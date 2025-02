I libri di TJ Klune: storie per ritornare a casa

Hai letto “La casa sul mare celeste” e non avresti mai voluto lasciare quei pestiferi di Lucy, Talia, Theodore, Phee, Sal e quel tenerone di Chauncey? Viaggia con noi attraverso i mondi di TJ Klune, per scoprire o riscoprire tutti i suoi romanzi. L’autore, che intreccia da sempre narrazioni fantastiche a temi sociali rilevanti, ha costruito un nuovo punto di ritrovo per tutti quelli che, proprio come lui, non hanno mai trovato il loro posto nel mondo. E le sue pagine hanno l’effetto di una coperta calda, avvolgono e riscaldano…

Da dove partono le storie? C’è bisogno di qualcosa per scriverle, o forse basta raccontarle a voce alta? Bisogna metterle insieme, costruire un palcoscenico e qualche personaggio. Ma da dove vengono? Qual è la loro origine?

Nel caso di Travis John Klune, TJ Klune per gli amici, lo sappiamo quasi sicuramente: le sue storie vengono dal cuore.

TJ Klune è uno degli autori più apprezzati della narrativa fantastica contemporanea. Nei suoi romanzi intreccia atmosfere fantasy con temi profondi, mettendo al centro della narrazione le emozioni in tutte le loro sfumature. La sua scrittura ha conquistato il pubblico grazie alla delicatezza e all’empatia con cui affronta ogni argomento, offrendo una rappresentazione autentica e positiva di tutte le più variegate sfumature dell’essere umano (e non solo!).

Le sue pagine hanno l’effetto di una coperta calda, avvolgono e riscaldano, ed è proprio per questo che molte delle sue opere rientrano a pieno titolo nel sottogenere cozy fantasy: fantasy confortevoli da leggere tra una cioccolata calda e una tisana profumata. L’autore ha reso la sua penna uno strumento per creare un luogo di incontro per la comunità LGBTQIA+ di cui fa parte, le sue pagine sono un posto accogliente per tutti, dove chiunque può sentirsi a casa.

Klune è queer, neurodiverso e ha parlato apertamente del suo disturbo da deficit dell’attenzione e/o dell’iperattività e del modo in cui questa caratteristica personale influenzi la sua scrittura. Come in questa intervista alla Los Angeles Public Library: “Volevo dare voce a persone come noi (eccessivamente loquaci e con una mente che non sa come rallentare), permettendo ad altre persone neurodiverse di poter guardare a Nick – Nick Bell, protagonista di The Extraordinaries ndr. (Mondadori, traduzione di Benedetta Gallo) – e dire: Lui è come me. Per troppo tempo, crescendo, ho visto l’ADHD come un aspetto negativo, qualcosa che, come essere queer, mi rendeva diverso dalla maggior parte delle altre persone. Non è un aspetto negativo. In un certo senso, è il mio superpotere personale. The Extraordinaries è una celebrazione delle nostre differenze, quelle che ci rendono unici come individui. L’ultima lettera in ADHD significa disturbo (disorder). Noi non siamo disturbati. Abbiamo solo un po’ di ‘extra’”.

Questa volontà di rappresentare la diversità è al centro della sua poetica e lo ha reso un punto di riferimento per chi, come lui, si è sentito diverso e privo di un luogo in cui sentirsi accolto.

Per chiunque cerchi storie che mescolano immaginazione e realtà, capaci di ispirare e confortare, i libri di TJ Klune sono una tappa obbligata. Ripercorriamo quindi tutti i suoi romanzi disponibili in italiano per non perderne nemmeno uno!

La casa sul mare celeste e Da qualche parte al di là del mare

Il bestseller La casa sul mare celeste (Mondadori, traduzione di Benedetta Gallo) è stato definito una delle migliori letture del 2020 dal Washington Post.

Il romanzo, che Klune ha descritto come una “favola moderna”, pone al centro della narrazione Linus Baker, un impiegato incaricato di valutare l’operato di Arthur Parnassus nella direzione di un orfanotrofio.

Un gruppo disparato di bambini magici è però la vera anima del romanzo. Ognuno con le proprie caratteristiche peculiari (dall’alieno verde di nome Chaunchey che desidera diventare un concierge, a Lucy, niente poco di meno che l’anticristo) rende la vita degli adulti un po’ meno complessa anche se leggermente più incasinata. Il romanzo tocca i temi cari all’autore e li affronta con umorismo e tenerezza, tramite gli occhi, le mani, i tentacoli e le zampe di tutti gli ospiti dell’orfanotrofio.

In Da qualche parte al di là del mare (Mondadori, traduzione di Benedetta Gallo e Paola Molica), l’autore apre nuovamente le porte dell’orfanotrofio sull’isola di Marsyas, ma questa volta Klune gioca con il tempo per raccontare la storia di Arthur Parnassus. Nelle pagine di Da qualche parte al di là del mare scopriamo cosa succede quando il massimo che possiamo fare non è abbastanza, quando la delusione diventa paura e quando a volte la paura diventa rabbia. La storia di Arthur, di Linus e di tutti i bambini dell’orfanotrofio prende una nuova svolta e Klune ci porta alla scoperta di quel che ci serve per rimanere a galla, perché solo tramite l’amore e la condivisione possiamo continuare a sperare.

Green Creek: Wolfsong, Ravensong, Heartsong e, l’ultimo arrivato, Brothersong

Nella serie di romanzi Green Creek (Mondadori, traduzione di Alice Arcoleo), TJ Klune ci porta nel mondo dei lupi mannari. La saga, tramite le storie dei suoi differenti protagonisti, propone una riflessione sul significato dell’appartenenza, dell’identità e dell’amore in tutte le sue forme. Al centro della narrazione c’è la forza del legame familiare, che va oltre i vincoli di sangue e si radica nella scelta e nella lealtà reciproca. Klune esplora il coraggio necessario per accettare sé stessi, in un mondo che spesso mette alla prova la nostra autenticità, e la potenza dell’amore come forza trasformativa, capace di abbattere le barriere del dolore, del passato e del pregiudizio. Attraverso il soprannaturale – i lupi mannari, la magia e il mistero – la saga diventa una metafora per parlare della lotta per essere accettati, il peso della responsabilità e il sacrificio che l’amore richiede.

Sotto la porta dei sussurri

Che succede dopo la morte? Klune ce lo racconta in Sotto la porta dei sussurri (Mondadori, traduzione di Benedetta Gallo), romanzo che segue la storia di Wallace Price, un avvocato cinico e iracondo che, dopo la sua morte, si ritrova in una strana casa da tè. Sotto la porta dei sussurri racconta di margini sottili, limiti insuperabili, come quello che distingue il sopravvivere dal vivere pienamente.

Tramite la storia di Wallace e Hugo, Klune invita a riflettere sul valore delle relazioni umane e sull’importanza di conoscerci meglio e di riconoscere gli altri, giorno dopo giorno, nonostante tutto.

Nella vita dei burattini

In Nella vita dei burattini (Mondadori, tradotto da Benedetta Gallo e Paola Molica) Klune racconta la storia di una famiglia un po’ particolare. Giovanni Lawson, detto Gio, è un androide inventore, nella sua casa vivono l’infermiera Ratched, una sadica, ma simpatica, macchina per l’assistenza sanitaria, Rambo, un piccolo aspirapolvere ansioso e Victor, unico essere umano della famiglia. Ne Nella vita dei burattini, l’autore, ispirandosi alla favola di Pinocchio, racconta di un viaggio e di come un cuore, umano o metallico, debba essere sempre pronto ad ascoltare per aprirsi veramente.

The extraordinaries

Il protagonista di questo primo volume di una trilogia è Nick Bell, un adolescente con ADHD che trova conforto e passione nella scrittura di fanfiction sui supereroi. La sua immaginazione e il desiderio di emergere lo spingono a intraprendere un percorso per riappropriarsi della propria straordinarietà, esplorando così il confine tra diversità e super potere. Attraverso le avventure di Nick, Klune celebra le differenze e sottolinea come queste possano rendere ciascuno di noi straordinario a modo suo.

A prima vista: Dimmi che è vero, La drag queen e il re degli homo pomp, Finché non sei arrivato tu, Dimmi per ch3 combattiamo

La serie A prima vista di TJ Klune (Triskell Edizioni, traduzioni di Claudia Milani) è una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme, arricchita da un mix di umorismo, eccentricità e momenti di toccante introspezione. Klune lascia la dimensione fantasy da parte per dedicarsi all’amore completamente. Attraverso le vicende di Paul, un giovane gay insicuro ma determinato, e del suo gruppo di amici tanto affiatati quanto divertenti, Klune racconta dell’accettazione di sé, del valore della famiglia che ci costruiamo e della complessità delle relazioni romantiche. Ogni romanzo della serie affronta un aspetto diverso dell’amore e della crescita personale, intrecciando situazioni esilaranti con riflessioni sincere.

The Seafare chronicles: Bear, Otter e Kid, La nostra identità, L’arte di respirare, La lunga strada tortuosa

The Seafare Chronicles (Triskell edizioni, traduzioni di Ida Giannini), è una serie di romanzi che si concentra sulla narrazione delle relazioni familiari tramite la storia di Bear McKenna. Abbandonato dalla madre, Bear si ritrova a crescere il suo fratellino Tyson, anche detto Kid. La loro vita prende una svolta inaspettata con il ritorno di Otter, il fratello maggiore del miglior amico di Bear, che riaccende sentimenti sopiti e porta Bear a confrontarsi con la propria sessualità e con il significato dell’amore e della responsabilità. Attraverso una narrazione ricca di momenti di introspezione, Klune offre una riflessione sulla resilienza, sull’importanza delle relazioni autentiche e sulla capacità di trovare la propria identità in mezzo alle sfide della vita.