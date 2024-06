Ecco il numero estivo della rivista Il Libraio: scaricalo gratuitamente

Leggi l’editoriale firmato da Stefano Mauri e scarica gratuitamente, in pdf o epub, il numero estivo della rivista Il Libraio (in copertina Francesca Giannone): spazio a tanti consigli di lettura, tra narrativa e saggistica, per tutti i gusti e le età

Nel dubbio segui il tuo cuore

L’anno scorso abbiamo assistito a un esordio fulminante, quello di Francesca Giannone con La portalettere, pubblicato da Nord: è piaciuto così tanto da avere già raggiunto le 400 mila copie vendute. È leggendo il suo nuovo romanzo, Domani, domani, che si ha la conferma di una capacità rara, quella di delineare le sorti di una famiglia con una precisa definizione dei personaggi i cui caratteri, ognuno con un profilo diversissimo, di fatto muovono la storia.

E con la storia evolvono i sentimenti, i rancori, le dinamiche famigliari, le pene e le gioie della vita. Vedremo chi ha un destino migliore, tra chi segue un’ ambizione e chi nel dubbio segue cuore e istinto. Deliziosa l’ambientazione negli anni ’60, con le sue musiche, le sue automobili, le sue ingenuità e la certezza di andare verso un futuro migliore per l’umanità. Un futuro che in gran parte ci ha deluso, anche se qualcosa di allora impensabile oggi accade: ho letto che a capo del più potente corpo militare del mondo, la Marina degli Stati Uniti, c’è una donna italoamericana: Lisa Franchetti. Ne prendano atto i generali scrittori improvvisati.

A proposito: complimenti ad Annalena Benini, prima direttrice donna, per il Salone del libro di Torino di maggior successo di sempre e a Erin Doom, che ha gestito come una consumata conduttrice gli incontri delle scrittrici di romance con centinaia di lettrici e lettori.

Un’ altra saga famigliare viene proposta da Garzanti, con La primogenita di Sonia Milan, un romanzo che segue le vicende di una famiglia lungo oltre un secolo di storia attraverso la vita delle primogenite. Nord propone anche un romanzo coreano sulla gentilezza, Una piccola lavanderia a Yeonnam, di Kim Jiyun, nel quale un non luogo diventa invece il cuore di un quartiere grazie a un misterioso taccuino verde.

Cambiando genere, per chi ama le emozioni forti e le sfide alla ragione un grande evento è Eruption, l’avvincente thriller di Michael Crichton che James Patterson ha completato con la sua straordinaria maestria nel dipingere l’azione. Sembrano destinati a sempre maggior successo con Longanesi i gialli di Robert Gold, che sfidano il lettore a scoprire gli enigmi, come accade in Dieci secondi. E anche Il successore, il ritorno di Mikkel Birkegaard dopo tanti anni, è all’insegna di questo genere. Anche Guanda prosegue nel proporci i suoi eleganti noir, con Nessun perdono di Elisabetta Flumeri & Gabriella Giacometti e, sempre in questo genere, ricordiamo anche 1580: morte a Siviglia di Susana Martín Gijón, una scrittrice di noir storici di grande successo pubblicata da Ponte alle Grazie.

L’estate e le vacanze sono l’occasione ideale per darsi a quelle letture che si sono lasciate indietro durante l’anno. Ecco perché, come di consueto, al centro della rivista riproponiamo i libri che sono stati più apprezzati dai lettori nei mesi recenti. Tra tutti, se ve li siete persi, Carrisi, Gazzola, Giannone, Mancuso, Kingsley e le giovani scrittrici di successo di Magazzini Salani. Ancora vendutissimi poi, se non lo avete ancora fatto sono assolutamente da leggere, due best seller straordinari: I Leoni di Sicilia di Stefania Auci e Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi.

Buona estate, col cuore.