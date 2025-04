“Il cacciatore di aquiloni” e gli altri libri di Khaled Hosseini

A più di vent’anni dalla sua uscita, Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini si conferma un longseller, ancora discusso e consigliato da lettori e lettrici. Pubblicato per la prima volta in Italia nel 2004 da Piemme con la traduzione di Isabella Vaj, il primo libro dello scrittore afghano-statunitense è diventato in poco tempo un caso mondiale – tanto che nel 2007 ne è stato tratto anche un film omonimo con la regia di Marc Forester.

Il romanzo – oggi pubblicato da Feltrinelli con la traduzione di Mariagiulia Castagnone e una nuova prefazione dell’autore – non è solo un libro sull’amicizia e sulla speranza di redenzione, ma è anche un affresco della tormentata storia dell’Afghanistan tra gli anni Settanta e il Duemila, dall’invasione russa al dominio dei talebani.

Khaled Hosseini: cenni biografici

Khaled Hosseini, nato nel 1965 a Kabul, è figlio di un’insegnante e di un diplomatico in servizio presso il Ministero degli Esteri afghano. Proprio come il protagonista del suo primo romanzo, Amir, Hosseini vive i primi anni della sua infanzia a Kabul. Successivamente, però, si trasferisce con la sua famiglia prima in Iran (dal 1970) e poi a Parigi (dal 1976).

Solo dopo l’inizio della guerra sovietico-afghana (1979-1989) giungerà negli Stati Uniti, ottenendo asilo politico. Hosseini studia in California, laureandosi poi in medicina all’Università di San Diego. Oggi vive nel nord della California assieme alla sua famiglia.

Il racconto del suo paese d’origine, della guerra, delle condizioni di vita delle donne e dei rifugiati è centrale all’interno delle sue opere, oltre che dei suoi sforzi come ambasciatore di pace per l’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che lo ha spinto a tornare per la prima volta in Afghanistan nel 2007.

“Sono disperato per quello che vedo succedere nel mio Afghanistan. Speravo che le storie raccontate nei miei libri raccontassero un Afghanistan del passato, invece temo che tornino storie di attualità. Erano storie degli anni novanta. Spero che i talebani capiscano che proprio le donne possano aiutare il Paese“. Così Hosseini ha commentato il ritorno al potere delle forze talebane in Afghanistan nel 2021.

Dal 2003, anno di uscita di Il cacciatore di aquiloni, i libri di Hosseini hanno sempre incontrato un grande successo tra i lettori e le lettrici, trasmettendo con intensità la storia dell’Afghanistan, del suo popolo e della sua cultura.

I libri di Khaled Hosseini

Il cacciatore di aquiloni

La storia raccontata nel primo romanzo di Khaled Hosseini è quella di due amici, Amir e Hassan, la cui vita cambia per sempre il giorno della gara degli aquiloni, in un vicolo buio di Kabul. Molti anni dopo, quando ormai trasferitosi in America Amir riceve una telefonata inattesa, quel passato fatto di silenzi colpevoli e segreti riaffiora, costringendo l’uomo a tornare a casa per fare i conti con la propria coscienza.

Ma Il cacciatore di aquiloni non racconta solo la storia dei fantasmi di Amir, è la storia di tutto il popolo afghano: tradizioni, usanze, regimi e religioni dell’Afghanistan emergono da queste pagine dipingendo le contraddizioni (ancora attuali) di un paese devastato dalla guerra.

Mille splendidi soli

Pubblicato nel 2007, Mille splendidi soli (Piemme, traduzione di Isabella Vaj) è la storia di due bambine (e poi di due donne) in un mondo dominato dalla violenza, in cui l’amicizia e l’amore sembrano essere l’unica speranza. Mariam è una “harami”, una bastarda, costretta a trascorrere una vita solitaria perché non può mischiarsi alle tre mogli e ai dieci figli legittimi di suo padre. Laila, invece, ha vissuto l’infanzia in compagnia di Tariq, il vicino di casa, che ha perso una gamba su una mina ma sa sempre come difenderla e farla sorridere. Mariam e Laila non potrebbero essere più diverse, ma la guerra intreccerà i loro destini in modo imprevedibile. Insieme, conosceranno la sofferenza e la sopraffazione, ma scopriranno anche la possibilità di una rivalsa.

E l’eco rispose

Continuiamo a parlare dei libri di Hosseini con E l’eco rispose (Feltrinelli, traduzione di Mariagiulia Castagnone), pubblicato nel 2013. Il romanzo inizia nell’Afghanistan del 1952 e esplora i legami famigliari attraverso lo spazio e il tempo, raccontando storie di solidarietà, emigrazione, sacrificio e tradimento. Attraverso tre generazioni, Hosseini approfondisce i rapporti tra padre e figlio, sorella e fratello, mostrando le sfaccettature più dolorose dell’amore e della cura.

Preghiera del mare

Preghiera del mare (SEM, 2018) è l’ultimo libro di Khaled Hosseini, “una preghiera laica, una storia di paura e di speranza. Un grande atto d’amore”. Curato da Roberto Saviano e arricchito dalle illustrazioni di Dan Williams, il libro nasce in collaborazione con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di cui Hosseini è ambasciatore, e racconta la storia di coloro che emigrano per cercare una vita più sicura, scontrandosi però con l’incertezza, il dolore e la morte. Il libro riporta la lettera di un padre al figlio, Marwan, scritta di notte su una spiaggia buia, di fronte al mare vasto e indifferente che dovrà affrontare, alla ricerca di un futuro migliore, al sorgere del sole.

Fotografia header: Khaled Hosseini, foto di Leonardo Cendamo (Getty Images 14-04-2025)