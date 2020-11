“L’Ickabog”: in libreria la nuova fiaba di J. K. Rowling

“L’Ickabog”, la fiaba inedita di J.K.Rowling, arriva in libreria in contemporanea mondiale. Ogni Paese ha un’edizione unica contente i disegni dei bambini che hanno partecipato al torneo per illustratori attivato durante il lockdown. I proventi dell’autrice della saga di “Harry Potter” saranno donati per aiutare le persone colpite dalla pandemia – I dettagli

L’Ickabog, fiaba inedita scritta da J. K. Rowling è in uscita in contemporanea mondiale, in edizione differente e unica per ogni Paese. La fiaba, scritta da Rowling oltre dieci anni fa per i suoi figli, era già stata pubblicata online su TheIckabog.com, nella speranza che potesse essere d’aiuto a tutti coloro che si prendevano cura dei più piccoli per intrattenerli durante la pandemia.

Ora i diritti d’autore della versione cartacea saranno donati dall’autrice per aiutare le persone colpite dalla pandemia di Covid-19 in Inghilterra e nel mondo.

Rowling, autrice della saga di Harry Potter e delle storie che navigano attorno al mondo magico Hogwarts, oltre che penna dietro allo pseudonimo dello scrittore di libri gialli Robert Galbraith, commenta così la pubblicazione di questa fiaba: “Ho avuto l’idea per L’Ickabog molto tempo fa e ogni sera, mentre ci lavoravo, l’ho letto ai miei due bambini più piccoli, capitolo per capitolo. Tuttavia, sono stata molto impegnata in altri progetti, ed è così che L’Ickabog è finito in soffitta. Poi però è iniziato il lockdown per Coronavirus. È stato un momento davvero difficile, per i bambini in particolare, così ho deciso di riprendere L’Ickabog dalla soffitta, e l’ho riletto per la prima volta dopo anni, l’ho riscritto e poi l’ho letto di nuovo ai miei figli. (…) ed ora eccoci qui!”

L’Ickabog è una fiaba ambientata in una terra immaginaria, indipendente dalle altre opere dell’autrice. La storia, scritta per essere letta ad alta voce, si rivolge in particolare a bambine e bambini di età compresa tra 7 e 9 anni, e si svolge nel regno di Cornucopia, che un tempo era il più felice del mondo. C’erano moltissimo oro, un re con i baffi più belli che si possano immaginare e macellai, pasticceri e casari le cui prelibatezze facevano piangere la gente di gioia. Era tutto perfetto: a parte le Paludi nebbiose del Nord, dove si narra vivesse il terribile Ickabog. Ogni persona di buon senso sapeva che l’Ickabog era solo una leggenda inventata per spaventare i bambini e convincerli a comportarsi bene. Ma le leggende sono strane e a volte assumono una vita propria, in questo caso coinvolgendo due ragazzini coraggiosi in un’avventura soprendente.

Questa versione della fiaba è arricchita dalle illustrazioni dei piccoli vincitori della competizione lanciata da ogni editore nel proprio Paese durante la pandemia, ulteriore iniziativa pensata per coinvolgere con la fantasia i bambini che affrontavano un momento difficile. I ragazzi hanno avuto la possibilità di leggere ogni giorno dei capitoli nuovi della storia e di disegnare ciò che i vari capitoli li ispiravano, inviare il loro disegno sul sito dedicato e partecipare così al Torneo delle illustrazioni.

“Emoziona questo atto di restituzione di J.K. Rowling – commenta Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale di Salani – con il suo stile inconfondibile, imprime in questa fiaba un segno di speranza senza precedenti, è sempre dalla parte dei bambini, dipinge il Male come solo lei sa farlo e anche il Bene, dolce e per tutti i buoni e i giusti. Una storia che fa ridere e con un finale che commuove. Un libro che rimane vivo nel pensiero di piccoli e grandi”.

