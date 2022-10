Il premio Nobel per la Letteratura 2022 ad Annie Ernaux

La scrittrice francese Annie Ernaux, molto amata anche dal pubblico italiano, ha vinto il Premio Nobel per la letteratura 2022, “per il coraggio e l’acutezza clinica con cui svela le radici, gli allontanamenti e i vincoli collettivi della memoria personale”.

Pubblicata in Italia da L’Orma (oltralpe da Gallimard), Ernaux è nata a Lillebonne (Senna Marittima) nel 1940, da una famiglia di modeste condizioni sociali.

Come si ricorda nel sito dell’editore italiano, che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 10 anni, “nei suoi libri ha reinventato i modi e le possibilità dell’autobiografia, trasformando il racconto della propria vita in acuminato strumento di indagine sociale, politica ed esistenziale”.

Il 9 novembre, tra l’altro, L’Orma pubblicherà Il ragazzo, uscito quest’anno in Francia con il titolo Le jeune homme.

Ernaux, inoltre, presenterà in anteprima italiana il suo primo film, Les Années Super 8, realizzato a partire dai film di famiglia girati con il marito, lunedì 24 ottobre alle 20, al Cinema Lumière (Cineteca di Bologna).

Tornando al suo percorso, Ernaux è stata insegnante di lettere moderne in un liceo e negli anni Settanta ha militato nel movimento femminista. Nel 1974 ha pubblicato il suo primo romanzo, Gli armadi vuoti, e nel 1984, con il quarto, Il posto, ha vinto il Premio Renaudot.

Nel 2000 ha lasciato la scuola per dedicarsi alla scrittura de Gli anni che, uscito nel 2008, ha ricevuto diversi premi.

Come si ricorda su Wikipedia, attraverso le sue opere l’autrice francese racconta alcuni degli avvenimenti che hanno segnato la sua vita, come un aborto clandestino in L’evento, una storia d’amore con un amante russo in Passione semplice, la morte di sua madre in Una vita di donna, il suo tumore in L’Usage de la photo.

Finora L’orma editore ha pubblicato Il posto, Gli anni, vincitore del Premio Strega Europeo 2016, L’altra figlia, Memoria di ragazza, Una donna, vincitore del Premio Gregor von Rezzori 2019, La vergogna, L’evento e La donna gelata.

Quando nel 2017 l’abbiamo intervistata, le abbiamo chiesto se per lei la scrittura è un modo di imprimere il passato nella memoria, oppure è più uno strumento per meditare e “processare” il passato, per poi superarlo. In quell’occasione Annie Ernaux ci ha risposto: “Prendendo in prestito la formula dal filosofo Paul Ricoeur, credo che la memoria sia una forma di conoscenza, perché contiene milioni di immagini e di parole. Con un termine informatico, si potrebbe dire che comprende milioni di dati ma, a differenza della memoria di un computer, quella di un individuo si modifica senza sosta, riportando alla luce cose che illuminano il passato o fanno comprendere il presente. Attribuisco alla mia scrittura questa funzione, quella di essere uno strumento di conoscenza della memoria; e dunque del reale”.

Quando è stata intervistata nel 2016 per La Lettura del Corriere della Sera dallo scrittore Marco Missiroli, a proposito del ruolo della letteratura ha dichiarato: “Deve sbarazzarci delle ombre. E mettere via un po’ di vita, salvandoci dalla sparizione futura. È già questa la salvezza. Non voglio concentrarmi su una fede, non voglio strizzare l’occhio al lettore, non posso concepire opere che vadano incontro all’opinione pubblica come ha tentato di fare Houellebecq con Sottomissione, che ho deciso di non leggere più anche per come tratta il corpo femminile. Scrivere, senza pensare a cosa diranno gli altri: è questo che chiedo. Scrivere nel silenzio della mia casa, sola, per lottare contro la lunga vita dei morti”.

Con la vittoria di Annie Ernaux la Francia ottiene così il suo 16esimo Premio Nobel per la Letteratura. L’ultima vittoria francese era stata quella di Patrick Modiano nel 2014.

Fotografia header: Annie Ernaux Getty Editorial