Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2025, ecco i libri finalisti (e il miglior esordio)

È Yeonju Choi la vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, categoria Libro d’esordio 2025, con Gatto Mo e gli amici del bosco (Feltrinelli), tradotto da Giuliana Parziale. Lo ha annunciato oggi Rossella Pace, responsabile scuola del Centro per il libro e la lettura, in un incontro dedicato ai giovani giurati nell’Arena Bookstock del Salone del Libro di Torino.

Il Comitato scientifico, composto da scrittori, studiosi, insegnanti ed esperti di promozione della lettura – Alessandro Barbaglia, Simonetta Bitasi, Lorenzo Cantatore, Tania Coleti, Maria Greco, Elena Pasoli, Giovanni Solimine (presidente), Marcella Terrusi – ha così motivato la scelta: “Gatto Mo e gli amici del bosco è una fiaba dolce, semplice e profonda che accompagna i piccoli lettori in un viaggio di crescita e scoperta. Attraverso un percorso simbolico nel bosco, Gatto Mo incontra diversi personaggi che lo aiutano ad affrontare le sue paure, prima fra tutte quella dell’ignoto, rappresentata dall’orso temuto da tutti, ma in realtà innocuo. Ogni incontro diventa un’occasione di riflessione, coraggio e speranza, segnando una tappa importante nel cammino del protagonista verso la maturità. Lo stile narrativo è lineare e accessibile, arricchito da illustrazioni ispirate al vero gatto dell’autrice, che rendono il racconto ancora più coinvolgente. Un libro tenero e avvincente, perfetto per i giovani lettori in cerca di storie che parlano al cuore”.

Hanno partecipato all’incontro Sante Bandirali, traduttore e editore di Semplicemente Maria (Uovonero), e l’autrice finalista Valentina Rodini, Il Bambino e il Maestro (Einaudi Ragazzi), e Giuliana Parziale traduttrice del Gatto Mo e gli amici del bosco (Feltrinelli).

Alla premiazione, condotta da Alessandro Barbaglia, sono intervenuti Lorena De Vita (Ufficio Sponsorships BPER Banca), Elena Pasoli (Exibition Manger Bologna Children’s Book Fair), Giovanni Solimine (presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci), e i componenti del Comitato scientifico Vittorio Macioce, Marcella Terrusi e Maddalena Vaglio Tanet.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

L’autrice premiata è intervenuta con un video messaggio. Riceverà una targa e un premio in denaro offerto da Strega Alberti Benevento. Un premio di pari entità, offerto da BolognaFiere, è stato assegnato alla traduttrice.

Sono stati annunciati i titoli dei libri finalisti alle categorie di concorso 6+, 8+, 11+.

Categoria 6+

Katie Clapham, Una libreria molto speciale (Emme Edizioni) tradotto da Giuditta Campello, illustrato da Kirsti Beautyman.

Heinz Janisch, Il re e il mare (Gallucci), tradotto da Angela Ricci e illustrato da Wolf Erlbruch.

Puck Koper, L’acqua è per i pesci (Terre di mezzo Editore), tradotto da Olga Amagliani.

Sara Marconi, I sogni di Yume (Lapis Edizioni), illustrato da Anna Curti.

Categoria 8+

Ross Montgomery, Rebel (Piemme), tradotto da Maurizio Bartocci.

Maria Parr, Oscar e io (Beisler Editore), tradotto da Alice Tonzig, illustrato da Ashild Irgens.

Luca Tortolini, Un desiderio al giorno (Mondadori), illustrato da Giulia Vetri.

Categoria 11+

Deborah Ellis, Le piccole astuzie (La Nuova Frontiera), tradotto da Federico Taibi.

Jay Hardwig, Semplicemente Maria (Uovonero), tradotto da Sante Bandirali.

Saša Stanišić, Il lupo (Iperborea), tradotto da Claudia Valentini e illustrato da Regina Kehn.

Jacqueline Woodson, Proteggimi (Fandango Libri), tradotto da Chiara Baffa.

I vincitori di ciascuna categoria verranno scelte dalle 390 giurie di ragazze e ragazzi in Italia e all’estero composte da scuole, biblioteche e gruppi di lettura, per un totale di oltre 6000 studenti. I premi saranno consegnati a Roma, a dicembre, durante Più Libri Più Liberi. Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria.

I premi per ciascuna categoria di concorso sono offerti da Strega Alberti Benevento. Nel caso in cui le opere più votate fossero in traduzione, sono previsti premi di pari entità per i traduttori, offerti da BolognaFiere.