Israele e Palestina: libri di ieri e di oggi per approfondire

Un’ampia selezione di libri (reportage, saggi, romanzi e graphic novel) di ieri e di oggi, che intendono inquadrare meglio il passato (anche molto vicino a noi) per capire il contesto da cui provengono gli scontri e le violenze dei nostri giorni, osservando il conflitto fra Israele e Palestina da una prospettiva più ampia. Con l’auspicio di un accordo rapido duraturo che fermi il conflitto in corso e l’assedio a Gaza

Il conflitto tra Israele e Palestina ha ormai una portata storica, avendo conosciuto diverse fasi a partire dalla fine degli anni ’40 del ‘900, e configurandosi come uno degli argomenti più divisivi del nostro presente, non solo sui social network ma anche e soprattutto in ambito politico e accademico.

Mentre il dibattito prosegue, le tensioni e le violenze nella striscia di Gaza non accennano intanto a diminuire, portando a migliaia di vittime innocenti, e a una situazione diplomatica e geopolitica sempre più delicata.

Vederci più chiaro, di conseguenza, non sempre è così facile, motivo per cui una bussola importante può essere rappresentata dalla produzione letteraria che, nel corso dei decenni, ha proposto riflessioni, resoconti e approfondimenti legati alla guerra israelo-palestinese e alla storia dei due popoli.

Alla base dei reportage, saggi, romanzi e graphic novel di ieri e di oggi che proponiamo di seguito, c’è quindi l’intento di inquadrare meglio il passato (anche molto vicino a noi), per capire il contesto da cui provengono gli scontri attuali tra Israele e Hamas e osservarli da una prospettiva più ampia.

L’obiettivo di questa selezione – che non pretende di essere esaustiva e i cui titoli sono posti in ordine di prima pubblicazione italiana – non è infatti quello di aiutare a schierarsi, o a prendere posizione cercando i torti e le ragioni degli uni e degli altri, quanto piuttosto di studiare dalla giusta distanza gli eventi e le decisioni che hanno segnato i due Paesi.

Del resto, come diceva il giornalista e scrittore Tiziano Terzani (1938-2004), “bisogna capire cosa c’è dietro i fatti per poterli rappresentare“, e compito della saggistica e della letteratura è proprio offrirci più strumenti di comprensione, per non farci emettere giudizi a caldo e farci conoscere più da vicino i fenomeni internazionali con cui, volenti o nolenti, dobbiamo interfacciarci. Con la speranza, naturalmente, che al più presto si arrivi a un accordo che fermi le violenze a Gaza.

Reportage sulla guerra tra Israele e Palestina

Cominciamo da alcune proposte di reportage che si sono posti l’obiettivo di indagare alcuni nodi cruciali del conflitto tra Israele e Palestina, come per l’appunto l’occupazione di Gaza e della Cisgiordania, o le difficoltà a cui a lungo è andata incontro la città di Gerusalemme.

Senza dimenticare le interviste ad artisti, giornalisti e comuni cittadini palestinesi, e il racconto in presa diretta dei personaggi che hanno portato alla nascita dello Stato d’Israele, con un occhio di riguardo ai governi, alle mobilitazioni e alle organizzazioni terroristiche di questi territori.

Saggi italiani e stranieri

Veniamo ora alla vasta produzione saggistica che si è avvicendata negli anni, per tentare di rimettere ordine nel caos in costante divenire causato dalle guerre, tra proposte di pace, minacce e risvolti drammatici.

Si tratta di testi apparsi in libreria dagli anni ’80 al 2024 e che, pur mantenendo la loro importanza concettuale, potrebbero contenere indicazioni provvisorie o non aggiornate, per via della velocità con cui il conflitto si evolve e si trasforma di giorno in giorno.

Romanzi, graphic novel e testimonianze letterarie

E arriviamo a un focus sui romanzi, i graphic novel e le testimonianze letterarie che da decenni ci hanno offerto personalità del calibro di Abraham B. Yehoshua (1936-2022), Mahmoud Darwish (1941-2008), Amos Oz (1939-2018), Adania Shibli, Suad Amiry e David Grossman.

Storie di fantasia con una forte attinenza alla realtà, o in altri casi toccanti esperienze e riflessioni personali, che ad ogni modo hanno dato vita a narrazioni di grande pregnanza, umanizzando il conflitto tra Israele e Palestina e cambiando profondamente il nostro modo di percepirlo…