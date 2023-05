Siete in cerca di consigli sui libri da leggere per l’estate 2023? Volete regalare e regalarvi alcune tra le più interessanti novità pubblicate negli ultimi mesi? Ecco la nostra ampia selezione, tra romanzi (dai thriller ai romance, dalle saghe familiari ai fantasy), saggi, manuali, memoir, autobiografie, raccolte di poesie e racconti, manga, fumetti, graphic novel e tanti albi e storie per bambini e ragazzi. Nello speciale di metà anno de ilLibraio.it troverete decine di consigli di lettura, per tutte le età e i gusti

Si sa, per molte lettrici e lettori (di ogni età) l’estate è il momento ideale per dedicare più tempo alla lettura e recuperare i romanzi e i saggi accumulati sul comodino e, naturalmente, per scoprirne di nuovi: per chi è in cerca di consigli di lettura, ecco dunque un’ampia selezione di libri da leggere per l’estate 2023, selezionati tra le numerosissime nuove uscite della primavera e dell’estate di quest’anno.

Quali, quindi, i nuovi libri da non perdere? Quali i bestseller da non mancare, come pure le chicche da cui farsi sorprendere?

Se avete in programma di recarvi nella vostra libreria di fiducia (a proposito, qui trovate la nostra mappa interattiva, con tutti i negozi di libri italiani, in cui individuare quello più vicino o adatto a voi) in cerca di libri per le vostre vacanze o da regalare ad amici, familiari e parenti, la nostra “guida” può venirvi in soccorso, in modo da arrivare preparati… con la “lista della spesa” pronta.

Ovviamente sarebbe stato impossibile citare tutte le nuove uscite che ci hanno colpito tra le moltissime proposte delle case editrici; in ogni caso, come vedrete, quella che abbiamo preparato è una lista piuttosto corposa, che ci auguriamo possa offrire diversi spunti a ogni lettrice e lettore.

Qui di seguito, infatti, troverete suggerimenti di lettura per tutti i gusti (proposti non in ordine di importanza): romanzi letterari, o di genere (romance, thriller, gialli, noir, fantasy, storici, saghe familiari o romanzi storici…), senza dimenticare raccolte di racconti e di poesie. E ancora, saggi, guide e manuali su tutti gli argomenti (dall’attualità ai viaggi, dalla politica alla scienza, dallo sport al benessere). Non è finita: spazio, naturalmente, a fumetti, manga e graphic novel, e ai nuovi libri per bambini (tra cui imperbibili albi illustrati) e per ragazzi.

Si tratta, come detto, di una selezione di alcune tra le migliori novità arrivate in libreria tra la primavera e l’estate 2023.

E se la vostra fame di consigli di lettura non è ancora placata, non vi resta che sfogliare (gratuitamente) il nuovo nostra rivista Il Libraio, con una selezione di novità dell’ultimo periodo.

Narrativa: romanzi e racconti del 2023 da leggere

ELP

Il vicequestore Rocco Schiavone, protagonista anche in versione televisiva (a interpretarlo è Marco Giallini), è uno dei personaggi più amati del giallo italiano: ora esce per Sellerio una nuova indagine firmata dal suo creatore, lo scrittore bestseller Antonio Manzini: ELP. La trama? Prende il via con una donna picchiata dal marito, una violenza domestica negata dalla vittima, il copione che troppo spesso precede un omicidio. Il corpo che viene rinvenuto nel bosco, però, è quello del marito, Roberto Novailloz, che è stato pestato per bene prima di essere ucciso. Sullo sfondo, le proteste ambientaliste in Val d’Aosta, che assumono contorni inquietanti, perché cariche di una violenza che i ragazzi dell’ELP, Esercito di Liberazione del Pianeta, non conosce e ripudia…

Madre d’ossa

A proposito di personaggi molto amati, torna la scrittrice friulana Ilaria Tuti con il commissario Teresa Battaglia, anche protagonista di una fiction di successo su Rai1. In Madre d’ossa (Longanesi) il commissario sembra aver davvero perso la sfida più grande di tutte contro la sua memoria. È questo che pensano i colleghi e chi le vuole bene. È questo che pensa anche Massimo Marini, che dopo aver ricevuto una chiamata anonima si è precipitato in mezzo alle montagne. Lì, dove un feroce crimine potrebbe essere stato compiuto, trova il cadavere di un ragazzo fra le braccia di Teresa. Massimo sa che quella è una scena del crimine e che il commissario Battaglia non dovrebbe trovarsi lì. Sa che ha compromesso il ritrovamento e alterato gli indizi. Ma forse non è davvero così che stanno le cose…

Il passeggero

Nel cuore di una fredda notte del 1980, Bobby Western indossa la sua muta da sommozzatore e si tuffa nelle nere profondità della baia del Mississippi. Laggiù scorge il profilo di un aereo con nove corpi in cabina, gli occhi vuoti e le braccia protese verso un gelido abbraccio. Che fine ha fatto il fantomatico decimo passeggero? Quali oscure macchinazioni cela la sua scomparsa? L’atteso e discusso ritorno al romanzo di Cormac McCarthy: Il passeggero (Einaudi, traduzione di Maurizia Balmelli).

Stigma

Stigma (Magazzini Salani) è il titolo dell’atteso ritorno di Erin Doom, l’autrice italiana (che ha deciso di svelare la sua identità ospite di Che tempo che fa) di Nel modo in cui cade la neve e Fabbricante di lacrime (entrambi editi Magazzini Salani), il libro più venduto del 2022. Mireya, la protagonista di questo nuovo romanzo, è una ragazza che non crede più nei miracoli. Troppe volte la vita l’ha masticata e risputata, illudendola che un futuro scintillante fosse in serbo per lei. Così, da sola e senza mezzi, decide di trasferirsi a Philadelphia dove inizia a lavorare al club Milagro’s. Un locale esclusivo in cui si intrecciano destini e sussurrano segreti, i più oscuri dei quali si condensano tutti nel viso aspro e incantevole di Andras, il capo della sicurezza…

Figli della favola

Con Figli della favola (Guanda, traduzione di Bruno Arpaia), Fernando Aramburu torna ad affrontare i temi di Patria (Guanda, traduzione di Bruno Arpaia), romanzo vincitore del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa e del Premio Strega Europeo 2018, e lo fa con un umorismo caustico e mordace. Asier e Joseba sono due giovani baschi che, imbevuti di ideologia nazionalista, decidono di lasciare tutto per entrare nell’ETA. Tra furtarelli, sequestri, soldi sottratti impunemente e disastri rocamboleschi, i due ventenni affronteranno un viaggio inaspettato, un’avventura picaresca tra il drammatico e il comico.

Le forze della terra

Anni fa, in un dipartimento di fisica dell’Iowa, un gruppo di ricercatori studiava il plasma, l’elusivo quarto stato della materia che avvolge il pianeta, proteggendolo da forze cosmiche potenzialmente catastrofiche. Nessuno di loro, tuttavia, aveva percepito nei corridoi dell’istituto la presenza di un’altra forza oscura, stavolta tutta di origine terrestre, dalla quale sarebbe stato impossibile difendersi. Tempo dopo, Jo Ann Beard, che dei fatti era stata testimone, avrebbe deciso di ricostruirli, disponendo quella storia atroce al centro di una piccola galassia di racconti autobiografici – come un buco nero che, da un momento all’altro, minacciasse di inghiottirli. Il risultato è Le forze della terra (Orville Press, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra) di Jo Ann Beard, un album fatto di dodici lunghe canzoni narrative.

La storia da dentro

Vent’anni dopo Esperienza (Einaudi, traduzione di Susanna Basso), in La storia da dentro (Einaudi, traduzione di Gaspare Bona) Martin Amis, venuto a mancare il 19 maggio 2023, è tornato a prendere la parola in una fluviale “autobiografia romanzata” che, mescolando il materiale privato con l’invenzione narrativa, la meditazione filosofica, il manuale di scrittura, il gossip piccante, il saggio, l’elegia e le “chiacchiere sul nulla”, ci restituisce il vibrante ritratto di un uomo e di uno scrittore, ma anche dei suoi mentori, amici e compagni di strada. Philip Larkin, Saul Bellow e Christopher Hitchens in testa. Un testamento letterario.

Guerra

“Mi sono beccato la guerra nella testa. Ce l’ho chiusa nella testa”. Una frase tratta dagli inediti rubati nel 1944 dall’abitazione di uno dei più importanti e discussi scrittori del Novecento, Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), ricomparsi a più di settant’anni dalla sua morte. In Guerra (Adelphi, traduzione di Ottavio Fatica) il giovanissimo Ferdinand, alter ego dell’autore, ferito a un braccio e con una grave lesione all’orecchio dovuta a un’esplosione, cerca come un sonnambulo di guadagnare le retrovie attraverso campi di battaglia disseminati di cadaveri martoriati dalle bombe, in una notte visitata da presenze ostili e fantasmi quanto mai reali…

La donna che rubava i mariti

La grande scrittrice canadese Margaret Atwood è l’autrice del romanzo distopico cult Il racconto dell’ancella (Ponte alle Grazie, traduzione di Camillo Pennati), che ha ispirato l’omonima serie tv e numerosi altri romanzi e racconti. Ponte alle Grazie porta in libreria La donna che rubava i mariti (traduzione di Margherita Giacobino), uscito per la prima volta nel 1993. Le protagoniste sono tre amiche: Roz, Charis e Tony. Si sono conosciute al college e hanno una cosa in comune, Zenia. Anche lei compagna di college, bella, intelligente, di volta in volta manipolatrice e vulnerabile, fragile e spietata, ha tradito la loro fiducia, rubando a ciascuna di loro il marito. A un certo punto è morta, anche se lontano e in circostanze poco chiare, e le tre amiche sono andate al suo funerale. Com’è possibile, allora, che mentre Roz, Charis e Tony si incontrano in un ristorante alla moda appaia proprio Zenia?

Babysitter

In Babysitter (La nave di Teseo, traduzione di Chiara Spaziani) Joyce Carol Oates costruisce attorno a un fatto di cronaca nera realmente accaduto un romanzo ricco di suspense e dalla trama avvincente. Tra il 1976 e il 1977 una serie di terribili omicidi sconvolge la città di Detroit. Un serial killer, che un giornalista ha ribattezzato Babysitter, ha rapito e ucciso almeno sei ragazzini tra i dieci e i dodici anni nella contea di Oakland. È da questi episodi che l’autrice statunitense parte per denunciare, ancora una volta, la corruzione, il razzismo e il sessismo insiti nella cultura americana.

Atlas – La storia di Pa’ Salt

Harry Whittaker, figlio di Lucinda Riley (scrittrice bestseller venuta a mancare l’11 giugno 2021) ha completato il capitolo conclusivo della serie delle Sette Sorelle: Atlas – La storia di Pa’ Salt (Giunti, traduzione di Leonardo Taiuti). La trama porta a Nizza, nel 2008: dopo averla inseguita per tutto il mondo, le ragazze D’Aplièse hanno finalmente trovato la sorella perduta e sono riunite a bordo dello yacht di famiglia, pronte a salpare per commemorare la morte di Pa’ Salt. Merope, però, è arrivata portando con sé il prezioso diario del padre. Le sorelle potranno così scoprire la verità sull’uomo che le ha accolte e cresciute. E che, in fondo, conoscevano appena…

Styx. Per te solo io e Kyler. La tua salvezza sarò io

Da mesi nei piani altissimi della classifica, l’autrice di Dammi mille baci Tillie Cole torna in libreria per Always Publishing con i primi due romanzi della nuova serie Hades Hangmen. Un veste del tutto inedita: bande di motociclisti, sette religiose e amori tormentati, la saga dà il via a un vero e proprio nuovo genere: il “soft-dark romance”. In uscita Styx. Per te solo io e Kyler. La tua salvezza sarò io.

Nulla si distrugge

Nulla si distrugge (Guanda) di Marco Vichi, grande firma del noir italiano, racconta una nuova avventura del commissario Bordelli nella sua Firenze. Il romanzo è ambientato nell’aprile del 1970 e il commissario, ormai in pensione, è deciso a far luce su un caso irrisolto che lo assilla da anni. Si tratta dell’assassinio del figlio di un noto fascista avvenuto nel 1947. Ma altre due storie si intrecciano a questa vicenda: una brutta faccenda che torna alla luce per caso e il ritorno di un vecchio amico che più di dieci anni prima era scomparso nel nulla…

Resta ancora tanto da dire

Resta ancora tanto da dire (Feltrinelli, traduzione di Elena Loewenthal) è il testamento politico di Amos Oz. Il 2 giugno 2018, all’Università di Tel Aviv, l’autore israeliano, morto nel dicembre del 2018, ha tenuto infatti la sua ultima conferenza. È gravemente malato, ma le sue parole risuonano forti mentre vanno a ricostruire una pacata e profonda ricognizione del presente in cui viviamo. Dai tratti autobiografici al racconto della propria formazione e dei traumi che l’hanno segnato, passando per considerazioni politiche e una visione del futuro che si riassume perfettamente nella frase guida di tutto il libro: “Resta ancora tanto da dire”.

Siamo scritti a matita

Fausto Brizzi, regista, sceneggiatore e produttore di successo, torna in libreria con un nuovo romanzo: Siamo scritti a matita (Longanesi). In questa nuova uscita narra la storia d’amore fra due anziani librai, Alfredo e Betta. Un inno all’amore, alla vita e alle storie raccontate dai libri. I due protagonisti, infatti, sono una coppia di irriducibili librai vecchio stampo, sposati da oltre cinquant’anni e alle prese col momento più difficile del loro amore: Betta ha l’Alzheimer e non ricorda più nulla di quello che hanno vissuto. E così Alfredo le racconta la storia della loro vita, sin dal giorno in cui si sono incontrati…

Maktub

A più di 25 anni dal successo del Manuale del guerriero della luce, Paulo Coelho, autore di bestseller come L’alchimista e Undici minuti (romanzi editi da La nave di Teseo e tradotti da Rita Desti), accompagna nuovamente lettrici e lettori in un cammino con la forza delle parole e del pensiero. Il suo nuovo libro, Maktub (La nave di Teseo, traduzione di Rita Desti), è un invito a scoprire la vita da nuovi punti di vista, a cercare sé stessi per immaginare e realizzare il proprio, luminoso, destino.

Tre ciotole

Michela Murgia, autrice del podcast Morgana, voce televisiva e radiofonica e vincitrice del Premio Campiello 2010 con Accabadora (Einaudi), con Tre ciotole (Mondadori) firma un libro intimo e universale in cui racconta un periodo critico della propria vita. C’è un prima e un dopo quell’istante che riscrive la linea della mano: la crisi legata a un evento inaspettato. L’autrice sarda, che di recente ha parlato pubblicamente della sua malattia (“Ho un tumore al quarto stadio”), nei 12 racconti (interconnessi tra loro) riflette su come comprendere e superare questo momento raccontando diverse storie, come il rituale delle tre ciotole in cui il cibo viene diviso per dosarne le quantità nei periodi di troppa fame o inappetenza.

Quel che ci tiene vivi

Aiutare le famiglie che non funzionano: questo è l’obiettivo del giovane avvocato protagonista di Quel che ci tiene vivi (Guanda), il nuovo romanzo di Mariapia Veladiano. L’autrice, che con il suo esordio, La vita accanto (Einaudi Stile Libero), ha vinto il Premio Calvino ed è arrivata seconda al Premio Strega 2011, questa volta racconta la storia di un avvocato e della propria moglie, una psicoterapeuta a cui si è rivolto all’inizio della carriera per rimettere insieme i pezzi della propria infanzia. La sua vita cambia quando, una sera, sotto la pioggia battente, l’uomo incontra un bambino solo, bagnato, che scompare improvvisamente nel nulla. Solo quando capisce chi è, la sua missione diventa un’ossessione: deve riuscire a salvarlo. L’autrice, laureata in filosofia e teologia, ha lavorato per più di trent’anni nella scuola, prima come insegnante e poi come preside.

Il canto del fiume

Una madre e un figlio si imbarcano nella città di Quibdó e intraprendono un viaggio lungo il fiume Atrato, l’unica via che gli permette di penetrare nella fitta giungla colombiana per arrivare a Bellavista, dove abita la madre biologica del bambino. Un percorso lento, scandito da numerose fermate, in condizioni tutt’altro che ideali… Il canto del fiume (Sellerio, traduzione di Giulia Zavagna) di Lorena Salazar è una toccante esplorazione della maternità e, allo stesso tempo, un racconto su cosa significhi vivere nella follia di una violenza inumana. L’autrice, al debutto, è nata a Medellín, in Colombia, nel 1991, e ha studiato a Madrid.

Girlhood – In un corpo di ragazza

Girlhood – In un corpo di ragazza (nottetempo, traduzione di Federica Principi) di Melissa Febos ha vinto il National Book Critics Circle Award for Criticism. Il libro è un mosaico di storie sulle forze e le dinamiche che, sin dalle prime fasi della vita, plasmano le ragazze e ne definiscono il ruolo all’interno della società. “Tutto ciò che so sul sesso me l’hanno insegnato il capitalismo e il patriarcato”, sottolinea l’autrice.

Cronache dalla terra dei più felici al mondo

Dopo 50 anni, il Premio Nobel per la letteratura Wole Soyinka torna al romanzo. Cronache della terra dei più felici al mondo (La nave di Teseo, traduzione di Alessandra Di Maio) è una meditazione ferocemente satirica, allegramente irriverente, su come il potere e l’avidità possono corrompere l’anima di una nazione. L’autore è ospite del Salone del Libro di Torino e della Milanesiana.

Geografia di un dolore perfetto

Enrico Galiano, insegnante molto attivo sui social e autore di successo, tra gli altri, de La società segreta dei salvaparole (Salani) e di Scuola di felicità per eterni ripetenti (Garzanti), pubblica per Garzanti il suo nuovo romanzo, Geografia di un dolore perfetto, che indaga il rapporto più antico, autentico e complicato di tutti: quello tra un figlio e il proprio genitore. Un libro che pone una domanda che va dritta al cuore: quando si smette di essere figli? C’è un giorno, un momento, una linea che si supera e poi non si è più figlio di qualcuno, ma solo un uomo o una donna? L’autore da anni collabora con ilLibraio.it.

Oscura e celeste

A 400 anni dalla pubblicazione del Saggiatore, un omaggio a Galileo Galilei, il padre della scienza moderna. In Oscura e celeste (Giunti), Marco Malvaldi torna al giallo storico riportando in vita il padre della scienza moderna: un toscano verace, amante del vino e della tavola, incline alle facezie ma capace di volgere il proprio straordinario ingegno alla conoscenza, consegnandoci gli strumenti attraverso cui pensare il futuro.

Qui, solo Qui

Una scuola piena di misteri, un club supersegreto, un’oscura, terribile minaccia. Dove? Qui, solo Qui (edizioni e/o, traduzione di Alberto Bracci Testasecca), titolo del nuovo libro della scrittrice francese Christelle Dabos, autrice dell’amatissima tetralogia fantasy de L’Attraversaspecchi. Impronte di scarpe sui soffitti come se qualcuno camminasse a testa in giù, banchi che si spostano da soli… Iris, al primo giorno di scuola, dovrà far luce sui numerosi misteri che aleggiano attorno a questa stramba e intrigante scuola.

Cuore di ghiaia

Cuore di ghiaia (La nave di Teseo, traduzione di Alberto Cristofori) è il titolo del nuovo romanzo del Premio Nobel 2021 Abdulrazak Gurnah. L’autore, nato nell’isola di Zanzibar (Tanzania) nel 1948, descrive una storia di isolamento, identità, appartenenza e tradimento, evocando l’esperienza dell’immigrato con precisione e profonda empatia. Gurnah è ospite del Festival delle Culture di Ravenna e della Milanesiana.

Only revolutions

Hailey e Sam hanno sedici anni per sempre. Lei un giorno si innamora degli “occhi verdi screziati d’oro” di lui, che si innamora degli “occhi d’oro screziati di verde” di lei. Hailey e Sam sono con noi da sempre, ci avverte l’autore, “da prima di Romeo e Giulietta, o di Tristano e Isotta”. Insieme, i due adolescenti partono per un viaggio che li porterà dagli Appalachi a New Orleans, poi lungo il Mississippi e nel cuore di terre desolate, allegoriche quanto geografiche, che richiamano alla memoria il Paradiso perduto di Milton. Il viaggio inizia il 22 novembre 1863… In libreria per 66thand2nd, con la traduzione di Leonardo Taiuti, l’affascinante Only revolutions di Mark Z. Danielewski, autore di un’opera di culto come Casa di foglie.

Ciotole di riso

Dopo il primo capitolo, Le strane storie di Fukiage, Banana Yoshimoto continua il viaggio di Mimi e Kodachi con Ciotole di riso (Feltrinelli, traduzione di Gala Maria Follaco). Il romanzo dell’autrice giapponese – che ha conquistato il pubblico italiano a partire da Kitchen – attraversa mondi e tempi alla ricerca del senso profondo della famiglia, dell’amore, della vita e della morte…

Il bacio di Swann

Cos’è reale e cosa non lo è? Per definizione, gli scrittori sono soliti confrontarsi con la magia insita nell’atto creativo, ma André Aciman, ne Il bacio di Swann (Guanda, traduzione di Valeria Bastia), si spinge un po’ più in là, spostandosi sul confine tra ciò che è e ciò che non è. L’autore di Chiamami col tuo nome (Guanda, traduzione di Valeria Bastia), bestseller da cui è tratto l’omonimo film di Luca Guadagnino, offre dei ritratti di artisti e di grandi menti che ha amato e che, in modo indiretto, hanno influenzato la sua vita e la sua scrittura.

Un posto sotto questo cielo

Daniele Scalise, giornalista e scrittore nato a Roma nel 1952, debutta nel romanzo con Un posto sotto questo cielo (Longanesi), che getta nuova luce su una storia in parte dimenticata, che ha ispirato anche il nuovo film di Marco Bellocchio, La conversione. La sera del 23 giugno 1858, a Bologna, una famiglia di modesti mercanti ebrei è completamente ignara del gruppo di guardie pontificie che sta marciando speditamente verso la sua porta di casa con un mandato della Santa Inquisizione. Quando i gendarmi bussano, la vita della famiglia Mortara cambia per sempre: le guardie hanno il compito di prelevare il sesto figlio, Edgardo, che ha poco più di sei anni…

Le sette lune di Maali Almeida

Le sette lune di Maali Almeida (Fazi Editore, traduzione di Silvia Castoldi) di Shehan Karunatilaka, romanzo vincitore del Booker Prize 2022, narra la vita di Maali Almeida, fotografo di guerra, giocatore d’azzardo e gay clandestino. O meglio… ne racconta la morte. Infatti un giorno, al suo “risveglio”, sente il proprio corpo senza vita affondare nelle acque del lago Beira. Lui non ha idea di chi lo abbia ucciso e, una volta giunto nell’Aldilà, ha a disposizione solo sette lune – e quindi sette notti – per provare a contattare l’uomo e la donna che più ama per condurli alla sua scatola segreta di fotografie, una serie di immagini che potrebbero sconvolgere lo Sri Lanka…

Che cosa fa la gente tutto il giorno?

Che cosa fa la gente tutto il giorno? (Adelphi, traduzione di Giuseppina Oneto) è il titolo della nuova raccolta di racconti firmata da Peter Cameron, autore del bestseller (riscoperto recentemente su TikTok) Un giorno questo dolore di sarà utile (Adelphi, traduzione di Giuseppina Oneto). Nel mondo ritratto dello scrittore statunitense le persone sono alla perenne ricerca di sé stesse, rimpiangono qualcuno che hanno perso e fanno i conti con uno straniante senso di inadeguatezza, sforzandosi – spesso invano – di trovare un modo per comunicare…

Il silenzio del coro

Dopo aver visitato in prima persona i centri di accoglienza che ospitano i migranti che arrivano in Italia, ne Il silenzio del coro (e/o, traduzione di Alberto Bracci Testasecca) lo scrittore Mohamed Mbougar Sarr, vincitore del Premio Goncourt 2021 con l’acclamato La più recondita memoria degli uomini, racconta il dramma dell’incontro. Attraverso il punto di vista di chi accoglie e quello di chi è accolto, Sarr apre uno squarcio che mostra quanto profondamente sono diversi, ma intimamente uguali, gli esseri umani.

Il primo sole dell’estate

È una casa fredda, quella in cui cresce Norma, in cui i genitori non divorziano per quieto vivere. Forse è per questo che, quando è lontana dalla famiglia, tutto le sembra più bello. Come le estati passate dai nonni, in un paesino in cui il tempo sembra essersi fermato ed è reso ancora più magico dai racconti di nonna Neve, che parlano di una famiglia di sognatori e di sensitivi e della zingara che ha segnato la loro strada. E poi c’è Elia, compagno di giochi e di confidenze. Tuttavia, quando l’infanzia cede il posto all’adolescenza, Norma scopre di avere paura dei nuovi sentimenti che la legano a Elia e decide di interrompere la loro amicizia. Passeranno molti anni prima che i due si ritrovino a Londra e il loro rapporto si trasformi in amore; ma il destino sta scrivendo per lei un’altra pagina, che la porterà in Brasile. Torna in libreria per Nord con Il primo sole dell’estate l’autrice del bestseller La casa sull’argine: Daniela Raimondi, nata in provincia di Mantova, ha trascorso la maggior parte della sua vita in Inghilterra.

Il giardino di Italo

Enzo Fileno Carabba, autore di romanzi, racconti, sceneggiature radiofoniche, libri per bambini, libretti d’opera e poesie, firma per Ponte alle Grazie Il giardino di Italo, romanzo biografico dedicato a Calvino. A 100 anni dalla nascita dello scrittore, questo libro, tra realtà e immaginazione, mette al centro Italino e la sua infanzia in un giardino incantato della Riviera ligure. Un “Paradiso sperimentale” ricco di piante, misurabile e misurato da due divinità — i genitori di Calvino — che credono nel potere razionale, etico e sociale della scienza. Mentre fuori tuona la retorica fascista, la lingua che si parla in quel giardino è seria, esatta, priva di sentimentalismi, consona alla laica compostezza che lo domina. Ma quando Italino si avvicina al mare, viene travolto da un’onda che lo capovolge, lo rimescola, gli fa capire che non siamo creature esatte ma libri abissali destinati a sprofondare nel blu…

Le cose che ci salvano

Le cose che ci salvano (Feltrinelli) è il romanzo che segna il ritorno di Lorenza Gentile. Dopo il successo de Le piccole libertà, fiaba moderna uscita per lo stesso editore nel 2021 (e di cui la stessa scrittrice ci ha parlato), l’autrice decide di raccontare la bellezza della vita di quartiere, la grazia delle cose semplici e la riscoperta di un senso di appartenenza in risposta a un mondo sempre più consumistico e impersonale. Una storia che prende spunto da un’esperienza personale, ovvero la vita della nonna, rigattiera negli anni ’70. Qui la nostra intervista.

Le aquile della notte

La morte arriva puntuale, ma anche l’amore. Nessuno dei due in modo semplice e programmato. Questo è quello che Anita, protagonista de Le aquile della notte (Garzanti) di Alice Basso, ha capito fin troppo bene. La trama del romanzi ci porta nelle Langhe, nel 1935. Una terra da scoprire, fatta di vendemmia e amori, ma anche di inquietanti ritrovamenti, segreti e misteri che non possono venire alla luce. L’atteso ritorno della scrittrice (e collaboratrice de ilLibraio.it) classe ’79, che con Garzanti ha pubblicato, tra le opere più recenti, Il morso della vipera (2020), Il grido della rosa (2021) e Una stella senza luce (2022), titoli che fanno parte della nuova serie di romanzi ambientati nell’Italia degli anni Trenta che hanno per protagonista Anita.

Meno male che ci siete voi

Meno male che ci siete voi (Garzanti) di Amanda Colombo non è solo un romanzo, ma anche un inno alle librerie. E soprattutto, è una storia di amicizia e crescita, che passa attraverso il dolore e rifiorisce grazie alla carta stampata. Dall’esperienza dell’autrice, che da anni lavora come libraia, nasce un esordio ambientato tra scaffali polverosi, volumi incartati dietro al bancone e testi consultati ossessivamente per le ricerche scolastiche. Il tutto per imparare i trucchi del mestiere: come prestare orecchio senza essere invadente o come interpretare i gesti dei clienti alla ricerca di un libro.

Babylon

Finalista al National Book Award 2022, in Babylon (NN Editore, traduzione di Stefano Valenti), romanzo epico e straziante, Alejandro Varela racconta la periferia, l’universo emotivo della casa, della famiglia e la ricerca della felicità. È tanto una storia d’amore quanto una storia sull’amore nel mondo, che prova a rispondere alla domanda: potremo mai davvero tornare a casa?

La danza dei lebbrosi

Prima dei tour mondiali, prima degli album in cima alle classifiche, prima di Hallelujah, So Long, Marianne e Famous Blue Raincoat, il giovane Leonard Cohen scriveva poesie e narrativa e sognava di diventare un celebre scrittore. In libreria per Bompiani la raccolta di racconti La danza dei lebbrosi (traduzione di Marco Rossari).

I giorni del mare

È agosto in Bretagna. Dopo molti anni, un giovane uomo torna nella grande casa di famiglia per passarvi l’estate. Nulla, in apparenza, sembra cambiato… Pierre Adrian, francese classe 1991, con il suo esordio, La pista Pasolini (Enrico Damiani editore, 2015, traduzione di Annarita Stocchi), ha vinto il Prix des Deux Magots. In Italia è stato pubblicato anche I bravi ragazzi (Gremese, 2022, traduzione di Franco Ferrini). I giorni del mare, suo romanzo più recente, in libreria per Atlantide (nella traduzione Maria Sole Iommi), è stato pubblicato da Gallimard nel 2022 e ha conquistato critica e lettori.

Il cerchio perfetto

Claudia Petrucci, classe 1990, vive in Australia. Con il suo esordio, L’esercizio (La nave di Teseo), ha vinto il Premio Flaiano Giovani. Ora pubblica con Sellerio Il cerchio perfetto, opera seconda in cui si intrecciano due vicende, in modo enigmatico e teso: una è ambientata negli anni Ottanta, e procede a ritroso, ripercorrendo la relazione tra una ventenne dell’alta borghesia milanese, Lidia, e il giovane architetto che ha lavorato al progetto di ristrutturazione della casa regalatale dal padre nel centro di Milano. Ritroviamo la casa e le sue atmosfere nei capitoli ambientati alcuni decenni dopo, in un futuro prossimo, in cui la catastrofe climatica e la crisi migratoria sono in pieno corso…

Libero scorre il fiume

In fuga dalla schiavitù, il viaggio di una madre alla ricerca dei figli e della libertà: a raccontarlo, nel romanzo Libero scorre il fiume (Nord, traduzione di Alessandro Storti), è Eleanor Shearer, autrice inglese all’esordio, i cui nonni sono emigrati dai Caraibi. Il libro, intimo e doloroso, descrive un viaggio dai campi di Barbados all’affollato mercato di Bridgetown, dalla Guyana Britannica alle foreste di Trinidad.

La fine del mondo è un cul-de-sac

La fine del mondo è un cul-de-sac (Bollati Boringhieri, traduzione di Valentina Maini) è il titolo della raccolta di racconti di Louise Kennedy, autrice di Certi sconfinamenti (Bollati Boringhieri, traduzione di Benedetta Gallo), il suo acclamato esordio. ambientato nella periferia di Belfast del 1975. In questo compendio l’autrice narra, tra le altre, le vicende di una donna dall’oscuro passato che vive sola nella splendida casa costruita dall’uomo che l’ha abbandonata; oppure di una ragazza che fa andare avanti e indietro il tempo in cui suo fratello terrorista ha vissuto insieme a lei… Storie diversissime, ma in cui l’Irlanda fa sempre da sfondo, violenta e florida, verdissima e oscura.

Magnolia Parks

Jessa Hastings, autrice australiana che vive in California, ha scritto un esordio che ha attirato l’attenzione di lettrici e lettori grazie al passaparola su TikTok. Dopo l’autopubblicazione, la serie di Magnolia Parks (Garzanti, traduzione di Alessandra Casella e Gabriella Pandolfo) arriva ora anche in Italia per raccontare un’intensa storia d’amore, travagliata ed emozionante, sullo sfondo di una Londra inedita. Ci sono tanti amori nella vita, ma solo uno rimane addosso come un tatuaggio…

L’anno del fuoco segreto

Visioni, struggimenti, terrori, porte aperte sull’ignoto. Venti scrittori contemporanei per un’inquietante mappa dei nostri sogni, delle nostre paure e delle nostre ossessioni. L’anno del fuoco segreto – Il novo sconcertante italico (Bompiani, a cura di Edoardo Rialti e Dario Valentini) è un’antologia del new weird italiano, un genere che sconfina in molti generi, un viaggio agli estremi confini della letteratura. Al progetto prendono parte Andrea Zandomeneghi, Vanni Santoni, Luca Ricci, Roberto Recchioni, Laura Pugno, Andrea Morstabilini, Elena Giorgiana Mirabelli, Gabriele Merlini, Francesca Matteoni, Gregorio Magini, Loredana Lipperini, Claudio Kulesko, Luciano Funetta, Carla Fronteddu, Francesco D’Isa, Viola Di Grado, Giovanni Ceccanti e Andrea Cassini.

Le regole dello Shangai

Lei è una giovane gitana che, nella notte del suo fidanzamento, scappa dalla famiglia per sottrarsi al matrimonio combinato con un uomo anziano; lui è un orologiaio che stava campeggiando sul confine e la accoglie nella propria tenda. Inizia così, con un incontro che finirà per modificare le vite di entrambi, Le regole dello Shangai (Feltrinelli) di Erri De Luca. Una storia di destini che si annodano e si sciolgono, un gioco calmo, paziente e lucido, dove a ogni mossa ciascun elemento può rovesciarsi e cambiare senso all’insieme…

Il gioco dell’anima

Torna in libreria per Salani l’autore del bestseller La ragazza di neve. Javier Castillo, con Il gioco dell’anima (traduzione di Elena Rolla) trasporta lettrici e lettori a New York, nel 2011. Una ragazza di quindici anni viene trovata crocifissa. Poco dopo, Miren Triggs, una giovane giornalista investigativa, riceve una strana busta. Dentro trova la polaroid sfocata di un’altra adolescente imbavagliata, con una sola annotazione: “GINA PEBBLES, 2002”. Sulla busta, in una grafia irregolare, c’è scritto: “VUOI GIOCARE?”. Un invito inquietante, che Miren accetta…

Il cielo d’erba

Francesco è un giovane disoccupato, spesso prigioniero delle proprie fragilità. Viola per lui è una rivelazione. Gli dà forza e fiducia in se stesso e lui la adora, adora ogni cosa di lei. L’innamoramento porta alla convivenza e poi al matrimonio. Ma l’idillio dura poco, perché Francesco si accorge che Viola è sempre più cupa e scontrosa, c’è qualcosa che la tormenta e la divora da dentro… Gianfranco Vergoni in libreria per Longanesi con Il cielo d’erba, il romanzo d’esordio che sfida le convenzioni e i pregiudizi.

Un buon posto in cui fermarsi

Matteo Bussola torna a raccontare la fragilità maschile senza stereotipi, senza pregiudizi, senza vergogna. In Un buon posto in cui fermarsi (Einaudi Stile Libero) un uomo trova il coraggio di disertare la propria esistenza e costruire un sogno. Un padre in neuropsichiatria con il figlio impara ad accogliere la ferita di chi ha messo al mondo. Un anziano marito, prendendosi cura della moglie malata di Alzheimer, si domanda che cosa rimanga di una relazione quando chi amiamo sparisce, anche se possiamo ancora toccarlo…

Prendere o lasciare

Lydia Millet (Boston, 1968) è una scrittrice, saggista e attivista americana, che per la sua opera ha ottenuto diversi riconoscimenti. NN Editore ora propone Prendere o lasciare (traduzione di Gioia Guerzoni), in cui l’autrice narra storie traboccanti di realismo e poesia, dove perfino l’esperienza più crudele trova riscatto nella compassione.

Gli innamorati

Peppe Fiore, scrittore e sceneggiatore, torna al romanzo con Gli innamorati (Einaudi). Di chi si innamorano davvero gli innamorati? Della persona che hanno davanti o di un’illusione che hanno in testa? La risposta a queste domande passa per la coppia più invidiata di Roma. Un libro che racconta una grande caduta e l’intima natura dei legami che ci tengono uniti agli altri. Perché quando si ha tutto, è il momento di chiedersi a cosa si è rinunciato.

Fotomodella

Elisabetta Valentini ha solo diciassette anni quando la sua esistenza cambia e da timida studentessa di Firenze diventa una modella di fama internazionale, sfilando sulle passerelle delle principali griffe della moda mondiale: ora torna in libreria per Accento edizioni il suo Fotomodella (prefazione di Antonella Lattanzi). Il libro era uscito nel 1988 nella collana “Mouse to mouse” curata da Pier Vittorio Tondelli, e da allora non era stato più ristampato; racconta in presa diretta la nascita del fenomeno delle top model, un momento storico per la moda e per la società, e allo stesso tempo restituisce l’energia creativa, l’esuberanza e la follia degli anni Ottanta al loro apice. L’autrice, top model in quegli anni, oggi è giornalista, fotografa e film-maker.

Questi adulti

Alison Espach, autrice che ha esordito in Italia con Appunti sulla tua scomparsa improvvisa (Bollati Boringhieri, traduzione di Benedetta Gallo), torna nelle librerie italiane con il suo primo romanzo, Questi adulti (Bollati Boringhieri, traduzione di Manuela Faimali), segnalato come Editor’s Choice del New York Times e nella top ten dei migliori romanzi dell’anno dal Wall Street Journal. Romanzo di formazione insolito e divertente, racconta in prima persona la vita di Emily. In particolar modo il suo rapporto con il mondo degli adulti, segnato da eventi come la separazione dei suoi genitori, il suicidio di un vicino di casa e la gravidanza di una donna, di cui forse il padre di Emily è diretto responsabile…

Racconti di Sarajevo

In libreria per Crocetti Racconti di Sarajevo (traduzione di Alice Parmeggiani) di Ivo Andrić: nove brevi storie che raccontano la città (che fu porta tra gli imperi, quello turco e quello austroungarico) a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Il Premio Nobel Andrić conduce i lettori nell’anima della città, dove le religioni si mescolavano e all’ombra dei minareti e delle chiese fiorivano la poesia, il teatro e i commerci del bazar…

Falso trattato di manipolazione

Falso trattato di manipolazione (Elliot Edizioni, a cura di Mauro Barindi) della poetessa e scrittrice romena Ana Blandiana è un libro autobiografico in cui l’autrice affronta temi come la libertà di espressione, la manipolazione politica, la moralità, la solitudine e la condizione dell’artista. Il racconto di una vita tra poesia e resistenza civile da parte di una testimone della Romania pre e post comunista. Una riflessione sulla scrittura come soluzione esistenziale, sul ruolo sociale dell’arte, sulla formazione e sul divenire personale.

Yomurí

Yomurí (Edicola Ediciones) dell’autrice cilena Cynthia Rimsky è un rocambolesco road trip padre-figlia alla ricerca delle origini. Seguendo Il futuro è un posto strano e Autostop per la rivoluzione – entrambi vincitori del Premio Municipal de Literatura – conclude idealmente una trilogia dedicata al rapporto tra memoria, responsabilità e identità.

In amore vince chi rischia

In amore vince chi rischia (Newton Compton Editori), il nuovo libro della prolifica autrice di romanzi rosa Anna Premoli – che per la Newton Compton Editori ha esordito con Ti prego lasciati odiare, bestseller vincitore del Premio Bancarella 2013 – racconta la storia di Rebecca, una ragazza che fin da bambina non ha mai avuto dubbi sul fatto che un giorno sarebbe diventata una poliziotta, come il padre. Da quando lui è morto, ucciso durante una rapina, la sua missione è quella di tenerlo vivo attraverso il suo lavoro. Ma tutte le sue certezze sono destinate a vacillare quando, dopo aver risposto a una chiamata di emergenza che segnala un incendio, fa la conoscenza di Niel, un affascinante pompiere…

Love me love me

Wattpad e il BookTok hanno una nuova ossessione: Love me love me (Sperling & Kupfer), primo volume delle serie creata da Stefania S., che è già entrata nel cuore di lettrici e lettori totalizzando milioni di visualizzazioni. Con il loro amore tormentato e passionale, June White e James Hunter sono destinati a diventare una coppia iconica nel panorama del romance.

Un’estate dopo l’altra. Every summer after

Sono passati dieci anni da quando Persephone Fraser si è lasciata alle spalle i ricordi felici dell’infanzia, le estati magiche in riva al lago e il suo primo grande amore. Ora si è trasferita in città, dove ha costruito una carriera stabile e nel tempo libero si diverte a uscire con gli amici: nella sua vita c’è poco spazio per una relazione. Ma una telefonata inaspettata rimette in discussione ogni cosa: Percy deve tornare a Barry’s Bay, dove ha trascorso sei estati indimenticabili e dove aveva giurato a sé stessa che non avrebbe mai più rimesso piede… Carley Fortune è l’autrice del bestseller del New York Times Un’estate dopo l’altra. Every summer after, edito in Italia da Newton Compton Editori con traduzione di Stefania Cherchi.

Il regno della notte

Il regno della notte (Nord, traduzione di Alessandro Storti) è il nuovo romanzo di Kate Atkinson, autrice tre volte vincitrice del Costa Book Award. La trama porta a Londra, nel 1926: l’ombra della Grande guerra incombe ancora sulla città, come uno spettro di povertà e di lutto per un’intera generazione perduta sui campi di battaglia. Eppure, dopo il tramonto, nei locali di Soho si accendono le luci di un mondo di lusso ostentato e di sfrenata allegria. Al riparo da occhi indiscreti, nobili e industriali brindano accanto a gangster e prostitute, mentre lo champagne scorre a fiumi e le ballerine si scatenano a ritmo di jazz…

Vivi veloce

È il 22 giugno 1999, un martedì, quando la morte del marito in un incidente sconvolge per sempre la vita dell’autrice. Un attimo prima c’era una casa appena acquistata, la preoccupazione dei lavori di ristrutturazione, la musica e i libri, lei e Claude. Non immaginavano che vivere potesse essere pericoloso. Vent’anni dopo, in Vivi veloce (Guanda, traduzione di Marcella Uberti-Bona) Brigitte Giraud riavvolge il nastro dei ricordi per rianalizzare ogni istante e per chiedersi ossessivamente come sarebbe andata se quell’esatta concatenazione di eventi inesplicabili non si fosse messa in moto. Il libro ha vinto il Premio Goncourt 2022.

Luce del Nord

Torna in libreria per Elliot Luce del Nord, il primo romanzo dello scrittore, poeta e giornalista ita­liano Sandro Onofri (1955-1999), vincitore del premio Berto nel 1991. Angelo torna a Roma dagli Stati Uniti, dove ha cercato di dare un senso alla sua vita, senza riuscirci. Nella sua città d’origine, trova però un mondo sconosciuto: padri assenti, amori futili, amicizie inutili. E un gran daffare diffuso per fingere, per nascondersi, soprattutto a sé stessi. Angelo non fa fatica ad ambientarsi in questo inferno e anzi spesso riesce a trasformarlo in un paradiso. Il paradiso dell’ipocrisia dove si può essere cattivi sembrando buoni, dove le bugie si trasformano in favole…

Temevo dicessi l’amore

Cinque storie racchiuse in quattordici racconti; ciascuna ha tra i suoi protagonisti una ragazza di nome Ofelia e la segue in momenti diversi della sua esistenza, dall’infanzia alla piena giovinezza, scegliendo voci e prospettive differenti e creando corrispondenze sotterranee con il regno animale. In libreria per TerraRossa edizioni Temevo dicessi l’amore, raccolta di racconti di Mattia Grigolo, fondatore della rivista letteraria Eterna, del magazine di approfondimento Yanez e curatore di laboratori di scrittura con l’hub creativo Le Balene Possono Volare.

Baba

Mohamed Maalel (nato ad Andria nel 1993) si definisce metà couscous e metà orecchietta per le sue origini italo-tunisine. Quando non immagina possibili storie da raccontare, scrive per il Giornale di Sicilia. L’autore, che è stato uno degli analisti del programma Rai Tv Talk, debutta nel romanzo con Baba (Accento edizioni), una storia sulla multiculturalità, l’identità e i legami. Una lunga lettera a un padre a cui non ci si è potuti mostrare fino in fondo per quello che si è, in cui il racconto si rovescia presto, in realtà, in un commovente tentativo di ascolto e accoglienza.

La libraia di Stalino

La libraia di Stalino (TEA) racconta una nuova avventura di Bruno Arcieri, personaggio ricorrente nell’universo narrativo creato dello scrittore Leonardo Gori. Dicembre, 1941. Il SIM, il Servizio di Informazioni Militare, intercetta il messaggio di una spia inglese nascosta in Unione Sovietica, che chiede nuovi codici per poter rivelare un terribile segreto. Non si conoscono altri dettagli, tranne la posizione da cui trasmette: Stalino, in Ucraina, nei dintorni dell’ospedale militare italiano. C’è solo una persona di cui il Comandante si fida per una missione così delicata: il capitano Bruno Arcieri, che non esita a partire sotto copertura per la gelida campagna russa alla ricerca della spia.

La boffa allo scecco

Un metronotte maldestro, la sua famiglia bizzarra e ficcanaso e gli affari mafiosi di una borgata palermitana. La nuova indagine di Giovanni Di Dio, detto Giovà, protagonista dei mystery comici e grotteschi di Roberto Alajmo, che torna in libreria per Sellerio con La boffa allo scecco (titolo che si rifà allo lo schiaffo che si dà all’asino, utilizzandolo come capro espiatorio finale di una lunga catena di soprusi).

Nannina

Nannina di Stefania Spanò, romanzo edito Garzanti che segna il debutto della collana Gli Schermi, trasporta lettrici e lettori nel cuore di una realtà in cui tra i vicoli, i cortili e le piazze si può ancora udire l’eco delle tradizioni. La piccola Stephanie e Nannina de Gennaro, la nonna: due generazioni a confronto, due diverse Secondigliano che si incontrano e si scontrano. Un’unica cosa non cambia mai: l’importanza delle parole, delle storie e delle stroppole, i racconti (o cunti) napoletani.

Il ponte dei delitti di Venezia

Il ponte dei delitti di Venezia (Newton Compton Editori), nuovo thriller storico di Matteo Strukul, vincitore del Premio Bancarella 2017 con I Medici. Una dinastia al potere (Newton Compton Editori), racconta un’indagine ambientata nel capoluogo veneto nel 1729. All’alba, un uomo viene ritrovato morto sul ponte di Cannaregio, con due fori alla gola. Sul suo petto, fissato con uno stiletto, c’è un cartello con scritto Canaletto. Le autorità convocano il pittore Giovanni Antonio Canal, che si ritrova così alle prese con un oscuro mistero e, aiutato da un gruppo di fedeli amici, comincia a investigare.

Sorelle. Una storia di Sara

Per Rizzoli Sorelle. Una storia di Sara, la nuova indagine della donna invisibile, protagonista femminile nata dalla penna noir di Maurizio De Giovanni. Nel sesto capitolo della serie, la sorella dell’anima di Sara Morozzi, Teresa Pandolfi, è stata rapita. Per salvarle la vita, Mora dovrà scavare dentro tutto ciò che sa di lei, tornare alle indagini di ieri e collegarle a quelle di oggi ma, soprattutto, dovrà schiudere lo scrigno dei ricordi, anche quelli all’apparenza più insignificanti, che ognuno di noi cela a propria insaputa in fondo al cuore.

Ogni rancore è spento

“Quando ti capita qualcosa di inatteso puoi stare sicuro che se ne aggiungerà dell’altro, come gli acciacchi, come le disgrazie…”. Dopo Quel maledetto Vronskij, finalista al Premio Strega 2022, nel suo nuovo romanzo Ogni rancore è spento (Rizzoli) Claudio Piersanti racconta le ossessioni di un ipocondriaco per indagare le paure e le fragilità di ciascuno di noi.

Una sera tra amici a Jinbōchō

Satoshi Yogisawa, autore del bestseller I miei giorni alla libreria Morisaki (Feltrinelli, traduzione di Gala Maria Follaco), torna in libreria con Una sera tra amici a Jinbōchō (Feltrinelli, traduzione di Gala Maria Follaco ). Il racconto ha luogo tra i vicoli di Jinbōchō, il quartiere di Tōkyō che raccoglie il più alto numero di librerie al mondo. Tra queste è presente la libreria Morisaki, un piccolo negozio a gestione familiare specializzato in letteratura giapponese moderna, talmente piccolo che entrano a malapena cinque persone insieme. Un posto magico e popolato da tante storie, non solo quelle contenute nei libri, ma anche quelle di chi lo frequenta…

Nate sotto una cattiva luna

Salvatore Niffoi, vincitore del Premio Campiello 2006 con La vedova scalza (Adelphi), in Nate sotto una cattiva luna (La nave di Teseo) racconta una storia di vendetta. Sei gemelle, sei donne, un solo proposito: vendicare la violenza subita dalla propria madre. Tra legami ritrovati, famiglie felici ciascuna a modo loro, amori violenti e appassionati, matti, assassini e pionieri del volo, sogni e vendette, una storia in cui le parole aiutano a ricordare qualcosa che vuole farsi dimenticare…

La vita segreta delle ragazze di chiesa

La vita segreta delle ragazze di chiesa (SEM, traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini) segna il debutto letterario di Deesha Philyaw, editorialista e oratrice pubblica americana. I temi dei suoi scritti includono razza, sesso, genere e cultura pop. Le nove storie che propone questa raccolta raccontano quattro generazioni di donne afroamericane, le cui vite si incastrano tra i doveri imposti dalla chiesa e le proprie passioni. Uno spaccato esistenziale e sociale. Attualmente è in produzione una serie TV HBO Max.

Il profanatore dei tesori perduti

Una bella notizia per gli appassionati di thriller storici: l’autore bestseller Marcello Simoni, che con Il mercante di libri maledetti (Newton Compton Editori), suo romanzo d’esordio, ha vinto il 60esimo Premio Bancarella, torna in libreria con Il profanatore dei tesori perduti (Newton Compton Editori). Anno dell’Egira 626. Mentre l’esercito crociato di Federico II sbarca a Jaffa per conquistare Gerusalemme, una miriade di fuggiaschi, mercanti e profanatori di tombe si riversano nei caravanserragli del Cairo, alla ricerca dei tesori nascosti tra le sabbie del deserto e il delta del Nilo…

Birra scura e cipolle dolci

Racconti edizioni propone Birra scura e cipolle dolci di John Cheever (introduzione di Christian Raimo, traduzione di Leonardo Giovanni Luccone e illustrazioni di Otto Gabos). Il grande autore (Quincy, 27 maggio 1912 – Ossining, 18 giugno 1982) scrisse questi testi tra i venti e i trent’anni. Sono short stories imbevute di idealismo e della sua necessaria scia di disillusione, giovanili eppure di uno scrittore già formato, da principio pubblicate su riviste di sinistra con tirature risibili e poi via via su magazine sempre più alla moda come Cosmopolitan e Collier’s.

La girandola degli insonni

Cosa nasconde il sonno? Da cosa ci protegge, cosa ci rivela? Chi diventiamo quando dormiamo? Aurora, protagonista de La girandola degli insonni (Feltrinelli), secondo romanzo dell’antropologa Arianna Cecconi, soffre di insonnia da quando il Lupo, il suo ultimo amore, l’ha lasciata senza una parola. Di notte è come se dimenticasse di respirare, come se non potesse più fidarsi di se stessa: dormire la spaventa, perciò ha semplicemente smesso di farlo. Decide di rivolgersi al Centro del sonno per trovare una cura. Lo specialista però le rivela un dettaglio che non si aspetta: dovrà dormire una notte nel Centro…

Metodo per diventare un altro

A dieci anni di distanza da Farla finita con Eddy Bellegueule (Bompiani, traduzione di Fabrizio Ascari), il suo esordio divenuto un caso editoriale internazionale, Édouard Louis torna a parlare della sua storia e lo fa con Metodo per diventare un altro (La nave di Teseo, traduzione di Annalisa Romani), un romanzo malinconico, lucido e affascinante. Il racconto del percorso lungo e doloroso che l’ha portato da un’infanzia difficile, segnata dalla miseria economica, morale e culturale, ad affermarsi come una delle voci più forti e interessanti della letteratura francese.

Urlando con i cannibali

Esce per Mattioli 1885, con traduzione di Nicola Manuppelli, Urlando con i cannibali di Lee Maynard (1936–2017), seguito di Lontano da Crum. L’autore (di culto) è considerato il bad boy del West Virginia. Era nato a Crum, luogo da cui prende il nome e in cui è ambientata l’omonima trilogia. I suoi libri hanno suscitato scandalo, per il linguaggio scurrile e le scene di sesso esplicito, al punto che alcune librerie negli Stati uniti si sono rifiutate di distribuirli.

Verso Santiago

“Volevo andare a Santiago ma le strade si sono sfilacciate come una corda che si lacera, gli anni si sono accumulati, mi sono allontanato sempre più dal mio obiettivo, sprofondando in una Spagna che cambiava e un paesaggio che invece restava uguale”. Torna in libreria, in una nuova edizione Iperborea aggiornata e arricchita di mappe, Verso Santiago, capolavoro di Cees Nooteboom (traduzione di Laura Pignatti, postfazione di Matteo Nucci).

L’orecchio di Kiev

È il 1919 e Kiev è invasa dalla cacofonia della rivoluzione. Dopo l’arrivo dell’Armata rossa, in città imperano il caos e l’anarchia. Il vecchio ordine è a pezzi e il paese è alla ricerca di una propria identità: russi bianchi da un lato, nazionalisti dall’altro, e nel mezzo i delinquenti comuni, ladri e balordi. Sono tutti fianco a fianco e tutti contro tutti. In libreria per Marsilio L’orecchio di Kiev (traduzione di Claudia Zonghetti) di Andrei Kurkov, candidato al Premio Strega Europeo 2023 e primo episodio di una nuova serie.

La custode dei segreti

Janice di mestiere fa le pulizie nelle case della gente: ha un posto in prima fila per osservare, discreta, i loro amori, le preoccupazioni, le gioie e persino i segreti più inconfessabili. È come se, nel consegnarle le chiavi di casa per consentirle di entrare a pulire, le persone le affidassero anche i loro lati più privati e nascosti. E così, Janice ha cominciato a collezionare storie. La custode dei segreti (Newton Compton Editori, traduzione di Sofia Buccaro) è il romanzo d’esordio di Sally Page, già bestseller oltremanica.

Il valzer dei traditori

Rosa Teruzzi firma per Sonzogno Il valzer dei traditori, una nuova indagine della fioraia del Giambellino: Libera. La protagonista del giallo è inquieta per via delle questioni irrisolte che circondano la sua vita, a partire dalla complicata relazione con Gabriele, che aspetta un figlio da un’altra donna… Con l’aiuto della solerte Irene e del burbero Dog, e sempre affiancata dall’eccentrica Iole, Libera si ritroverà a scavare nel passato per sbrogliare una matassa di infedeltà incrociate, mezze verità e lealtà tradite.

Sarà assente l’autore

Uno scrittore senza seguito, uno di successo e il direttore di un grande gruppo editoriale. Tra librerie, festival letterari e classifiche da scalare, Giampaolo Simi pubblica per Sellerio Sarà assente l’autore una novella satirica sul mondo dei libri e del giallo italiano. Un romanzo di autentico umorismo, che ride su di uno che si prende troppo sul serio e sulla realtà comica della letteratura-spettacolo; e progressivamente diventa satira della cultura pop e del suo contrario.

La valle dei fiori

La Valle dei Fiori si trova a Tasiilaq, nella Groenlandia orientale. Questo nome, in primavera, potrebbe suggerire un nesso con la rinascita della natura. Nella stagione fredda, invece, gli unici fiori che si presentano ai rari avventori sono di plastica e adornano tombe anonime e dimenticate. La Valle dei Fiori (Iperborea, traduzione Francesca Turri), secondo romanzo di Niviaq Korneliussen, è un libro di denuncia, sulla piaga dei suicidi – prevalentemente giovanili – nella Groenlandia contemporanea.

Marzahn, mon amour. Storie di una pedicure

Marzahn, mon amour – Storie di una pedicure (L’Orma, traduzione di Rachele Salerno) della drammaturga e narratrice tedesca Katja Oskamp è la storia di una donna che reinventa la propria vita, scoprendo quanto può essere divertente prendersi cura degli altri. Tra calli e massaggi, una commedia umana in miniatura. Un romanzo autobiografico ambientato in uno dei quartieri più famigerati e popolosi della periferia di Berlino: Marzahn.

Il porto segreto

Il porto segreto (tradotto da Elisa Leandri, Monica Magnin, Tiziana Masoch ed Ersilia Serri), in libreria per Ponte alle Grazie, è il thriller che ha consacrato María Oruña come protagonista del nuovo giallo spagnolo. Il romanzo segna l’esordio di Valentina Redondo, la determinatissima detective dal duro sguardo a due colori.

Il figlio sbagliato

Il ritorno di Camilla Läckberg, tra le regine del giallo nordico, con Il figlio sbagliato (Marsilio), nuovo episodio della serie dei Delitti di Fjällbacka, che l’ha resa celebre. Nel villaggio svedese è arrivato l’autunno e una fitta nebbia grigia si rifiuta di mollare la stretta sulla costa. Anche se la maggior parte dei turisti è già andata via, in paese sono in corso i preparativi per un’importante mostra fotografica: Rolf Stenklo, noto artista dello scatto, sta per esporre le sue opere più personali e la curiosità per cosa svelerà l’allestimento è grande. Ma quando mancano solo due giorni all’inaugurazione, qualcuno entra nella galleria e lo uccide…

Gli unici indiani buoni

Lewis, Gabe, Rick e Cassidy, protagonisti del thriller Gli unici indiani buoni (Fazi Editore, traduzione di Giuseppe Marano) di Stephen Graham Jones (nativo americano appartenente alla tribù dei Piedi Neri), sono quattro indiani sulla trentina del North Dakota. Sono legati da un ricordo tanto indelebile quanto cruento: dieci anni prima, durante una battuta di caccia illegale, hanno ucciso una femmina di alce incinta. Ora quell’incubo torna improvvisamente a perseguitarli sotto forma di vivide (e sanguinose) visioni…

Tutti i nostri premi

L’antologia Tutti i nostri premi (Racconti) propone una carrellata di storie che ironizzano su “scena” e retroscena del mondo letterario, tra riconoscimenti capaci di proiettare un romanzo dritto in classifica, concorsi che fanno solo curriculum e cerimonie di gala disperse in oscuri paesi appenninici. A cura di Emiliano Ceresi, Giacomo Ferrara e Mattia Fiorillo, la raccolta contiene racconti di Veronica Raimo, Giulio Mozzi, Lorenzo Vargas, Gilda Policastro, Alessandro Gori, Stella Poli, Ugo Cornia, Valentina Maini, Valerio Lundini, Carolina Cavalli, Marco Rossari, Matteo Marchesini, Paola Moretti, Giordano Tedoldi, Luca Pisapia, Federica Sabelli, Francesco Pacifico, Luca Ricci, Domitilla Pirro, Michele Masneri e Saverio Raimondo.

La porta del non ritorno

Dopo il premiato Fratelli d’anima, vincitore del Goncourt des lycéens, dell’International Booker Prize e del Premio Strega Europeo 2019, David Diop torna con La porta del non ritorno (Neri Pozza, traduzione di Margherita Botto), un romanzo sul rimpianto di un amore che si fa metafora di una storia alternativa, còlta nel momento di un possibile incontro più felice tra l’Africa e un’Europa veramente fedele agli ideali dell’Illuminismo.

Enzo – Il sogno di un ragazzo

Lo scrittore emiliano Enrico Brizzi pubblica per HarperCollins Italia Enzo – Il sogno di un ragazzo, romanzo biografico dedicato a Enzo Ferrari, primo volume di una saga in onore del “Signore delle Rosse”. Accanto al giovane Ferrari vivono in queste pagine personaggi indimenticabili, a cominciare dalla madre Gisa, istintiva pioniera dei diritti delle donne, e Dino, il fratello imbevuto di suggestioni letterarie e nazionaliste; fino al Negus, l’amico teppista dal cuore d’or, e a Norma, la sola ragazza capace di far intendere a Enzo la lingua della speranza.

Genitori cercasi

In Genitori cercasi (Einaudi Stile Libero), Andrea Vitali, prolifico e amato autore di Bellano, sullo sfondo della ricca e fin troppo operosa provincia del Nord Italia, narra la sfrenata tragicommedia di un ragazzino con una famiglia di disgraziati. Il padre e la madre di Velarus non sono quel che si dice due tipi amorevoli. Del resto come potrebbero esserlo dei faccendieri sempre in viaggio, sempre attaccati al telefono, sempre impegnati a comprare e a vendere. Anche la nascita di un figlio è per loro una semplice transazione. Solo che poi non hanno né il tempo né la voglia di occuparsene, preferiscono scaricare l’impiccio su uno strampalato tassista e sulla sua altrettanto bizzarra moglie infermiera.

Colpo grosso ai Frigoriferi Milanesi

Un colpo grosso da mettere a segno nientedimeno che ai Frigoriferi Milanesi, nei cui caveaux blindati si custodiscono tesori, preziosi e tanto oro. Il piano vorrebbe essere sofisticato e ingegnoso, ma in realtà è pieno di lacune, e ognuno dei complici ha la sua alzata d’ingegno. Francesco Recami, scrittore fiorentino classe ’56, torna in libreria per Sellerio con Colpo grosso ai Frigoriferi Milanesi.

La vita a piedi nudi

La vita a piedi nudi (Sur, traduzione di Maria Nicola) dello scrittore, sceneggiatore e critico letterario Alan Pauls, è un piccolo artefatto letterario, in cui l’autore mescola ricordi, foto e riflessioni per scrivere una vera e propria ode alla spiaggia, luogo mitico e insostituibile per molti di noi. In parte saggio culturale, in parte autobiografia e in parte documento immaginario, è un omaggio a quel luogo dove continuiamo a essere felici, senza paura. La spiaggia come esperienza intima e come stereotipo, simulacro di vita primitiva e conquista della civiltà…

Tornare a te

Tornare a te (Edizioni Clichy, traduzione di Tommaso Gurrieri), romanzo della scrittrice e violoncellista francese Léonor de Récondo, racconta la storia di una rottura tra una madre e una figlia, di un’assenza e della disperata, eppure vitale, ricerca di un ritorno. Non a ciò che non si è stati, ma a ciò che ancora è possibile salvare. Il viaggio di Magdalena verso la madre, ritrovata dopo tanto tempo, ma soprattutto un viaggio interiore verso la sua infanzia, la sua adolescenza, la sua famiglia e i suoi amori…

Se gli dei ti fanno impazzire

Marcos y Marcos propone, con la traduzione di Federica Aceto, Se gli dei ti fanno impazzire, un fantasioso romanzo ambientato durante la guerra di Troia, finora inedito in italiano. L’autore è Richard Pitts Powell (1908 – 1999), scrittore e giornalista, che debuttò con L’uomo di Philadelphia (bestseller che ispirò il film omonimo). Una versione dell’Iliade piena di vita, azione e umorismo, che fa di personaggi come Elena, Paride, Ettore e Cassandra dei veri e propri compagni d’avventura.

L’estate in cui mia madre ebbe gli occhi verdi

Come superare la scomparsa della sorella? Come perdonare la madre? Come affrontare la malattia? L’estate in cui mia madre ebbe gli occhi verdi (Keller, traduzione di Ileana M. Pop), premiato esordio di Tatiana Țîbuleac (nata nel 1978 nella Repubblica di Moldavia), è la storia di un’estate di riconciliazione, di tre mesi in cui madre e figlio depongono finalmente le armi, spinti dall’arrivo dell’inevitabile e dalla necessità di fare pace tra di loro e con sé stessi.

Fumo

Una donna e un bambino vivono in una baracca in mezzo alla foresta, non hanno legami di sangue ma insieme formano una famiglia, atipica e silenziosa. Il rapporto tra i due si riduce a gesti, sguardi e abitudini condivise. In Fumo (Voland, traduzione di Bruno Arpaia) José Ovejero racconta un futuro primordiale abitato da personaggi solitari e senza alcuno spirito eroico, e spinge a riflettere sull’animalità profonda della natura umana, ma anche sulla sua straordinaria capacità di resistenza.

Strega

Rafaela ha diciannove anni quando raggiunge la città di Strega, sulle Alpi, per lavorare all’hotel Olympic come cameriera. I giorni sono scanditi da una ferrea routine dettata da Rex, Toni e Costas, le tre istitutrici, che insegnano a Rafaela e alle altre ragazze a lavare, cucinare e preparare le camere. Ma gli ospiti tardano ad arrivare, e l’albergo rimane vuoto. Nell’attesa, le ragazze si prendono cura l’una dell’altra mentre camminano nel bosco, fumano di nascosto e ammirano le montagne, fino a quando cominciano a sentirsi un solo corpo, ad avere tutte gli stessi incubi. E quando arrivano finalmente i primi ospiti, gli eventi iniziano a precipitare… Esce per la serie Le fuggitive di NN Editore Strega (traduzione di Andrea Stringhetti) di Johanne Lykke Holm, scrittrice e traduttrice svedese classe ’87, qui al (premiato) esordio, candidato al Premio Strega Europeo 2023.

L’amore degli uomini soli

Nel calore di un’estate di Rio de Janeiro degli anni Settanta, tra le mura di una villa borghese in un quartiere povero della città, Camilo vive protetto dai racconti ancestrali della domestica Maria Aína e dalle cure distratte di una famiglia in procinto di cambiare per sempre la propria storia. Quando il padre, medico negli anni della dittatura, porta a casa Cosme, un ragazzo mulatto dalle origini sconosciute, l’odio iniziale di Camilo presto si tramuta nel primo, accecante amore. La sua forza sconvolgente, interrotta da un evento di insensata brutalità, non mancherà di echeggiare nella sua vita di adulto. A raccontare questa storia struggente ne L’amore degli uomini soli (Safarà, traduzione di Vincenzo Barca) è Victor Heringer, autore nato a Rio de Janeiro nel 1988 e scomparso nel 2018, pochi mesi prima di compiere trent’anni.

Il tarlo

Con una tensione crescente, Il tarlo (La Nuova Frontiera, traduzione di Gina Maneri) dell’autrice spagnola Layla Martínez fa immergere lettrici e lettori in una realtà oscura, a volte spaventosa, utilizzando tutti i meccanismi del romanzo gotico per raccontare una storia di rancore sedimentato e di rabbia scatenata dalla violenza di genere e di classe.

La crociera

Ingrid lavora su una nave da crociera, dove trascorre le giornate organizzando la merce del negozio di souvenir. Nei momenti liberi sbarca dalla nave e si perde nei bar locali, tra alcol e incontri ambigui. Una vita che la distrae dal pensare all’esistenza che si è lasciata alle spalle cinque anni prima. Ma un giorno viene selezionata per il misterioso programma di mentoring dei dipendenti – un’iniziativa gestita da Keith, carismatico capitano della nave e autoproclamato guru di lifestyle. Nel suo percorso, Keith la porterà verso estremi che lei non avrebbe mai creduto possibili. Così Ingrid dovrà chiedersi: c’è un limite oltre il quale è meglio non spingersi? Lara Williams, autrice de Le divoratrici, torna per Blackie Edizioni con La crociera.

Viaggi di carta

Leggere è da sempre un modo per viaggiare stando comodamente a casa o su una spiaggia assolata. Come non consigliare allora Viaggi di carta (e/o) di Rocco Pinto, attivissimo libraio e fondatore, a Torino della libreria Il Ponte sulla Dora (ma anche ideatore, tra gli altri, di Portici di carta, Torino che legge, Pralibro, Lungomare di libri di Bari e Libri sotto la loggia nella libreria La Dora va al mare di Noli). Il libro racconta la vita di Andrea, un giovane che, una volta perso il lavoro come addetto alle biblioteche perché nel consegnare i libri non resisteva dal leggerne qualche passo, decide di girare l’Italia in lungo e in largo guidato dall’amore per la lettura.

Vento da est

Quando le chiedono di occuparsi per qualche mese della casa di Damiano Galanti, raffinato designer di hotel nelle Repubbliche Baltiche, a Brigida sembra di aver trovato il lavoretto ideale. E lei è una che di lavoretti se ne intende. Ma le cose, fin dall’inizio, si rivelano piú difficili del previsto… Stefania Bertola torna con Vento da est (Einaudi).

Grown Ups

Dublino. Tre spose per tre fratelli. Sembra il titolo di un film, eppure per la famiglia Casey è la realtà. Johnny, Ed e Liam, con le mogli Jessie, Cara e Nell e i figli avuti da vari matrimoni, si sono riuniti per il compleanno di Johnny, senza sapere quel che li attende… Grown Ups (Francesco Brioschi Editore, traduzione di Denise Silvestri) dell’autrice irlandese Marian Keyes è un racconto brillante e spietato, un viaggio nel castello di bugie che regge la vita di un gruppo di adulti che si rifiutano di crescere davvero.

Il dono

“È stato il mio cuore. Non sono stato io”. Con queste parole, e un coltello insanguinato tra le mani, l’uomo accoglie la polizia. Tutti lo conoscono, è un giornalista che si è sempre occupato di cronaca nera, unica persona a cui molti criminali hanno deciso di rilasciare un’intervista. Un uomo integerrimo, calmo, stimato. Che ora è diventato un brutale assassino. Un mostro. A indagare l’ispettrice Flavia Mariani, una donna dura e intransigente… Il dono (Piemme) è il nuovo thriller di Paola Barbato.

Donna blu

Sola in un appartamento di Helsinki, Adina ricostruisce il percorso che l’ha portata fin lì: l’infanzia sui Monti dei Giganti in Cecoslovacchia, la scoperta di sé a Berlino, un incontro fatale durante uno stage nella ex Germania Est e l’amore per Leonides europarlamentare estone sostenitore dei diritti dell’uomo. Ma bastano tre confini geografici per lasciarsi alle spalle le proprie origini? Basta fuggire per dimenticare? Donna blu (Voland, traduzione di Cristina Vezzaro) di Antje Rávik Strubel, scrittrice e traduttrice tedesca, è un romanzo che parla della ricerca di sé, degli spettri di un’Europa unita solo sulla carta e della tentazione di normalizzare eventi inauditi e violenti.

Un cuore pensante

Una bambina che avrebbe voluto avere un nome maschile, ma che infine arriva a riconciliarsi con il suo, Susanna. Una ragazzina che sbatteva le braccia nel tentativo di volare, ma che si sentiva anche legata alla terra, ai suoi ritmi, alle sue creature. Una donna che si è impegnata nello studio del mondo naturale, della realtà, ma che considera la spiritualità una sostanza irrinunciabile dell’essere umano. Susanna Tamaro si racconta in Un cuore pensante – Diario di un’anima inquieta (Solferino).

Café Royal

Storie che corrono a perdifiato, dove le traiettorie della vita s’intrecciano con i capricci del destino: un bar di Milano come il centro del mondo. Marco Balzano torna con Café Royal (Einaudi). Dal Café Royal prima o poi ci passiamo tutti: genitori e figli, donne indaffarate, coppie di amanti e adolescenti spaesati. Davanti al bancone si srotolano relazioni da aggiustare e nuovi incontri, una galleria degli specchi in cui ciascuno può sorprendersi riflesso.

Tutte le mie ragazze

Tutte le mie ragazze. Il diario giovanile e altri inediti (UNINT University Press, a cura di Massimo Vizzaccaro e con la traduzione di Fabrizio Bagatti) mostra il gusto del racconto già presente in Francis Scott Fitzgerald – autore, tra gli altri, de Il grande Gatsby (Newton Compton Editori, traduzione di Bruno Cesare Armando) – negli anni dell’adolescenza, rivelandone l’innegabile talento. Il suo diario, iniziato nell’estate del 1910 quando aveva poco meno di quattordici anni e terminato sette mesi dopo, riporta con vivida immediatezza e con sottile umorismo le sue avventure sentimentali, le amicizie, le incomprensioni, le ripicche, i giochi e le avventure vissute in quegli anni a St. Paul nel Minnesota, dove viveva con i genitori, permettendo di penetrare nell’alba creativa di un indiscusso maestro della narrativa del secolo scorso.

Juno ama Gambelunghe

Juno ama Gambelunghe (Playground, traduzione di Massimo Bentini) è un romanzo di Karl Geary ambientato nella Dublino degli anni Ottanta. L’autore di Montpelier Parade in questo libro narra la storia di Juno, una dodicenne ribelle, aggressiva e, soprattutto sola. Figlia di una sarta e di un meccanico improvvisato, troppo povera persino per quelle strade squallide, trova comprensione e tenerezza soltanto in un coetaneo, Seán, detto Gambelunghe, anch’egli emarginato. In un clima repressivo e bigotto, Juno e Gambelunghe intuiscono di poter essere l’uno la salvezza dell’altra, e dopo una iniziale diffidenza, cominciano a confidarsi desideri e speranze.

Dilaga ovunque

Oggi la street art si vende nelle case d’asta, si usa in pubblicità, diventa addirittura strumento della speculazione immobiliare. Cosa è rimasto dello spirito clandestino delle origini? Per scoprirlo, nel suo nuovo romanzo, Dilaga ovunque (Laterza), Vanni Santoni questo porta i lettori tra gallerie d’arte e depositi dei treni, con il cappuccio della felpa tirato su e un paio di bombole nello zaino, a sentire l’odore della vernice e l’adrenalina che sale improvvisa, muovendosi nel buio per mordere la carne della città e rivendicare il diritto di esistere in uno spazio urbano dominato dalle logiche del profitto.

I ragazzi addormentati

Anthony non sa quasi nulla di suo zio Désiré, morto ormai da tempo. Persino il suo nome viene a malapena pronunciato, come se potesse risvegliare dolorosi segreti. Ma la curiosità lo spinge a cercare le tracce di quella vita misteriosa tra le fotografie e i filmati di famiglia, nelle pieghe dei silenzi. E la verità lentamente viene a galla. Negli anni Ottanta Désiré aveva contratto l’AIDS, e il suo crollo psicologico e poi fisico aveva trascinato con sé tutta la famiglia. Esce per Guanda, con la traduzione di Chiara Manfrinato, il romanzo d’esordio di Anthony Passeron, I ragazzi addormentati.

Il mio vulcano

Il mio vulcano (Tlon, traduzione di Clara Nubile) di John Elizabeth Stintzi è presentato come una caleidoscopica favola nera contemporanea. Stintzi (they/she) è una persona trans e non-binary. Oltre a scrivere romanzi e poesie, disegna fumetti, insegna e si occupa di arte figurativa. Nel romanzo incanala il tumultuoso presente in un’opera sulla profondità delle connessioni umane ed ecologiche, che unisce il meraviglioso e l’assurdo al realismo più crudo.

Quando papà dava i numeri

Quando papà dava i numeri (Sur, traduzione di Silvia Manzio), l’esordio letterario di Louise Meriwether, scrittrice e attivista nata nel 1923, oggi considerato un classico moderno, è un ritratto vivissimo della Harlem del passato, un omaggio allo spirito di solidarietà e all’orgoglio di un popolo, ma anche una storia di crescita personale, disperata e comica, raccontata dalla voce della giovane protagonista.

L’Immortale

Un retelling del folklore russo in chiave fantasy: L’Immortale (Fazi Editore) di Catherynne M.Valente racconta una storia di vita e di morte, di amore e potere, di vecchi ricordi e magia oscura ambientata nella Russia del Novecento. L’eterno fascino del romance: la storia di un amore passionale che si trasforma in un continuo gioco di potere: una guerra fra la vita e la morte che porterà Marya e Koschei da amanti predestinati a diventare l’uno la rovina dell’altra…

La cantadora

Sulle strade polverose della Sardegna di inizio Novecento, un calesse viaggia da un paese all’altro, di festa in festa. Lo guida una vedova armata di pistola, dalla strana personalità “di fattucchiera e di dea”. La Cantadora – così la chiamano – è l’unica donna in grado di sfidare gli uomini nelle gare a chitarra, esibizioni che durano fino a tarda notte e in cui i cantori, per un piatto di minestra e qualche bicchiere di vino, si alternano sopra palcoscenici fatti di tavolacci davanti a piazze gremite e bercianti. Ma Candida Mara – questo il suo vero nome – possiede il dono di stregare, di piegare la volontà altrui grazie alla sua voce… Vanni Lai, classe ’83, è al debutto con La cantadora (minimum fax).

La superstite

Nel romanzo La superstite (Longanesi), Isabella Maldonado, anche grazie alla sua lunga esperienza sul campo come poliziotta e agente dell’FBI, trascina il lettore in un gioco letale tra cacciatore e preda, in cui i ruoli si scambiano di continuo, fino alle ultime, imprevedibili rivelazioni. L’autrice, nata nel 1965, si è laureata all’Accademia Nazionale dell’FBI di Quantico ed è stata la prima donna latina del suo dipartimento a diventare capitana.

Farmaco

Almudena Sánchez è l’autrice del romanzo Farmaco (Polidoro Editore, traduzione di Marta Rota Núñez), in cui scrive di depressione, della sua mente in fuga, e vi cerca i “perché” e i “come” tra ricordi, strettoie e cavità. Parla dell’infanzia e di sua madre, della giovinezza passata nelle scuole di Maiorca e nei campi della Castiglia, di pasticche arancioni che ti mettono in pausa, e pasticche rosa che ti lanciano nella stratosfera. In un’epoca in cui il dibattito sulla salute mentale è ancora costellato di pregiudizi, l’autrice sposta l’attenzione sul piano delle emozioni, per parlare di depressione a cuore aperto, affrontandola con vulnerabilità ed empatia.

L’aria innocente dell’estate

Una scrittrice inglese contemporanea paragonata a connazionali illustri come Thomas Hardy e Charlotte Brontë arriva per la prima volta in Italia: parliamo di Melissa Harrison, autrice de L’aria innocente dell’estate (Fazi Editore, traduzione di Stefano Bortolussi), il commovente ritratto di una giovane donna costretta a diventare adulta all’improvviso in un mondo arcaico e patriarcale.

Le carte segrete della Serenissima

Sullo sfondo delle calli veneziane, tra documenti segreti, spie e oscuri complotti, riuscirà Marco Leon a sciogliere l’enigma che sembra intrecciare piccoli interessi criminali a un diabolico progetto eversivo? Paolo Lanzotti, autore veneziano classe ’52 , torna con il romanzo Le carte segrete della Serenissima (tre60).

Sacro niente

Un Sud in cui tutto si dimentica tranne Dio, una villa affittata come teatro di camere ardenti. Un blocco di marmo che parla, che esiste: è la statua di Padre Pio, la sola a sopravvivere al tempo. E dall’esterno osserva, ascolta, raccoglie storie di chi resta, di morte e di vita, di amori e di intrecci. Giovanni Bitetto firma per Voland il romanzo Sacro niente, un libro che che cerca di interrogare nel profondo la natura umana.

Il sentimento del mare

Il mare trabocca di storie: viste da terra, cercate fra le onde o luccicanti sul fondale. Vicende e avventure che hanno sempre qualcosa di epico, mitico ed estremo. E a raccontare questo mare corale è la voce di una scrittrice colta in un momento di deriva della propria esistenza. In libreria per Einaudi Il sentimento del mare di Evelina Santangelo.

Maggie cambia casa

Lettrici e lettori appassionati di romance all’ascolto, ecco per voi Maggie cambia casa (Newton Compton Editori, traduzione di Valentina Nobili), dell’autrice bestseller Lucy Score. Il romanzo, che conta 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo e oltre 30 milioni di visualizzazioni su TikTok, ha come protagonista Maggie Nichols, talentuosa star del design e reginetta di YouTube, arrivata nella cittadina di Kinship per incantare migliaia di fan con una delle sue celebri opere di ricostruzione: la progettazione di una casa da sogno. C’è solo un problema. Pronto a mandare in fumo i suoi piani, c’è l’affascinante paesaggista Silas Wright…

Adriana e le altre

Storie di bambini, di donne, di madri, di figlie (ma c’è anche qualche uomo), e in trasparenza storie tese di coppie che si perdono, si ritrovano e si trasformano: un gineceo qualche volta sorridente qualche volta esplosivo, una quotidianità fatta di piccole cose e grandi tragedie, la normalità attraversata dai ricordi e dai rimpianti, le tante forme che assume l’amore nel tempo. Torna Alain Elkann per Bompiani con la raccolta di racconti Adriana e le altre.

Le mille strade per Buenos Aires

La storia di un abbandono e di una fuga. La storia di un rifiuto e di una rinascita. La storia di un ritorno e di un’accettazione. La storia di una donna respinta e di una madre senza paura. Valeria Provenzano, autrice nata a Cumaná, nei Caraibi Venezuelani, è all’esordio con Le mille strade per Buenos Aires (traduzione di Claudia Marseguerra).

Il ladro di quaderni

Tora e Piccilli (a nord di Caserta), settembre 1942. Davide trascorre le giornate, a volte anche la notte, coi maiali ai quali fa la guardia: li conosce cosí bene da chiamarli per nome. Zoppica dalla nascita, e per questo è deriso dai coetanei e maltrattato dal padre. Solo Teresa, che lavora nella corderia di famiglia e passa tutto il tempo libero a leggere, ha il coraggio di prendere le sue difese. Davide non riesce a immaginare altra vita che quella a Tora. Teresa invece non fa che ripetere che un giorno se ne andrà lontano, e Davide sa che dice la verità. L’arrivo di trentasei ebrei di Napoli, inviati nel paesino dalle autorità fasciste, cambierà per sempre le loro vite. Gianni Solla torna in libreria per Einaudi con Il ladro di quaderni.

La storia comincia domani

Ambientato tra l’Italia fascista e la Hollywood anni Quaranta, La storia comincia domani di Anthony Marra (Frassinelli, traduzione di Maria Luisa Cantarelli) è un romanzo che rievoca una pagina centrale della nostra Storia. L’autore è nato nel 1984 a Washington ed è di origini italiane dal lato paterno.

La corona senza stelle

Un mondo sull’orlo della rovina. Una ragazza segnata dal destino. Una profezia che cambierà tutto. James Rollins torna in libreria per Nord con La corona senza stelle (traduzione di Paolo Falcone). Quella del prolifico autore statunitense classe ’61 si conferma una delle voci più originali nel campo del romanzo d’avventura.

Il patto dell’acqua

Ha dodici anni e al mattino andrà sposa. Lei e la madre sono sdraiate sullo stuoino, abbracciate: “Il giorno piú triste nella vita di una ragazza è il giorno del matrimonio”, dice la madre. “Poi, se Dio vuole, le cose migliorano”. Il patto dell’acqua (Neri Pozza, traduzione di Luigi Maria Sponzilli) di Abraham Verghese è l’evocazione luminosa di un’India d’altri tempi e della sua trasformazione politica e culturale. Una lettera d’amore al potere dell’arte e della letteratura.

Il teatro sulla spiaggia

Il teatro sulla spiaggia. La saga dei Seagrave, volume 1 (Sperling & Kupfer) è il romanzo d’esordio di Julia Quinn: una saga multigenerazionale, un romanzo in cui l’autrice gioca con la trama e con il tema della recitazione. In una notte di tempesta, una balena si arena sulle rive della tenuta di Chilcombe nel Dorset. Per legge, tutti i relitti appartengono al re, ma la dodicenne Cristabel Seagrave ha altri piani. È determinata a rivendicarla come sua e a utilizzare le ossa del cetaceo per costruire un teatro sulla spiaggia.

Una di famiglia

Una di famiglia (Newton Compton Editori, traduzione di Eleonora Motta) è il titolo del nuovo romanzo di Freida McFadden, scrittrice dalla doppia vita: di giorno medico specializzato in lesioni cerebrali, di notte autrice di thriller. Millie ha un segreto da nascondere: le serve una nuova vita, una nuova identità per ricominciare da capo. Pur non avendo referenze, riesce a farsi assumere come governante nella lussuosa abitazione dei Winchester. Nella sfarzosa villa, dove il passato non può raggiungerla, scopre però che i segreti dei Winchester sono molto più pericolosi dei suoi…

Il senso dell’alligatore

Ne Il senso dell’alligatore (Piemme) Guido Sgardoli costruisce con un thriller su un caleidoscopio di personaggi, che conducono in un labirinto di odio, rancore, invidia e generosità. L’autore realizza con sapienza un thriller teso, crudo, ma anche umano, un racconto così realistico da far tremare per una delle paure che fin da bambini ognuno si porta dentro: quella dello sconosciuto che ci prende e ci porta via.

Caro stronzo

Un romanzo di rabbia e consolazione, furia e accettazione, Caro stronzo (Fandango, traduzione di Maurizia Balmelli) di Virginie Despentes presenta una galleria di ritratti di esseri umani impegnati come meglio possono ad armeggiare con le loro ansie, nevrosi, complessi, vergogne interiori, paure e dipendenze da conflitti di ogni tipo. Immersi in un universo in cui Internet ha un profondo impatto nei comportamenti, i protagonisti producono, attraverso una relazione epistolare intangibile, un legame solidale, di mutuo sostegno, per non ricadere nella tentazione di bere, di farsi o giocare d’azzardo.

Più buio della notte

Una notte fatale, un attentato, e un omicidio che nasconde vecchi misteri. Un giornalista in caduta libera disposto a tutto pur di scoprire la verità tra inganni, menzogne e fantasmi del passato. Firenze, gli anni Novanta, la strage dei Georgofili, la pista della mafia, gli echi di Tangentopoli. Ma anche la forza dell’arte nel resistere alla violenza. Gianluca Monastra in libreria per Edizioni Clichy con Più buio della notte.

La figlia prodiga

Nel centenario della nascita della scrittrice svizzera Alice Ceresa, torna in libreria quello che viene considerato il suo capolavoro: La figlia prodiga (La Tartaruga), pubblicato per la prima volta nel 1967 e vincitore del Premio Viareggio Opera Prima. Un libro che si muove tra il racconto generativo, il pamphlet, il saggio e la parabola, lanciando stilettate femministe sulla figura della donna e mettendo in discussione l’ordine sociale e familiare costituito. L’irrequietezza del pensiero di Alice Ceresa si fa (o rifà) manifesto in questo testo emblematico.

Come acqua comanda

Come acqua comanda (edizioni Kalós) narra una storia delicata e toccante: racconta infatti le vicende di una famiglia siciliana attraverso gli occhi di una bambina di otto anni: Masculazzu, la chiamano. Sì perché, per grandi e piccoli, Viola è un maschiaccio. L’autrice del romanzo, Erica Donzella (1988), è scrittrice, editor, libraia e direttrice didattica di Aleph – Scuola di scrittura. Insegna editoria e scrittura e ha pubblicato poesie, saggi e romanzi.

Molotov e bigodini

Amedea Pennacchi, presidentessa dell’associazione no profit a favore della parità di genere PWN Rome e sorella di Antonio Pennacchi, scrittore morto nel 2021, vincitore del Premio Strega 2o10 con Canale Mussolini, è ora in libreria con Molotov e bigodini (e/o). In questo romanzo la voce di una ragazza degli anni Sessanta, squillante, ironica, curiosa, racconta le fughe da casa, le cotte per i bei rivoluzionari, gli amari risvegli, le botte coi fascisti, le estenuanti e fumose riunioni sulla linea politica, il “ritorno” alle intimità “piccolo-borghesi”, le amicizie femminili e tante altre avventure di quell’epoca…

Poesie ed epistolari: le novità del 2023 da non perdere



Sulla riva dei corpi e delle anime

Gabriele Galloni, nato nel 1995 a Roma, dove ha vissuto, è morto il 7 settembre 2020. In Sulla riva dei corpi e delle anime (in uscita per Crocetti, a cura di Alessandro Moscè) il poeta (di cui avevamo parlato in questo articoli, pubblicando dei suoi versi) affronta il dualismo vita/morte. Il tema della morte ha sullo sfondo il luogo istantaneo, che si trasforma in uno spazio assoluto sulla riva dei corpi e delle anime.

Bimbi sperduti

Roberta Durante, poetessa nata nel 1989 a Treviso, firma per Einaudi I bimbi sperduti, sotto la forma principale di vademecum dedicato ai bambini. Un funambolismo verbale che si coniuga a un istrionismo di tipo teatrale con effetti comici ma anche spaesanti, stranianti, in grado di riprodurre il caos dei sentimenti e della vita.

Stazioni remote

Il dialogo di Stefano Simoncelli con le sue amate creature invisibili prende avvio mezzo secolo fa, a Cesenatico, attorno alla storica rivista Sul Porto, all’amicizia con Ferruccio Benzoni e al magistero di alcuni grandi poeti, primi fra tutti Vittorio Sereni e Giorgio Orelli, a cui Simoncelli rimarrà costantemente fedele, attraverso le sue molte Stazioni remote, riunite da marcos y marcos in questo volume antologico.

Alle isole via terra

Alle isole via terra – Poesie 1946-1999 (Crocetti, traduzione e cura di Paola Splendore e postfazione di Massimo Bacigalupo) raccoglie 100 poesie tratte dall’opera di una delle voci più importanti del canone poetico nordamericano del secondo Novecento, quella di Denise Levertov. “Una scelta che intende presentare la varietà di forme espressive e tematiche della sua opera, dal registro lirico-autobiografico a quello di ispirazione etico-religiosa, dalla testimonianza civile alla riflessione sul lavoro poetico”.

I nomi

I nomi (La nave di Teseo), raccolta di poesie della scrittrice Laura Pugno, trasporta lettori e lettrici in un mondo che fonde l’inquietudine con la gioia, il bianco con l’oro. In questo compendio, la memoria e la perdita si riscoprono in possibilità di felicità. La poesia, che anche quando sembra parli di sé parla anche e sempre d’amore, è un territorio oltre il conosciuto, un luogo selvaggio tutto da scoprire.

Poesie dell’Italia contemporanea

Poesie dell’Italia contemporanea è il risultato di un lavoro decennale di viaggi e ricerche tra biblioteche di Tommaso Di Dio, poeta, critico letterario e curatore della raccolta. Al suo interno sono racchiusi testi rappresentativi di cinquant’anni di poesia italiana, dal 1971 al 2021. Dai versi di Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini e Amelia Rosselli fino a quelli di Patrizia Cavalli, Milo De Angelis e Antonella Anedda: una vasta esplorazione dell’universo poetico italiano e un incontro con autrici e autori chiave del genere.

Saggistica e varia: le novità del 2023 da leggere quest’estate (non mancano biografie, guide e manuali)



Il secolo nomade

Nei prossimi cinquant’anni, temperature più elevate unite a un’umidità più intensa faranno sì che vaste aree del pianeta saranno inabitabili per 3 miliardi e mezzo di esseri umani. In fuga dai tropici, dalle zone costiere e dalle terre un tempo coltivabili, enormi masse di persone dovranno cercare nuovi luoghi in cui poter vivere; e tutti noi o saremo tra di loro o tra coloro che li dovranno accogliere. Il secolo nomade (Bollati Boringhieri, traduzione di Giuliana Olivero) di Gaia Vince, dati alla mano, spiega il grande sconvolgimento in arrivo.

Sovranità limitata

Un ritratto della politica attuale, a partire dalle radici neofascistiche del governo in carica, la cui assicurazione-vita è nella zelante scelta atlantista. Che ha ragioni storiche remote. Questo il punto di vista del filologo classico, storico e saggista italiano Luciano Canfora, espresso nel saggio Sovranità limitata (Laterza).

Oltre gli stati

Si può pensare a una governance del pianeta e a una cittadinanza globale? Anthony Pagden, che insegna Storia e Scienza politica nella University of California a Los Angeles, proietta i lettori verso un futuro possibile non solo per l’Occidente ma per il mondo intero, finalmente in piena armonia con sé stesso. Per Il Mulino pubblica Oltre gli stati – Poteri, popoli e ordine globale.

L’altra scommessa

Antonio Pascale firma per la collana PassaParola di Marsilio un pamphlet “sulla necessità e sulla novità” dell’ateismo, in occasione del 400esimo anniversario dalla nascita del matematico, fisico, filosofo e teologo francese Blaise Pascal (19 giugno 1623 – 19 agosto 1662): L’altra scommessa – Pascal, lo stomaco e la salvezza dell’anima.

Consigli a un giovane poeta

Poeti si nasce o si diventa? Scrivere in versi, secondo alcuni, è destino dei pochi eletti che sappiano intuire l’ordine nascosto delle cose e offrirlo ai lettori con parole ricercate. E invece, come suggerisce il saggista, scrittore e docente di letteratura italiana e comparata dell’Università di Oxford Nicola Gardini (presidente della Salani) in Consigli a un giovane poeta (Garzanti), ognuno può in qualche misura fare poesia. Come? Occorre innanzitutto leggere il più possibile, frequentare i migliori maestri, costruirsi una biblioteca e amare la propria lingua…

Un autunno d’agosto

Agnese Pini, giornalista classe ’85, dirige La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Quotidiano Nazionale. Con Chiarelettere ha pubblicato il suo primo libro, Un autunno d’agosto, in cui racconta l’eccidio nazifascista che colpì anche la sua famiglia. Ricorda infatti la strage di San Terenzo Monti, paese di poche centinaia di abitanti tra Liguria, Emilia e Toscana, in cui vennero uccise senza pietà 159 persone, in prevalenza donne e bambini. L’autrice parla del nostro passato, ma anche del presente.

La correzione del mondo

Davide Piacenza, giornalista e autore della newsletter Culture Wars, in cui racconta e analizza i casi in cui i nuovi codici e i discorsi intorno al politicamente corretto riplasmano il mondo in cui viviamo, firma per Einaudi Stile Libero il saggio La correzione del mondo – Cancel culture, politicamente corretto e i nuovi fantasmi della società frammentata.

Respirare

Respirare. Fermiamo insieme l’emergenza climatica è il titolo del libro, in uscita per Egea, del sindaco di Londra, Sadiq Khan. Primo sindaco musulmano di una capitale europea, Khan si è affermato come uno degli attori più attivi – e seguiti – nella lotta all’inquinamento urbano e il cambiamento climatico. Le sue politiche coraggiose hanno cambiato il volto della City, ispirando molti a cercare di fare lo stesso (non ultimo Beppe Sala, a Milano). Il libro è un racconto della sua battaglia, in cui la politica passa spesso in secondo piano rispetto a episodi autobiografici che fanno toccare con mano (purtroppo) l’impatto invisibile che l’inquinamento ha sulle vite di molti.

Il satiro scientifico

Il satiro scientifico è il titolo del primo numero della collana di libri-rivista d’autore di Mondadori. In questa nuova uscita, la divulgazione si unisce allo stile smaliziato e pop grazie al lavoro di Barbascura X, chimico, performer teatrale e comunicatore online con il suo canale YouTube, divenuto celebre con la rubrica “Scienza Brutta”, una serie di irriverenti pseudo-documentari in cui vengono presentati gli aspetti meno noti e sconvolgenti delle scienze naturalistiche. Proprio riprendendo questo formato, l’autore riunisce nello stesso numero diversi divulgatori (e non) per raccontare, nel modo scanzonato che lo contraddistingue, la riproduzione nel mondo animale.

Piccolo dizionario della nostra coscienza

“Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti”, aveva urlato Nanni Moretti in Palombella rossa, famoso film incentrato sul linguaggio e sul suo uso. Come spiega il genetista Edoardo Boncinelli in Piccolo dizionario della nostra coscienza (Il Saggiatore), saper utilizzare le parole in maniera adeguata, consapevoli del loro significato e delle loro sfumature, ci permette di vivere meglio, perché i limiti del nostro linguaggio diventano i limiti del nostro mondo. L’autore costruisce un piccolo vocabolario che raccoglie una selezione di sostantivi e verbi, alcuni di uso comune altri meno frequenti, per ricordare il significato delle parole, le implicazioni emotive e le destinazioni culturali.

Questi sono i 50 – La fine dell’età adulta

La giornalista Guia Soncini (autrice di libri come L’era della suscettibilità e L’economia del sé) firma per Marsilio Questi sono i 50 – La fine dell’età adulta, memoir “personale, generazionale e politico” su certe follie contemporanee. L’obiettivo? Raccontare la generazione che può vantarsi di aver inventato la nostalgia, anche come professione… Sullo sfondo la domanda: ora che nessuno è più disposto a crescere, quando si comincia a invecchiare?

Editori e pirati

È all’immenso potere dei libri che si deve la diffusione dell’Illumini­smo. Ma come si spiega la loro forza di­rompente in un’epoca in cui non esisteva la libertà di stampa? Nella Francia dell’An­cien Régime ogni pubblicazione dipende­va infatti da un tortuoso iter, senza il quale era impossibile ottenere il privilège conces­so dal re. Per di più la Corporazione pari­gina dei librai e stampatori, grazie a una complessa rete di relazioni tipica di un’o­ligarchia endogama, dominava in tutto il regno, paralizzando di fatto le imprese di provincia. A raccontare questo scenario è Robert Darnton in Editori e pirati (Adelphi, traduzione di Svevo D’Onofrio).

I potenti al tempo di Giorgia

Dopo aver firmato a quattro mani due libri molto discussi come L’uomo che sussurra ai potenti (2013) e I potenti al tempo di Renzi (2015), Luigi Bisignani e Paolo Madron tornano per Chiarelettere con I potenti al tempo di Giorgia, che disegna una mappa dettagliata per individuare, nome per nome, quali sono i sorprendenti vincitori e quali i furiosi vinti di questa “guerra all’ultimo sangue” nei primi anni dell’era Meloni.

The Passenger – Messico

Nuovo appuntamento con il progetto The Passenger di Iperborea: il 24esimo volume della serie è dedicato al Messico (“Per esploratori del mondo”, con le illustrazioni di Edoardo Massa e Fabio Cuttica). Tanti gli aspetti e i temi toccati nei reportage, nelle analisi e negli articoli del libro-rivista. Tra questi, la gratuità della violenza nel Messico di oggi, in cui ogni giorno spariscono undici donne.

Bolero Avana

Carla Vitantonio, cooperante, autrice e attrice, ha lavorato come capo missione per Ong internazionali in Corea del Nord, dove ha passato quattro anni, in Myanmar e a Cuba, dove oggi vive. Per Add ha pubblicato Pyongyang Blues, che è diventato anche un podcast, e Myanmar Swing. Da poco è arrivato in libreria Bolero Avana, in cui accompagna lettrici e lettori tra le strade dell’Avana, restituendo la complessità di Cuba.

A Edimburgo con Irvin Welsh

È il 1966. Cinque ragazzini giocano a pallone sui prati di Muirhouse, tra le case popolari della periferia nord di Edimburgo. Due poliziotti li fermano per disturbo della quiete pubblica e li spediscono al tribunale di High Street. Uno di loro ha otto anni, suo padre è un ex portuale, sua madre fa la cameriera, si chiama Irvine Welsh. Mentre si becca la prima denuncia della sua vita, il piccolo Irvine ancora non sa che da grande diventerà uno scrittore, il più famoso di Scozia, quasi più famoso di un altro edimburghese nato un secolo prima di lui, Louis Stevenson. Ne parla Andrea Pomella in A Edimburgo con Irvin Welsh (Giulio Perrone editore).

L’estate dell’Orsa Maggiore

Nel cuore verde degli Appennini c’è una cucciola d’orso in difficoltà. Orfana e affamata, viene recuperata dallo staff del Parco Nazionale d’Abruzzo. Morena – questo è il nome che viene dato all’orsetta – ha quattro mesi, pesa appena tre chili e non è ancora svezzata: in queste condizioni, il suo destino sembra essere quello di una vita in cattività. Forse, però, non tutto è perduto, e per restituire alla piccola orsa la possibilità di tornare a correre libera tra i boschi, la biologa Roberta e i suoi colleghi del Parco decidono di tentare una via mai sperimentata prima. Nell’Estate dell’Orsa Maggiore (Garzanti), Giuseppe Festa ripercorre la storia di Morena attraverso i ricordi e le testimonianze di chi, occupandosi di lei, ha salvato in fondo anche sé stesso, imparando a guardare il mondo con rinnovato stupore.

Essere figlio di Oscar Wilde

Essere figlio di Oscar Wilde (La Lepre Edizioni) è il racconto della vita del grande scrittore e poeta irlandese ad opera del secondogenito, Vyvyan Holland, e curato dal figlio (e nipote di Oscar) Merlin Holland. Un memoir che fa luce sulla pesante ombra dello scandalo che colpì il padre all’apice del successo e che trasformò un’infanzia felice in un susseguirsi di eventi dolorosi, di avversità e rinunce…

Scritti servili

Quando apparve per la prima volta per Einaudi nel 1989, fu subito chiaro che Scritti servili era uno degli ultimi capolavori del Novecento di quel genere particolare che è il saggio letterario. La casa editrice minimum fax ora ripropone questo manuale di stile e di sguardo, un esempio dell’arte del ritratto e dell’autoritratto. “Leggere è vedere, scrivere è essere ciechi”, afferma Cesare Garboli.

Ultima sigaretta – Italo Svevo e il buon proposito

Il saggio di Riccardo Cepach Ultima sigaretta – Italo Svevo e il buon proposito esce in occasione del centenario della pubblicazione de La coscienza di Zeno e inaugura una nuova collana di saggi narrativi di Acquario editore, Library. L’autore da quasi vent’anni è il responsabile dei musei Svevo e Joyce, a Trieste.

Il Romanzo di Babele

Ne Il Romanzo di Babele (Marsilio) di Alessandro Raveggi sono presentate molte domande: perché i romanzi “parlano” più lingue, invece che un’unica lingua? E che sfide impone il multilinguismo letterario alla traduzione e all’idea di una letteratura nazionale? Lo straniamento linguistico, sebbene a volte censurato o dimenticato, ha sempre fatto parte della storia letteraria. Molti scrittori dall’antichità fino al Novecento si sono non solo auto-tradotti, ma hanno reinventato, alternato e mescolate le proprie lingue madri, spinti dall’esilio, dalla discriminazione, dalle guerre, o anche solo dal viaggio intellettuale, con esempi come quelli Joyce o Nabokov, i quali hanno raggiunto anche inaspettate latitudini.

All’ombra di un nome

“Spesso una maschera ci dice più cose di un volto”, afferma Oscar Wilde, tra gli autori che hanno celato il loro vero nome all’ombra di uno pseudonimo: i loro casi editoriali sono al centro del libro All’ombra di un nome. Casi editoriali di autori sotto pseudonimo, con presentazione di Roberto Cicala (Educatt), che raccoglie e scheda oltre cinquanta successi che usano la modalità del nom de plume, sempre più legata ai best seller attuali, da Elena Ferrante a Erin Doom. La ricerca degli studenti del Laboratorio di editoria dell’Università Cattolica, attivo da vent’anni, propone un viaggio negli ultimi due secoli: da Stendhal alla Rowling, da Neruda a Zerocalcare, con successi come Cuore di tenebra, Il buio oltre la siepe, Alice nel paese delle meraviglie o L’amica geniale.

Il lavoro intellettuale

Scrittori, giornalisti, professori universitari, opinionisti tv, artisti, attivisti, influencer… la lista di chi oggi si fregia del titolo di “intellettuale” è pressoché infinita ed è sempre più difficile confezionare un identikit univoco. D’altra parte che cosa sia un intellettuale, quali siano i suoi ambiti di lavoro e di intervento, è un dibattito che va avanti da sempre, seguendo i mutamenti delle società. Gianfranco Pasquino, classe ’42, professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna (e dal 1980 al 1984 direttore della rivista il Mulino) firma per Utet Il lavoro intellettuale – Cos’è, come si fa, a cosa serve.

Le grandi dimissioni

A partire dal vissuto delle lavoratrici e dei lavoratori – soprattutto in Italia – ne Le grandi dimissioni – Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita (Einaudi Stile Libero), Francesca Coin analizza le ragioni della crescita di una tendenza del tutto inattesa, e mostra come oggi dimettersi significhi non solo impedire alle condizioni di sfruttamento di deteriorare la nostra salute e le nostre relazioni, ma anche riconquistare tempo per noi stessi e per la nostra vita.

Il titanic delle pensioni

Correva il 1992 quando il governo di Giuliano Amato prese atto che il sistema pensionistico rischiava di fare crac. Da allora, invece, ogni governo ha fatto di tutto per mettere a rischio la sostenibilità della previdenza, mentre l’aumento dei posti di lavoro, l’unico vero antidoto, è rimasto pura propaganda elettorale. Il risultato è che già ora i contributi di chi lavora non riescono a coprire l’intera spesa. Il numero delle pensioni pagate è ormai pari al numero dei lavoratori attivi. E il buco si allarga sempre di più anche a causa di dinamiche demografiche preoccupanti. Sergio Rizzo racconta tutto questo ne Il Titanic delle pensioni – Perché lo Stato sociale sta affondando, edito Solferino.

Effetto domino

Servendosi dell’antropologia economica e del contributo di studiosi e professionisti, in Effetto domino (Chiarelettere) la giornalista Mariangela Pira, che conduce la rubrica quotidiana Business su SkyTg24 ed è autrice del podcast 3Fattori, fornisce gli strumenti per districarsi tra crisi delle materie prime e delle catene del valore, guerra del clima e transizione verde. Che si tratti della macchina o del cellulare, del pane, dell’aspirina o del caffè, ogni cosa racconta quanto il mondo sia più piccolo di quel che si pensi e fino a che punto le scelte quotidiane, oggi più che mai, richiedano responsabilità.

Quando il ferro costava più dell’oro

Partendo da quando nei mercati assiri il ferro costava otto volte più dell’oro, nel saggio Quando il ferro costava più dell’oro – Storie per capire l’economia mondiale (Add) Alessandro Giraudo guida nel tempo e nello spazio raccontando che la Casa di San Giorgio, una delle prime banche centrali, nacque per superare la sostanziale bancarotta delle finanze genovesi, che il tesoro inglese impose una tassa sulle finestre per finanziare le guerre contro Luigi XIV, e che Napoleone fu anche capo di un’impresa di falsari intenzionata a distruggere i nemici attraverso l’inflazione. Guerre, religioni, serendipità (la “scoperta” di Colombo) o coraggio cocciuto (Magellano), carestie e abbondanza non sono che gli elementi perennemente in movimento di un contrappunto senza fine…

Non arrendiamoci

Il presidente della CEI Matteo Zuppi in dialogo sui valori del nostro tempo con Walter Veltroni. Il risultato è Non arrendiamoci (Rizzoli), a cura di Edoardo Camurri. Zuppi e Veltroni illustrano le molte ragioni per non arrendersi a un mondo che ci appare sempre più disumano, ma che può essere ancora riscattato dalla nostra azione consapevole.

Il mondo dei colori

Il mondo dei colori (Bollati Boringhieri, traduzione di Francesca Pe’) di James Fox esplora il significato e l’importanza dei colori nella storia dell’umanità. Con la sua prosa elegante, l’autore conduce lettrici e lettori in un viaggio che parte dall’antichità e arriva fino ai giorni nostri, attraverso le culture e le civiltà del mondo intero. Creando una vera e propria storia del colore, troviamo qui intrecciati letteratura, filosofia, cinema, archeologia, scienza e arte, storie che raccontano come l’uomo, levandosi in piedi nelle caverne di un tempo remoto per attestare la sua presenza coi primi segni color vermiglio, si sia rapportato in maniera complessa e creativa con l’intero arcobaleno del mondo.

La mia vita

Fisico, ingegnere e inventore, Nikola Tesla è stato una delle menti più straordinarie del secolo scorso. Al suo intuito si devono gran parte delle più decisive scoperte nel campo delle scienze applicate – dal moderno sistema elettrico al motore a corrente alternata –, tanto che proprio da lui prende il nome l’unità di misura dell’induzione magnetica. La mia vita (Garzanti, traduzione di Alessandro Mola, con prefazione di Gabriella Greison) racconta le memorie di una mente divenuta leggenda.

Eroica, folle e visionaria

Eroica, folle e visionaria (Bollati Boringhieri), saggio della giornalista scientifica Silvia Bencivelli, parla di autoesperimenti e autosperimentatori, medici che hanno deciso di provare le proprie idee direttamente su sé stessi, spesso con un tocco di pazzia e di incoscienza, altre volte con sincero altruismo e cocciuto coraggio. D’altra parte per ogni nuova medicina deve esserci pur stato un primo “fruitore”. Una scoperta deve essere provata su qualcuno per essere certi che funzioni. Quel qualcuno, in molti casi, è stato lo stesso che ha avuto l’intuizione e ha deciso di “metterci il corpo” per dimostrare di avere ragione…

All’aria sparsi

Dalla Bibbia alle riviste patinate, dal mito greco alle canzoni. Radi o folti, ricci o lisci, tinti o grigi. All’aria sparsi (Il Saggiatore) di Elena Martelli è una storia artistica, letteraria, mitologica ed emozionale dei capelli e del loro significato. Attingendo a una vasta quantità di testi e di riferimenti, l’autrice racconta la loro storia e il loro significato nel tempo, passando da Sansone e Dalila alla Laura petrarchesca, dalle acconciature della corte del Re Sole a quelle dei film e delle serie tv, dalle parrucche dei giudici inglesi agli orrendi toupet.

Manifesto del cambiamento. Parola ai giovani

“Questo manifesto culturale, creato dai giovani per la società del futuro, raccoglie sessanta testimonianze che mi auguro possano aiutare chiunque si trovi in un periodo di impasse a ritrovare la bussola interiore riuscendo a essere scintilla di un cambiamento”. Per Treccani Libri il Manifesto del cambiamento, a cura di Giovanni Caccamo, con un’inedita lettera ai giovani di Papa Francesco. Sessanta sognatori disegnano un futuro in evoluzione. All’interno del volume, opere inedite di Arnaldo Pomodoro, Emilio Isgrò, Fabrizio Plessi, Ferdinando Scianna, Francesca Cataldi, Giulia Napoleone, Guido Strazza, Mario Ceroli, Maurizio Cattelan, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Jodice, Mimmo Paladino.

Dysphoria Mundi

Dysphoria Mundi (Fandango, traduzione di Roberta Arrigoni) è il nuovo lavoro di Paul B. Preciado. Un’opera-mondo per il filosofo, che ripercorre i cambiamenti che si stanno producendo in tutte le sfere sociali, politiche e sessuali, un diario della transizione planetaria che prende qui la forma di un testo mutante, fatto di saggistica, filosofia, poesia e autofiction.

Indietro non si torna

“Il libro che avete in mano è un oggetto prezioso, perché il percorso umano e politico di Monica J. Romano è un atto di speranza”, scrive Alessandro Zan nella prefazione a Indietro non si torna – Il lungo cammino dei diritti civili delle persone LGBT+ in Italia. Una storia personale, una battaglia politica. Romano, laurea in Scienze politiche con una tesi sulla discriminazione della persone transgender nel mondo occidentale, è un’attivista per i diritti LGBT+ dalla fine degli anni ’90. È stata la prima persona transgender eletta al Consiglio comunale di Milano nella storia della città.

Contro il femminismo bianco – Appunti per un cambiamento radicale

Le donne bianche sono state per lungo tempo le “esperte” di femminismo: hanno presieduto organizzazioni internazionali e scritto molto di ciò che, ancora oggi, viene considerato il canone femminista. Come si legge in Contro il femminismo bianco – Appunti per un cambiamento radicale (Add, traduzione di Alessandra Castellazzi) di Rafia Zakaria, questa visione ha definito uno spazio di potere biancocentrico che ha escluso dal racconto e dalla definizione di sé buona parte delle donne del mondo.

Un’altra donna

Per millenni la donna è stata definita per difetto rispetto all’uomo: secondo Platone la donna è meno virtuosa, per Rousseau è più debole e passiva, per Schopenhauer ha minor raziocinio. Ed è su questa idea che si sono gettate le fondamenta della sottomissione femminile, forgiate le chiavi con cui le donne sono state relegate dentro lo spazio domestico. Oggi il sistema patriarcale che per secoli ha governato la società è sistematicamente contestato e anche le differenze biologiche o culturali tra i generi, saldo fondamento del vivere occidentale, non sono più un dato oggettivo. Jennifer Guerra, scrittrice, giornalista e attivista, firma per Utet Un’altra donna.

Mal di Libia

Il racconto dalla prima linea dell’unica giornalista italiana rimasta di base in Libia dopo la primavera araba. Esce per Munizioni, collana Bompiani diretta da Roberto Saviano, Mal di Libia – I miei giorni sul fronte del Mediterraneo di Nancy Porsia. In queste pagine, l’autrice porta a conoscere una terra ostile con i suoi figli ma inerme davanti a chi nelle sue acque prova a lavare la propria coscienza sporca; accompagna i lettori a scoprire un popolo contraddittorio ma spesso incompreso, lontano da quello di cui danno notizia i media mainstream, e insieme offre uno sguardo onesto sulla sua vita.

Ucraina senza ebrei

Vasilij Grossman, autore di Stalingrado e di Vita e destino (entrambi editi Adelphi, con traduzione di Claudia Zonghetti), riporta in Ucraina senza ebrei (Adelphi, traduzione di Claudia Zonghetti) un’immagine nitida dello sterminio degli ebrei in Unione Sovietica, a guerra ancora in corso. Quando nel 1943, dopo due anni di occupazione tedesca, l’autore entra al seguito dell’Armata Rossa nei territori liberati dell’Ucraina orientale, a colpirlo non sono tanto la distruzione e la sofferenza che la furia nazista si è lasciata alle spalle, ma “la pace e il silenzio della morte” che regnano ovunque. Soprattutto il silenzio, più spaventoso delle lacrime e delle maledizioni…

La via dell’equilibrio

“Non si può respingere il tempo che passa, ma si può accoglierlo con la giusta postura. Per essere longevi in modo sostenibile”. Restare giovani è da sempre una grande chimera: la vita media si è allungata e la cultura sposta sempre più in avanti la soglia di anzianità. L’immunologa Antonella Viola, ne La via dell’equilibrio (Feltrinelli), racconta le ragioni biologiche ed evolutive di un’esperienza universale, che ciascuno di noi attraversa a modo suo, con il proprio corpo e secondo i propri tempi.

Poliziotto-Sessantotto

Poliziotto-Sessantotto di Luigi Manconi e Gaetano Lettieri (Il Saggiatore) racconta una storia di ribellione e di violenza, di speranza e di sconfitta, che ha contribuito alla formazione del nostro paese per come lo conosciamo oggi. La costruzione dell’Italia contemporanea passa dall’anno Sessantotto: una lotta contro le vecchie generazioni che si trasforma presto in un conflitto fratricida, prolungandosi nella violenza politica, fino allo scontro tra le forze dell’estrema sinistra, le forze dell’estrema destra e la polizia.

Gay bar

Rifugio, palcoscenico, spazio di incontri, di solidarietà, di espressione sessuale: il bar gay è stato a lungo il luogo in cui una comunità priva di diritti e di rappresentazione, esclusa dal centro della scena e delle città, ha potuto riunirsi, sperimentare l’appartenenza, esistere davvero. Oggi, uno per uno, quei luoghi stanno scomparendo, chiusi oppure trasformati in qualcosa di più innocuo (e certo più commerciabile). Muovendosi tra analisi politica, ricostruzione storica, aneddoti personali e una giusta dose di gossip, in Gay Bar – Perché uscivamo la notte (minimum fax, traduzione di Sara Reggiani), Jeremy Atherton Lin guida in un tour transatlantico dei locali che hanno segnato la sua vita e la storia della comunità LGBTQ+.

Gran Teatro Italia

Dai palcoscenici delle grandi città, passando per gli storici teatri di provincia, Gran Teatro Italia (Garzanti) del giornalista ed esperto d’opera Alberto Mattioli, è un viaggio alla scoperta di un’Italia inedita. Un tour dei palcoscenici nostrani più caratteristici che, attraverso la loro storia illustre, e senza rinunciare agli aneddoti e alle curiosità più eccentriche, racconta come questi luoghi “di spettacolo” siano stati in realtà il cuore pulsante della vita sociale e culturale del nostro Paese.

La magia delle due ruote

La bicicletta è una delle poche invenzioni che in oltre duecento anni dalla sua nascita è rimasta sostanzialmente la stessa, godendo di una diffusione globale sempre maggiore, a dispetto degli inarrestabili avanzamenti tecnologici. Esce per Bollati Boringhieri (traduzione di Jadel Andreetto) La magia delle due ruote – Storie e segreti della bicicletta in giro per il mondo di Jody Rosen.

La Storia per ottimisti – 20 volte che ci è andato di c**o

Francesco Dominelli e Alessandro Locatelli, ideatori della pagina Facebook Se i social network fossero sempre esistiti, firmano un nuovo libro per Longanesi, La Storia per ottimisti – 20 volte che ci è andato di c**o. Si dice che la Storia insegna. E leggendo questo libro, in effetti, si può imparare una cosa piuttosto interessante, e cioè che davvero spesso ci siamo trovati a un passo da un epocale, se non tragico, appuntamento con il destino e che se siamo riusciti, come specie, a non incontrarlo il merito va soltanto al coraggio – o alla disattenzione – di qualcuno…

Il volto del male

Stefano Nazzi, giornalista e ideatore di Indagini, podcast de il Post molto seguito, ne Il volto del male (Mondadori) racconta dieci storie inquietanti. L’autore riporta le vicende di dieci persone che hanno fatto il male e ben lo rappresentano: uomini e donne di età diverse, che in Italia si sono resi colpevoli di delitti efferati, spesso con moventi inesistenti. Ogni azione violenta, anche quella che sembra più improvvisa, è sempre la conseguenza di ciò che è andato costruendosi nel tempo, e per capirne le motivazioni occorre risalire alle origini del male…

Traditori

Paolo Borrometi, vicedirettore dell’agenzia di stampa AGI, in Traditori (Solferino) accompagna lettrici e lettori in un viaggio nella storia d’Italia in cui denuncia i traditori e i criminali che mirano a creare confusione nel Paese per raggiungere i propri interessi illegittimi. Un reportage giornalistico tra anomalie, depistaggi e buchi neri che parte dallo sbarco degli americani in Sicilia nel 1943 per arrivare ai giorni nostri, passando per le bombe degli anni Settanta e la strategia della tensione.

Omicidi di Stato

Carlo Sarzana di Sant’Ippolito realizza per Castelvecchi Omicidi di Stato, un volume dedicato a “nove omicidi pubblici, e altrettanti misteri irrisolti”. Si parla infatti di Renzo Rocca, Davide Cervia, Vincenzo Li Causi, Ilaria Alpi, Paolo Adinolfi, Marco Mandolini, Mario Ferraro, Natale De Grazia e Michele Landi.

Cultura profetica – Messaggi per i mondi a venire

Non basta rendersi conto che il mondo sta finendo, dobbiamo imparare a sognarne di nuovi: esce per Tlon Cultura profetica. Messaggi per i mondi a venire, il nuovo saggio del filosofo Federico Campagna (traduzione di Francesco Strocchi, postfazione di Franco “Bifo” Berardi). Il libro offre una mappa eloquente, evocativa e visionaria per la stesura del mondo che verrà.

Supersex

Supersex – Storia della rivista cult e di Gabriel Pontello (Milieu Edizioni, con prefazione di Barbara Costa), del giornalista Gianni Passavini, è la storia dell’extraterrestre precipitato con la sua astronave sulla Terra e costretto a occupare il corpo di un umano, che è stata per due generazioni di lettori l’icona del porno. Un fotoromanzo che, tra gli anni Settanta e Ottanta, ha riscosso un’immensa notorietà tanto da diventare un cult per la pornografia italiana. La fama del personaggio è indissolubilmente legata all’interpretazione, alle performance e al liberatorio grido “Ifix–Tcen–Tcen!” dell’attore porno italo-francese Gabriel Pontello.

Wanted!

Come comportarsi quando un alce ci attraversa la strada? Quando sorprendiamo un orso entrare in casa? O ci troviamo di fronte a un albero “pericoloso”? Non siamo mai stati troppo bravi, come specie, a condividere il Pianeta… Ne parla Wanted! – Quando la natura reagisce alla prepotenza dell’uomo e infrange le sue leggi (Aboca edizioni, traduzione di Francesca Mastruzzo e Sebastiano Pezzani), saggio della giornalista scientifica Mary Roach, che offre speranza per una coesistenza compassionevole tra le specie, in un habitat umano in continua espansione.

Caccia al topo

Abbiamo davvero il diritto di uccidere gli animali, come facciamo sia per nutrirci sia per difenderci sia, addirittura, per divertirci? Perché, però, amiamo i nostri animali domestici quasi come se fossero persone? Quali sono i diritti e i doveri degli esseri umani nei confronti dei loro compagni di ecosistema? Caccia al topo (Utet) di Daniele Zovi è un libro che affronta temi attualissimi cercando di districare i fili aggrovigliati che da sempre legano l’uomo all’animale.

Parlarne aiuta

Lo si osserva bene, sui social (e non solo), quanta sofferenza c’è in giro. Un’ansia immensa. Francesca Picozzi, millennial e psicologa clinica con una specializzazione in consulenza sessuale, ne sa qualcosa in prima persona, dal momento che ha uno dei profili TikTok italiani più seguiti sui temi della salute mentale. Nel libro Parlarne aiuta (Longanesi) ha scelto di affrontare il problema di cui i ragazzi le parlano di più in assoluto: l’ansia, in tutte le sue sfaccettature.

Nessuno si educa da solo

Daniele Novara, noto pedagogista, arriva in libreria con Nessuno si educa da solo – Una vita da pedagogista, edito Sonda. Per la prima volta l’autore illustra in modo organico il suo metodo educativo. Fare bene l’insegnante nella scuola di oggi e convivere con i limiti della “scuola digitale”; diventare genitori all’altezza delle esigenze dei bambini e degli adolescenti; alfabetizzare al conflitto per ridurre ogni tipo di violenza. Sono solo alcuni degli argomenti che l’autore affronta, attingendo dalla propria esperienza umana e professionale.

Genitori strada facendo

Con Genitori strada facendo la Pediatra Carla Tomasini invita a non aver paura di provare, di sbagliare e di ascoltare il nostro istinto. Forte della sua esperienza con genitori di ogni tipo, guida in un percorso verso una genitorialità serena e consapevole. Il segreto è essere sé stessi e accettare che i figli siano diversi dall’ideale immaginario, e per questo unici: dopo il successo di Lo svezzamento è vostro, torna per Vallardi Pediatra Carla, autrice di Genitori strada facendo – L’arte di crescere i nostri figli senza un manuale d’istruzioni.

Arcipelago

Arcipelago (Nutrimenti, con postfazione di Antonio Moresco) di Ignazio Licata è un pamphlet in cui l’autore, fisico teorico ed epistemologo, ridisegna una mappa del mondo per identificare nuove pratiche e spazi di libertà. Utilizzando le teorie della complessità e della computazione, suggerisce una rilettura sistemica di mente, cultura, lavoro, comunicazione e tecnologia, mostrando che esiste una via di fuga dai destini algoritmici, per riappropriarsi della virtualità come strumento politico di liberazione. L’unico – e forse l’ultimo – modo di evitare l’imminente rotta di collisione tra epistemologia, economia ed ecologia.

Guarire con le parole

Rupi Kaur, poetessa, artista e performer, è l’autrice del bestseller milk and honey (tre60). In Guarire con le parole (tre60, traduzione di Alessandro Storti) propone una raccolta di esercizi di scrittura ideati e guidati da lei stessa per ispirare creatività e guarigione. Questi esercizi aiuteranno a esplorare traumi di natura psicologica, emotiva o sentimentale, e a guarire, attingendo al proprio mondo interiore.

Impara a dire di no

Quante volte ci capita di dire di sì solo per sentirci accettati? Nel tentativo di non scontentare gli altri – partner, famigliari, amici, colleghi – finiamo per non rispettare noi stessi e ci sentiamo calpestati e sopraffatti. Nedra Glover Tawwab, psicoterapeuta ed esperta in problematiche relazionali, spiega come l’arte di dire di no ci renda liberi. In libreria per Vallardi Impara a dire di no.

I no che non dici agli altri sono quelli che imponi a te stessa

All’alba dei suoi quarant’anni, con molte letture alle spalle, Zelda was a Writer ha capito che dire sì a qualcosa o qualcuno che non desideriamo significa morire un po’. Che dire no, a volte, spalanca le porte e ti salva la vita. Bisogna solo avere il coraggio di farlo. In libreria per Mondadori I no che non dici agli altri sono quelli che imponi a te stessa.

Sii te stesso a modo mio

Con Sii te stesso a modo mio (Raffaello Cortina Editore), lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini racconta l’adolescenza, in un’epoca in cui gli adulti sono i primi a essere fragili e insicuri. Per molto tempo, ai ragazzi è stato chiesto di aderire alle aspettative ideali di genitori e insegnanti. Sono stati cresciuti come piccoli adulti, spinti a socializzare in quanto protetti dall’infelicità e dal dolore. Oggi però lo scenario sta cambiando. La società non si limita più a chiedere ai ragazzi di essere all’altezza delle aspettative, ma li costringe a seguire un mandato paradossale: “Sii te stesso, ma a modo mio”.

Vera Gheno

In libreria il primo volume della collana Saggia di SP Scrivere Poesia Edizioni (casa editrice “solidale” pesarese). Si tratta dell’autobiografia di Vera Gheno, che racconta la sua vita e il suo amore per il linguaggio, rispondendo in particolare ai tanti che polemizzano sul suo lavoro e la sua figura. La sociolinguista Gheno è anche autrice, per Rizzoli, di Parole d’altro genere. Come le scrittrici hanno cambiato il mondo, in cui accompagna in un viaggio nella scrittura femminile, attraverso le pagine delle donne che nella storia hanno fatto sentire la loro voce.

Una cosa come questa potrebbe andare bene?

Una cosa come questa potrebbe andare bene? Antologia della comunicazione futura, a cura di Patrizia Moschella e Fabio Pelagalli, con clerobs e TheBoySlimFrank, per Quodlibet-NABA Insights, muove da un’osservazione dell’attuale: la comunicazione è sempre più ibrida e mutante. Ciò che fino ad alcuni anni fa erano definizioni chiare, ambiti professionali definiti, discipline consolidate, sono oggi territori scivolosi e pericolosi. Analizzando alcune voci distopiche, il volume ipotizza possibili sviluppi nel settore della comunicazione.

La legalità è un sentimento

Nando Dalla Chiesa firma per Bompiani La legalità è un sentimento, un “manuale controcorrente di educazione civica”. Quest’ultima è infatti tornata nelle aule italiane e con essa l’educazione alla legalità. Ma come si può insegnare un sentimento? Guidandoci con la sua voce calda e partecipe attraverso la molteplicità di questi punti di riferimento, l’autore ci conduce a un traguardo in continuo movimento, e alla consapevolezza che, proprio per la natura della società (specialmente quella italiana), l’educazione alla legalità, più che obbedienza, richiede capacità di sostenere ed esercitare il conflitto in modo coraggioso, aperto e costruttivo.

Sfilata magica

Sfilata magica (L’Ippocampo) è un raffinato libro-gioco interattivo che permette di creare simpatici outfit per gli iconici gatti di Yuko Higuchi. L’artista giapponese è divenuta celebre, soprattutto online, per le sue bizzarre e surreali illustrazioni, popolate da personaggi che richiamano lo spirito di Alice nel Paese delle Meraviglie o quello di una tenebrosa Beatrix Potter. In quest’album interattivo troverete abiti da sera, costumi da bagno, mantelli, t-shirt, impermeabili…

Quaderno di compiti delle vacanze per adulti

Torna l’appuntamento con il Quaderno di compiti delle vacanze per adulti di Blackie Edizioni: 100 pagine, oltre 150 esercizi, pensati “per detossinare la mente e riforestare il cervello, per imparare divertendosi e divertirsi imparando”. Nuovi giochi e passatempi, cruciverba, sudoku, quiz, esercizi di logica: la sfida è lanciata…



Tutto è magia

Effetti stupefacenti, illusioni spettacolari, giochi di sorprendente abilità: a scuola di magia con Jack Nobile, mago amatissima sui social media, ora in libreria con Tutto è magia – A scuola dai più grandi maghi di sempre (Longanesi). L’autore, nato a Lignano nel 1995, si è avvicinato alla magia da adolescente e ha studiato con i grandi maestri, sia in Italia sia all’estero, diventando un prestigiatore e uno dei massimi esperti di micromagia.

Oro

Federica Pellegrini nel libro Oro (La nave di Teseo) racconta tutta la sua storia. La fatica, la passione, che cosa significhi stare davanti ai riflettori dall’età di quattordici anni. Gli allenamenti, gli amori, le sconfitte e le vittorie. Amata e temuta, la Divina è stata la duecentista più forte della storia del nuoto e uno dei più importanti atleti che l’Italia abbia mai avuto. Due medaglie olimpiche, diciannove medaglie mondiali, trentasette medaglie europee, centotrenta titoli italiani, undici record del mondo, cinque Olimpiadi con altrettante finali nei 200 stile libero (unica nel nuoto femminile mondiale). Si è ritirata nel 2021, a trentatré anni, e oggi è membro della Commissione atleti del CIO.

Il Napoli e la terza stagione

Il terzo scudetto del Napoli è arrivato. Il primo senza Maradona, ma con Maradona sempre presente. Il primo di una squadra in cerca di riscatto, pronta a supere i confini della sua città e dell’Italia. Gianni Montieri, poeta e tifoso, ne Il Napoli e la terza stagione (66thand2nd) racconta una stagione eccezionale, per la squadra e per tutta la città che attendeva questo titolo da oltre trent’anni. Da Luciano Spalletti, allenatore carismatico ed enigmatico, a Victor Osimhen, il centravanti iconico e implacabile, passando per Khvicha Kvaratskhelia, il fenomeno che ha stupito tutti alla sua prima stagione in Italia. Questi e altri ancora sono i protagonisti del racconto di un gruppo solido e agguerrito che ha superato sfide e ostacoli per arrivare al trionfo finale.

Le memorie di Adriano G.

Una carrellata di ricordi, da Arrigo Sacchi a Carlo Ancelotti, dal campione più amato, Marco Van Basten ad Andrij Shevchenko, Ricardo Kaká e Zlatan Ibrahimović. In mezzo tante trattative di mercato, colpi di scena, tanti trionfi e coppe alzate. In libreria per Piemme l’autobiografia di Adriano Galliani scritta con Luigi Garlando: Le memorie di Adriano G.

Lebron James è l’America

LeBron James è uno dei personaggi più noti al mondo, un’icona globale, uno per cui la parola “divo” è persino limitante. Raccogliendo l’eredità pesantissima di Michael Jordan e Kobe Bryant, i suoi chiari modelli, è diventato il primo ambasciatore della NBA e l’ha portata a successi ancora maggiori. Da quasi due decenni LeBron è il basket e il basket è uno sport che unisce continenti e popoli. Simone Marcuzzi firma per 66thand2nd Lebron James è l’America.

Il nuovo bon ton

Lina Sotis e Carlo Mazzoni firmano per Baldini + Castoldi Il nuovo bon ton, presentato come un “galateo 2.0” che, come quello cinquecentesco di monsignor Della Casa, non è un semplice manuale pieno di regole per non fare brutte figure, bensì l’esposizione di uno stile di vita urbano e civile, per non dimenticare che senza volgarità e con gentilezza e un po’ di educazione in più vivremmo meglio sia noi che gli altri…

Il mio viaggio spaziale

Hoepli porta in libreria Il mio viaggio spaziale. Le mie memorie – L’autobiografia della donna che ci portò sulla Luna, la storia di Katherine Johnson, protagonista del film candidato al Premio Oscar Il diritto di contare. Morta nel 2020 a 101 anni, vissuta nell’America della segregazione razziale, fra discriminazioni di razza e genere, Johnson condivide il suo viaggio personale di bambina prodigio dalle montagne del West Virginia fino alla NASA, dove ha contribuito ai programmi Apollo, Space Shuttle e alle prime missioni su Marte.

A Visible Man

Quando Edward Enninful è diventato il primo editor in chief nero di Vogue UK, pochi nel mondo della moda volevano confrontarsi con il fatto che non riuscisse a rappresentare il mondo in cui viviamo. Ma Edward, campione dell’inclusione da sempre, ha rapidamente cambiato le cose. Grazie al suo estro e alla sua capacità di precorrere i tempi, sulle copertine di Vogue sono comparse figure apparentemente minori operatori del primo soccorso, ottuagenari, attivisti per i diritti civili, stilisti e fotografi di colore ma anche capaci, ciascuna a suo modo, di mutare le prospettive e ampliare il ventaglio delle possibilità concesse alla moda. Così facendo, si è imposto a livello mondiale. A Visible Man (Baldini + Castoldi) ripercorre questo viaggio.

Niente può fermarti

Fin dall’infanzia la vita è stata spietata con David Goggins, motivatore e autore del bestseller del New York Times Niente può fermarti (Vallardi). Una famiglia disfunzionale, un padre violento, povertà, pregiudizi e abusi. Da piccolo era un ragazzo depresso, arrabbiato e sembrava destinato a una vita di miseria e insoddisfazioni. Ma un giorno, dopo l’ennesima umiliazione, il giovane David ha trovato la forza per dire basta. Ha capito che la vita non va subita, ma dominata. E ha scelto la strada del riscatto, imponendosi una routine massacrante per ritrovare la forza fisica. Grazie ai suoi insegnamenti ognuno può smettere di sentirsi inadeguato, imparare a uscire dalla zona di comfort e diventare protagonista, e non più vittima, della propria vita.

Gli altri litigano per gelosia

“L’amore non è bello se non è litigarello”, ci ricorda un melenso adagio, e così proviamo a trovare consolazione quando affrontiamo litigi di coppia, dove la gelosia o i problemi pratici creano crepacci, silenzi e rotture spesso insuperabili. Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli firmano per Cairo Gli altri litigano per gelosia. Noi per gatti, fiori, foto e ristoranti, per dimostrare come si possa essere allineati e in armonia su temi seri e problematiche importanti, per poi invece dibattere su argomenti improbabili e situazioni nate spesso da azioni mal calcolate…

Intestino e cervello

Grazie alle sue ricerche, riconosciute in ambito internazionale, in Intestino e cervello (Vallardi) la professoressa Maria Rescigno dimostra quali sono i meccanismi con cui cervello e intestino si relazionano e quali sono gli effetti sulla salute del corpo e della mente. In particolare, spiega quali sono le conseguenze dell’infiammazione cronica sul benessere mentale, come e perché malattie croniche del microbiota scatenano ansia e depressione, così come consiglia le best practices per la tutela della salute nel quotidiano.

In montagna sono libero

“La mia via più bella è la mia vita”. Parola di Thomas Huber. In libreria per Corbaccio In montagna sono libero, l’autobiografia del rock’n’roller dell’alpinismo, tradotta da Clara Mazzi. In questo libro l’autore ripercorre la sua vita, dall’infanzia ai piedi delle Alpi e dalle prime scalate fino alle imprese di assoluto valore alpinistico compiute assieme al fratello Alexander, con cui ha dato vita alla celeberrima cordata degli Huberbuam.

Il mondo secondo Coco

“La moda cambia, ma lo stile resta”, così come la couturière francese Coco Chanel che continua ad affascinare le giovani generazioni che a lei tuttora si ispirano. Il mondo secondo Coco (L’Ippocampo) di Patrick Mauriès e Jean-Christophe Napias è un gift book che raccoglie le massime più iconiche della leggendaria stilista: sulla moda, le donne, la vita…

Carlo III

Principe ribelle. Principe laureato. Principe impiccione. Il povero Carlo. Nel corso dei decenni di attesa che l’hanno reso anche l'”erede dei record”, Carlo è stato chiamato in molti modi. Amato e odiato da stampa e sudditi a fasi alterne, tra picchi di popolarità e abissi di ostilità e discredito, non si può certo dire che il suo percorso da principe a re sia stato lineare e privo di ostacoli. A raccontarlo è Antonio Caprarica nella biografia Carlo III (Sperling & Kupfer).

Cucina origami

Cucina Origami (Vallardi) è un libro di gustose ricette per scoprire che la cucina asiatica è veramente alla portata di tutti. Elena Lina Cai è cresciuta in Italia tra i profumi e i piatti della cucina tradizionale cinese e ha creato questo libro per condividere il mix unico che regna a casa sua: piatti semplici da realizzare, facili da inserire nei tuoi menù casalinghi e spesso molto veloci da preparare. Bastano pochi ingredienti base, reperibili in ogni supermercato, e dare un tocco etnico alla tua cena diventa facilissimo.

La giusta (g)attitudine

La psicologa Elena Angeli (@lapsicologadeigatti), ne La giusta (g)attitudine (Gribaudo) intraprende un viaggio nella mente dei gatti (e dei loro amici a due zampe) per imparare a capire molti loro comportamenti, a prevenire o curare eventuali disturbi, oltre che a godere davvero della loro compagnia. Che cosa passa davvero per la mente di un gatto? È poi vero che i gatti sono animali enigmatici e imperscrutabili? Esiste una psicologia felina? Questo libro risponde a queste e molte altre domande…

Fumetti, graphic novel e manga del 2023 da non perdere

Trilogia dello spazio

I tre volumi C’è spazio per tutti, Luna 2069 e Blu Tramonto vanno a comporre Trilogia dello spazio, il ciclo che Leo Ortolani, fumettista italiano classe ’67 e creatore del personaggio di Rat-Man, ha dedicato al tema dei viaggi spaziali. Tre graphic novel umoristiche che vedono il cartoonesco eroe alle prese con un’avventura nella Stazione Spaziale Internazionale, in un affascinante viaggio sulla luna e alla scoperta della vita sul Pianeta Rosso.

I solchi del destino

La liberazione di Parigi dai nazisti e la seconda guerra mondiale dal punto di vista degli spagnoli. Per Tunué la nuova edizione de I solchi del destino di Paco Roca (traduzione di Diego Fiocco). L’autore di graphic novel ricostruisce un pezzo di storia spagnola attingendo ai ricordi di uno dei protagonisti e lo trasforma in un’epopea dal sapore universale.

La fame

La fame (Ottocervo), graphic novel di Rolando Frascaro con i testi di Maurizio Cotrona e i disegni di Federico Perrone, è la storia di una madre posta davanti a una scelta che un genitore non vorrebbe mai affrontare: quella tra l’innocenza e la vita stessa. USA, New Mexico, estate del 1971. La giovane madre Dorothy Crumber si è trasferita da pochi mesi ad Albuquerque, accompagnata soltanto dalla figlia Becky. Nell’ordinarietà della loro vita, però, madre e figlia celano un segreto: Becky ha un appetito insaziabile, sintomo di una maledizione famigliare che scorre nel sangue e che di sangue ha bisogno. Sangue umano e carne umana…

Il nome della Rosa

L’adattamento di un celebre bestseller firmato da un maestro del fumetto classico contemporaneo, un’operazione “matrioska” letteraria: in libreria per Oblomov Il nome della Rosa, il capolavoro di Umberto Eco nell’interpretazione di Milo Manara. Un’opera che racconta il nostro tempo, il passato e le sue meraviglie di pietra e inchiostro.

Assassin’s Creed Valhalla

In Assassin’s Creed Valhalla (Star Comics), la graphic novel ispirata all’omonimo videogioco Ubisoft, gli autori Mathieu Gabella, Paolo Traisci e Fabien Alquier esplorano l’universo narrativo dei famosi assassini, in un’ambientazione medievale in cui azione e intuizione si mescolano. Il giovane amanuense Edward sogna la libertà e la conoscenza, ma è costretto dalla famiglia a vivere in monastero insieme a suo fratello. Un infausto giorno, dopo un’invasione vichinga, il ragazzo viene rapito dal condottiero Eivor. Una volta tornato in libertà, Edward deve fare i conti con la misteriosa scomparsa del fratello…

Serial

Il fumettista texano Terry Moore è conosciuto per la capacità di delineare personaggi tridimensionali: in Serial (Bao Publishing) c’è un serial killer in azione, il cui unico passo falso consiste nel prendere di mira, un giorno, un’amica di Zoe, la bambina feroce e immortale che conosciamo dalla saga di Rachel Rising. Le emozioni di Zoe e le motivazioni del killer diventano progressivamente evidenti in un parallelo inquietante, e l’epilogo è tanto repentino, quanto inevitabile.

L’ultimo viaggio dell’Octavius

Massimo Valentini e Alice Passeri, con L’ultimo viaggio dell’Octavius (Nutrimenti), raccontano sotto forma di graphic novel un’avventura che sconfina nella leggenda. La goletta britannica Octavius, partita da Londra e giunta in Cina per caricare della merce, scompare improvvisamente nel nulla. Quattordici anni più tardi il suo relitto, intrappolato in una morsa di ghiaccio, viene avvistato alla deriva nell’Atlantico del Nord dall’equipaggio della baleniera Herald. Il capitano, Alex Warren, sale a bordo, riuscendo a recuperare un diario di bordo ricco di sorprese…

Goblin girl

In Goblin Girl (Add, traduzione di Alessandro Storti), graphic novel d’esordio, Moa Romanova racconta una vita come tante, tra desiderio di una relazione sincera, difficoltà economiche, il tentativo di tirare avanti, anche divertendosi, facendo fronte nel frattempo a una montante depressione e a sempre più severi attacchi di panico…

L’ultima estate al cimitero

Il più improbabile luogo di villeggiatura sta per chiudere per sempre e i suoi vacanzieri abituali devono affrontare il pensiero di un futuro altrove. Un problema che non tocca molti, di solito, al cimitero. L’ultima estate al cimitero (Bao Publishing), esordio della fumettista SantaMatita, è una storia corale di lutto e guarigione, un graphic novel dolceamaro che strappa una risata.

Hikikomori

Hikikomori, titolo della graphic novel edita Feltrinelli di Maria Sara Mignolli e Alessandro Locati, è un termine giapponese che significa “stare in disparte”. Così viene chiamato chi abbraccia una scelta radicale: ritirarsi completamente dalla vita sociale, isolandosi nella propria stanza. In quest’opera è presente una riflessione che punta ad allargare lo sguardo su un fenomeno presente anche nella società italiana, dalla famiglia alla scuola, dal mondo reale a quello virtuale, dal confronto con se stessi alla continua competizione con gli altri.

Ostralia

Insieme all’età adulta (arrivata un po’ in ritardo) a bussare alla porta di Guido e dei suoi amici si è presentata la pandemia. La routine quotidiana del gruppo, fatta di uscite al bar, lavoretti più o meno precari, appuntamenti disastrosi e cazzeggio, ha già subito un duro colpo e diventa ancora più bizzarra quando uno di loro trova il libro di un sedicente guru che promette di svelare il segreto della felicità. Ma dove lo avrà nascosto? Per scoprirlo, prenderà il via una surreale caccia al tesoro… Edizioni BD propone Ostralia, nuova graphic novel di Guido Brualdi.

Libri per bambine e bambini consigliati: le novità per l’estate 2023 da regalare



Zlatan e il suo super zio

Mentre i suoi genitori sono in vacanza, Ella è a casa della nonna, dove d’un tratto suona il campanello. Che sorpresa, è tornato Tommy, il suo super zio strambo e fantastico a cui piace il sushi e che, conoscendo la sua passione per il pallone, la chiama sempre Zlatan! Le ha portato un regalo, come ogni volta che rientra da un viaggio, e ora potrà tingerle i capelli ogni giorno di un colore diverso. Dall’autrice svedese Pija Lindenbaum, Zlatan e il suo super zio (Iperborea, traduzione di Giusy Barbiani) un albo fresco e spassoso che parla di zii e di gelosia…

Solo una goccia

Basta una goccia per salvare una balena spiaggiata? Certo che no. Per questo il piccolo Codirosso comincia a fare la spola fra l’acqua e la spiaggia, portando nel becco, ogni volta, una goccia del mare. Dalla penna di uno dei più amati scrittori per l’infanzia una storia straordinaria di cura e solidarietà, una fiaba moderna sulla forza di chi crede che un piccolo gesto possa cambiare il mondo. Gabriele Clima firma per La Coccinella Solo una goccia. Storia di una balena e del pettirosso che voleva salvarla (illustrazioni di Simona Mulazzani – dai 3 anni).

Gli altri

Chi sono gli altri? Una folla di visi sconosciuti e conosciuti, amati e odiati, diversi e uguali a noi. Gli altri (Topipittori, dai 5 anni) di Susanna Mattiangeli e Cristina Sitja Rubio è un libro per imparare a scoprire quella strana, indecifrabile, mirabolante esperienza che è l’umanità.

Il mostro dell’armadio esiste e posso dimostrarvelo!

Se un bambino ha la camera sempre in disordine, se non mangia le verdure, se non indossa mai due calzini dello stesso colore e fa baccano fino a tardi, non è colpa sua, ma del mostro dell’armadio… Le prove? Nel libro illustrato Il mostro dell’armadio esiste e posso dimostrarvelo! (Emme edizioni, dai 3 anni) di Antoine Dole (traduzione di Costanza Piccoli, illustrazioni di Bruno Salamone).

Ti voglio bene, maestra!

Un libro a forma di cuore che racconta il rapporto tra bimbi e maestra. A scuola si impara a crescere, a convivere con gli altri bambini e a scoprire il mondo. Piccoli aneddoti in rima per dire alla maestra perché è speciale, con un fiore colorato da staccare nell’ultima pagina, come regalo di fine anno… in libreria Ti voglio bene, maestra! (La Coccinella) di Donata Montanari.

Liberi

Liberi (Edizioni Clichy) di Sam Usher è il secondo episodio di una nuova quadrilogia firmata dall’autore e illustratore inglese, che dopo la serie sulle stagioni torna con un’avventura nella natura del giovane Sam e suo nonno. Curare un uccellino in difficoltà può dar vita a nuove e profonde amicizie. Il piccolo volatile, una volta ripreso, continua a saltellare vivacemente dietro ai due protagonisti. Vuole stare con loro, ma il nonno sa bene che non può essere veramente libero al di fuori del suo habitat naturale. Così, insieme al nipotino, intraprende una spedizione per riportare l’uccellino dai suoi amici, alla scoperta della libertà, del volo e del canto.

Piccolo seme

Inizia trasportato dal vento il viaggio di Piccolo Seme che si adagia sul terreno in attesa della bella stagione. Si sa, ci vuole pazienza per crescere e compiere grandi imprese. E poi ci sono tanti piccoli amici che lo accompagnano nell’eterna danza delle stagioni: c’è chi fa scorte per l’inverno e chi va in letargo, chi si posa sulle sue foglie e chi si nutre del suo polline… non è semplice diventare una pianta robusta e resistente. In libreria per Editoriale Scienza Piccolo Seme di Hector Dexet, un libro illustrato (dallo stesso Hector Dexet), con tante alette e fustelle, che racconta in modo poetico la trasformazione di un seme in un fiore.

Fuori serie

Fuoriserie (Momo Edizioni) di Francesca Cavallo è un libro illustrato per bambini che racconta le storie di tre atlete affette da disabilità, le campionesse paralimpiche Tatyana Mcfadden, Bebe Vio e Zahra Nemati. La prefazione al volume, già uscito in inglese e spagnolo, è di Valentina Perniciaro.

La luna va al cinema

Una divertente storia di amicizia, che dimostra che nessun problema è troppo grande, se tutti si impegnano per risolverlo, collaborando insieme per un unico scopo. In libreria per HarperCollins Italia La luna va al cinema di Paola Mastrocola (illustrazioni di Christoph Brehme, dai 5 anni).

Voglio vincere io!

A nessuno piace perdere, si sa. Ai bambini ancora meno. E ancora meno piace a Cosimo e Pietro, compagni di classe, grandi amici e protagonisti di Voglio vincere io! (Edizioni Clichy) di Elena Levi e Gaia Petra Sana. I due finiscono sempre in furiose litigate perché entrambi vogliono vincere, sempre, qualsiasi gioco facciano. E allora, quando una mattina un gruppo di ragazzini più grandi propone loro una sfida per cui, affermano, “ci vuole parecchio coraggio”, loro non sanno dire di no.

Costumi tradizionali

Con Costumi tradizionali (Usborne, dai 4 anni) di Emily Bone (illustrazioni di Stella Baggott, traduzione di Francesca Logi) è possibile vestire le bamboline con splendidi costumi, gioielli elaborati, scarpe da ballo e copricapi tipici delle feste tradizionali di tutto il mondo. Con oltre 250 adesivi riutilizzabili per preparare le bamboline al carnevale di Venezia, al festival Holi, a una festa folk ungherese e tanto altro.

Il re e il niente

Il re e il niente (Edizioni Clichy, traduzione di Maria Pia Secciani), albo illustrato di Olivier Tallec, è la storia di un re che aveva “tutto”: biciclette cingolate, elefanti senza proboscide, un temporale che si rifiuta di fare fulmini, pattini da ghiaccio al gusto di caramello… Insomma, aveva tutto, perché era un grande collezionista. Ogni giorno iniziava una nuova raccolta che sistemava, classificava e numerava per ore. Era un collezionista sopraffino. Non gli mancava quasi nulla. O meglio, gli mancava il “NIENTE”. E quando un re che ha tutto cerca di trovare il “NIENTE” cominciano i guai…

Capitan Bitorzolo

Con Il Castoro una nuova serie di prime letture a tema pirati, ideale per iniziare a leggere in autonomia, grazie all’ironia della scrittura e dei disegni, e al font semplice: in libreria Capitan Bitorzolo e la Mela dei Mari e Capitan Bitorzolo e il Pesce Lesso di Andrea Visibelli (illustrazioni di Davide Panizza).

Lo Stato spiegato alle bambine e ai bambini

A cosa serve il Parlamento? Di cosa si occupa il Governo? Chi fa rispettare le leggi? Che ruolo ha il Presidente della Repubblica? Una gita a Roma, tra palazzi e monumenti, farà scoprire a Piero, a Nilde e ai loro compagni di classe che lo Stato è come un’orchestra: perché vi sia armonia serve il contributo di tutti. Per imparare che democrazia fa rima con partecipazione. In uscita per BeccoGiallo Lo Stato spiegato alle bambine e ai bambini di Francesca Parmigiani (dai 6 anni).

Per tutte le piogge!

Cosa succederebbe se un giorno smettesse di piovere acqua e dalle nuvole cadessero trucioli di legno, gocce di cioccolato o zucchero filato? Gli abitanti della radura ghiacciata non si fanno troppe domande e accolgono ogni dono che arriva dall’alto. Sembrerebbe una gran fortuna, ma forse non lo è davvero… In libreria per Carthusia il volume Per tutte le piogge!, firmato da Federica Ortolan e illustrato da Elena Ceccato. Pensato per bambine e bambini dai 4 anni, riflettere sul valore dell’acqua, risorsa preziosa.

L’orso musone che trovò un nuovo amico

Non importa come sei fuori, importa come sei dentro. L’orso musone è molto triste: è grande, grosso e ha zanne e artigli, per questo combina tanti pasticci e tutti sembrano aver paura di lui. Per fortuna, l’incontro con un uccellino gli farà capire che non importa come siamo fatti fuori, ma il grande cuore che abbiamo dentro. In libreria L’orso musone che trovò un nuovo amico (Fabbri) di Elisa Cucinelli.

La ninfa di porcellana

Ogni mattina Don Cornelio si sveglia, si prepara e compie esattamente ottantasette passi per recarsi al lavoro, dove compila e archivia vecchi documenti notarili. A fine giornata è l’ultimo a lasciare l’ufficio e nel tragitto di ritorno non si fa mai distrarre da niente di ciò che incontra. Finché, una mattina, viene attratto da una cosa, perde il conto dei passi e si sofferma a guardare una statua di porcellana in una vetrina. È una donna formosa che lo incanta e, mentre lui la osserva, misteriosamente gli risponde con un occhiolino… A raccontare la storia è una delle autrici contemporanee più amate, Isabel Allende, in La ninfa di porcellana (Feltrinelli Junior, illustrazioni di Mariachiara Di Giorgi).

Andata e ritorno sulla Luna

Nour si annoia, vorrebbe andare sulla Luna. “Ma come ci andrai? È lontano”, dice suo padre. “Ti servirebbe un razzo”, aggiunge sua madre. In casa, però, non ci sono razzi, come fare? Occorre trovare una buona idea… Improvvisamente, una voce proveniente dal ripostiglio esclama: “Io ho un’ottima idea!”. Chi sarà mai? Ecco sbucare da dietro la porta dello stanzino una strana creatura di nome Pierre. Riuscirà Nour a esaudire il suo desiderio e a raggiungere la Luna con il suo nuovo misterioso amico? Dopo Una giornata da indiano, Jean-Luc Englebert torna per Babalibri con Andata e ritorno sulla Luna (dai 4 anni).

Ciao, Tilly!

Tilly sta leggendo tranquilla. Uno dopo l’altro, entrano in scena tutti i suoi amici: il coniglietto Tiptap, il porcellino Pablo, la coccodrillina Zazà, la gallina Frufrù, l’elefantino Otto. Tutti insieme fanno festa, prendono il tè, ballano, si scatenano. Che divertimento, ma che chiasso! Per riportare la calma, Tilly legge una storia ad alta voce: c’erano una volta sei migliori amici che vivevano insieme in una casetta gialla… Per Lapis Ciao, Tilly! di Polly Dunbar (età di lettura dai 3 anni).

Il gatto libraio

Benvenuti in una libreria straordinaria, un luogo ricco di storie, dove troverete il Gatto Libraio. Questo felino amante dei libri ha avuto un’idea geniale, grazie alla quale la libreria per ragazzi è diventata il posto più vivace e affollato della città, la sua famiglia ci ha messo lo zampino e gli scaffali pieni di libri hanno completato l’opera. Un’avventura sul potere delle storie, dell’amicizia e della fantasia. In libreria per Ape Junior Il gatto libraio di Cindy Wume (dai 5 anni).

Mia mamma è più veloce della tua. Ediz. a colori

Due bambine a scuola aspettano le loro madri. Chi sarà la più veloce? Una vera e propria sfida in cui le bambine, in un crescendo di contrattempi, pericoli e avventure marine e aeree, immaginano le loro mamme in arrivo. Esce per Orecchio Acerbo Mia mamma è più veloce della tua di Emma Virke (dai 5 anni, traduzione di Maria Valeria D’Avino, illustrazione di Hellgren Joanna).

Perché (a volte) ti sento triste?

Va bene sentirsi tristi, ogni tanto. Succede a tutti, per le ragioni più disparate, e ognuno di noi gestisce la tristezza in maniera diversa. Nel volume di Katie Daynes Perché (a volte) mi sento triste? (Usborne, traduzione di Marcella Del Bosco; dai 3 anni), le tenere illustrazioni (di Amy Willcox) e il linguaggio amichevole aiuteranno i bambini e le bambine a imparare a riconoscere questa emozione, capire perché si sentono tristi e cosa fare quando succede.

Piuma, dove vai?

Un piccolo orso bianco, navigando prima su un blocco di ghiaccio e poi sopra una botte, se ne va dal Polo Nord fino in Africa. Lì scopre i colori più strani e fa conoscenza con l’ippopotamo, l’aquila e la balena. E quando la nostalgia di casa si fa sentire, l’amica balena lo riaccompagna fino al Polo. Piuma dove vai? di Hans De Beer (Nord Sud edizioni) narra un’allegra, tenera storia di animali.

La guida di orso al mondo delle api

Che cos’è un’ape? Come si costruisce un alveare? Come si fa il miele? La guida di orso al mondo delle api (Il Castoro, traduzione di Laura Bortoluzzi) di Pip Cornell è un albo ironico e intelligente, per educare i più piccoli al rispetto della natura e degli animali. Illustrazioni di Alex G. Griffiths.

Libri per ragazze e ragazzi consigliati: le novità del 2023 da scoprire



Montagna si scrive stampatello

A Davide piacciono i documentari, Costanza della terza B e le parole che brillano. Detesta arrivare in ritardo, le cabinovie, ma soprattutto le aquile, che in montagna possono gettarsi in picchiata dall’alto e strapparti i capelli – così dice. Davide si fa mille domande e ce la mette tutta per capire gli adulti, ma a volte proprio non ci riesce. Papà si è fatto una nuova famiglia, i nonni litigano come cane e gatto e la mamma… be’, lei è mitica, ma ha sempre delle idee un po’ strampalate. Come questa gita in montagna, un trekking musicale di cinque giorni, sulle Dolomiti. Ma anche stavolta Davide la asseconderà per farla felice… Davide Longo ha scritto per Salani una storia per ragazzi ambientata nella natura, Montagna si scrive stampatello.

Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore

Come si traghettano nella vita adulta i sogni, anzi i giochi, dell’infanzia? Come ci si ritrova grandi mentre un attimo prima stavamo lì a trafficare con i colori e le storie? Senza prendersi troppo sul serio, con un tono poetico e comico, mescolando ricordi e ritagli, Paolo Di Paolo in Trovati un lavoro e poi fai lo scrittore (Rizzoli) racconta ai ragazzi com’è diventato lo scrittore e intellettuale che è oggi. Una vocazione che si fa testarda, l’amore per le parole dei libri, attraverso cui supera certe disastrose timidezze, l’azzardo della scrittura che lo porta a cercare le storie degli altri interrogando la propria.

Il mio nome è Lily

Con Il mio nome è Lily (Garzanti, traduzione di Silvia Cavenaghi), Erin Stewart, già autrice di Io sono Ava, racconta il mondo dei giovani, pieni di insicurezze e soffocati dalle aspettative degli adulti. La sedicenne Lily Larkin avrebbe molte cose da dire, ma trattiene le parole dentro di sé. Da quando sua sorella maggiore Alice è stata ricoverata in ospedale, su di lei sono ricadute le responsabilità di casa e scuola. Sente il dovere di essere la figlia perfetta e felice. Ma ora, dopo mesi, Alice sta per tornare e Lily ha paura…

Il grande colpo di Crimson City

Armi nascoste dalla notte, segreti sepolti nella polvere, duelli annunciati al sole: l’avventura corre scatenata sui binari del treno che passa da Crimson City: Pierdomenico Baccalario e Davide Morosinotto firmano per Salani il romanzo per ragazzi Il grande colpo di Crimson City.

Grandi lampi di genio

Grandi lampi di genio – Storie di scienza per ragazzi illuminati (e adulti fulminati), in libreria per De Agostini (con le illustrazioni di Antonio Rossetti), è il nuovo libro del matematico, logico e saggista italiano Piergiorgio Odifreddi, che racconta ai più giovani le scoperte più rivoluzionarie della scienza.

Quando Lana è caduta in una fiaba

Le fiabe fanno crescere, divertire, sorridere. Insegnano valori importanti, come il coraggio, e lasciano credere che tutto sia possibile. Ben Miller è un autore di libri per ragazzi tra i più famosi d’Inghilterra. Arriva in libreria con il suo romanzo d’esordio, Quando Lana è caduta in una fiaba (Garzanti).

Le cinque rive

Gribaudo prosegue il suo percorso nel fantasy con il progetto Fenice, nuova linea di narrativa fantasy young adult: si parte con Le cinque rive, romanzo firmato da Chiara Cecilia Santamaria (@machedavvero su Instagram e @boomfiction su Tiktok). Per i temi che affronta, dalla ricerca dell’identità, le aspettative tradite, l’amore in ogni sua forma (anche LGBTQ+) e questioni più ampie come il legame fra pianeta e individui e la zona grigia presente in ogni persona, così come in ogni conflitto, il libro è consigliato a lettori e lettrici dai 16 anni.

Il ragazzo senza ombra

Il ragazzo senza ombra è un romanzo d’esordio per ragazze e ragazzi dai 12 anni che ha il sapore delle estati più indimenticabili. Lucia Stipari firma per il Castoro una storia d’amore che tocca i cuori di lettrici e lettori con le emozioni intense e contrastanti di quando stai per tuffarti nell’adolescenza più piena.

Il ragazzo sbagliato

Desi è sola. Prima dell’estate Simo era la sua migliore amica, ma poi è partita per il Messico e ha smesso di rispondere ai suoi messaggi. L’inizio della scuola è desolante senza Simo. Che c’è, ma non per lei. Anche Pippi, il fratello grande, è lontano: ha avuto un incidente in moto e si sta riprendendo con grande difficoltà. I silenzi in famiglia non aiutano. L’unico con cui Desi parla è il frigorifero; l’unica consolazione, il violino. E poi arriva lui, il ragazzo sbagliato. Jader, una felpa col cappuccio che lo avvolge nel mistero e un zigzag di cicatrici sul collo. Parla pochissimo, di sé non dice nulla. Chi è davvero? Perché Simo è tanto cambiata? Come fare per aiutare Pippi a tornare alla vita? Giada Borgatti e Cristiano Cavina firmano per Bompiani Il ragazzo sbagliato.

Quaderno di compiti per le vacanze Kids

Oltre alla versione per i più grandi (vedi in alto), Blackie Edizioni propone anche in versione Kids del Quaderno di compiti per le vacanze, con giochi ed esercizi per far divertire e imparare i più piccoli, e per giocare tutti insieme in famiglia. Il volume si rivolge ai bambini dai 7 anni in su.

Zeno in condotta

Peggio di vivere a Mortenia, per Zeno, c’è solo vivere a Mortenia. Le cose però stanno per cambiare. Andrà alle superiori in una vera città: Ollivud. Si tratta solo di resistere un ultimo anno senza farsi bocciare ad Alkatraz, nome in codice dell’istituto che frequenta fin dall’asilo… Massimo Vitali, autore di Una vita al giorno, in Zeno in condotta (De Agostini) mette la sua ironia al servizio dei ragazzi raccontando che cosa significa crescere.

Far fiorire le ferite

Esce per la collana young adult HotStop del Castoro Far fiorire le ferite (traduzione di Rosa Vanina Pavone). Delphine Pessin narra una storia di amicizia tra due donne, toccante, coinvolgente e delicata. E offre uno spaccato su un’amicizia inaspettata tra una ragazza e un’anziana, che diventano l’una per l’altra confidente, sponda e forza per andare avanti.

Il meraviglioso mondo degli Snerg

Edward Augustine Wyke-Smith (1871-1935) è stato un avventuriero inglese, un ingegnere e uno scrittore. Il suo fantasy Il meraviglioso mondo degli Snerg, pubblicato nel 1927, è considerato il suo capolavoro. L’autore ha inventato un popolo di creature magiche, gli “Snerg”, che hanno ispirato a Tolkien il popolo degli Hobbit. Veronica Cossanteli firma per Feltrinelli Junior la riscrittura per ragazzi di questo classico (traduzione di Elisa Puricelli Guerra, illustrazioni di Melissa Castrilló).

La baronessa di Carini. Gita in Sicilia

La baronessa di Carini. Gita in Sicilia di Costanza DiQuattro (Gallucci, dai 12 anni) ricostruisce l’episodio della scomparsa di Laura Lanza, attraverso le indagini di un gruppo di studenti in viaggio studio. Tra le tappe della gita scolastica c’è infatti il castello dove nel 1563 fu la baronessa di Carini. Bea, Cole e i loro compagni restano affascinati dal mistero di quel luogo leggendario, fino al punto di venire risucchiati nelle sue oscure trame…

Le cinque porte

Anche se ormai è vecio, anche se è un po’ diffidente di fronte alla modernità, il nonno ha un’infinità di cose da insegnare a Igor e Neve, i suoi nipoti. Ed è per questo che decide di accompagnarli in quattro cammini in alta montagna con in spalla uno zaino pieno di ciò che serve, la curiosità prima di tutto. Mauro Corona in libreria per Mondadori con Le cinque porte.

Sognando Seoul

Una cultura unica, di tendenze, esplorata e illustrata in ogni aspetto per scoprire com’è davvero la vita in Corea. In libreria per De Agostini Sognando Seoul – Vita, cultura e segreti per chi ha la Corea nel cuore, a cura di Rachel Sonnino (@mondo_coreano). Dagli 11 anni