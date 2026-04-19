Harry Potter torna a Natale 2026: cresce l’attesa per la serie HBO

L’attesa cresce di mese in mese (il trailer ha registrato numeri record)… A dicembre 2026 andrà finalmente in onda la nuova serie tv HBO legata al mondo magico di Harry Potter. Ecco quello che c’è da sapere sul cast, sulle diverse stagioni e sui libri-bestseller, nati dalla fantasia di J.K. Rowling…

L’attesa cresce di mese in mese. Prima con l’annuncio ufficiale, poi con le prime immagini, e dopo ancora con il trailer del nuovo adattamento basato sull’amatissima saga di Harry Potter,

Nata dalla penna della scozzese J.K. Rowling, capace di unire più generazioni e di conquistare pubblici molto diversi tra loro, grazie anche al traino degli amatissimi film, la serie di libri sul maghetto rappresenta un caso editoriale che ha fatto la storia dell’editoria. Parliamo infatti di longseller ancora oggi letti in tutto il mondo, Italia inclusa, dove sono pubblicati dalla Salani.

Con l’arrivo della serie tv di HBO e HBO Max tratta dalla saga, in onda a dicembre, il fenomeno globale Harry Potter godrà di un nuovo impulso (del resto, come ha scritto The Hollywood Reporter, il trailer è stato il più visto della storia nei primi due giorni dall’uscita…).

La serie tv in arrivo a dicembre, firmata di Francesca Gardiner

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Prevista per il giorno di Natale, la nuova serie debutterà sulla piattaforma statunitense e sarà disponibile in contemporanea in tutti i Paesi, Italia inclusa. L’adattamento, tra l’altro, non sarà a cadenza annuale. Come ha spiegato Casey Bloys, tra i volti principali dell’emittente televisiva, i numerosi effetti visivi e il budget elevato rendono infatti complicato mantenere un ritmo regolare. Tuttavia, ha affermato che la seconda stagione è già in corso di preparazione: “Il nostro obiettivo è non avere grandi intervalli, sapete, soprattutto perché i bambini crescono…”.

Il nuovo progetto, firmato da Francesca Gardiner, nasce con l’intento di approfondire la saga di Hogwarts, con elementi che sono stati tralasciati nei film, per ovvi motivi. La promessa, dunque, è quella di rimanere comunque fedeli ai romanzi.

Gli amanti delle avventure di Harry Potter rivivranno gesta eroiche e lezioni di erbologia, e potranno fare ancora una volta il tifo durante le partite di Quidditch. Non mancheranno poi incantesimi, bacchette magiche e scope volanti, tra creature meravigliose, troll e Mangiamorte.

Il cast della serie

A prendere il posto di Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson – gli interpreti originali di Harry e i suoi amici, Ron ed Hermione – saranno rispettivamente Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton.

Ad affiancarli, gli iconici insegnanti: John Lithgow (che ha vinto vari premi per i suoi ruoli nelle serie tv Dexter e The Crown) presterà il volto al preside Albus Silente, Janet McTeer sarà Minerva McGranitt e Paapa Essiedu interpreterà Severus Piton; Nick Frost vestirà i panni del guardiacaccia Rubeus Hagrid.

Non potrà mancare l’arrogante Draco Malfoy, interpretato da Lox Pratt, mentre l’impacciato (e che si rivela in realtà estremamente coraggioso) Neville Longbottom sarà interpretato da Rory Wilmot.

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La showrunner è, come detto, Francesca Gardiner (già nota per Succession), mentre tra i registi troviamo Mark Mylod (C’era una volta, Il trono di spade).

I libri-bestseller della saga di Harry Potter

Ma facciamo un passo indietro e torniamo al maggio 1998, quando, un anno dopo l’edizione originale, uscì in Italia il primo libro della saga (con Salani), Harry Potter e la pietra filosofale. Rowling racconta l’ingresso di Harry, il protagonista, nel mondo della magia. Cresciuto con gli zii babbani poiché orfano di genitori, scopre di essere stato ammesso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Qui realizza di essere un mago e incontra Ron e Hermione, destinati a diventare non solo i suoi migliori amici, ma presenze costanti durante tutte le sue avventure (e, soprattutto, sventure). Tra lezioni di magia, pozioni, troll e specchi magici, Harry capirà di avere un compito molto importante: sconfiggere il mago più potente di tutti i tempi, il responsabile della morte dei suoi genitori, Lord Voldemort.

Al primo libro ne seguono altri sei (Harry Potter e la Camera dei Segreti, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il Calice di Fuoco, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte). A questi, nel 2016 è stato aggiunto un ottavo, Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, a otto anni di distanza da quello che si credeva fosse il romanzo finale.

Non resta dunque che scoprire come reagiranno gli storici fan di Harry Potter al nuovo adattamento, mentre una nuova generazioni di spettatrici e spettatori si accinge ad entrare per la prima volta nel mondo di Hogwarts.

Possiamo ben dire, tra l’altro, che quello di Harry Potter è un vero e proprio fenomeno che va oltre i libri e il cinema: il suo successo si allarga anche al merchandising a tema, con poster, giochi da tavola, calze, calamite, cuscini; e ancora a videogiochi (si pensi a Hogwarts Legacy, un action RPG open-world ambientato nel XIX secolo, attraverso il quale i giocatori conoscono personaggi e luoghi diversi da quelli raccontati nei romanzi), musical, parchi divertimento a tema (come The Wizarding World of Harry Potter a Orlando o The Harry Potter London Tour a Londra) e tanto altro.

Dalla saga sono nati inoltre spin-off che approfondiscono personaggi e storie inesplorate, come Le fiabe di Beda il Bardo, Il Quidditch attraverso i secoli e la serie cinematografica Animali Fantastici.

A proposito, qui potete trovare la nostra raccolta di quiz e test per testare le vostre conoscenze sulla saga e scoprire come sareste in versione mago/a. Qualche esempio? Quanto conosci la saga di Harry Potter?; quale bacchetta di Harry Potter è più adatta a te?; a quale Casa di Hogwarts appartieni?

Fotografia header: Credits: Aidan Monaghan/HBO