A 70 anni dalla prima scalata dell’Everest: un percorso di lettura

Il 29 maggio 1953, per la prima volta nella storia, l’uomo ha toccato la vetta più alta del mondo: l’Everest. A riuscire nell’impresa, già tentata da molti decenni, sono l’apicoltore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzing Norgay. È il secondo dei quattordici Ottomila della Terra a essere stato toccato, e da quel momento tutti gli altri sono stati saliti, con primati e modalità di scalata differenti, in una gara estrema che continua ancora oggi.

Settant’anni fa si apriva quindi la grande stagione dell’alpinismo, che ha visto spedizioni pesanti e leggere, in solitaria, con e senza ossigeno, in tutte le stagioni dell’anno e da ogni versante. L’epicità mozzafiato, l’inarrestabile temerarietà e, talvolta, anche la dimensione drammatica è stata spesso consegnata a romanzi e memoir che hanno fatto la storia della letteratura di montagna.

Hillary e Tenzing Norgay scalarono il monte dal Colle Sud e dalla cresta sud-est, dal momento che il versante nord era chiuso da molti anni per motivi politici. Il colonnello John Hunt, cui fu affidato il comando della spedizione dalla società londinese Joint Himalayan Committee, aveva stabilito che gli assalti sarebbero stati effettuati da due alpinisti alla volta.

Alle undici e mezza del 29 maggio il neozelandese fu il primo uomo al mondo a raggiungere il tetto del mondo, seguito pochi minuti dopo dal suo compagno sherpa. Non appena furono arrivati in cima, entrambi compirono un omaggio religioso: Hillary fissò una piccola croce nella neve, mentre Tenzing offrì agli dèi biscotti e cioccolato.

Destino ha voluto, inoltre, che il settantesimo anniversario cada proprio nell’anno della morte di quella stessa regina, Elisabetta II, cui fu dedicata la spedizione britannica, che sarebbe stata incoronata appena quattro giorni dopo (il 2 giugno 1953).

Negli anni successivi a questa prima straordinaria impresa furono moltissime le spedizioni che hanno visto l’Everest come protagonista nonché i libri che le hanno celebrate e raccontate. Ricordiamo di seguito cinque fra i titoli più importanti e iconici di questa letteratura.

Il primo libro a essere ricordato in questa speciale selezione non può che essere Aria sottile di Jon Krakauer (Corbaccio, prima ed. 1998), titolo di punta della collana Exploits della casa editrice Corbaccio, che nel 2022 ha compiuto 50 anni.

L’alpinista Jon Krakauer racconta la vicenda che lo vide come uno dei pochi superstiti di una tragedia: quando quattro spedizioni alpinistiche furono colte di sorpresa da una tempesta sulla cima dell’Everest e morirono 8 persone. Il libro racconta nel dettaglio l’esperienza dell’autore, partecipe e testimone di una tale tragedia. Le sue riflessioni sui fatti accaduti e su come ci si arrivò furono all’origine di una grande dibattito e molte polemiche. Il libro venne tradotto in tutto il mondo e divenne un classico dell’alpinismo.

Everest solo (Corbaccio, prima ed. 1980) è il racconto di una delle più grandi imprese della storia dell’alpinismo: l’ascesa in solitaria e senza ossigeno di Reinhold Messner, che raggiunse la cima il 20 agosto 1980. Da quando è uscito, questo libro rappresenta un classico intramontabile per gli appassionati di montagna, ma anche di viaggio.

Messner non si limita infatti a raccontare l’ascesa (e la discesa) con tutte le difficoltà annesse all’impresa, ma compie anche una narrazione incantata e suggestiva del viaggio attraverso un paese esotico come il Tibet, circondato dalle vette misteriose e lucenti di neve dell’Himalaya e abitato dai fantasmi dei grandi predecessori di Messner stesso, come Mallory, Irvine e Wilson.

In Everest. Una storia lunga 100 anni (Laterza, 2020) il giornalista Stefano Ardito realizza un resoconto completo e appassionante dell’evoluzione delle imprese alpinistiche, vittoriose o finite in tragedia, dalla prima spedizione britannica del 1921 fino a quelle dei giorni nostri, ma anche dei progressi tecnologici e delle trasformazioni sociali e geopolitiche che hanno riguardato l’Everest in quanto monumento naturale di confine territoriale e testimone storico per eccellenza del Novecento.

Tenzing Norgay, Sull’Everest

Nell’anniversario della prima storica scalata dell’Everest, non si può non ricordare il libro autobiografico di uno dei due protagonisti: Sull’Everest (Piemme, prima ed. 2001), scritto dallo sherpa Tenzing Norgay insieme allo scrittore e alpinista James Ramsey Ullman.

A differenza delle storie dei titoli finora menzionati, quella di Tenzing Norgay non contiene un viaggio verso una terra straniera ed esotica, ma la narrazione di un semplice portatore cresciuto all’ombra di quella cima che riuscirà a conquistare lui, primo nella storia, con il compagno neozelandese Hillary.

Chiudiamo questo percorso con Everest 1953. L’epica storia della prima salita (Corbaccio, 2012), un libro (firmato da Mick Conefrey) che celebra meglio di qualunque altro proprio la prima storica scalata dell’Everest, con una ricostruzione dettagliata dell’impresa attraverso documenti inediti, interviste ai protagonisti coinvolti, nonché con una completa disamina dei retroscena e delle polemiche che hanno accompagnato la spedizione inglese guidata dal colonnello Hunt.

Pierdomenico Baccalario, Roberto La Forgia, La scalata dell’Everest

Chicca imperdibile e divertente, per bambini (e non solo), è questa versione illustrata a colori della storia dell’impresa di Hillary e Tenzing Norgay edita da Edizioni EL nella collezione “Che storia!”: La scalata dell’Everest diPierdomenico Baccalarioe Roberto La Forgia.