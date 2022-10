Il libro del collezionista della saga di Harry Potter

La saga di Harry Potter, nata dalla fantasia di J.K. Rowling, è un fenomeno editoriale senza precedenti, che coinvolge diverse generazioni e milioni di lettrici e lettori nel mondo, cresciuti con le avventure del giovane maghetto. A contribuire al successo dei libri della serie fantasy, da anni e anni nei piani alti delle classifiche, anche le trasposizioni cinematografiche, che continuano a narrare l’universo di Hogwarts con la serie di Animali fantastici.

Ora Salani, editore italiano della saga longseller, propone Collezionare Harry Potter e altri libri di J.K. Rowling, bibliografia completa di tutte le opere di J.K. Rowling pubblicate in Italia dalla casa editrice, dal 1998 a oggi, compresi i romanzi a firma Robert Galbraith.

Il volume, corredato di immagini, riporta una scheda per ogni libro pubblicato, di cui vengono elencati e descritti tutti i dettagli, grafici e editoriali, con note, traduzioni, curiosità, nonché un elenco completo di tutte le sue ristampe, compresi tutti i cofanetti usciti nel corso degli anni e le edizioni speciali.

A curare il volume è Massimo Battista, che da anni si occupa di rarità bibliografiche, e che sogna di aprire una libreria di sole prime edizioni: “Ho cominciato ad appassionarmi quando è uscito il terzo volume, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. La storia ha qualcosa di speciale. Tutta la saga è costruita in modo da invitarti ad andare avanti un volume dopo l’altro”, ha raccontato Battista, intervistato da La Lettura del Corriere della Sera. E ha aggiunto: “I libri li tengo a casa, in un’ampia libreria, assieme ad altri, su ripiani al riparo dal sole. Per alcuni volumi sto pensando di usare maggiori protezioni, stanno diventando rari e preziosi”. Per Battista, inoltre, il lavoro dietro il libro è stato molto arduo: “Per venire a capo di incongruenze sulle date delle diverse edizioni passavo in rassegna gli annunci su eBay e prendevo nota. Dello stesso libro vedevo centinaia di annunci”, ha spiegato.

Come in una sorta di database, nel libro ci sono le schede di ogni volume con annesse le varie edizioni, i paratesti, gli aspetti fisici dei libri, ma anche le varie traduzioni. I fan della saga e di J. K. Rowling troveranno quindi ogni genere di curiosità immaginabile.