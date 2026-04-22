locandina della serie Prova a non ridere di Pera Toons
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“Prova a non ridere!”: dal 18 maggio la prima serie tv animata di Pera Toons

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di Redazione Il Libraio 22.04.2026

Idolo di bambini e adulti, fenomeno editoriale e fumettista da record, Pera Toons arriva dal 18 maggio anche in tv (su Rai Gulp e Rai Play) con la serie tv animata “Prova a non ridere!”: 46 episodi autoconclusivi ricchi di giochi e sorprese – I particolari

Dopo il grande successo dei libri, il fenomeno editoriale Pera Toons arriva per la prima volta sul piccolo schermo con la serie animata Prova a non ridere!.

Con i suoi 7 milioni di follower sui social e oltre 3 milioni di copie vendute fra tutti i suoi libri, Pera Toons (nome d’arte di Alessandro Perugini), classe 1982, ex grafico pubblicitario, è uno dei content creator più amati oggi, oltre che un autore-bestseller.

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46 episodi (autoconclusivi)

cover della serie Prova a non ridere di Pera Toons

Con 46 episodi (autoconclusivi) della durata di 6 minuti, la serie sarà disponibile su Rai Gulp e Rai Play dal 18 maggio. Prodotta dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids, Prova a non ridere! non è la semplice trasposizione dell’omonimo libro, ma un vero e proprio laboratorio di risate, sorprese visive e giochi linguistici, con l’obiettivo di stimolare la curiosità e far divertire.

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Il direttore di Rai Kids, Roberto Genovesi, ha spiegato: “Siamo entusiasti di annunciare una nuova serie che rappresenta un passo importante per la Direzione di Rai Kids, un tassello della nuova linea editoriale tesa alle novità del mondo dell’animazione, del fumetto e dell’intrattenimento per i più giovani. La serie Prova a non ridere di Pera Toons è un progetto comico, frizzante e pensato per tutta la famiglia, ispirato al linguaggio immediato e colorato del fumetto. Una novità assoluta per Rai, che apre la strada a un modo diverso di raccontare, più vicino alle sensibilità contemporanee e al dialogo con il mondo dei social, oggi sempre più connessi alla vita quotidiana del nostro pubblico”.

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Il 2023 è stato per Pera Toons l’anno della consacrazione

Il 2023 è stato per Pera Toons l’anno che lo ha visto consacrare tra gli autori italiani piu amati; dal 2018 a oggi è passato non solo dal digitale alla carta, ma anche da volumi incentrati su piccoli enigmi e rompicapo a fumetti con storie di più ampio respiro, intervallate da uscite contenenti un mix di freddure, giochi, barzellette e indovinelli.

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copertina del libro Il gioco delle risate di Pera Toons

Il suo ultimo libro, Il gioco delle risate, è rimasto per due settimane al primo posto delle classifiche dei libri più venduti in Italia. Si tratta di un libro-game che mescola le freddure con il gioco dell’oca, il più classico dei giochi da tavola.

Copertina di "Prova a non ridere" di Pera Toons, tra i libri ultime uscite aprile 2025

“L’arrivo di Pera Toons in tv è per la Tunué un grande orgoglio, abbiamo seguito Alessandro dall’inizio e siamo felicissimi di questo traguardo. Tante in questi anni sono state le proposte di adattamento e dimostrazioni di interesse per il suo lavoro, ma la Rai è la televisione pubblica, i canali di Rai Kids sono accessibili a tutti i ragazzi e le ragazze e alle loro famiglie. Siamo felici che Prova a non ridere! abbia trovato casa nel loro palinsesto”, ha sottolineato Emanuele Di Giorgi, amministratore della Tunué.

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