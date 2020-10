“L’Ickabog”: i 34 (piccoli) vincitori del Torneo delle Illustrazioni della nuova fiaba di J.K. Rowling

Concluso il “Torneo delle Illustrazioni” di L’Ickabog di J.K. Rowling (libro molto atteso in uscita il 10 novembre per Salani), fiaba inedita dell’autrice e iniziativa di intrattenimento per bambini e famiglie durante il lockdown.

L’autrice della saga di Harry Potter, allo scopo di intrattenere bambini e famiglie durante un momento difficile e unico nella nostra storia, ha deciso di serializzare online i capitoli della sua fiaba e di invitare i bambini tra i 7 e i 12 anni a partecipare a un Torneo delle illustrazioni.

I ragazzini hanno avuto la possibilità di leggere ogni giorno dei capitoli nuovi della storia e di disegnare ciò che i vari capitoli li ispiravano, inviare il loro disegno sul sito dedicato e partecipare così al Torneo. Ogni Paese avrà così un’edizione unica e speciale con i disegni dei bambini-illustratori del Paese di appartenenza.

Il Torneo si è aperto il 3 giugno 2020 e ha visto la pubblicazione di nuovi capitoli ogni giorno lavorativo della settimana fino al 24 luglio, termine della disponibilità in rete del testo e data di scadenza della partecipazione.

“L’Ickabog rimarrà nella memoria della nostra famiglia per sempre“, commenta la signora Anna Belen, madre di Lucia (8 anni). “In un momento così difficile per tutti, in cui i telegiornali parlavano soltanto di cose negative, la notizia che J.K. Rowling avrebbe reso disponibile online gratuitamente un nuovo romanzo, e che oltretutto ci sarebbe stato un torneo di illustrazione per bambini, è stato elettrizzante. Ogni sera, leggere insieme i capitoli appena publicati era diventato il nostro rituale, il nostro momento felice, e appena finito aspettavamo con ansia la sera successiva per continuare la appassionante storia. Durante il giorno, invece, decidere quali illustrazioni per la gara scegliere, e poi iniziare i disegni, era diventato il passatempo preferito delle nostre bambine. Ci divertivamo ad immaginare come sarebbe stato trovare il proprio disegno nel libro, che un domani avrebbero avuto in mano migliaia di bambini, e ci sembrava un sogno irrealizzabile. Chi avrebbe mai potuto immaginare che si sarebbe avverato!”.

Una giuria di esperti, composta da Claudio Strinati, critico d’arte, presidente della giuria, Matteo Bussola, scrittore e illustratore, Ivan Canu, direttore Mimaster Illustrazione, illustratore, Francesca Crescentini (@Tegamini), traduttrice e content creator, Alice Maddalozzo Della Puppa, Libreria Baobab, Porcia (PN), Nicola Magrin, artista e illustratore, Mariagrazia Mazzitelli, direttore editoriale di Salani, Chiara Valerio, scrittrice, si è riunita virtualmente e ha esaminato le illustrazioni di tutti i bambini partecipanti e ha scelto i 34 vincitori, divenuti quindi illustratori dei capitoli di L’Ickabog.

E c’è di più: ogni vincitore, oltre alla pubblicazione della propria illustrazione nell’edizione italiana del libro, riceverà una copia autografata dall’autrice. Salani effettuerà, inoltre, una donazione di libri del valore indicativo di 500 euro a una scuola o una biblioteca che sarà indicata da ciascuno dei 34 vincitori.

Commenta Strinati: “Sono stato contentissimo di aver presieduto la commissione che ha selezionato e premiato i disegni dei ragazzi partecipanti, destinati a illustrare l’edizione stampata dell’Ickabog. L’atmosfera in cui si sono svolti i lavori di scelta delle immagini giudicate come le migliori, è stata proprio quella che tutti vorrebbero in circostanze simili: grande stima e rispetto reciproco tra i vari membri della commissione, tutti simpatici e competenti, concordia di visione e omogeneità di giudizi, che non vuol dire appiattimento ma anzi vera e costruttiva dialettica di idee. I meritevoli sono emersi bene e per tutti i nostri ragazzi ho sentito ed ho espresso io stesso, soltanto espressioni di affetto e apprezzamento che sono certo costituiranno per molti di loro un incentivo a intraprendere una strada così bella e affascinante quale è quella dell’illustrare i libri. Una gioia per me e una profonda soddisfazione per tutti noi”.

Ed ecco quindi i nomi dei trentaquattro vincitori del Torneo delle Illustrazioni:

Lucia Battistello (8 anni)

Alessandro Sanguinetti (10 anni)

Pablo Santoruvo (12 anni)

Frida Colucci (10 anni)

Cloe Zorzi (10 anni)

Elena Horowitz (10 anni)

Stefano Cosentino (11 anni)

Caterina Nocelli (10 anni)

Ada Barbini (12 anni)

Leonardo Lodi (7 anni)

Elisa Bampa (11 anni)

Bianca Maria Perottino (10 anni)

Alice Barchi (11 anni)

Ellie Stewart (9 anni)

Simone Balducci (12 anni)

Nicole Cavarzan (7 anni)

Giulia Rossi (7 anni)

Grazia Maria De Carlo (12 anni)

Nora Arcuri (10 anni)

Gaia Carnesecchi (10 anni)

Sofia Segalini (12 anni)

Irene Semplici (9 anni)

Sofia Oudich (8 anni)

Anna Sarboraria (12 anni)

Anita Pirola (10 anni)

Sofia Cioffi (11 anni)

Simone Iacomino (12 anni)

Luca Lerede (10 anni)

Alice Abate (10 anni)

Matilda Zanatta (11 anni)

Davide Mancarella (8 anni)

Martina Pia Mondelli (12 anni)

Elena Agata Scardilla (10 anni)

Lorenzo Dalla Costa (11 anni)