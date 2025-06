Caro affitti: a Milano deve chiudere la Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi. Si cerca una nuova sede

“Una decisione sofferta e inevitabile, dovuta a un affitto e a costi di gestione e mantenimento degli spazi non più sostenibili…”. Ad agosto, la storica Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi di Milano, la prima specializzata in letteratura per bambini e adolescenti in Italia (e la seconda in Europa), chiuderà la storica sede di via Tadino, in attesa di trovarne un’altra. Martedì 1 luglio in programma un aperitivo di arrivederci, per grandi e piccoli – I particolari

Gianna e Roberto Denti, la storica Libreria dei Ragazzi di Milano (con una sede anche a Brescia) è stata la prima specializzata in letteratura per bambini e adolescenti in Italia (e la seconda in Europa). Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi. Tre anni dopo, però, arriva una brutta notizia: ad agosto, infatti, la libreria chiuderà la storica sede milanese di via Tadino, in attesa di trovarne un’altra… Fondata nel 1972 da, la storica(con una sede anche a) è stata la prima specializzata in letteratura per bambini e adolescenti in Italia (e la seconda in Europa). Nel 2022 ha festeggiato 50 anni di storia , e ha cambiato nome, diventando la. Tre anni dopo, però, arriva una brutta notizia:, in attesa di trovarne un’altra…

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Parliamo di un’istituzione culturale non solo milanese, tra le librerie per ragazzi più grandi a livello europeo. La Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi di Milano svolge da sempre, infatti, un’attività culturale e di promozione alla lettura, che supera i confini cittadini.

In particolare, la Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi ha una programmazione settimanale gratuita di incontri per il pubblico di bambini e famiglie, organizza laboratori per le scuole sia in sede sia presso le scuole stesse, e svariati seminari per insegnanti e per bibliotecari. La libreria, inoltre, ospita due gruppi di lettura 8-10 anni e 11-14 anni, oltre a un gruppo di piccoli dai 3 ai 6 anni. Vi sono poi i corsi di scrittura creativa, fumetto e manga per ragazzi e per adulti.

“Una storia lunghissima e piena di vita, di relazioni e comunità che si è ulteriormente articolata quando nel 2007 Editrice Il Castoro è subentrata nella proprietà, affiancando i due fondatori, e prendendone il testimone per altri diciotto anni, durante i quali è nata anche la sede di Brescia”, si legge in una nota.

Può interessarti anche Renata Gorgani Dovremmo ascoltare (senza pregiudizi) i ragazzi che leggono, per avvicinare ai libri quelli che non lo fanno - di Renata Gorgani “Quella della chiusura della sede di via Tadino a Milano, è una decisione sofferta e inevitabile dovuta a un affitto e a costi di gestione e mantenimento degli spazi non più sostenibili: una situazione condivisa da tempo con i quattro librai Fausto Boccati, Costanza Faravelli, Fulvia Grassi e Silvia Neri, che tuttora stanno portando avanti le attività e il lavoro della libreria con la passione e la dedizione di sempre”, spiega Renata Gorgani, Presidente della Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi. CHE aggiunge: “Ci auguriamo che questa sia una pausa breve nella nostra attività e di tornare presto ad annunciare la riapertura. Quello che vogliamo non è soltanto individuare una sede nuova e più adatta, ma rivedere il progetto stesso di libreria che ha oggi bisogno di una visione ancora più ampia e innovativa”.