In arrivo le prime uscite di Gramma, nuovo marchio del Gruppo Feltrinelli. Si parte con Eshkol Nevo e…

Ecco le prime uscite di Gramma, “il nuovo imprint di Feltrinelli che nasce per andare alla ricerca della potenza della scrittura nel nostro tempo…”

Nel corso di un incontro ristretto con la stampa, il Gruppo Feltrinelli ha anticipato le prime uscite di Gramma, “il nuovo imprint di Feltrinelli che nasce per andare alla ricerca della potenza della scrittura nel nostro tempo”. Nella presentazione si sottolinea che “il tratto distintivo del marchio è la pubblicazione di libri in cui si annunciano le forme nuove della riflessione, dell’immaginazione e dell’invenzione che attraversano la nostra contemporaneità, così come di titoli che dal passato ci parlano ancora”.

Dal 7 maggio in uscita il nuovo libro di Eshkol Nevo, Legami, a cui nel corso dell’anno seguiranno Eraldo Affinati, con Le città del mondo, Sandra Petrignani, con Autobiografia dei miei cani, Mathieu Belezi, con Attaccare la terra e il sole, e Nila con Nelle strade di Teheran.

Come abbiamo raccontato nei dettagli nei mesi scorsi, il marchio Gramma è guidato da Giuseppe Russo, dal 2000 al 2023 alla direzione editoriale di Neri Pozza. Con lui, sempre dalla casa editrice del Gruppo editoriale Athesis, anche l’editor Roberto Cotroneo e Daniela Pagani (comunicazione), mentre da Sellerio è arrivata Marcella Marini.