A Sesto San Giovanni chiude la storica Libreria Tarantola

“La libreria Tarantola ha attraversato tre secoli di storia, è la famiglia dei librai originaria di Pontremoli che, negli anni Cinquanta, ha dato vita al Premio Bancarella…”, ha ricordato il sindaco di Sesto San Giovanni (Milano) Roberto Di Stefano. Giorgio Tarantola, titolare dello storico negozio, ha spiegato: “Abbiamo fatto delle valutazioni sulle prospettive future, e a malincuore abbiamo scelto di chiudere. L’attività imprenditoriale del commercio al dettaglio, e non parlo solo di quello editoriale, è purtroppo sempre più in crisi” – I particolari

A Sesto San Giovanni (a pochi chilometri da Milano), la storica Libreria Tarantola ha annunciato l’imminente chiusura “dopo oltre un secolo di attività”, e lo ha fatto via social, parlando di “scelta serena“, “consapevoli di aver dato tutto e di aver ricevuto molto: dai lettori, dagli amici, dalla città”.

Al Corriere della Sera Milano, il titolare Giorgio Tarantola ha spiegato: “Abbiamo fatto delle valutazioni sulle prospettive future, e a malincuore abbiamo scelto di chiudere. L’attività imprenditoriale del commercio al dettaglio, e non parlo solo di quello editoriale, è purtroppo sempre più in crisi. Non vedo futuro da qui a cinque anni, e io ne ho 57. Ho ponderato anche confrontandomi con Matteo Hoepli, a seguito dell’annuncio della chiusura della storica libreria del centro”.

Come ricorda Il Giorno, “risale al 1859 la licenza rilasciata in nome di sua altezza reale Luisa Maria di Borbone a Francesco Tarantola di Montereggio. Giorgio Tarantola rappresenta così la settima generazione”. Il negozio di piazza IV Novembre fu inaugurato nel 1942 da Antonio Tarantola, il nonno di Giorgio.

Lo stesso premio Bancarella “è nato nel 1953 perché i Tarantola avevano aperto librerie in città diverse e volevano avere un motivo per rivedersi una volta all’anno e di ritornare al paese d’origine della famiglia, a Montereggio…”.

Nel 2018, tra l’altro, la Libreria era stata premiata a Venezia nell’ambito della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri.

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Tra gli interventi, anche quello del sindaco Roberto Di Stefano: “Esistono luoghi che rappresentano le bussole del nostro territorio, custodi di una storia che appartiene a tutti noi. Dopo oltre 160 anni di storia ininterrotta e aver dedicato una vita intera alla cura di questo tempio della cultura, la libreria Tarantola ha scelto di chiudere. Si tratta di una decisione maturata per ragioni strettamente personali che consentiranno a Giorgio di intraprendere nuove e luminose strade, decisione che rispetto profondamente. Salutiamo così un’istituzione che dal 1859 è stata il porto sicuro per generazioni di lettori, studenti e sognatori. Parliamo di una realtà che ha portato il nome di Sesto nel mondo: è stata eletta Migliore libreria d’Italia, un riconoscimento che testimonia passione, impegno e dedizione e che ha portato a Sesto i grandi della letteratura. La libreria Tarantola ha attraversato tre secoli di storia, è la famiglia dei librai originaria di Pontremoli che, negli anni Cinquanta, ha dato vita al Premio Bancarella…”.