Libri sulla menopausa, tra saggi e romanzi. Oltre i tabù

Ogni donna deve fare i conti con la menopausa, un momento fisiologico e naturale in grado di incidere (con più o meno forza) su diversi aspetti della sua quotidianità. Come accade per molte altre fasi della vita segnate dai cambiamenti, esistono molti libri che parlano della menopausa e delle trasformazioni che porta con sé, trattando l’argomento da diverse prospettive: saggi, manuali, memoir o romanzi. Ripercorriamo quindi alcuni di questi titoli, senza vergogna e senza timore, alla ricerca di maggiore consapevolezza e serenità…

La lettura è infatti un’attività in grado di accompagnarci attraverso le diverse fasi della nostra vita: dall’infanzia all’adolescenza, fino all’età adulta e agli anni della vecchiaia. E sono molti i testi che, in modi diversi, interpretano i mutamenti più importanti di ogni periodo: dai romanzi di formazione, che tratteggiano il cammino di un personaggio verso la maturità, alle riflessioni sulla terza età, oggi molto apprezzate e frequenti (per fare degli esempi di successo, citiamo le opere di Lidia Ravera e il recente Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia di Beppe Severgnini, Rizzoli).

La menopausa è un momento fisiologico e naturale della vita femminile, un percorso individuale che ogni donna può vivere in modo differente. Nonostante il cambiamento riguardi prima di tutto aspetti fisici e ormonali, questo passaggio non è privo di conseguenze sulla sfera psicologica ed emotiva della persona, aspetti che lo rendono un evento in grado di incidere (con più o meno forza) sulla vita femminile.

Nonostante la menopausa possa comportare diverse sfide, un approccio sereno e consapevole al mutamento è il primo passo per affrontarlo al meglio, senza vergogna e senza timore. Per aiutare le donne durante questo percorso, proponiamo quindi una selezione di libri che parlano della menopausa: sono saggi, manuali di self-help, memoir o romanzi che mostrano l’argomento da diverse prospettive, soffermandosi anche sulle opportunità di crescita che questo periodo può portare con sé.

Libri sulla menopausa: saggi, self-help e romanzi da leggere

La nuova menopausa

Tra nozioni di medicina e consigli pratici, La nuova menopausa – La guida pratica per viverla con consapevolezza e senza paure (Mondadori, traduzione di Daria Restani, A. Vezzoli) di Mary Claire Haver aiuta a rivalutare la menopausa come un momento di ripartenza e di crescita, invece che come un periodo buio e pauroso. L’autrice, ginecologa ed esperta di salute femminile, punta a sfatare i miti più comuni e a insegnare metodi utili per ridurre i sintomi legati alla fine del ciclo, riscoprendo il benessere e l’energia.

Cambiare insieme

Cambiare insieme – Guida di coppia alla menopausa (Ponte alle Grazie) affronta i dubbi, le aspettative e le paure legate alla menopausa. La dottoressa Elisa Caruso, ginecologa molto attiva online, tratta le trasformazioni fisiche ed emotive generate da questo periodo attraverso una prospettiva inedita e importante: quella della vita di coppia, dove la condivisione e la comunicazione aperta con il partner diventano quindi strumenti fondamentali. Parallelamente, però, Caruso mette in luce le storie individuali delle donne che hanno affrontato questa fase di transizione, nel tentativo di superare stereotipi dannosi.

Il coraggio di parlarne

A partire dalla sua esperienza personale, l’attrice e produttrice cinematografica Naomi Watts parla del suo rapporto con la menopausa, arrivata a soli 36 anni, inaspettata e sconvolgente. A causa dello stigma che la circonda, sono molte le donne che si ritrovano impreparate, confuse e sole davanti alla menopausa. Invece, Il coraggio di parlarne – Tutto quello che avrei voluto sapere sulla menopausa (Solferino, traduzione di Annalisa Di Liddo) cerca di trasmettere consapevolezza su questa condizione, affiancando storie divertenti vissute in prima persona dall’autrice a indicazioni specifiche da parte di medici e nutrizionisti.

Pomodori verdi fritti

Parliamo ora di un romanzo che ha tra i suoi personaggi proprio una donna alle prese con i cambiamenti della mezza età: Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop di Fannie Flagg, un libro del 1987 incentrato sull’immaginaria comunità di Whistle Stop (Alabama) e ormai diventato un classico – anche grazie al film del 1991 – per via delle sue atmosfere sospese e malinconiche. La storia della cittadina e del suo iconico caffè viene mostrata al lettore in due modi: da un lato, attraverso gli eventi risalenti alla prima metà del Novecento, dall’altra grazie ai racconti della vecchia Ninny Threadgoode, ospite in una casa di riposo negli anni Ottanta. Ad ascoltare le sue storie è Evelyn Couch, una casalinga appena affacciata sulla menopausa, alle prese con la partenza dei figli per il college e con un matrimonio poco felice, che si sente “bloccata a metà strada“, “troppo giovane per essere vecchia e troppo vecchia per essere giovane”. Grazie alla sua amicizia con l’anziana Ninny, Evelyn riesce infine a ritrovare il benessere e la voglia di vivere.

Più donna meno pausa

Tornando alla saggistica, la ginecologa e divulgatrice Monica Calcagni (1,5 milioni di follower su TikTok e circa 500mila su Instagram) è autrice di diversi testi sulla salute femminile, tra cui Più donna meno pausa – Un viaggio alla scoperta della salute femminile (Sperling & Kupfer). Con il tono diretto e semplice che la contraddistingue anche sui social, in questo libro la dottoressa Calcagni spiega cos’è la menopausa, descrivendo i cambiamenti che può comportare e discutendo possibili soluzioni e terapie.

Libere e un po’ bastarde

Il romanzo Libere e un po’ bastarde di Rossana Campo (Bompiani), invece, ha come protagoniste delle donne che hanno superato da diverso tempo la soglia della mezza età, trovandosi ognuna in un posto diverso. Betti è una sceneggiatrice appassionata, Alice è alla ricerca di una via di fuga dalle dipendenze affettive, Gloria è un’attrice tiranneggiata dal suo regista (e marito), Federica sta per sposarsi, ma forse non lo desidera davvero… si aggiungono a loro una serie di altri ritratti femminili, energici e dinamici. Campo discute di poliamore, tradimenti e attrazione con tono vivace, mostrando i diversi percorsi di queste donne (e amiche), esaltate in tutta la loro vitalità fuori dagli schemi. Non strettamente un romanzo sulla menopausa, quindi, ma un punto di vista fresco e potente sulla sessualità femminile durante un’età così poco indagata.

Senza paura di cambiare

Continuando a parlare di libri sulla menopausa arriviamo al saggio Senza paura di cambiare – I consigli di una ginecologa per vivere la menopausa al meglio (Mondadori) di Anna Paola Cavalieri, ginecologa con venticinque anni di esperienza. Con questo testo Cavalieri vuole guidare le lettrici nel loro percorso di trasformazione, da vivere non come una condizione patologica ma come un’ulteriore fase della vita che può diventare anche occasione di rinascita ed esplorazione. Attraverso la nutrizione, l’attività fisica, il sonno e gli studi scientifici più recenti è possibile infatti comprendere come fronteggiare i sintomi e le difficoltà, vivendo tranquillamente la vita di tutti i giorni.

Vivere bene in menopausa

Anche Rossella Nappi, ginecologa e sessuologa, in Vivere bene in menopausa – Consigli pratici per affrontare con serenità i cambiamenti (Fabbri editore) sottolinea l’importanza della conoscenza e della prevenzione dei sintomi della menopausa per trascorrere serenamente questa fase della vita. Nappi mette a fuoco l’origine ormonale del cambiamento e fornisce indicazioni, terapie e buone pratiche per affrontarlo nel modo migliore.

Olive Kitteridge

Passiamo invece a Olive Kitteridge (Fazi, traduzione di Silvia Castoldi) della scrittrice statunitense Elizabeth Strout, che con questo “romanzo in racconti” ha vinto il premio Pulitzer per la narrativa nel 2009. Attraverso gli occhi di Olive Kitteridge, professoressa di matematica in pensione, osserviamo lo scorrere del tempo in una cittadina dimenticata del Maine. La protagonista è una donna ruvida, scontrosa ma anche estremamente intelligente, fotografata in diverse fasi della sua vita adulta, compresi i primi accenni della menopausa. Con sguardo severo e disincantato, Olive è in grado di recepire i cambiamenti dei personaggi che la circondano, dai famigliari agli abitanti della cittadina di Crosby, tra ricordi di ieri e di oggi. Che sia adulta o anziana (come nel caso del romanzo sulla sua estrema maturità, Olive, ancora lei, pubblicato da Einaudi con la traduzione di Susanna Basso), la ex professoressa appare come un personaggio sfaccettato e reale, diviso tra l’irascibilità e la tenerezza, la rabbia e la fragilità.

A quattro zampe

Parlando della mezza età come periodo di riscoperta, A quattro zampe di Miranda July (Feltrinelli, traduzione di Silvia Rota Sperti) è un romanzo che segue il viaggio coast to coast della protagonista, un’occasione per esplorare le fantasie e i desideri più nascosti di una donna stanca della monotonia della vita coniugale e alla ricerca della libertà. Il libro parla di amore e sesso, matrimonio e tradimento, menopausa e rapporto con i figli.

Non è poi la fine del mondo

Tra i libri sulla menopausa troviamo anche Non è poi la fine del mondo – Il potere della fragilità di Paola Barale (Sperling & Kupfer). La nota conduttrice tv ha parlato spesso del suo rapporto con la menopausa, e in questo libro si rivolge direttamente alle lettrici che l’hanno attraversata o la stanno attraversando: “Mettiti comoda, sorseggia una tisana oppure un calice di vino, ed entra in un mondo fantastico. Quello dei cinquant’anni (che non sono esattamente i cinquanta, possono essere anche i quaranta e persino i trenta… Vedi tu). (…) Perché quel viaggio che ti fa, ti faceva o ti farà paura è in realtà magnifico…“. Infatti, la convinzione di Barale è che, con le persone giuste al proprio fianco, sia possibile affrontare ogni inconveniente dell’età, riuscendo anche a divertirsi.

Le compagne di scuola

Torniamo alla narrativa con Le compagne di scuola di Dora Heldt (Tre60, traduzione di Maria Carla Dallavalle). Anke ha quasi cinquant’anni e conduce da diverso tempo una vita solitaria. È da molti anni che non vede le sue compagne di scuola Katja e Doris. La prima è stata per anni una famosa presentatrice televisiva e ora vive con un fidanzato molto più giovane; la seconda, madre di due figli ormai grandi, sta attraversando un periodo di tristezza e scarsa autostima, complici gli ormoni e un matrimonio poco soddisfacente. Mentre si avvicinano anche per lei i cinquant’anni, Doris decide di contattare le sua vecchie amiche per organizzare una “fuga” sul Mar Baltico. Se non fosse che il marito di Doris ha intenzione di organizzare alla moglie una festa a sorpresa, e tra gli invitati ci sono proprio Anke e Katja… riusciranno le due amiche a convincere Doris a partecipare alla festa? E che cosa sarà successo alla loro amicizia dopo tutto questo tempo?

Nel fiore degli anni

Concludiamo questa selezione di libri sulla menopausa con India Knight, scrittrice britannica che ha spesso trattato con ironia diversi aspetti della condizione femminile. Con Nel fiore degli anni – Più vecchie, più sagge, più felici (Astoria, traduzione di Cecilia Vallardi) l’autrice si rivolge alle donne “spiritose, umane e sagge che ‘intorno ai cinquanta’ si sentono nel pieno della vita, sapendo tuttavia che la strada è stata e sarà accidentata”. Tra i piccoli e i grandi acciacchi dei genitori, le necessità dei figli e i sintomi della menopausa, India Knight spiega alle lettrici come affrontare gioie e dolori della maturità gustandosi appieno ogni momento.