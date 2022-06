Accessori letterari per l’estate da mettere in valigia

L’estate è uno dei momenti dell’anno più amati di molti lettori e lettrici, perché durante le vacanze ci si riesce a ritagliare più tempo da dedicare alla lettura. Tra lampade, cuscini gonfiabili, teli mare e borracce letterarie, ecco alcuni accessori che possono fare comodo per approfittare di ogni momento per leggere qualche pagina in più:

L’estate è uno dei momenti dell’anno più amati di molti lettori e lettrici, perché durante le vacanze ci si riesce a ritagliare più tempo per sé da dedicare alla lettura. Ogni lettore, poi, ha le proprie abitudini: c’è chi non vede l’ora di immergersi in movimentati polizieschi, chi aspetta la stagione più calda per affrontare i classici più corposi, e chi in questo periodo si dedica a recuperare le novità uscite nei mesi precedenti.

Ma visto che durante l’estate molti ne approfittano per fare viaggi e gite, è anche il periodo in cui i libri vengono portati in giro, spostati tra borse e zaini, e in cui ci si dedica alla lettura anche nei luoghi più scomodi. Qualunque siano i titoli messi in valigia, ecco quindi alcuni accessori letterari che possono fare comodo per approfittare di ogni momento per leggere qualche pagina in più:

Acqua del mare e cloro della piscina, sabbia, terra, polvere: in vacanza non importa la meta, è molto più facile sporcare o rovinare ciò che si porta con sé, libri compresi. Con una custodia imbottita e impermeabile però sarà molto più difficile rovinare la carta o il proprio e-reader.

In estate è più probabile che anche chi non ha problemi di vista abbia bisogno degli occhiali da sole per leggere, per limitare il fastidio della luce negli occhi. Per non perderli, o per evitare di farli cadere nella sabbia o mentre si passeggia, può essere comodo tenerli appesi con una catenina che aiuti ad averli sempre a portata di mano.

Che si voglia leggere sdraiati su una panchina di fronte a un lago, su un lettino da spiaggia o sul sedile di un aereo, la posizione assunta difficilmente sarà di quelle più comode per leggere: un cuscino da viaggio gonfiabile può essere ciò che serve per evitare un torcicollo da lettura già nei primi giorni di vacanza.

Per chi fa le vacanze in compagnia o sfruttando aree condivise (tende, ostelli, aerei, rifugi…) può essere difficile leggere al buio senza disturbare chi gli sta vicino. Questa piccola lampada che si tiene appoggiata al collo punta la luce direttamente all’altezza di lettura, e permette di illuminare solamente le pagine del proprio libro.

In viaggio e con la calura estiva una borraccia in cui tenere l’acqua fresca fa sempre comodo: questa borraccia personalizzabile è ispirata alla saga di Harry Potter di J. K. Rowling, ma in questo articolo abbiamo raccolto diverse bottiglie per l’acqua ispirate anche ad altre opere letterarie.

Quando si esce in direzione spiaggia o per fare una passeggiata e si vuole portare un libro con sé, una borsa di tela è spesso l’opzione più comoda e leggera. Su questa è riportata la definizione della parola bibliofilo: indossarla è un ottimo modo per fare intuire a eventuali nuove conoscenze qual è la propria passione.

Se si vuole mettere in valigia qualcosa su cui sdraiarsi per leggere sulla spiaggia, in piscina o su un prato montano, si può sfruttare questo telo mare a tema letterario: sulla stampa riporta la celebre frase “Addio, e grazie per tutto il pesce”, pronunciata dai delfini prima di abbandonare il pianeta Terra in Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams.

nota: il sito IlLibraio.it partecipa ai programmi di affiliazione dei negozi IBS.it, Amazon EU ed Etsy.com. Forme di accordo che consentono ai siti di recepire una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi acquistati dagli utenti, senza variazione di prezzo per questi ultimi.