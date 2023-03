Marco Amerighi è il nuovo direttore della libreria “Verso” di Milano

Lo scrittore Marco Amerighi è il nuovo direttore di Verso, la libreria-bar inaugurata nel 2015 nel quartiere Ticinese di Milano, accanto alle Colonne di San Lorenzo.

A dirigere la libreria dal 2015 a oggi, insieme a una squadra di giovani librai, lo scrittore Davide Mosca, autore di numerosi romanzi tra cui Breve storia amorosa dei vasi comunicanti (Einaudi) e Amare una volta (Le Stanze), che lascia Verso per dedicarsi ai suoi progetti di scrittura.

A fondare Verso, nel dicembre di otto anni fa, un gruppo di amici cresciuti tra librerie e locali, che hanno maturato anni di esperienze diverse in tutta la filiera dell’editoria: Andrea Gessner, editore di nottetempo; Pietro Biancardi, editore di Iperborea; Tomaso Biancardi, responsabile della rivista The Passenger; Alessandro Beretta, critico letterario, scrittore, direttore del Milano Film Festival; Lisa Sacerdote, photoeditor e autrice di progetti per la fotografia.

Verso ha l’ambizione di essere una libreria-laboratorio che offre itinerari di lettura, un calendario di incontri quotidiani e uno spazio di aggregazione intorno al mondo del libro sia per i lettori che per gli addetti ai lavori.

Il nuovo direttore, che è stato curatore di Book Pride 2023 e finalista al Premio Strega 2022 con Randagi (Bollati Boringhieri, 2022), spiega: “Sono felice ed emozionato. Conosco e frequento Verso dalla sua fondazione e non c’è mai stata un’occasione in cui io, tra quelle mura, non mi sia sentito a casa. Con questo incarico tenterò di tenere la porta d’ingresso aperta a più persone possibili: che siano in cerca di un libro, di una presentazione, di un gruppo di lettura, di una bevuta o magari, più semplicemente, di una casa in cui sentirsi accolti. Grazie ad Alessandro, Andrea, Lisa, Pietro e Tomaso, per avermi cercato. Grazie a Davide, per l’amicizia e lo splendido lavoro fatto in questi anni”.

Gessner, presidente della libreria, aggiunge: “Nel dare un benvenuto pieno di entusiasmo a Marco, voglio ringraziare Davide per lo splendido lavoro di questi anni, prezioso, fondamentale, generoso”.