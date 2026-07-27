“Ho trasformato la roulotte di famiglia in una piccola libreria itinerante”

“Una piccola libreria viaggiante capace di andare incontro alle persone, nei luoghi dove normalmente i libri non arrivano: piazze, mercati, piccoli paesi, cortili”. Sara Marenghi, libraia di “Bookbank libri d’altri tempi”, una libreria dell’usato e dell’antiquariato a Piacenza, ha deciso di trasformare la vecchia roulotte di famiglia, originale degli anni ’70, in una piccola libreria itinerante, realizzata con materiali di recupero e tanto lavoro artigianale: “Insieme ai libri viaggiano idee, incontri e nuove possibilità…” – La storia

“Da quasi quattordici anni provo a dimostrare che una libreria può essere molto più di un luogo dove si vendono libri: può essere uno spazio di incontro, di relazioni e di piccole rivoluzioni quotidiane”. Parola di Sara Marenghi, libraia di Bookbank libri d’altri tempi, una libreria dell’usato e dell’antiquariato a Piacenza.

Ora Bookbank ha sviluppato un nuovo progetto: trasformare la vecchia roulotte di famiglia, originale degli anni ’70, in una piccola libreria itinerante, realizzata con materiali di recupero e tanto lavoro artigianale.

“Insieme ai libri viaggiano idee, incontri e nuove possibilità”

Il progetto è ancora in evoluzione: “Insieme ai libri viaggiano idee, incontri e nuove possibilità“. E “vorrebbe diventare uno spazio per piccoli eventi e iniziative legate alla lettura”: appuntamenti al buio con un libro, giochi letterari, incontri e momenti di condivisione.

Sara Marenghi riflette: “Da libraia indipendente ho imparato una cosa molto semplice, i libri non dovrebbero aspettare le persone, dovrebbero raggiungerle. Negli anni trascorsi nella mia libreria nel centro storico di Piacenza, ho visto passare migliaia di storie e ho capito che spesso un libro arriva quando meno te lo aspetti. Per questo è nata l’idea di Bookbank itinerante: non un semplice banco di libri fuori dalla libreria, ma una piccola libreria viaggiante capace di andare incontro alle persone, nei luoghi dove normalmente i libri non arrivano: piazze, mercati, piccoli paesi, festival, scuole, cortili”.

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“L’abbiamo restaurata con grande rispetto, quasi con un senso di gratitudine”

E racconta: “La roulotte non è un contenitore qualsiasi: appartiene alla famiglia di Giovanni, mio marito, da tanti anni. Era quella delle vacanze di quando lui era un bambino, quella dei viaggi estivi, delle partenze con la famiglia e di tanti ricordi custoditi tra quelle pareti. Così abbiamo deciso di darle una seconda vita, proprio come facciamo ogni giorno con i libri usati. L’abbiamo restaurata con grande rispetto, quasi con un senso di gratitudine verso quello che era stata prima: abbiamo recuperato materiali, riutilizzato pezzi, lavorato con pazienza per trasformarla in una piccola libreria senza cancellare completamente le tracce del suo passato”.

In un tempo in cui tutto sembra dover essere nuovo, veloce e sostituibile, abbiamo scelto di partire da qualcosa che aveva già vissuto”

In fondo – spiega Marenghi – “è questo il filo che unisce tutta la storia: una roulotte che aveva già viaggiato, dei libri che hanno già avuto dei lettori, e il desiderio di farli incontrare con nuove persone”.

Poi aggiunge: “Nelle prime uscite abbiamo anche lanciato un piccolo concorso per trovare un nome alla roulottina. Sono arrivate tantissime proposte, alcune bellissime, alcune buffissime, alcune molto fantasiose. Il problema è che io, evidentemente, sono una persona difficile da accontentare: non ne ho ancora trovata una che mi faccia pensare ‘sì, è lei’. D’altra parte scegliere il nome di una roulotte che ha già una vita alle spalle non è una responsabilità da poco… In un tempo in cui tutto sembra dover essere nuovo, veloce e sostituibile, abbiamo scelto di partire da qualcosa che aveva già vissuto. Una roulotte con una storia. Dei libri con una storia. E la possibilità di scriverne ancora tante altre”.