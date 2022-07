Da Parigi a Istanbul, da Barcellona a San Francisco, passando per Napoli, Milano, New York e molte altre tappe ancora: ecco alcune guide di viaggio turistiche e letterarie pubblicate nel tempo da ilLibraio.it e ricalcate sugli occhi degli scrittori e delle scrittrici, di ieri e di oggi, che hanno ambientato i loro libri in questi luoghi. Reportage e guide ideali per prepararvi in anticipo al vostro prossimo viaggio attraverso la lettura o per scoprire, seduti comodamente sul vostro divano, tanti luoghi magici attraverso gli occhi degli artisti che se ne sono innamorati

Le guide ai viaggi esistono in tante forme diverse: che siano vere e proprie guide turistiche, guide letterarie o guide ai ristoranti migliori da provare, costituiscono un faro da seguire nel variegato mondo del viaggio, che da sempre fa della scoperta il suo motore.

Sono molti i modi per esplorare nuovi luoghi, e uno di questi è farlo attraverso gli occhi di chi quelle strade, quei panorami e quegli edifici li ha vissuti e raccontati nei libri. A volte si tratta di reportage legati a una città in un suo particolare momento storico; oppure i dedali di piccole e grandi vie diventano l’ambientazione di gialli e noir, o ancora sono proprio i protagonisti dei romanzi a perdersi con occhio sognante in nuovi luoghi mentre vanno alla scoperta di se stessi.

Leggere libri dedicati a un luogo in particolare può essere quindi un modo per attendere un viaggio già programmato, oppure di continuare a sognarne uno che magari non si può ancora intraprendere.

Ecco quindi delle guide ai viaggi che raccontano diversi luoghi e città e che ai panorami e ai siti turistici uniscono libri, cinema, architettura e numerosi riferimenti artistici, pensate per esplorare con gli occhi della lettura angoli del mondo colmi di fascino:

Guida per viaggi a San Francisco

In questo reportage firmato per ilLibraio.it da Matilde Quarti scopriamo il mondo letterario della Golden City, e cioè San Francisco. A frequentarla non furono solo il celeberrimo Jack Kerouac e la Beat Generation. Venendo al presente, troviamo ad esempio nomi come anche Armistead Maupin, Rebecca Solnit, Dave Eggers e Vendela Vida: San Francisco, dunque, è stata ed è ancora percorsa da grandi scrittori, che oggi come allora raccontano l’atmosfera frizzante si respira tra le vie di questa città, così come le contraddizioni che la tormentano. I viaggiatori, poi, non possono farsi sfuggire le sue librerie, che hanno spesso a loro volta storie da raccontare.

Guida per viaggi a Parigi

L’immaginario di Parigi è indissolubile dal mondo letterario: tutti i lettori hanno sognato di immergersi nelle pagine di un romanzo sedendo in uno dei suoi bistrot, oppure di sfogliare qui le pagine di un libro consumato e ingiallito, magari acquistato in una piccola libreria stipata di volumi scoperta in una romantica passeggiata tra le vie de la ville lumière. In questo viaggio alla scoperta della città suddiviso in tappe, a cura di Giulia Ceirano, troviamo un libro dedicato a ognuna di loro, tra grandi classici della letteratura e casi editoriali più recenti.

Una guida tutta da camminare è anche quella proposta dalla scrittrice e filosofa Ilaria Gaspari, che anche grazie alle pagine del libro La senna di Elaine Sciolino ci guida all’attraversamento di Parigi tramite il percorso del grandioso fiume che la attraversa. Un percorso che è stato solcato dai piedi di numerosi scrittori, raffinati artisti, ma soprattutto di turisti che al tramonto si sono soffermati a osservare con occhi sognanti la città e le luci che si riflettono nel suo fiume.

Guida per viaggi a Istanbul

Tra gialli, romanzi, racconti di viaggio e memoir di denuncia, questa guida di Giulia Ceirano i conduce attraverso dieci tappe alla scoperta di Instanbul, città che si colloca al confine tra la cultura orientale e occidentale che da sempre si nutre di questa ambivalenza. Tramite la lettura dei libri di Elif Shafak, Orhan Pamuk, Aslı Erdoğan, Graham Greene, in cui troviamo pagine che ci guidano verso alcuni degli scorci più suggestivi della città, ogni lettore sarà in grado di ricostruire l’aspetto sfaccettato e multiforme dell’antica Costantinopoli.

Guida per viaggi a Milano

Milano è una città in cui la celebrità dei suoi principali luoghi turistici fa sì che le sue piccole vie e gli angoli nascosti rimangano una fonte inesauribile di mete segrete da esplorare. In questa approfondita lista dei libri che raccontano Milano, troviamo i grandi romanzi del passato ambientati in città, la letteratura contemporanea che ne è rimasta affascinata, i gialli che si nutrono dei suoi lati più oscuri, ma anche le guide alla vita milanese, saggi, pamphlet e molto altro ancora. Si tratta di una lista che approfondisce gli aspetti inafferrabili di una città veloce, istrionica e al contempo affascinante quale è Milano, al contempo croce che delizia di chi ne vive tutti i giorni la sua bellezza.

Per chi invece fosse alla ricerca di un percorso di lettura legato alle ombre e alle atmosfere noir di Milano, in questa lista sono raccolti gialli, thriller e noir ambientati in città, a partire dalle radici letterarie che hanno visto il genere farsi spazio per la prima volta tra i suoi palazzi e le sue corti, fino a giungere agli autori contemporanei che tra le sue vie più buie trovano ispirazione per scrivere storie dedicate al crimine.

Guida per viaggi a Trieste

Che cos’hanno in comune James Joyce, Italo Svevo e Gabriele d’Annunzio, oltre, ovviamente, al loro essere scrittori? Sicuramente il loro rapporto con la città di Trieste, che in modi diversissimi per ognuno ha saputo influenzarne vita e scrittura. Trieste, tragica protagonista della storia del Novecento, è stata anche molto altro nella sua lunga storia, e in particolare crocevia culturale capace di unire tra le sue vie l’est e l’ovest, il nord e il sud dell’Europa. In questa guida storico letteraria di Eva Mascolino scopriamo chi sono i principali romanzieri che l’hanno solcata, e quali sono i luoghi in cui ricercare il loro passaggio.

Guida letteraria per viaggi a Barcellona

Continuiamo il tour spostandoci in un’altra città portuale, questa volta affacciata sul Mar Mediterraneo: ci rechiamo a Barcellona, la città simbolo della Catalogna, che ha dato i natali a scrittori come Carlos Ruiz Zafón e Ildefonso Falcones. In questa guida di viaggio letteraria si trovano romanzi e racconti che in modi molto diversi tra loro ripercorrono la storia della città dal 1300 a oggi. Tra storie di riscoperta di sé, romanzi storici, grandi classici moderni e reportage, ci avventuriamo così tra le guglie de la Sagrada Familia di Gaudì e le spiagge lambite dalle dolci acque del mare nostrum.

Guida per un viaggio (linguistico) a Napoli

Ci allontaniamo per un attimo dalla carta stampata per lasciarci cullare dal suono delle parole: non di parole qualsiasi, ma di alcune parole del dialetto napoletano che con la loro melodia, la loro storia e i loro significati sanno ricostruire uno stile di vita, un modo di pensare e di stare al mondo tipico degli abitanti di questa città (lontano dai classici stereotipi). In questo approfondimento scopriamo così alcuni segreti malcelati della lingua di molti personaggi della letteratura, comprese Lila e Lenù, la cui storia raccontata ne la serie di libri (e ne la serie tv) de L’amica geniale di Elena Ferrante ha conquistato lettori italiani e stranieri.

Guida di viaggio a Oxford

Passiamo invece all’esplorazione dell’oltremanica con questa guida di Noemi Milani che ci porta alla scoperta dei luoghi letterari di Oxford, la città che ha ispirato autori del calibro di Lewis Carroll, di J. R. R. Tolkien e di C. S. Lewis, e in cui lo spirito letterario della città emerge con forza dalle sue librerie, ma anche dai panorami puntellati da architetture gotiche riflettute negli immaginari delle più celebri saghe fantasy edite nel Regno Unito.

Una di queste è la saga di Queste oscure materie di Philip Pullman, iniziata con il celebre volume de La bussola d’oro: non tutti sanno che molti dei luoghi descritti dai personaggi della storia si possono trovare davvero passeggiando tra le vie di Oxford. In questa guida gli appassionati della saga, ormai divenuta un classico moderno del genere fantasy, potranno trovare il tour tematico perfetto per la loro prossima visita in Inghilterra.

Guida per viaggi a Dublino

Dopo la tappa in Inghilterra, ci rechiamo in un’altra delle città che hanno fatto (e continuano a fare) la storia della letteratura anglofona, e cioè a Dublino. In questa guida veniamo catapultati in un vorticoso viaggio alla scoperta della letteratura di ieri e di oggi che ha avuto origine in questa città. Tramite una passeggiata tra le vie punteggiate di case vittoriane con le porte variopinte, e una pinta di birra nei pub che hanno conosciuto alcuni dei principali scrittori del paese, Mirko Zilahy propone un percorso all’insegna dell’approfondimento delle icone letterarie del paese.

Guida per viaggi a Lanzarote

Ed è invece tra libri, cinema e architettura che esploriamo Lanzarote, isola selvaggia e straniante dell’arcipelago delle Canarie, che con i suo paesaggi marziani e vulcanici ha attirato a sé gli sguardi di artisti del calibro di Kubrik ed Herzog, di Saramago e di Houellebecq. Tramite questa guida di Ilaria Gaspari scopriamo come Lanzarote, oltre che una meta turistica, sia sempre stata un luogo di grande ispirazione, grazie ai suoi panorami di terre nere e rosse lambite dal mare, di vigne coltivate in semicerchi di pietra, di faraglioni a strapiombo levigati dalle intemperie che ne hanno fatto luogo d’elezione per gli artisti ispirati dal perturbante.

Guida per viaggi letterari a New York

New York è sicuramente una delle città più visitate dai turisti di tutto il mondo, che la scelgono per respirare quell’aria colma dei sogni e delle speranze di tutte le persone che giungono qui per realizzare i propri sogni. E sono moltissime le attrazioni offerte da questa città, tanto che è difficile terminare la propria vacanza avendole viste tutte con i propri occhi. Coloro che anche tra i maestosi grattacieli di New York sentono di non poter rinunciare alla propria passione per i libri, in questa guida troveranno un tour a tappe pensato per non perdersi durante la visita alcuni dei luoghi letterari più importanti della città.