz Janisch, Il re e il mare (Gallucci), tradotto da Angela Ricci e illustrato da Wolf Erlbruch.

-Puck Koper, L’acqua è per i pesci (Terre di mezzo), tradotto da Olga Amagliani.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Categoria 8+

-Ross Montgomery, Rebel (Piemme), tradotto da Maurizio Bartocci.

-Maria Parr, Oscar e io (Beisler), tradotto da Alice Tonzig, illustrato da Åshild Irgens.

Categoria 11+

-Deborah Ellis, Le piccole astuzie (La Nuova Frontiera Junior), tradotto da Federico Taibi.

-Jay Hardwig, Semplicemente Maria (Uovonero), tradotto da Sante Bandirali.

-Saša Stanišić, Il lupo (Iperborea), tradotto da Claudia Valentini e illustrato da Regina Kehn.

Durante la cerimonia di premiazione, condotta da Simonetta Bitasi e Alessandro Barbaglia, sono intervenuti insieme agli autori finalisti Giuseppe Iannaccone, presidente Centro per il libro e la lettura, Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, che ha portato anche i saluti di Giuseppe D’Avino, presidente di Strega Alberti Benevento, Isabella Del Monte, responsabile dei progetti culturali di Bologna Children’s Book-BolognaFiere, e Lorena De Vita, Ufficio Sponsorships BPER Banca.

I premi per ciascuna categoria di concorso sono offerti da Strega Alberti Benevento.

Anche quest’anno BPER Banca, main partner del Premio, ha premiato con un contributo all’acquisto di attrezzature scolastiche due scuole della giuria per le originali attività di lettura in classe. Sono l’Istituto Comprensivo Giacomo Ferrari, Scuola primaria Anna Frank (Parma), per la categoria 6+, e l’Istituto Comprensivo Villa Minozzo (Reggio Emilia), per la categoria 8+. Premiata anche Emily Amodio, dell’Istituto Comprensivo S. Giovanni Bosco di Polignano a Mare, per la migliore recensione a un libro finalista nella categoria di concorso 11+.

Fotografia header: I vincitori del Premio Strega Ragazzi Ragazze 2025 - foto Musacchio Pasqualini