Il commissario ricciardi rai 1
Serie TV

“Il Commissario Ricciardi”: su Rai1 la terza stagione, con Lino Guanciale e Maria Vera Ratti

Serie TV
di Redazione Il Libraio 08.11.2025

“Un’apertura al mondo che chi ha letto i libri aspettava da tempo…”: da lunedì 10 novembre, per quattro prime serate, la quarta stagione di “Il Commissario Ricciardi”, serie tv tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, che porta nella Napoli degli anni ’30 – I particolari

Il Commissario Ricciardi, serie tv tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (qui il nostro speciale su tutti i libri dello scrittore noir napoletano), che porta nella Napoli degli anni ’30, torna su Rai1 con la terza stagione: da lunedì 10 novembre, spazio a quattro prime serate.

Diretta da Gianpaolo Tescari (affiancato da Alessandro Scuderi nel terzo episodio), la serie (venduta all’estero a Disney) vede protagonisti Lino Guanciale e Maria Vera Ratti.

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Un’apertura al mondo che chi ha letto i libri aspettava da tempo

Spazio a nuove indagini, e a “un’apertura al mondo che chi ha letto i libri aspettava da tempo“, come ha spiegato lo stesso Guanciale.

Come si legge su Repubblica, “Guanciale non nasconde che, quando gli è stato proposto il progetto, si è chiesto se un personaggio ‘così introverso e tormentato potesse funzionare in televisione’ e si è detto che valeva la pena fare questa scommessa: ‘La mia estrazione contadina mi ha indotto a pensare se va bene, bene, se va male pazienza’”.

Può interessarti anche

Gialli, tutti libri e le serie di Maurizio de Giovanni: un viaggio noir (con al centro Napoli)
Redazione Il Libraio 18.10.2025 Gialli, tutti libri e le serie di Maurizio de Giovanni: un viaggio noir (con al centro Napoli)

La trama porta a Napoli nel dicembre 1933

La trama porta a Napoli nel dicembre 1933. Ricciardi continua a indagare tra i fantasmi delle vittime di morte violenta. Nonostante questa maledizione, sembra però che per il commissario si avvii ad un periodo più roseo, grazie anche all’amore di Enrica….

Lo stesso Guanciale a questo proposito aggiunge: “Siamo arrivati al momento in cui Ricciardi si abbandona alla possibilità di costruirsi un pezzetto di felicità passando attraverso l’amore e le sue conseguenze… la decisione l’ha presa quando ha chiesto al cavalier Colombo, sul letto d’ospedale, l’autorizzazione a frequentare la figlia Enrica. Ma gli effetti di questa decisione gli scappano di mano. Ricciardi si troverà fuori controllo, il che è un po’ una benedizione”. E sottolinea: “Da attore è stato divertente godermi la fatica di tenere la briglia corta e poi, finalmente, lasciarla andare. Il re è nudo, ha dismesso la corazza e vive quell’imbarazzo adolescenziale della prima volta in amore”.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Il senso del dolore. L'inverno del commissario Ricciardi

Il primo libro sul commissario…

Con Il senso del dolore – L’inverno del commissario Ricciardi (Einaudi Stile Libero, 2012, originariamente pubblicato con il titolo Le lacrime del pagliaccio da Graus Editore) de Giovanni aveva aperto le porte a un mondo in cui, come abbiamo raccontato, la Napoli degli anni ’30 non è solo sfondo, ma personaggio vivo e vibrante, attraversato da passioni e fantasmi.

Da poco è in libreria per Feltrinelli il nuovo romanzo di de Giovanni, L’orologiaio di Brest.

Scopri la nostra pagina Linkedin

Seguici su Telegram
Scopri la nostra pagina LinkedIn

Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it

Seguici su LinkedIn Seguici su LinkedIn

 

 

Libri consigliati

News Correlate

Lista di libri

Tutte le nostre proposte