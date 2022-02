La festa per i 50 anni e un nuovo nome: “la Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi”

Fondata nel 1972 da Gianna e Roberto Denti, la storica Libreria dei Ragazzi di Milano (con una sede anche a Brescia) è stata la prima specializzata in letteratura per bambini e adolescenti in Italia (e la seconda in Europa). Nata in un’epoca in cui l’editoria per ragazzi come oggi la conosciamo era ancora agli albori, festeggia in questi mesi i 50 anni con numerosi eventi e laboratori. E, soprattutto, cambia nome, diventando la Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi

Fondata nel 1972 da Gianna e Roberto Denti, la storica Libreria dei Ragazzi di Milano (con una sede anche a Brescia) festeggia con numerosi eventi e, soprattutto, cambia nome, diventando la Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi.

“Dopo 50 anni di una storia così bella come quella della Libreria, è facile abbandonarsi ai ricordi. Ma l’unico posto dove in realtà possiamo andare è il futuro. E noi siamo diretti lì, assieme alle ragazze e ai ragazzi che sono il nostro oggi e il nostro domani, i protagonisti di quel cambiamento che tutti ci auspichiamo per una società più giusta e di tutti. Per costruirla al loro fianco oggi rinnoviamo il patto che già fecero i fondatori Gianna e Roberto con le ragazze e i ragazzi creando un posto unico, specificatamente per loro. E per camminare verso un mondo più inclusivo, compiamo noi un primo passo di cambiamento. Lo facciamo partendo dal linguaggio, dalle parole che sono capaci di plasmare il mondo. Lo facciamo integrando il nostro stesso nome che da oggi sarà: La Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi. Perché è sempre stato così, ma ora vogliamo dirlo meglio, e a gran voce”, spiega Alessandra Starace, responsabile del negozio.

Parliamo, va ricordato, della prima libreria specializzata in letteratura per bambini e adolescenti in Italia (la seconda in Europa), nata in un’epoca in cui l’editoria per ragazzi come oggi la conosciamo era ancora agli albori.

Nei suoi 50 anni la libreria si è spesa per coinvolgere l’intera comunità educante nel suo sogno rivoluzionario, intessendo rapporti di collaborazione non solo con editori, autori e illustratori, ma anche e soprattutto con le scuole di ogni ordine e grado, le biblioteche e le famiglie.

La libreria non si è fermata nemmeno durante la pandemia: “Negli ultimi due anni abbiamo realizzato corsi di formazione online (I seminari della Libreria dei Ragazzi) con centinaia di persone iscritte, e video letture per i bambini sui nostri canali social che hanno raggiunto oltre 30.000 visualizzazioni – abbiamo ideato nel marzo 2020 il format Restiamo vicini con le storie per non perdere il contatto con il pubblico nei mesi di lockdown, ma la risposta è stata così calorosa che ancora oggi proseguiamo, nella nostra nuova pagina Youtube, offrendo Le letture di Giovedì, videoletture con la nostra Scimmietta mascotte, amatissima dai piccoli”.

Non solo online e social: basti pensare agli Atelier delle rivoluzioni, laboratori per ragazzi che si tengono tutti i sabato, ai tre gruppi di lettura per bambini, adolescenti e adulti, ai corsi di scrittura creativa, fumetto e manga per ragazzi, ai laboratori per le scuole e alla postazione radio fissa di adolescenti, conduttori della Teen Social Radio.

Nel corso del 2022 saranno tanti gli appuntamenti organizzati, online come pure nelle sedi di Milano e Brescia. Citiamo ad esempio la festa in libreria in programma a maggio, con eventi, laboratori e spettacoli dedicati ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie. Verrà anche inaugurata la mostra 50 libri imperdibili per le ragazze e i ragazzi di oggi.