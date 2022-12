Libri da leggere nel 2023: oltre 250 novità da non perdere a inizio anno

Quali sono i nuovi libri da leggere a inizio 2023? Quali le novità da non perdere, tra romanzi, saggi, manuali, raccolte di poesie, lettere e racconti, manga, fumetti, graphic novel e testi per bambini e ragazzi? Lo speciale de ilLibraio.it, con decine di consigli di lettura per tutte le età e i gusti

Dopo le tante letture delle vacanze di fine anno e i volumi regalati (o ricevuti in dono) a Natale, è il momento di guardare alle prime novità sugli scaffali nel nuovo anno: quali sono, dunque, i nuovi libri da leggere a inizio 2023? Quali le nuove uscite da non perdere?

Orientarsi tra la mole di nuove pubblicazioni in libreria tra gennaio e l’inizio della primavera non è certo semplice e, di conseguenza, anche la nostra selezione non può che essere ampia: in questo lungo articolo vi proponiamo infatti decine di nuovi romanzi, saggi, manuali, raccolte di poesie, lettere e racconti, manga, fumetti, graphic novel e testi per bambini e ragazzi.

Nello speciale troverete (proposti non in ordine di importanza) tantissimi libri del 2023 da regalare e da regalarsi, libri per lettrici e lettori di età e gusti diversi, selezionati dalla redazione de ilLibraio.it: si parte con la narrativa, a seguire la saggistica e la varia, quindi troverete la poesia, i fumetti, i manga e i graphic novel, e i libri per bambini e ragazzi.

Anche quest’anno abbiamo deciso di dedicare un articolo a parte per raccontare, nello specifico, le nuove voci letterarie italiane in arrivo nei prossimi mesi, e che meritano attenzione (oltre 60, quelle che abbiamo segnalato): nella lista sotto, quindi, non troverete i libri degli esordienti più attesi del 2023.

Inoltre, sempre a parte, abbiamo preparato un percorso di lettura dedicato ai nuovi libri proposti in vista del Giorno della Memoria 2023, tra saggi, romanzi, testi biografici e per ragazzi, in uscita nella seconda metà di gennaio.

ROMANZI E RACCONTI: I LIBRI DI INIZIO 2023 DA LEGGERE

La vita intima

Maria Cristina Palma ha una vita all’apparenza perfetta: è bella, ricca, famosa, il mondo gira intorno a lei. Poi, un giorno, riceve sul cellulare un video che cambia tutto. Nel suo passato c’è un segreto con cui non ha fatto i conti. Con La vita intima (in uscita il 17 gennaio per Einaudi Stile Libero) Niccolò Ammaniti, regista (per la tv ha scritto e diretto le serie Il miracolo e Anna), sceneggiatore e scrittore molto amato, disseziona la mente di una donna, “esplorandone le paure, le ossessioni, i desideri inconfessabili, unendo fantasia, realismo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso”. Un ritorno atteso, a sette anni da Anna (2015), per l’autore di opere di culto come Branchie (1994), Fango (1996), Ti prendo e ti porto via (1999), Io non ho paura (2001), Come Dio comanda (2006), Che la festa cominci (2009), Io e te (2010) e Il momento è delicato (2012).

La città della vittoria

A tre anni dal suo ultimo romanzo, Quichotte, e dopo il tragico attentato della scorsa estate, Salman Rushdie torna in libreria a febbraio per Mondadori con La città della vittoria, presentata come “una saga di amore, avventura e mito che è una testimonianza del potere della narrazione”. Dopo una battaglia tra due regni nell’India del XIV secolo, una bambina di nove anni ha un incontro divino che cambierà il corso della storia. Pampa Kampana, affranta dal dolore per la morte della madre, diventa un tramite per una dea sua omonima che inizia a parlare dalla sua bocca…

Mi limitavo ad amare te

Dopo Io, mio padre e le formiche (Salani), Rosella Postorino, autrice del bestseller Le assagiatrici (Premio Campiello 2018) ed editor di Einaudi Stile Libero, torna a fine gennaio con un romanzo di formazione epico e intimo, ispirato a una storia vera. Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli) narra l’avventura di una ragazza e due ragazzi a cui il destino ha tolto tutto, ma che, senza nemmeno saperlo, finiranno per salvarsi l’un l’altro la vita. Un libro in cui si parla anche di guerra, e che riporta nel 1992, a Sarajevo…

Il libro delle sorelle

Amélie Nothomb, amata e prolifica scrittrice francofona classe ’67, con il suo trentesimo libro ha vinto il Premio Strega Europeo 2022. La sua nuova, puntuale uscita, in libreria a febbraio per Voland, è Il libro delle sorelle (traduzione di Federica Di Lella). Con questo testo Nothomb indaga l’amore sororale, in grado di essere forte e potente come nient’altro: Tristane e Lætitia sono due sorelle, il cui rapporto esclusivo e infallibile diventa presto uno scudo contro l’indifferenza dei genitori.

La presidente

Ne La presidente (Sellerio, traduzione di Maria Nicola), Alicia Giménez-Bartlett, autrice molto amata dal pubblico italiano (in particolare per il personaggio di Petra Delicado), affonda il suo sguardo privo di ipocrisie nelle tematiche più attuali, e lo fa attraverso due nuove figure femminili, due sorelle poliziotte, appena uscite dall’accademia, pronte a tutto per risolvere il loro primo caso…

Con i denti

Sammie Lucas ama suo figlio, certo. Ma non lo capisce, e in qualche modo lo teme: Samson è un bambino imbronciato, che si oppone a ogni suo tentativo di approfondire il loro legame. Sammie fa comunque del suo meglio per portare avanti le cure materne, ma non riesce a evitare di accumulare risentimento nei confronti di Monika, la donna forte che ha sposato e che è sempre più assente dal loro ménage… Con i denti (Bollati Boringhieri, traduzione di Benedetta Gallo, in uscita il 5 gennaio) della scrittrice americana Kristen Arnett offre un punto di vista insolito sulle dinamiche all’interno di una famiglia: un ritratto del delicato tessuto che la compone, e dei molti modi in cui si può finire per lacerarlo.

Gli amanti della notte

A metà gennaio torna nelle librerie italiane, per e/o, Mieko Kawakami (autrice del bestseller Seni e Uova) con Gli amanti della notte (traduzione di Gianluca Coci). La prosa della giapponese Kawakami (scrittrice tradotta e premiata) è nota per la qualità poetica e lo sguardo acuto sul corpo femminile, le questioni etiche e le contraddizioni della società moderna. La protagonista del libro è Fuyuko, 34enne correttrice di bozze freelance. Vive da sola e trascorre la maggior parte del suo tempo in casa. Ha l’abitudine, iniziata quando aveva 25 anni sotto un impulso di evasione irresistibile, di trascorrere l’intera notte del suo compleanno a passeggiare per le vie di Tokyo…

Il trattamento del silenzio

Dopo il successo del romanzo d’esordio, il noir Le notti senza sonno, a fine gennaio Gian Andrea Cerone torna, sempre per Guanda, con Il trattamento del silenzio, una nuova sfida per il commissario Mandelli e l’ispettore Casalegno, che, insieme agli uomini e alle donne dell’Unità di Analisi del Crimine Violento, affrontano, in una Milano imbevuta di pioggia e di corruzione, un crescendo di violenza. Le vicende personali dei protagonisti si intrecciano alle trame della caccia ai colpevoli, a cui partecipa tutta la squadra, aiutata da un’energica poliziotta valtellinese e da un maggiore dei carabinieri proveniente dalla Costiera Amalfitana…

Cassandra a Mogadiscio

Gli occhi appannati di una ragazzina vedono la Somalia dilaniata nell’indifferenza del mondo. Oggi, quella ragazza, ormai cresciuta, racconta una storia che è anche la nostra: a metà febbraio esce per Bompiani Cassandra a Mogadiscio, il nuovo libro di Igiaba Scego, autrice nata a Roma nel 1974 e cresciuta in Italia, che torna con un’opera personale e al tempo stesso universale.

Ci vediamo per un caffè

Tra le montagne del Giappone si nasconde un luogo leggendario. Sono tanti coloro che lo cercano, perché si racconta che chi è abbastanza determinato possa riuscire a trovare così le risposte tanto desiderate. Per raggiungerlo basta seguire l’aroma intenso del caffè, varcare la soglia, sedersi e ordinare una tazza fumante… A fine febbraio, in Ci vediamo per un caffè (Garzanti, traduzione di Claudia Marseguerra), tornano in libreria gli amatissimi personaggi e la caffetteria di Finché il caffè è caldo, bestseller dell’autore giapponese Toshikazu Kawaguchi, anche sceneggiatore e regista.

Un altro mondo è impossibile

Francesco Pecoraro scrive poesie, racconti e saggi su arte e architettura; con il suo romanzo d’esordio, La vita in tempo di pace (Ponte alle Grazie, 2013) è stato candidato al Premio Strega 2014. Dopo Camere e Stanze, una raccolta di racconti, l’autore romano ritorna in libreria per Ponte alle Grazie con un nuovo romanzo, Un altro mondo è impossibile, in uscita a fine febbraio. Giacomo, Enzo, Filippo sono amici, uniti da un legame giovanile, svaporato in un precario tentativo di stabilità borghese. Sono legati da Biba, il polo invisibile della loro cerchia di conforto. È il 20 luglio 2001, e in macchina sulla Pontina verso il mare la radio passa le cronache del G8 a Genova. Biba è lì: partita con l’idea di vedere cosa succede, è testimone della macelleria dei suoi coetanei e, sopraffatta, decide di tornare a Roma. La mattina del 21 luglio i quattro amici si ritrovano, e Biba racconta quel che ha visto: niente sarà più come prima, niente cambierà mai davvero.

Kallocaina

Chi non ha mai sognato di possedere il siero della verità e penetrare nel segreto della mente e del cuore degli altri e di se stesso? Quale giudice non lo vorrebbe, quale potere non lo riterrebbe l’ideale strumento di controllo? Kallocaina è, appunto, il nome del siero della verità che lo scienziato Leo Kall ha inventato per garantire allo Stato sicurezza e stabilità. Ma la verità sfugge alla strumentalizzazione, i suoi effetti sono sconvolgenti, rivelando la complessità dei rapporti umani e portando il germe della disgregazione nel sistema. Scritto nel 1940, quando era difficile nutrire grandi speranze nell’avvenire, il romanzo di Karin Boye, voce della poesia svedese, proposto a metà gennaio da Iperborea con la traduzione di Barbara Alinei e la postfazione di Vincenzo Latronico, è un’opera pionieristica di narrativa distopica, che ha in comune con Noi di Zamjatin, Il mondo nuovo di Huxley, 1984 di Orwell l’allucinata visione di una società spersonalizzata, dominata da uno Stato poliziesco.

Questa dolce terra

A. B. Guthrie (1901-1991), romanziere, sceneggiatore e storico americano, ha ricevuto il Premio Pulitzer per la narrativa nel 1950. Da uno dei maestri della letteratura western per Mattioli 1885 sono già usciti i romanzi Il grande cielo (2014 – da cui è stato tratto il film omonimo del 1952, diretto da Howard Hawks e interpretato da Kirk Douglas), Il sentiero del West (2018) e Queste mille colline (2021), e la raccolta di racconti L’ultimo serpente (2016). A inizio 2023 la casa editrice pubblica Questa dolce terra (traduzione di Nicola Manuppelli), in cui Guthrie narra il West americano a metà del diciannovesimo secolo.

La mia Hollywood

Giornalista, festaiola, gran lettrice, artista, musa: Eve Babitz (1943-2021) è stata tutto questo entro i trent’anni. E ha saputo raccontare in modo originale la Hollywood dell’arte e della bohème. I suoi ritratti di rockstar e attori, musicisti e oziosi, surfisti e prostitute, i suoi bozzetti di ristorantini da due lire, case di lusso, alberghi da leggenda come il Chateau Marmont sono impagabili. La mia Hollywood, in arrivo in libreria per Bompiani (traduzione di Tiziana Lo Porto), è il tributo a Los Angeles composto da una delle sue figlie più affascinanti.

Il grande cielo

La ricerca di un posto per sopportare il grigio del quotidiano: è questo il desiderio dei tanti che lasciano le città durante il weekend e raggiungono le mete montane per seguire i piedi e il loro ritmo, per ritrovare i desideri del corpo, i grandi spazi, il vuoto, i sentieri sinuosi. Per immergersi in queste altezze è necessario venire educati alla montagna, che poi educherà noi se sapremo ascoltarla con attenzione: ecco l’insegnamento di Alberto Rollo, noto editor, scrittore, critico, traduttore nato a Milano nel 1951, autore per Ponte alle Grazie de Il grande cielo, in libreria il 7 febbraio. Da non mancare quest’educazione sentimentale di un escursionista.

Il libro della pioggia

“Alto, mite, con le spalle rilassate e lo sguardo perennemente divertito, per me era come un fratello maggiore. Era una sorta di immenso campo gravitazionale – per tutti noi, a dire il vero. Il centro immobile attorno a cui ruotavamo da sempre, anche se in orbite via via più grandi”. Nato a Ferrara nel 1981, Amministratore delegato della Scuola Holden, Martino Gozzi torna in libreria a fine gennaio con il memoir Il libro della pioggia (Bompiani), in cui racconta il congedo lento ed eroico di Simone, un giovane uomo speciale che ha il dono di saper amare e farsi amare, e che ha lasciato la sua traccia nella vita degli amici.

Il secondo piano

Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice, a gennaio torna per Ponte alle Grazie con il romanzo Il secondo piano: siamo in un convento francescano di periferia, tra i profumi del giardino e un nuovo quartiere in costruzione, suor Ignazia e le sue sorelle si trovano nella surreale situazione di ospitare al piano terra un’infermeria tedesca e al secondo alcune famiglie sfuggite per miracolo al rastrellamento del Ghetto. A separarli, solo una scala e l’audacia mite di chi non esita a mettersi in gioco fino in fondo. Mentre in Vaticano si tratta in segreto la resa nazista e il pontefice sceglie, più o meno apertamente, la via della cautela, i luoghi sacri si aprono ad accogliere – sfidando le regole e perfino alcuni comandamenti – chi ne ha bisogno.

Rondine, vento, stella

Zhang Ling è nata in Cina e si è trasferita in Canada nel 1986. Ha lavorato per diversi anni come audiometrista, coltivando al tempo stesso la sua passione per la narrativa. Ha scritto molti (premiati) romanzi in lingua cinese. Con Rondine, vento, stella, in uscita per Nord il 7 febbraio (traduzione di Francesca Toticchi) è al suo debutto in Italia: il libro narra la storia straordinaria di una donna, attraverso gli occhi di tre uomini che hanno forgiato il suo destino.

Sole amaro

Naja e Said vivono in un villaggio della provincia di Sétif, nel nord dell’Algeria. Hanno tre figlie piccole. Said fa il pastore. Un giorno, alla fine degli anni Cinquanta, gli viene proposto di andare in Francia a lavorare in fabbrica. Said lascia le sue montagne, l’aria limpida e le tempeste di sabbia per trasferirsi nella regione di Parigi, in quella grande fascia periferica che circonda la capitale. Sole amaro (a fine febbraio per e/o nella traduzione di Alberto Bracci Testasecca) di Lilia Hassaine, giornalista e scrittrice classe ’91, è stato finalista al Prix Goncourt e al Prix Goncourt des Lycéens 2021.

Del nostro meglio

Diplomata in pittura e fotografia all’Accademia di Belle Arti di Palermo, Carmela Scotti ha vissuto a Palermo, a Roma e a Milano, facendo i mestieri più diversi. Oggi vive in Brianza. Con Garzanti ha pubblicato L’imperfetta, finalista al Premio Calvino, Chiedi al cielo e La pazienza del sasso. Nel suo nuovo romanzo, Del nostro meglio (Garzanti), in libreria a fine gennaio, descrive un complicato rapporto tra madre e figlia, e una perdita dolorosa che si rivelerà l’occasione per una rinascita. La protagonista, Claudia, tornerà a quel passato morto e mai sepolto, scoprendo che fatti e verità quasi mai coincidono, e che nel solco tra le due può sbocciare una possibilità di futuro.

Battere i pugni sul mondo

Battere i pugni sul mondo di Lukas Rietzschel, in uscita a fine gennaio per Keller (traduzione di Scilla Forti), racconta di due fratelli in un villaggio nella Germania orientale e di una rabbia che continua a crescere: la costruzione della casa dei genitori di Philipp e Tobias sembra essere l’inizio di una nuova vita, ma oltre gli alberi giacciono dimenticate le rovine industriali della DDR, la superficie dei laghi minerari a cielo aperto, la fine di un mondo… Nella monotonia della vita quotidiana prende forma la paura di dover lasciare quel mondo, e la mancanza di prospettive diventa via via più minacciosa…

Vite rubate

In libreria per Guanda a fine febbraio Vite rubate, romanzo a quattro mani firmato da Marco Vichi e Leonardo Gori, che narra una drammatica realtà contemporanea, la storia di un difficile riscatto nell’Italia dell’immigrazione, tra sfruttamento, violenza e corruzione: Marek arriva da Cracovia, è un bravo ragazzo, e ha un diploma appeso al muro che si è già rivelato inutile. È partito con il miraggio del lavoro sicuro in Italia: poco importa che sia la raccolta di pomodori, non disdegna certo il lavoro dei campi. Non sospetta lo sfruttamento estremo. Aleya, invece, non ha potuto fare alcuna scelta, mentre diventava donna in un villaggio nigeriano. Troppo bella per passare inosservata, dunque violentata, rapita e scaricata sulle coste italiane come bestiame da piacere. Dai bordelli di lusso giù fino alla strada. Due giovanissimi, due storie opposte. Il loro incontro innescherà un incendio…

Il conte Attilio

L’11 gennaio, l’uscita del romanzo Il conte Attilio inaugura la collana H di Giunti, dove H sta per Historia. H nasce come una costola della M, la collana di mystery, crime e thriller, e conterrà “romanzi storici popolari, ma molto rigorosi nelle ambientazioni e nella ricostruzione delle epoche, appassionanti nelle trame e pieni di acute, sorprendenti allusioni al presente”. Con Claudio Paglieri, genovese, un inaspettato prequel dei Promessi Sposi, narrato dal punto di vista degli Arrigoni, mortali nemici dei Manzoni: e se il conte Attilio non fosse stato poi così cattivo?

Rombo

Tra maggio e settembre del 1976 due violente scosse di terremoto colpiscono il Friuli, squarciando il paesaggio e l’esistenza di chi lo abita. A rievocare quei giorni sono sette sopravvissuti, sette abitanti di un villaggio della Val Resia, nell’estremo nord-est della regione. Uomini e donne, all’epoca già adulti o ancora bambini, di cui ricostruiamo via via le vite, immergendoci nella realtà quotidiana dell’arcaica comunità montana di origini slave a cui appartengono, con la sua peculiare identità linguistica e culturale, le sue usanze e leggende, il suo retaggio storico-politico di zona di confine. In Rombo, a fine marzo per Iperborea nella traduzione di Barbara Alinei, alle voci umane si combinano, come in controcanto, le voci della natura. L’autrice è Esther Kinsky, premiata scrittrice tedesca.

Il dolore crea l’inverno

Matteo Porru, nato a Roma nel 2001, ha vinto la sezione Giovani del Premio Campiello nel 2019. Scrive per il cinema e per il teatro, ed è editorialista per i quotidiani del gruppo SAE. Il dolore crea l’inverno, in libreria a metà febbraio per Garzanti, è il suo primo romanzo per una grande casa editrice: un libro sospeso nel tempo e nello spazio, che parla di legami familiari, rimpianti e vissuti indelebili. Elia Legaosv, il protagonista, è nato in un paese circondato dalla neve, dal bianco, e da lì non è mai andato via. Spalare la neve è il suo lavoro. Liberare strade che nessuno camminerà è la sua missione. La neve è sua amica, fino a quando non lo tradisce. Fino a quando non fa emergere dalle sue profondità qualcosa che ha a che fare con la sua famiglia e con tutto quello che doveva restare sepolto…

Un giorno qualunque

Maestra della narrativa breve, Hebe Uhart (Moreno, 1936 – Buenos Aires, 2018) è considerata una delle più importanti scrittrici della letteratura ispanoamericana del ‘900. Nelle sue storie trasforma scampoli di quotidianità, all’apparenza trascurabili – una partita a carte, una gita, un saggio di pianoforte –, in straniante materiale narrativo. Le sue parole indagano la realtà come una luce che attraversa una fessura, mettendo in evidenza ciò che c’è di obliquo nella normalità, e creando un coro di personaggi eccentrici ma reali, dei quali mostra i desideri e le frustrazioni. A metà gennaio arriva in libreria per La Nuova Frontiera Un giorno qualunque (traduzione di Giulia Di Filippo), una selezione della sua monumentale produzione di racconti.

Morte nel bosco e altri racconti

Amparo Dávila è nata nello stato di Zacatecas, in Messico, nel 1928, ed è scomparsa il 18 aprile 2020. Nel corso della sua vita ha pubblicato numerose raccolte di racconti ed è stata insignita del prestigioso premio Xavier Villaurrutia nel 1977 e della Medalla Bellas Artes nel 2015. Negli ultimi anni, un rinnovato interesse in patria e all’estero verso le sue opere l’ha consacrata come una delle maestre messicane del racconto. Morte nel bosco e altri racconti (a febbraio per Safarà) è il secondo volume della cuentista, definita “la risposta del Messico a Shirley Jackson”.

Box Hill

A fine febbraio escono i primi titoli di Orville Press, nuovo marchio editoriale ideato da Matteo Codignola e sostenuto dalla casa editrice Garzanti (qui i dettagli). Si comincia con Box Hill di Adam Mars-Jones: “Non è che ha perso la testa per me, Colin. Ha perso l’equilibrio”. A chi vuole saperlo – gli abituali dei suoi poker, o anche le conoscenze più estemporanee al pub – ecco come Ray ricostruisce il suo incontro con Colin. Una versione laconica, ma anche aderente a quella, più sentimentale, di Colin, che il giorno dei suoi diciott’anni, per raggiungere un amico, si era trovato ad arrampicarsi su Box Hill, come sempre affollata di biker; che non aveva visto le gambe di Ray, addormentato contro un albero; e che gli era, tipico di Colin, franato addosso. Comincia così una storia sull’amore e le sue conseguenze, non importa se comiche o strazianti, fra le più brusche e meno ortodosse di questi anni.

Se esiste un perdono

Fabiano Massimi, l’autore di L’angelo di Monaco e I demoni di Berlino (entrambi editi Longanesi), è di ritorno in libreria con Se esiste un perdono. A Praga nessuno conosce il nome de “la Bambina del Sale”, che tutte le sere appare all’imbocco di un vicolo per vendere ai passanti sacchetti con dentro una manciata di sale, introvabile da tempo. È il 1938, il furore nazista incombe sulla Cecoslovacchia, la paura dilaga. Un uomo inglese di origini ebraiche, Nicholas Winton, tenta il miracolo: allestire treni diretti nel Regno Unito per mettere in salvo quanti più bambini possibile. Ma la Bambina del Sale sembra non voglia farsi salvare… In uscita per Longanesi il 24 gennaio, il romanzo di Massimi racconta la vera vicenda di sir Nicholas Winton, tornata alla luce grazie a un video della BBC dove l’uomo, ottantenne, incontra a sorpresa i “suoi” bambini, ormai adulti.

Lunedì mi innamoro

Con Enrico Fovanna dal 25 gennaio per Giunti Lunedì mi innamoro, presentato come “una storia di fratellanza, una struggente ode al tempo che scorre, ma sa custodire i beni più preziosi. E un mistero che si dipana fino a un colpo di scena sorprendente”. L’autore, giornalista, vive a Milano, dove si occupa di temi sociali, immigrazione e diritti umani.

Ciatuzzu

Dal 24 gennaio per Rizzoli Ciatuzzu, nuovo romanzo di Catena Fiorello Galeano: protagonista Sebastiano, nove anni, rimasto solo dopo la morte della madre, davanti al mistero più grande della vita. Ciatuzzu, così lo chiamava la mamma, sarà costretto a raggiungere il padre trasferitosi in Belgio per lavorare nelle miniere. E sarà proprio lì, in quella terra straniera, che scoprirà il mondo degli emigranti e, attraverso di loro, capirà che, per essere sconfitte, le paure vanno affrontate, e che si può vedere anche con gli occhi del cuore… Una storia “sulla perdita e sulla rinascita, un racconto dalla voce autentica nella Sicilia degli anni Sessanta”.

Fame d’aria

Quali sono le estreme conseguenze dell’amore di un genitore? Mentre su Netflix prosegue il successo della serie tratta da Tutto chiede salvezza, in Fame d’aria (Mondadori), Daniele Mencarelli torna a interrogarsi sulle questioni cruciali della nostra esistenza. Nel nuovo libro protagonista è l’amore genitoriale, fra tragedia e rinascita.

La traversata

Nata a Monaco di Baviera nel 1962, Ulrike Draesner è autrice di romanzi, racconti, poesie, saggi e traduzioni, per i quali ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Deutscher Preis für Nature Writing nel 2020. Il suo romanzo La traversata (traduzione di Cristina Vezzaro) è in uscita a marzo per Voland. Dopo quasi quarant’anni di matrimonio, Maude propone a Charles di vivere insieme al loro vecchio amico Silas, con cui lei in passato ha avuto una storia. La richiesta della moglie getta Charles in una pesante crisi, a cui reagisce recuperando un suo vecchio sogno: attraversare a nuoto il Canale della Manica.

Capolinea Malaussène

L’attesa è finita, con Capolinea Malaussène (a marzo per Feltrinelli nella traduzione di Yasmina Mélaouah), e un finale esilarante e apocalittico al tempo stesso, giunge a conclusione una serie di sette romanzi: l’ultima avventura dell’amata famiglia di Parigi nata dalla fantasia dello scrittore francese Daniel Pennac.

L’anno che bruciammo i fantasmi

Dopo Il guardiano notturno, vincitore del premio Pulitzer e del National Book Award, Louise Erdrich propone L’anno che bruciammo i fantasmi (a febbraio per Feltrinelli, traduzione di Andrea Buzzi), una storia su come affrontiamo il dolore e la perdita, l’ingiustizia e la malattia, e su come i libri abbiamo il potere di cambiare la vita. La trama porta nella primavera del 2020, mentre il mondo è in lockdown e Minneapolis vive giornate di guerriglia urbana a seguito dell’uccisione di George Floyd da parte di un poliziotto bianco: la protagonista, Tookie, una donna di mezza età con un passato turbolento, si trova a fare i conti con l’inopinato ritorno (sotto forma di spettro) di una petulante cliente della libreria in cui lavora, morta di infarto poco prima…

Curiosissimi fatti di cronaca criminale

In libreria a febbraio per Bollati Boringhieri Curiosissimi fatti di cronaca criminale di Hans Tuzzi, lo scrittore e saggista milanese autore, tra gli altri, dei romanzi gialli con protagonista il commissario Melis. Il suo nuovo libro porta nell’Italia di fine gennaio 1960, alla prese con un’indagine inspiegabile. Il nostro Sole è una dei cento miliardi di stelle che compongono la Via Lattea, periferica nella rete delle galassie. E forse alle galassie gli inquirenti dovrebbero guardare per risolvere una serie di delitti impossibili: un senatore viene trovato, corpo in poltrona e testa sul camino, senza che in casa si trovi una goccia di sangue. I testimoni affermano di avere notato in cielo strane luci. Il bimbo Agostino ha visto qualcosa, ma la tiene per sé, perché da quel momento capisce la lingua degli animali, e a lui il gatto di casa ha rivelato antiche storie…

La memoria del cielo

A metà febbraio esce per Rizzoli La memoria del cielo di Paola Mastrocola, un romanzo di ispirazione autobiografica, che narra la storia struggente di una bambina che scopre il potere magico della scrittura. La trama porta a Torino, sul finire degli anni Cinquanta. Donata è una bambina solitaria, timida, alla ricerca di salvagenti che la portino lontano e di tane dove vivere nascosta. Arriverà un’amica di balcone a spalancarle il cuore che, però, andrà via troppo presto, lasciandole in dono il presentimento di qualcosa – forse la scrittura – che un giorno la salverà.

Preghiera nell’assedio

Una città ai margini dell’Europa centrale che conserva ancora il ricco patrimonio di una storia unica. Siamo a Sarajevo ed è la primavera del 1992. Un’intera nazione si sgretola e lascia il posto alla guerra. Quando accade, un ragazzo bosniaco si ritrova nel quartiere sbagliato – Grbavica – occupato dai Serbi e per due anni è costretto a restarci, separato dalla sua famiglia: viene assegnato a una squadra di lavoro per seppellire i morti, ma in mezzo a tanta crudeltà ci sarà spazio anche per la speranza e per l’incontro. Damir Ovčina, intrappolato per anni a Sarajevo durante la guerra in Bosnia, ha scritto Preghiera nell’assedio, in libreria per Keller a fine febbraio (traduzione di Estera Miočić) attingendo a vicende autobiografiche.

Only Revolutions

Torna a fine aprile con 66thand2nd Mark Z. Danielewski, con un titolo che ha molto a che fare con il suo libro di culto, Casa di foglie. Finalista al National Book Award, Only Revolutions è un complesso puzzle in cui narrazione tradizionale, flusso di coscienza ed elementi poetici si mescolano, per far entrare il lettore in un mondo dalle architetture complesse. Protagonisti Hailey e Sam, sedicenni per sempre, che intraprendono un viaggio nella geografia e nella Storia americane. Tra allusioni, indizi e giochi di parole, si snoda una critica alla società americana, scritta in forma di romanzo poetico, da poter leggere, se si vuole, a partire dalla fine.

L’albero e la vite

Dola de Jong (1911-2003) è nata nei Paesi Bassi, ma ha trascorso la maggior parte della sua vita negli Stati Uniti, dove fu scoperta dal leggendario Maxwell Perkins, noto per aver portato alla ribalta autori come Hemingway e Scott Fitzgerald. A febbraio La Nuova Frontiera pubblica L’albero e la vite (traduzione di Laura Pignatti), che narra la relazione tormentata di due giovani donne sullo sfondo dell’occupazione nazista dell’Olanda. La loro amicizia si trasforma in un amore per quei tempi inconfessabile e, solo quando scopre che Erica è in grave pericolo – perché è per metà ebrea ed è entrata a far parte della resistenza -, Bea riesce ad accettare l’attrazione che la spinge verso di lei. Prima di uscire nei Paesi Bassi nel 1954, il libro è stato rifiutato come “impubblicabile” e “scandaloso”. In seguito, è diventato un classico della letteratura olandese.

Gentiluomo in mare

Che cosa si prova a cadere da un piroscafo in mezzo al Pacifico? Chiedetelo a Henry Preston Standish, il protagonista di Gentiluomo in mare (Adelphi, a cura di Marco Rossari), un banchiere di New York che si è appena concesso la sua prima vacanza solitaria per poi, una volta al largo, cadere inopinatamente in mare. L’autore, Herbert Clyde Lewis, nacque a Brooklyn nel 1909 da genitori ebrei di origini russe: Gentleman Overboard, il primo dei suoi tre romanzi, è apparso nel 1937; scomparso nelle acque più profonde dell’oceano editoriale, è riemerso solo di recente.

La saga di Blackwater

Michael McDowell (1950-1999) è stato un importante sceneggiatore e autore di oltre trenta romanzi. Tra le sue opere più conosciute troviamo Blackwater, l’epica saga della famiglia Caskey, riproposta ora in Italia (dopo il recente successo in Francia) dal nuovo marchio Neri Pozza Beat (qui i dettagli sul progetto, dedicato ai libri originali in edizione tascabile), con la traduzione di Elena Cantoni. Ambientata nella città di Perdido, Alabama, tra gli anni ’20 e ’60, Blackwater narra di un clan di ricchi proprietari terrieri, i Caskey, il cui equilibrio è sconvolto dall’arrivo in città di una misteriosa sconosciuta, Elinor Dammert, una donna dai capelli di rame con un passato misterioso e un oscuro disegno: insinuarsi nel cuore dei Caskey. Sono previste sei uscite che, a partire dal 17 gennaio, saranno in libreria ogni 15 giorni.

Le ragazze Monroe

Le ragazze Monroe (66thand2nd, traduzione di Anna D’Elia) di Antoine Volodine, fondatore del post-esotismo, è un noir metafisico, ambientato in un mondo sopravvissuto alla catastrofe militare e politica, dove chi è ancora vivo popola un immenso ospedale psichiatrico. È qui che Monroe, ex membro del Partito eliminato anni addietro in seguito a lotte interne, organizza un commando di terroriste per sovvertire l’ordine costituito e scatenare la rivolta…

Agnes

Nata a Praga nel 1980, Viktorie Hanišová, scrittrice, traduttrice e docente di lingue, ha esordito nel 2015 con Agnes, in libreria a marzo per Voland con la traduzione di Letizia Kostner. Un romanzo incentrato sul rapporto disfunzionale tra madre e figlia adottiva e sulla questione del razzismo: Julie è una donna affermata e sicura di sé, che di colpo sente mancare qualcosa nella sua vita perfetta. Non proprio legalmente, riesce a ottenere in adozione una bambina rom. Julie prova a superare i propri pregiudizi nei confronti della piccola, e cerca di cambiarla perché risponda alle sue aspettative e a quelle della società, ma la rete di bugie avvelena la relazione madre-figlia. Quando la ragazzina scopre il segreto, la situazione precipita…

Il paradosso della sopravvivenza

Giorgio Falco, autore classe ’67, torna in libreria a gennaio con Il paradosso della sopravvivenza (Einaudi), un romanzo che ragiona su tutti i corpi con cui, ogni giorno, ciascuno di noi entra in rotta di collisione. Il suo protagonista si chiama Federico Furlan, detto Fede, ma conosciuto da tutti come “il ciccione”. In famiglia, a scuola e poi sul lavoro, Fede non può mai dimenticare il peso che si porta addosso, eppure, anche se infelice, si sente invincibile. Il suo medico gli ha illustrato “il paradosso della sopravvivenza”, bizzarra teoria secondo cui le persone obese avrebbero un tasso di mortalità inferiore, come se il grasso facesse da scudo alle minacce del mondo. Le cose cambiano quando Fede conosce Giulia, consapevole di essere bellissima e pericolosamente vicina all’anoressia. È lei a proporgli un gioco dalle regole spietate: Giulia lo domina, e per difendersi non c’è corazza che tenga.

Pizza girl

18 anni e incinta, la protagonista senza nome di questa storia consegna pizze per lavoro. Vive con la mamma coreana e il fidanzato, il classico bravo ragazzo americano, e non sopporta nessuno dei due. Un giorno incontra una donna con un figlio di otto anni, e da quel momento non riesce a smettere di pensare a lei. Man mano che la sua vita si complica sempre di più, Pizza Girl dovrà capire chi è, e cosa vuole diventare. In libreria per Blackie a gennaio (traduzione di Monica Nastasi) il romanzo di Jean Kyoung Frazier (vive a Los Angeles, suo papà è americano e sua mamma è coreana), un libro sul non sapere chi si è e quale sia il proprio posto nel mondo, sul rifiuto della maternità e sulla perdita, l’abbandono e la gioia che si trova negli altri esseri umani.

Innamorato

L’ossessione per il primo amore, nato sui banchi di scuola, non ha mai abbandonato un uomo di 55 anni. Di quell’amore crede di ricordare tutto, e a quell’amore pensa almeno una volta al giorno, da così tanto tempo che quasi non se ne rende più conto. E allora prova a scriverne, allenando il muscolo della memoria, ricavando dal pozzo profondo dei ricordi piccoli sorsi di un’epoca consegnata alla storia, piccoli sorsi di vita forse vissuta e forse immaginata. Innamorato, in libreria a gennaio per Bollati Boringhieri, è il nuovo libro di Marco Drago, un romanzo sui sentimenti, la passione e l’amore di un uomo non ricambiato.

Astenersi principianti

Paolo Milone, psichiatra, è nato a Genova nel 1954, ha lavorato in un Centro di Salute Mentale e poi in un reparto ospedaliero di Psichiatria d’urgenza: nel suo L’arte di legare le persone (Einaudi), un libro d’esordio apprezzato da pubblico e critica, ha affrontato il delicato tema della malattia mentale. Nel suo nuovo libro, Astenersi principianti, in libreria a gennaio per Einaudi, l’autore si fronteggia con un tema altrettanto delicato, quello del distacco e della morte, dimostrando che di ciò di cui non si può parlare, non bisogna tacere. La morte è l’unica certezza che abbiamo nella vita, ma noi allontaniamo il pensiero ogni giorno, con pervicace distrazione. Eppure basterebbe fermarsi un istante…

Strangely Mine

A.J. Foster vive a Senigallia, nelle Marche, dove lavora come amministratrice aziendale. Ha scoperto la scrittura a sedici anni, facendo il suo esordio su Wattpad. Qui le sue storie hanno fatto appassionare moltissimi lettori, divenendo in poco tempo tra le più lette della piattaforma. Con Magazzini Salani ha già pubblicato con successo Dangerously Mine, e dal 10 gennaio torna con Stangely Mine – Stranamente Mio, nuovo atteso capitolo della saga che ha appassionato decine di migliaia di lettrici e lettori che amano i generi del romance e dark romance.

It starts with us. Siamo noi l’inizio di tutto

Firmato da una delle autrici più amate su TikTok, Colleen Hoover, dal 10 gennaio in libreria per Sperling & Kupfer il seguito del bestseller It ends with us. Siamo noi a dire basta, dal titolo It starts with us. Siamo noi l’inizio di tutto (traduzione di Roberta Zuppet). La trama? Lily e Ryle, il suo ex marito, hanno trovato un certo equilibro nel loro rapporto per il bene della figlia. Tuttavia, Lily un giorno incontra di nuovo Atlas, il suo primo amore. Dopo tanto tempo, finalmente il destino sembra essere dalla loro parte: sono entrambi single, perciò Atlas chiede a Lily di uscire e lei accetta subito il suo invito. Ma l’entusiasmo di Lily viene subito smorzato dalla consapevolezza che, pur non essendo più suo marito, Ryle è ancora una parte importante della sua vita. E non c’è uomo che lui odi più di Atlas Corrigan, al punto che mai lo vorrebbe accanto all’ex moglie e alla figlia…

Memorie della vita di Jeanne d’Arc

Pochi sanno che Mark Twain considerava Memorie della vita di Jeanne d’Arc (riproposto da Mattioli 1885 nella traduzione di Livio Crescenzi) non solo il suo lavoro più importante, ma anche il migliore. Passò dodici anni a condurre ricerche storiche, e trascorse molti mesi in Francia svolgendo un enorme lavoro d’archivio, quindi fece parecchi tentativi finché sentì d’avere finalmente tra le mani la storia che desiderava raccontare. Giunse a trarre le proprie conclusioni riguardo al posto occupato da Jeanne d’Arc nella storia soltanto dopo aver studiato nei dettagli i resoconti redatti a entrambe le parti in causa, i francesi e gli inglesi. L’opera, uscita a puntate nel 1895, fu spacciata, all’inizio, come una “traduzione” in inglese moderno dei ricordi personali di Jeanne d’Arc del Sieur Louis de Conte eseguita da un certo Jean-François Alden… Facile immaginare poi la sorpresa quando si scoprì che il vero autore era quel gran scettico dichiarato di Mark Twain.

Colore puro

Sheila Heti, scrittrice canadese, ha firmato opere come La persona ideale, come dovrebbe essere? (Sellerio, traduzione di Damiano Abeni e Moira Egan) e Maternità (Sellerio, traduzione di Martina Testa). Ora torna con un romanzo capace di narrare in modo inedito emozioni comuni: Colore puro, in libreria dal 24 gennaio per il Saggiatore (traduzione di Federica Aceto). La protagonista, Mira, aspira a diventare una critica d’arte e incontra all’università Annie: con lei intreccia un legame speciale, per cui niente sarà uguale a prima. Un bacio sul collo, una gita al lago e poco altro: ogni momento espande le anime di entrambe e brilla per la sua importanza. A interrompere il loro quotidiano innamorarsi sopraggiunge però la morte del padre di Mira, che finisce per allontanare l’una dall’altra. Cosa sopravvive di noi dopo la morte di chi amiamo?

L’ultimo uomo bianco

L’ultimo uomo bianco (in uscita a gennaio per Einaudi con la traduzione di Norman Gobetti) è un romanzo sulla perdita del privilegio, frutto della penna di Mohsin Hamid, scrittore pakistano due volte finalista al Booker Prize. Come un moderno Gregor Samsa, Anders, personal trainer in una città indefinita, è soggetto a una metamorfosi: si sveglia e scopre di essere diventato di un innegabile marrone scuro. L’incredulità cede presto il passo alla furia omicida: Anders si sente vittima di un crimine, si aggira per la città e scopre che “le persone che lo conoscevano non lo conoscevano più”. Anche Oona, la giovane insegnante di yoga con cui è da poco rinata un’attrazione, fatica a riconoscerlo. Oona e Anders ancora non sanno però che la trasformazione sta prendendo piede ovunque: tutte le persone bianche stanno diventando scure, e la tensione sociale continuerà a crescere, sfociando in risse, sparatorie, suicidi e sommosse, finché l’ultimo uomo bianco verrà sepolto e la bianchezza non sarà che un ricordo.

Come petali nel vento

Come petali nel vento di Hika Harada, in libreria a gennaio per Garzanti nella traduzione di Daniela Guarino, è una saga familiare già di successo in Giappone. Un romanzo che celebra l’indipendenza economica femminile, la storia di tre generazioni di donne che si confrontano con tradizioni antiche e moderne. Tutte alla ricerca della propria strada, della propria indipendenza e della capacità di decidere del proprio destino.

Lapvona

Ottessa Moshfegh, nata a Boston, vive nel sud della California. Dopo il premiato debutto (Eileen), e il successo di un libro di culto come Il mio anno di riposo e oblio e di altri libri, ha scritto Lapvona (in libreria a marzo per Feltrinelli, con la traduzione di Silvia Rota Sperti), definito come “geniale, inquietante, depravato, perverso, folle e coinvolgente”: il racconto si svolge nel corso di un anno, in un villaggio medievale, un luogo povero e timorato di Dio, che viene perennemente prosciugato dei suoi averi dal signore feudale che vive in cima alla collina…

Ma tu chi sei

Un uomo, l’autore stesso (lo scrittore e traduttore Bruno Arpaia), alle prese con l’età che avanza, con il futuro che si restringe sempre più e con l’Alzheimer della madre ultranovantenne. In Ma tu chi sei (a febbraio per Guanda) si alternano il racconto commovente della malattia della madre, dai primi sintomi al difficile trasloco in una residenza per anziani e alla perdita del passato, le confessioni autobiografiche sullo spaesamento in un’epoca di Covid e di guerra, le riflessioni sull’identità e sul timore della morte, e infine gli excursus sul funzionamento del cervello e della memoria, sulla malleabilità e l’illusorietà dei ricordi.

Mercury Pictures Presents

Ad aprile sarà pubblicato da Frassinelli Mercury Pictures Presents (sopra la cover dell’edizione americana), atteso secondo romanzo di Anthony Marra, nato nel 1984 a Washington, che attualmente vive in Connecticut. Il libro (tradotto da Maria Luisa Cantarelli) è ambientato tra l’Italia fascista e la Hollywood anni Quaranta, e riflette su temi molto attuali: disinformazione e propaganda, xenofobia e accoglienza dei migranti. La protagonista, Maria Lagana, nata a Roma, è arrivata a Hollywood all’età di dodici anni con sua madre, dopo l’arresto del padre da parte del regime fascista per le sue posizioni dissidenti. Quindici anni dopo, nel 1941, Maria è diventata produttrice associata alla Mercury Pictures, una casa cinematografica sull’orlo della bancarotta, alle prese con le maglie sempre più strette della censura. Nei mesi a seguire il cinema diventa un microcosmo di esuli dall’Europa: tra loro, uno sconosciuto che appartiene al passato di suo padre arriverà a incrinare la maschera che Maria si è costruita negli anni, mettendola di fronte al suo destino.

Memorie dell’oblio

Memorie dell’oblio (Castelvecchi) di Flávio Tavares è il racconto crudo della prigionia e della tortura subite dall’autore dopo il colpo di stato militare in Brasile (1 aprile 1964), che instaurò una dittatura durata 21 anni e che fu traumatica per la storia del Paese. Tavares – all’epoca già un giornalista piuttosto noto – sposò la causa della lotta armata come unica possibilità per resistere alla violenza cieca del potere fascista che aveva occupato ogni spazio vitale della società brasiliana. Arrestato, fu portato due volte davanti al plotone d’esecuzione, e infine liberato insieme agli altri 14 prigionieri politici in cambio della liberazione dell’ambasciatore statunitense Charles Elbrick. In seguito, dovette partire per un lungo esilio che lo portò in Argentina, Messico e Portogallo.

Afterparties

Scomparso a soli 28 anni di overdose, prima che la sua raccolta d’esordio fosse pubblicata, Anthony Veasna So, nato nel 1992, di origini cambogiane, è diventato suo malgrado un fenomeno editoriale negli Stati Uniti. Laureato a Stanford, si è guadagnato il suo Master in Fine Arts a Syracuse, come tanti fenomeni della forma breve prima di lui. I suoi racconti sono apparsi o appariranno su The Paris Review, The New Yorker e Granta. Nativo di Stockton – la Central Valley californiana descritta in Afterparties – il suo esordio, uscito postumo e ora proposto in Italia da Racconti edizioni (traduzione di Emanuele Giammarco), narra della scoperta di sé, del crescere in California da cambogiano, della pesantissima eredità di un genocidio sulle spalle; ma anche delle nuove generazioni in una comunità di immigrati, del suo universo queer e del desiderio di emancipazione.

Le rive della collera

Per Le Monde, Le rive della collera (e/o, traduzione di Billy Allegri) di Coroline Laurent “racconta il coraggio e la costanza di coloro che lottano per riappropriarsi del loro mondo, benché ormai irrimediabilmente cambiato”. Ispirato a eventi reali, il libro (Prix Maison de la Presse 2020 e Prix du Roman Métis des Lecteurs 2020) mette a nudo le nefandezze compiute da una decolonizzazione di facciata che dietro la “concessione” di un referendum per l’indipendenza, nascondeva avidi interessi. L’autrice, nata nel 1988, professoressa associata di Letteratura Moderna alla Sorbona, è franco-mauriziana.

Un giorno di festa

Joyce Maynard, scrittrice, giornalista e sceneggiatrice americana, torna il 20 gennaio con Un giorno di festa (NN, traduzione di Federica Merani): dopo L’albero della nostra vita, ecco una storia d’amore e di famiglia che si svolge in un weekend, in cui i destini di una donna, suo figlio, e un uomo in fuga si intrecciano per un gesto di fiducia, riscoprendo la speranza della felicità.

I donatori del sonno

Apprezzato anche da Stephen King per la sua bellezza onirica e inquietante, I donatori di sonno (a metà gennaio per Sur, traduzione di Martina Testa) l’ultimo romanzo di Karen Russell, presenta un’America messa in ginocchio da un’epidemia di insonnia, in cui la protagonista è costretta a mettere in discussione non solo la sua fiducia nel sistema, ma anche le motivazioni che la spingono ad agire…

Costruisci la tua casa intorno al mio corpo

In uscita a fine febbraio per NN Costruisci la tua casa intorno al mio corpo di Violet Kupersmith (traduzione di Michele Martino), un romanzo d‘avventura, Young Adult e con tinte horror fantasy, ambientato in un Vietnam di terre espropriate e corpi posseduti, di spiriti e magia. Una storia di riscatto e amore, dove il passato rinasce nel presente. L’autrice, classe 1989, ha già pubblicato The Frangipani Hotel, una raccolta di racconti soprannaturali del Vietnam che le raccontava sua nonna.

Nel castello di Argol

Julien Gracq (1910-2007) è stato uno dei maggiori scrittori francesi del Novecento. Visse una lunga vita tutta dedita alla scrittura e a un orgoglioso isolamento. Nel 1951, fedele agli strali che da sempre lanciava contro i riconoscimenti letterari, fece scandalo rifiutando il Premio Goncourt assegnatogli per La riva delle Sirti. L’Orma, che ha già pubblicato Acque strette e Libertà grande, a fine febbraio riporta dopo cinquant’anni nelle librerie italiane Nel castello di Argol, con un testo inedito di Gracq e la prefazione di Goffredo Fofi.

La grande migrazione

Definito da Arto Paasilinna “un umorista temibile, intelligente, acuto, quasi calcolatore”, il finlandese Kari Hotakainen fonda il più quotidiano realismo ai miti, le leggende e la cultura popolare finnica. Nel suo nuovo romanzo, La grande migrazione (a metà febbraio per Iperborea, con la traduzione di Nicola Rainò), le campagne si sono trasformate in una grande Area Ricreativa: tutti si sono trasferiti in città, lasciando quei luoghi a orsi, lepri, volpi, linci, alci e uccelli. In città la situazione abitativa è assai problematica, certi lavori sono scomparsi, le persone sono disorientate e non riescono a trovare il loro posto, perché di posto non ce n’è più. Ecco, quindi, che i Decisori scelgono di eleggere dieci prescelti che valuteranno chi è davvero meritevole di avere un tetto sopra la testa.

Zamir

Hakan Günday, nato a Rodi nel 1976, ha sangue turco e sguardo europeo. Figlio di diplomatici, cresce spostandosi da una città all’altra, per poi approdare a Istanbul, dove adesso vive. A 23 anni scrive il suo primo libro. Da allora ne ha firmati otto: il suo ultimo romanzo, Zamir (Marcos y Marcos, traduzione di Fulvio Bertuccelli) è in uscita a marzo. In un campo profughi tra la Libia e la Turchia c’è persino una ruota per far giocare i bambini: anche per questo Zerre, madre di quindici anni, ci fa entrare di nascosto il figlio appena nato, Zamir. Il giorno dopo nel campo profughi esplode una bomba, che letteralmente porta via la faccia al piccolo. Salvato da un chirurgo eccezionale, Zamir dedica la vita a tentare di fermare le guerre.

L’illusione perduta di Mata Hari

Mata Hari, danzatrice e femme fatale, intrigante e misteriosa, amante e spia, è protagonista assoluta di L’illusione perduta di Mata Hari (da metà gennaio per tre60 nella traduzione di Francesca Gimelli), romanzo biografico firmato da Eva-Maria Bast, giornalista tedesca e scrittrice premiata (che tra l’altro, sotto lo pseudonimo di Charlotte Jacobi, è coautrice con Jørn Precht del romanzo Le ragazze dell’atelier dei profumi, il primo episodio della saga delle sorelle Douglas).

Notturno francese

In Notturno francese (Sellerio) di Fabio Stassi torna il biblioterapeuta Vince Corso, con un’indagine che tocca le sue corde più sensibili e svela alcuni misteri della sua vita. Lui che per mestiere cura la gente prescrivendo libri nella sua soffitta in via Merulana, a Roma, scrive infatti una toccante lettera al padre, che non ha mai conosciuto. Dalla madre, in punto di morte, ha saputo del loro unico incontro, la notte a Nizza nell’albergo dove fu concepito. Da allora Vince ogni giorno invia una cartolina all’indirizzo dell’hotel senza il nome del destinatario…

Lungo cammino

Ayhan Geçgin è nato a Istanbul nel 1970 e ha studiato filosofia ad Ankara. Romanziere e saggista, è un’importante voce della letteratura turca contemporanea. Attraverso racconti individuali e familiari la sua opera ripercorre la storia della Turchia, approfondendo controversie politiche e sociali di difficile risoluzione, dalla questione curda alla ricerca di un’identità nazionale. In Italia la casa editrice Utopia propone a febbraio Lungo cammino (traduzione di Giulia Ansaldo), un’avventura commovente tra montagne e città, innocenti e carnefici, guerriglia e silenzio.

Il mago

Colm Tóibín, classe ’55, è autore di due raccolte di racconti e di numerose opere saggistiche, oltre che di nove romanzi, fra cui Il faro di Blackwater (Fazi, traduzione di Laura Pe­la­schiar) e Il testamento di Maria (Bompiani, traduzione di A. Pezzotta), finalisti al Booker Prize. Ora lo scrittore irlandese è di ritorno in libreria con Il mago (in uscita a gennaio per Einaudi con la traduzione di Giovanna Granato), che è il nome con cui i figli del protagonista, lo scrittore Thomas Mann, si divertono a chiamarlo. Sullo sfondo dell’anticamera della Seconda guerra mondiale e delle persecuzioni naziste, la famiglia Mann sarà costretta a un esilio dalla Germania agli Stati Uniti. La loro vita intrinsecamente romanzesca – gioie e tragedie, nascite e morti, passione e disperazione – si intreccia con i grandi stravolgimenti e i grandi personaggi della storia del Novecento.

La strada di Clara

Un’Italia straziata dalla guerra e una famiglia divisa dal destino, con due fratelli che si perdono in una città sconosciuta: Clara svolta a destra, Filippo a sinistra. Lei viene adottata da una famiglia fascista, lui viene accolto in una casa di partigiani. E le loro vite cambieranno per sempre… A metà febbraio, per Nord, nella traduzione di Francesca Toticchi, il romanzo La strada di Clara di Diana Rosie.

Pioggia sottile

Un nome importante della letteratura spagnola contemporanea, quello di Luis Landero, nato ad Alburquerque, in Estremadura, nel 1948, è in libreria a febbraio con Pioggia sottile (Fazi, traduzione di Giulia Zavagna), un romanzo che trascina il lettore nel vortice di incomprensioni, rancori e gelosie di una famiglia come tante, composta da una madre vedova e tre figli adulti. La madre sta per compiere ottant’anni e l’unico figlio maschio vuole organizzare un pranzo. Ma le donne della famiglia non ci stanno: malumori e risentimenti hanno logorato nel tempo i rapporti, in un groviglio di accuse reciproche. All’annuncio del pranzo, tutti i problemi della famiglia tornano a galla, e le sorelle cercano un’alleata in Aurora, nuora e cognata, costretta a trascorrere le giornate al telefono ad ascoltare le loro lamentele. Cosa che comincia a pesarle più di quanto immaginasse, e che la porterà a compiere un gesto inaspettato…

Nelle viscere della Terra

Ada e suo padre vivono in pace in un bosco, prendendosi cura della fauna tutt’intorno. Genitore e figlia, però, non sono umani: Ada è stata creata dalla Terra, da un’eccezionale zolla con proprietà generative e curative. Ma forse qualcosa è andato storto. Padre e figlia trascorrono le loro giornate occupandosi dei Curi, gli umani della loro città, i quali però li guardano con sospetto. Quando Ada si innamora di Sansone, un normale ragazzo del posto, è costretta a scegliere tra la sua vecchia vita e una nuova possibilità. Nelle viscere della Terra (Giulio Perrone Editore) è l’esordio della scrittrice dublinese Sue Rainsford, in uscita nella seconda metà di marzo.

Promessa mortale

Angela Marsons, l’autrice di Urla nel silenzio (Newton Compton, traduzione di Angela Ricci) e di altri successi, è di ritorno in libreria il 5 gennaio con un nuovo thriller, Promessa mortale (Newton Compton). La scrittrice britannica torna a raccontare le indagini della detective Kim Stone, alle prese con il brutale omicidio del dottor Gordon Cordell. Chi lo avrebbe voluto morto? Quando il figlio di Cordell finisce in coma in seguito a un drammatico incidente e, pochi giorni dopo, viene rinvenuto il corpo di una donna morta in circostanze sospette, Kim non può fare a meno di ipotizzare un collegamento tra le vittime…

Legittima vendetta

A fine marzo per Rizzoli il thriller Legittima vendetta (i cui diritti cinematografici sono già stati acquisiti dalla Paramount di Jerry Bruckheimer). L’autore è S.A. Cosby, che con questo libro ha vinto l’Anthony Award, il Berry Award e il Macavity Award. Siamo a Richmond, Virginia, dove la provincia americana è viva e violenta. A parte la galera, Ike Randolph e Buddy Lee Jankins hanno poco da spartire: il primo è di colore, e dopo aver pagato il suo debito con la legge ha messo la testa a posto; il secondo è bianco, ha qualche problema con l’alcool e, a volte, con i neri. Quando i loro figli, sposati l’uno con l’altro, vengono uccisi a sangue freddo, e la loro lapide vandalizzata, i due padri decidono di agire per riscattare il silenzio con cui avevano allontanato i figli dopo il loro coming out. E il sangue chiamerà altro sangue.

Le sette lune di Maali Almeida

Un’esuberante miscela di satira politica e realismo magico: un amore proibito, un omicidio misterioso e la tormentata storia dello Sri Lanka narrati dall’irriverente Shehan Karunatilaka, lo scrittore chingalese che per questo romanzo, Le sette lune di Maali Almeida, in uscita per Fazi in primavera, ha vinto il Booker Prize 2022, affermando la sua presenza nel panorama letterario mondiale.

La casa del Destino

Il sequel de Il miniaturista (Bompiani, traduzione di Elena Malanga) è in uscita per La nave di Teseo a metà gennaio. Il nuovo romanzo di Jessie Burton, La casa del Destino (traduzione di Elena Malanga), porta il lettore nell’età d’oro di Amsterdam, nel 1705. Thea Brandt, 18 anni, è pronta ad accogliere l’età adulta a braccia aperte. Walter, l’amore della sua vita, l’aspetta nel teatro della città, ma a casa i problemi sono all’ordine del giorno: suo padre Otto e la zia Nella litigano all’infinito, e la famiglia Brandt è costretta a vendere i propri mobili per sopravvivere. Nella cerca disperatamente di salvare la famiglia, nella speranza di trovare a Thea un marito che le garantirà il futuro. Così, quando ricevono un invito al ballo più esclusivo di Amsterdam, la felicità sembra bussare finalmente alla loro porta assieme a nuove speranze. Nella non ha dimenticato il miniaturista che è entrato nella sua vita diciotto anni prima per giocare con il suo destino. Forse, ora, è tornato per lei…

Maud Martha

“Maud Martha è nata nel 1917. È ancora viva”. Inizia così, con questa immagine concisa, la storia di una ragazzina del South Side di Chicago negli anni ’40, e tutta la storia della sua vita procede per informazioni minime e poetiche, intessute in una struttura originale (in 34 “vignette”): in uscita per la Tartaruga Maud Martha di Gwendolyn Brooks (1917 – 2000), il romanzo della prima autrice afroamericana premio Pulitzer per la poesia.

Il diacono King Kong

Dalla penna di James McBride, lo scrittore statunitense classe 1957 vincitore del National Book Award, è in uscita a gennaio per Fazi Il diacono King Kong (uno dei libri preferiti di Barack Obama). Dando prova della sua incrollabile fiducia nell’umanità, McBride ha scritto un romanzo in cui dimostra che l’amore e la fede, in fondo, vivono in tutti noi.

Custode della terra

N. Scott Momaday è nato in Oklahoma nel 1934, e vive in New Mexico. Di etnia Kiowa, è cresciuto a contatto con i Navajo e gli Apache occidentali. Dopo gli studi universitari all’Università di Stanford, ha esordito nel 1968 con Casa fatta di alba, vincendo il premio Pulitzer l’anno successivo e affermandosi come nome imprescindibile della letteratura e dell’arte native americane. Negli anni ha ricevuto numerose onorificenze tra cui una National Medal of Arts, un Hadada Award, una Frost Medal e il titolo di UNESCO Artist for Peace. A fine febbraio per BlackCoffee (con prefazione e traduzione di Laura Coltelli) esce Custode della terra, “memoir in frammenti” e ode appassionata alla sua terra (con illustrazioni originali dell’autore stesso).

Le Mariage

Diane Johnson, nata nel 1934 in Illinois, è autrice di romanzi di successo come Le Divorce e Le Mariage, quest’ultimo in uscita per Atlantide a gennaio, con la traduzione di Tiziana Lo Porto. Questa è la storia di Anne-Sophie, una giovane francese fidanzata con Tim, un giornalista americano sulle tracce di una storia: il furto di un prezioso manoscritto miniato proveniente da una collezione privata di New York, che potrebbe essere finito nelle mani di un regista che vive da recluso alla periferia di Parigi. Quello di Diane Johnson è un romanzo che celebra i paradossi del matrimonio e della moralità, tra un incidente di caccia, un americano scomparso, un arresto illegale, un probabile omicidio, i dubbi di Anne-Sophie sul matrimonio imminente e l’attrazione inaspettata che unisce l’ex attrice moglie del regista e un aristocratico francese.

L’avventura terrestre

Mauro Covacich, classe 1965, è autore della raccolta di racconti La sposa (Bompiani), finalista al premio Strega, e di numerosi romanzi. Lo scrittore triestino torna in libreria a febbraio con L’avventura terrestre (La nave di Teseo): un uomo di mezza età compare dentro la cabina in cui un ragazzo, il bagnino, sta avendo un rapporto sessuale con una sua coetanea molto coinvolta. È reale o è una allucinazione? È visibile solo al ragazzo, pare, perché la ragazza non sembra essersene accorta. E infatti l’uomo annuncia: “Morirai”, e questa è la prima di molte apparizioni. Diversi anni dopo, un banale fastidio all’orecchio del protagonista si rivela una neoformazione al cervello: da qui comincia il travaglio del nuovo eroe disegnato da Covacich, in attesa dell’esame e del suo esito. Un viaggio tragicomico, in cui deve fare i conti con la propria vita…

Donne di porcellana

A fine febbraio Nord propone un romanzo storico di riscatto e di emancipazione, che narra la storia della prima rivolta operaia femminile europea, attraverso gli occhi di due donne unite dagli stessi ideali, ma divise dalle differenze sociali: Donne di porcellana, scritto dalle francesi Virginie de Clausade ed Élodie Hesme, è tradotto da Roberto Boi.

Non esisto

Una donna esce da un cancello: è quello del carcere, dove ha passato lunghi anni della sua vita. Che direzione prenderà adesso la sua vita, che la reclusione ha spezzato a metà? Maria prova a riprendere il filo della propria esistenza: dormire, mangiare, lavorare, attività banali, ma terribilmente difficili in un mondo che conosce la punizione ma non il perdono, in cui le persone come Maria semplicemente “non esistono”. Alberto Schiavone, scrittore torinese autore di La libreria dell’armadillo (Rizzoli) e Dolcissima abitudine (Guanda), tratteggia in Non esisto (Edizioni Clichy), in uscita a metà febbraio nella nuova collana di narrativa italiana della casa editrice fiorentina, la figura di una donna tenera e feroce, e la pone nel campo di azione più contraddittorio, quello in bilico tra giusto e sbagliato, tra libertà e prigione. Quando la gabbia viene aperta, è davvero possibile spiccare il volo?

Ragazze perbene

Ragazze perbene, in uscita per NN a fine gennaio, è il primo romanzo italiano della serie Fuggitive, e racconta cosa significa diventare donna in una provincia del Sud Italia, dove il matrimonio è ancora l’unico futuro possibile, e le verità di desideri, corpi e autonomia sono un segreto inconfessabile. L’autrice, Olga Campofreda, classe 1987, è nata a Caserta. Ha conseguito un dottorato in Italian Studies all’University College di Londra, dove adesso insegna Traduzione, lingua e cultura italiana. Ha scritto per riviste e ha pubblicato un reportage narrativo su Lawrence Ferlinghetti (Giulio Perrone) e un saggio su Pier Vittorio Tondelli (Mimesis). Lavora come maestra di scherma per la nazionale inglese U20.

Il giorno della giustizia

Le agguerrite Donne del Club omicidi ritornano assieme per affrontare un caso ambizioso tra San Francisco, Los Angeles e Chicago. Uno dei nomi più conosciuti del genere thriller (ma non solo), James Patterson, torna dal 7 febbraio con Il giorno della giustizia (Longanesi), scritto assieme alla scrittrice statunitense Maxine Paetro. Tre vittime, tre pallottole, tre città. La scelta del bersaglio è spaventosamente precisa: gli uomini e le donne che sono stati uccisi sono membri di spicco della comunità criminale. Mentre l’elenco delle vittime si allunga, alla paura subentra un macabro fascino: il Paese di onesti cittadini inizia a guardare gli assassini con rispetto, ringraziandoli per l’attività di ‘pulizia’ in cui le forze dell’ordine falliscono. Ma possibile che questi serial killer siano degli eroi? Chi sarà la loro prossima vittima?

A occhi chiusi

Quando il passato torna a farti visita, non hai che da chiederti: come ho potuto essere così cieca? A inizio febbraio per Piemme il racconto lungo A occhi chiusi, una nuova storia da brividi di Paula Hawkins. Un intreccio di amicizia, amore e suspense, nell’atmosfera tempestosa della selvaggia costa scozzese, dall’autrice di thriller bestseller come La ragazza del treno.

Il confine

Dopo Il potere del cane e Il cartello, l’ultimo atto firmato Don Winslow, uno dei nomi più affermati del thriller contemporaneo, si intitola Il confine, ed è in uscita a gennaio per Einaudi Stile Libero. Art Keller ha trascorso la vita combattendo la guerra al narcotraffico dall’altro lato del confine. Pensava che una volta scomparso Adán Barrera avrebbe trovato la pace, ma si sbagliava. A prendere il posto di Adán ci sono già Los Hijos, la terza generazione. E ora, a capo della Dea, Art si rende conto che in realtà i nemici sono dappertutto: gente che cerca di farlo tacere, di sbatterlo in galera, di distruggerlo. Gente che vuole ucciderlo…

Miss Merkel e l’assassinio al cimitero

Cosa fa Angela Merkel in pensione? Risolve casi criminali. O almeno, questo è quello che accade nei romanzi dello scrittore tedesco David Safier, classe ’66, autore di serie televisive e di un’altra indagine con protagonista l’ex cancelliera tedesca. Nel suo secondo caso, in libreria dal 17 gennaio, Miss Merkel e l’assassinio al cimitero (SEM), deve trovare il colpevole dell’omicidio di un povero giardiniere del cimitero di Klein-Freudenstadt, nella tranquilla campagna brandeburghese. I principali sospettati vanno cercati tra due famiglie di pompe funebri ostili. Ed è così che Angela Merkel, a poche settimane dalla pensione, diventa una Jane Marple che parla tedesco.

Cenere alla cenere

Roberto Costantini, ingegnere e dirigente della Luiss Guido Carli di Roma, è autore di due note serie di romanzi: la prima, che segue le indagini del commissario Mike Balistreri, e la seconda, che vede protagonista l’agente segreto Ice, alias Aba Abate. Il suo nuovo romanzo, Cenere alla cenere (Longanesi), in uscita il 28 febbraio, fa incrociare per la prima volta le due saghe. La minaccia che la spia dei servizi segreti italiani deve affrontare ha un nome in codice: il Generale, un uomo senza scrupoli che da decenni agisce nell’ombra e che ora è sul punto di mettere in atto un piano di terrore. Il Generale aveva un unico punto debole: un bambino che aveva allevato con severità, il figlio segreto del vecchio amico Mike Balistreri, e che era diventato un combattente e uno spietato mercenario. Quell’uomo, di cui lui andava fiero, è però morto per colpa dell’amore che provava per una spia italiana…

La notte di Kate

Un’auto abbandonata nel buio. Una donna accoltellata. Un’impronta digitale. Nemmeno la neve copre tutte le tracce: dal 24 gennaio in libreria per Corbaccio la nuova indagine di Kate Linville, in La notte di Kate di Charlotte Link, la scrittrice tedesca contemporanea di maggior successo.

La libreria dei gatti neri

Un giallo pieno di suspense e ironia, che parla di libri e omaggia i classici del mistery. A firmare La libreria dei gatti neri (dal 10 gennaio per Marsilio) è Piergiorgio Pulixi. Il protagonista, Marzio Montecristo, grande appassionato di romanzi polizieschi, ha aperto da qualche anno una piccola libreria specializzata in romanzi polizieschi nel centro di Cagliari. Il nome della libreria, Le Chats Noir, è un omaggio ai due gatti neri, soprannominati Miss Marple e Poirot, che un giorno si sono presentati in negozio e che da allora non se ne sono più andati…

Il diario di Sir Thomas

Sir Thomas è un magnifico esemplare di razza felina. Maestoso, supponente, pretenzioso e un po’ cinico. Insofferente verso l’irritante razza umana, Sir Thomas ha uno sguardo impietoso sull’inettitudine della sua servitù. Nella fattispecie, la “disgraziata” convivente che gli è toccata in sorte: Federica Bosco. L’amata autrice di romanzi e non-fiction, tra cui il più recente Dopo Narciso la primavera (Vallardi), torna in libreria a febbraio con Il diario di Sir Thomas (Newton Compton), il resoconto della sua vita e delle sue disavventure attraverso gli occhi e la voce del suo viziato gatto rosso.

La cerimonia della vita

La cerimonia della vita (in libreria a fine febbraio per e/o nella traduzione di Gianluca Coci) di Murata Sayaka è una raccolta di 12 racconti: l’autrice giapponese, classe 1979, miscela un insolito cocktail di umorismo e orrore per ritrarre sia i solitari che gli emarginati, capovolgendo le norme e le abitudini sociali per metterle meglio in discussione. I personaggi, in un mondo spaventosamente anormale, spesso sembrano strani nella loro normalità. Se le storie hanno luogo nel Giappone moderno, nel futuro o in una realtà alternativa è lasciato all’interpretazione del lettore…

Meno cazzate

Meno cazzate è una storia che parla di fluidità, di voglia di non essere etichettati e di tentativi spregiudicati, ma anche profondamente fragili, di farsi amare. Un flashback dopo l’altro, scopriamo la vita di una ragazza schietta e imprevedibile, che cerca di non restare sola accerchiandosi di altri corpi, uscendo da un letto per entrare in un altro, facendo esperienze estreme e mettendo in pratica desideri che molte sue coetanee non si concedono neanche di dire ad alta voce. Meno cazzate, in uscita per Giulio Perrone Editore il 19 gennaio, è il secondo romanzo di Nat Gildi, classe ’98, persona non binaria e studios* di lingue e culture straniere all’Università degli Studi di Roma Tre.

Trovare rifugio

Nella Francia del 2027 il presidente Alexandre S. è un tipo amabile e ben vestito che ha fondato il partito La Famiglia e si lascia affettuosamente chiamare “Papà”. La sua non è dittatura instaurata con un colpo di Stato, ma un regime autoritario votato dai cittadini, stanchi delle élite. Dopo le minacce subite, Sacha e Mina decidono di fuggire dalla Francia con la loro bambina Irène: per mettersi in salvo, vanno sul Monte Athos, in Grecia, in uno dei monasteri fortificati che dall’XI secolo sono però vietati alle donne. Mina, una volta messi in salvo Sacha e Irène (vestita da maschio), sparisce, decisa a scoprire perché lei e Sacha sono invisi al potere. Tornata a Parigi verrà a conoscenza della verità: Sacha è pericoloso perché sa un segreto sulla vita del Presidente che potrebbe revocare il suo potere… Dallo scrittore e co-direttore del settimanale Le Point, Christophe Ono-dit-Biot, è in uscita a febbraio per La nave di Teseo Trovare rifugio (traduzione di Cettina Caliò).

La via delle sorelle

Un’autobiografia del femminile condotta attraverso le amiche – in carne d’ossa e letterarie. A inizio marzo Gaia Manzini firma per Bompiani La via delle sorelle, in cui allinea sulla pagina le storie delle amicizie della sua vita, che l’hanno accompagnata rendendola la donna che è oggi, accanto a quelle di donne importanti, poetesse, artiste, esploratrici: da Margherita di Savoia che scalava montagne a Pippa Bacca che voleva sposare il mondo intero fino a Katherine Mansfield, Virginia Woolf, Natalia Ginzburg e tante altre.

La figlia del sole. Vita ardente di Katherine Mansfield

Nel centesimo anniversario dalla morte di Katherine Mansfield, la sua breve e intensa esistenza rivive nel racconto di Nadia Fusini, in libreria a gennaio con La figlia del sole (Feltrinelli). L’autrice, che ha ricoperto la cattedra di Critica shakespeariana presso l’università Sapienza di Roma e quella di Letterature comparate presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, percorre la vita romanzesca di Katherine Mansfield (o KM, come amava firmarsi), grande scrittrice, protagonista di un’esistenza tanto ricca quanto breve.

A 100 anni dalla scomparsa dell’autrice, in uscita per gli Oscar Mondadori anche Preludio e altri racconti (a cura di Franca Cavagnoli), testi che narrano le vicende della sua famiglia.

Dalla parte di Alba

Gennaio 1991, Parigi. Alba De Céspedes accetta di raccontarsi a Léna, che sta studiando il rapporto tra autobiografia e finzione letteraria. Gli incontri tra le due donne saranno l’occasione di ripercorrere episodi e circostanze che hanno segnato la vita e l’opera della scrittrice: il rapporto con un passato familiare mitico, un primo matrimonio da giovanissima, la nascita del figlio Franco, la Resistenza nei boschi d’Abruzzo e il carcere, il successo dei romanzi e il ruolo nella società letteraria, i viaggi a Cuba e l’amicizia con Fidel Castro, la malattia mentale della madre, il maggio francese del 1968. Michela Monferrini, autrice romana in libreria da fine febbraio con Dalla parte di Alba (Ponte alle Grazie), crea in questo romanzo un gioco di specchi tra finzione e realtà, nel tentativo di recuperare l’impossibile autobiografia di una delle figure centrali del Novecento italiano.

Radio Magia

Il 20 gennaio minimum fax porta sugli scaffali Radio Magia di Valerio Aiolli, autore (classe 1961) di diversi libri e che, rievocando con ironia e leggerezza un periodo della nostra storia in cui tutto sembrava possibile e tutto era sul punto di cambiare, attraversa quella soglia tra immaginazione e realtà che ognuno di noi prima o poi è chiamato a varcare: troppo giovani per aver fatto il Sessantotto, troppo introversi per partecipare al Settantasette, Toppa, Caio, il Gipo e un pugno di altri adolescenti protagonisti di questa storia passano le serate fra lunghe camminate e piccoli teppismi…

Una sigaretta accesa al contrario

Dopo il suo esordio L’anima della festa (Fandango), che presto diventerà una serie tv, torna in libreria a marzo la scrittrice e performer croata-americana Tea Hacic-Vlahovic. Ambientato nella scena punk-rock dei primi anni 2000 e colmo del dolore che nasce dalle scelte sbagliate e dal desiderio profondo, Una sigaretta accesa al contrario (Fandango, traduzione di Francesco Graziosi) è il ritratto di una giovane donna e di ciò che è disposta a fare per essere accettata. Kat muore dalla voglia di essere accolta dai punk della Carolina del Nord e tenta disperatamente di sembrare cool. Durante un concerto finisce nel backstage con una rock star e viene notata da un fotoreporter: a partire da quel momento il sogno di Kat si realizza, la sua reputazione da groupie esplode. Ma per mantenere questa fama Kat è costretta a fare una serie di scelte disastrose che, molto presto, la rendono irriconoscibile ai propri stessi occhi e a quelli degli altri…

L’ultima foresta

A fine gennnaio per Aboca edizioni esce L’ultima foresta di Mauro Garofal, che racconta la storia disperata di un cammino verso la salvezza. Uomini e donne che vagano per i boschi, allo strenuo delle forze, senza meta. Un padre, una madre e i loro bambini attraversano i campi, sulla rotta balcanica, fino all’antica foresta di Białowieža. Vedranno la furia degli uomini e la forza ultima della Natura selvaggia.

Tutte le nostre maledizioni si compiranno

Nata a Buenos Aires nel 1989, Tamara Tenenbaum è docente di Filosofia e scrive per quotidiani e riviste. In Tutte le nostre maledizioni si compiranno (Fandango, traduzione di Alberto Bile Spadaccini), in uscita a febbraio, Tenenbaum dismette la maschera della saggista e narra, con apparente leggerezza, la vita di una ragazza ebrea nell’America Latina di oggi: la sua vita familiare, ma anche quella sociale, quella amorosa, quella interiore, tutto ciò che le viene in mente in ogni momento, le fantasie, i dubbi esistenziali. La famiglia della protagonista è matriarcale, ci sono la madre e la nonna, il padre, morto giovane, è solo un fantasma. L’unica religione è il fare da sé… ma come si può fare da sé, in un mondo che, tanto dentro quanto fuori dalla fede, non fa altro che imporre riti e dogmi?

L’amore inutile

Wojtek Edizioni pubblica a fine gennaio il terzo romanzo di Gianfranco Di Fiore, L’amore inutile. Sullo sfondo di una provincia del Sud, anonima e spenta, un racconto sull’immaginazione e sulla paura, una rincorsa affannosa che unisce le vite e le disperazioni di due giovani irrisolti alla ricerca dell’amore e di se stessi, in un’epoca governata da luoghi e rapporti virtuali, dove i contatti umani e le verità sembrano impossibili da rintracciare.

Quello che ci fa felici

Najat El Hachmi è nata nel 1979 a Beni Sidel, in Marocco, e all’età di otto anni si è trasferita in Spagna. Prima di dedicarsi completamente alla scrittura è stata mediatrice culturale e tecnico ospitante. Dal 14 febbraio è in uscita il suo romanzo, Quello che ci fa felici (SEM), vincitore del Premio Nadal 2021, che racconta la storia di una ragazza musulmana di diciassette anni che vive in una famiglia e in un quartiere opprimente, e che vuole trovare la libertà per scoprire cosa la renderà felice. Una storia sull’importanza per le donne di diventare protagoniste della propria vita, anche se questo significa affrontare vincoli di genere, ceto sociale e origine.

Superfake

Superfake, in uscita a fine gennaio per Neri Pozza Beat (traduzione di Roberta Scarabelli), è uno spassoso romanzo sulle differenze culturali tra Asia e Stati Uniti. L’autrice, Kirstin Chen, nata a Singapore, oggi vive a San Francisco: ha firmato tre romanzi di successo, compreso questo, che è stato scelto da Reese Witherspoon per il suo book club 2022.

Ciao amico ci sei mancato

Richard Owain Roberts è l’autore di Ciao amico ci sei mancato (a febbraio per Elliot), romanzo sugli effetti controversi della tecnologia sulle nostre vite, che nel 2020 ha vinto il “Not the Booker Prize”, premio istituito dal Guardian. Il protagonista pensa “a forma di internet”, e questo implica che nella vita reale si esprima in modo spesso inadeguato. È uno sceneggiatore in crisi, che è stato notato per un suo lavoro dal famoso produttore Jack Black, che però poi è sparito nel nulla…

Grande terra sommersa

Come si sopravvive alle proprie colpe? Cerca di rispondere a questa domanda Alessandro De Roma (1970), scrittore sardo e insegnante di Storia e filosofia, in uscita il 27 gennaio con Grande terra sommersa (Fandango). L’undicenne Pietro Stefano Mele è un ragazzino qualsiasi quando la madre scivola (anche per sua responsabilità, crede lui) e sbatte la testa su uno scoglio, lasciandolo a combattere con il proprio senso di colpa. Il padre riversa su Pietro la responsabilità dell’accaduto e lo abbandona nel piccolo borgo sardo di San Lorenzo de Siete Fuentes, da nonna Sircana, che fino a quel momento è stata, per il nipote, solo una sconosciuta. Tuttavia, giorno dopo giorno, tra i due nasce un’intesa profonda. Pietro è affascinato dai vicini della nonna, i Campus, ma lei sembra volerlo mettere in guardia da loro. Perché spariscono per intere settimane e poi ricompaiono come se niente fosse? E cosa nascondono le biciclettate notturne in cui si avventurano il dottor Campus e i tre figli incuranti del freddo?

L’inventario delle nuvole

Nel suo nuovo romanzo, L’inventario delle nuvole, in uscita per Fazi a marzo, Franco Faggiani ricostruisce con cura dei dettagli un ambiente montano particolare e un mestiere ormai scomparso, che però è ancora nella memoria di molti. Il giovane protagonista del libro si muove sui tipici itinerari dei raccoglitori di capelli del Cuneese che, seguendo le vie di questo commercio, passavano le colline delle Langhe e, attraverso le Alpi, arrivavano in Francia. La fascinazione per questo mestiere insolito e curioso è lo spunto per una nuova storia, con la quale lo scrittore e giornalista milanese si riconnette ai temi della sua narrativa.

Il segreto del Gran Maestro

Gianluca Barbera, nato a Reggio Emilia nel 1965, vive tra Siena e Firenze, ed è autore di racconti e romanzi. Il suo ultimo libro, che unisce la ricostruzione storica alla tensione del thriller, è Il segreto del gran maestro, in libreria per Chiarelettere dal 17 gennaio. Barbera ricostruisce le vicende di Licio Gelli e della Loggia massonica P2. La mattina del 17 marzo 1981 le forze dell’ordine, nel mezzo dell’indagine sull’omicidio dell’avvocato Giorgio Ambrosoli e sul presunto rapimento del finanziere Michele Sindona, si trovano a scoperchiare il vaso di Pandora, rinvenendo una lista di affiliati alla P2. Sulla lista ci sono personalità ai massimi livelli delle istituzioni e, al vertice della piramide, c’è G., una figura invischiata nei peggiori scandali e fatti di cronaca nera della storia repubblicana…

L’olivastro

“Il padre le diceva sempre che lei era come l’olivastro, selvatica e rustica, con frutti piccoli e foglie stondate – però guarda, aggiungeva, indicando l’oliveto – che quelli lì sono tutti olivastri eh! Poi ci innestiamo i rami dei cultivar domestici, che fanno le olive grosse e piene d’olio – gli tagliamo tutti i rami e gli infiliamo le marze di quello che vogliamo noi nella corteccia, e così li obblighiamo a fare quello che diciamo noi”. Marta Zura-Puntaroni, scrittrice marchigiana che ora vive a Padova, inaugura la nuova collana di effequ Elettra, curata da Olga Campofreda e Eloisa Morra: una serie tascabile che si propone di raccontare, un episodio dopo l’altro, la figura paterna nello sguardo delle figlie, nel tentativo di rappresentare autenticamente non solo la figura del padre, ma anche l’identità femminile. L’olivastro (effequ), in libreria a marzo, è la prima di tre uscite annuali, con formato e prezzo da tascabile. Seguiranno Francesca Manfredi a giugno e Francesca Scotti a settembre.

Sull’isola

Marta sta per salire su un aereo. La meta è una piccola isola greca semidisabitata e battuta da una pioggia incessante, un posto incontaminato in cui è chiamata a realizzare un ambizioso progetto professionale destinato a cambiare le sorti del luogo e della sua carriera. Ma questo viaggio, per Marta, è qualcosa di più di una trasferta di lavoro… Una protagonista alle prese con un accidentato percorso di formazione. Federico Baccomo firma per Mondadori Sull’isola, un racconto ecologista e una messa in scena dei rapporti di forza tra uomini e donne.

Gli spettri della sera

Una saga familiare sullo sfondo delle colline del Monferrato: a firmare Gli spettri della sera, a metà febbraio da Neri Pozza, è Piera Ventre, autrice napoletana classe ’67, nel 2020 candidata al premio Strega con Sette opere di misericordia.

C’era una volta ed era la prima

Fosca Donati, classe 1981, da circa dieci anni lavora nel dietro le quinte di Radio Deejay, come redattrice e assistente di produzione. Fa squadra nella trasmissione Catteland con il team di Alessandro Cattelan, e gli ascoltatori hanno imparato a conoscerla più semplicemente come “la Fosca”. È autrice e voce del podcast La Mia Smemo. A febbraio esce per Vallardi C’era una volta ed era la prima, il suo romanzo, una storia nostalgica ambientata (non a caso) negli anni ’90…

Atto di dolore

C’è un uomo che scrive, inevitabilmente: si chiama Antonio Gurrado e da anni tenta invano di mettere insieme un romanzo di successo, che gli consentirebbe di abbandonare la saggistica di nicchia e le collaborazioni giornalistiche provvisorie. Il romanzo parla di un uomo che scrive, inevitabilmente: si chiama Giustino Sperandìo e su commissione produce bassa pornografia sufficiente a pagarsi depravazioni con cui alimenta la narrazione di ulteriori imprese sessuali. Troveranno entrambi una soluzione al proprio circolo vizioso con un annullamento estremo della propria identità, verso un abisso o verso Dio… Antonio Gurrado, classe 1980, torna a inizio marzo con Atto di dolore (Wojtek Edizioni).

Il paziente

Juan Gόmez-Jurado, l’autore di Regina Rossa, Lupa Nera e Re Bianco (Fazi, traduzione di Elisa Tramontin), serie di libri da cui sarà tratta una serie Amazon Prime Video, torna con un nuovo thriller: un chirurgo che si trova di fronte a una decisione impossibile, sessantatré ore che possono cambiare il destino di milioni di persone. Il paziente, in uscita per Fazi a febbraio, è uno spinoff della trilogia principale: in questo romanzo compare per la prima volta l’enigmatico signor White, il grande antagonista di Antonia Scott.

Tu prima di me

Jamie e Bea non hanno nulla in comune, se non la consapevolezza che non potrebbero essere più sbagliati l’uno per l’altra. Lei è nello spettro autistico, lui è un maniaco del controllo che detesta gli imprevisti. Quando il destino li trascina in un appuntamento a sorpresa combinato da amici, a scattare, invece del colpo di fulmine, è un elaborato piano di vendetta: fingeranno di essersi perdutamente innamorati, per poi rompere in maniera spettacolare, così da porre fine alle intrusioni nelle loro vite sentimentali. Ma perché il piano funzioni è necessario che l’amore sembri autentico… e se improvvisamente fingere di essere innamorati diventasse più facile? Chloe Liese è l’autrice di una commedia d’equivoci già molto amata su TikTok, un ironico retelling in chiave romantica di Molto rumore per nulla di William Shakespeare: Tu prima di me, in uscita a febbraio per Newton Compton.

Vi avverto che vivo per l’ultima volta

Dopo Sanguina ancora, in Vi avverto che vivo per l’ultima volta (a febbraio per Mondadori), lo scrittore e traduttore Paolo Nori torna a raccontare un’altra grande figura della letteratura russa: Anna Achmatova. Che, a quasi settant’anni dalla morte, “è ancora di una potenza e di un’urgenza evidenti e miracolose”.

Il fuoco dentro – Il romanzo di Janis Joplin

L’8 marzo esce Il fuoco dentro – Il romanzo di Janis Joplin dell’autrice Barbara Baraldi: il volume (che non è un thriller, genere che l’autrice ha molto frequentato) inaugura Muse maledette, la nuova serie di romanzi Giunti “dedicata alle donne che hanno lasciato il segno per il loro valore, ma anche per l’intensità delle loro esistenze”. Sono figure femminili “autentiche, perché è nelle crepe dietro il trucco di scena, nelle fragilità e negli errori che riusciamo a intravederne la dimensione più umana”. La scrittura è affidata dalla casa editrice fiorentina a scrittrici “capaci di donare ai personaggi storici la profondità delle grandi eroine della letteratura”. Aprono la serie due musiciste ribelli: Janis Joplin, raccontata da Baraldi, e Rosa Balistreri, per la penna di Stefania Aphel Barzini.

Un mondo orfano

Giuseppe Caputo, classe 1982, è uno scrittore e poeta colombiano. Scrive per diverse testate ed è stato il direttore della fiera del libro di Bogotà. Nel romanzo Un mondo orfano (Polidoro editore, traduzione di Francesca Lazzarato) disegna un universo tanto strano quanto unico, dove un padre e un figlio decidono di far fronte alla scarsità economica e materiale inventando ogni giorno modi fantasiosi e bizzarri per sopravvivere, cercando di offrire nuovi significati e simboli alla loro quotidianità, nel tentativo, come dice lo stesso Caputo, di “dare uno status artistico a persone la cui vita non interessa a nessuno”.

Rubare la notte

Antoine de Saint-Exupéry non è solo l’autore de Il Piccolo Principe, è anche un personaggio che vale da solo una grande storia: a febbraio Romana Petri, autrice di numerosi libri, firma per Mondadori Rubare la notte.

Omicidio a Mizumoto Park

A inizio gennaio Piemme porta per la prima volta in Italia un importante autore giapponese di thriller (cinque milioni di copie vendute solo in patria), Tetsuya Honda, con Omicidio a Mizumoto Park. La serie ha una protagonista speciale: la giovane detective Reiko Himekawa, a capo della squadra omicidi della polizia metropolitana di Tokyo, dotata di un incredibile sesto senso.

Berger – Il soldato fedele

Fatto prigioniero dai tedeschi nel 1940 e sottoposto a durissime marce forzate, il soldato Berger scivola presto in un mondo dominato dall’allucinazione. Ma per quest’uomo leale, non c’è peggior assurdità del reale, l’indomani di un esercito sconfitto e disperso, di una patria occupata. La sua follia non è quindi che un rifugio, una forma di fedeltà al passato. Tratto da una storia drammaticamente vera, vissuta dall’autore sulla propria pelle, in questo romanzo di sconcertante attualità viene mostrato uno dei lati più crudi e meno noti d’ogni conflitto: lo straniamento del reduce di guerra, incolpevole strumento e ignara vittima della Storia. In libreria a febbraio per Prehistorica edizioni (traduzione di Rene Corona) Berger – Il soldato fedele di Alexandre Vialatte (1901 – 1971).

La vita di chi resta

“Quando torni io non ci sarò già più.” Sono le ultime parole di S. a Matteo, pronunciate al telefono in un giorno d’autunno del 1998. Sembra una comunicazione di servizio, invece è un addio. S. sta finendo di portare via le sue cose dall’appartamento di Matteo dopo la fine della loro storia d’amore. Quel giorno Matteo torna a casa, la casa in cui hanno vissuto insieme per sette anni, e scopre che S. si è tolto la vita. Mentre chiama inutilmente aiuto, capisce che sta vivendo gli istanti più dolorosi della sua intera esistenza. Da quegli istanti sono passati quasi venticinque anni, durante i quali Matteo B. Bianchi non ha mai smesso di plasmare nella sua testa La vita di chi resta, in libreria per Mondadori. Nei mesi che seguono la morte di S., Matteo scopre che quelli come lui, parenti o compagni di suicidi, vengono definiti sopravvissuti. Ed è così che si sente…

Il fratello del famoso Jack

In arrivo in libreria per HarperCollins Il fratello del famoso Jack (traduzione di Claudia Durastanti) è il primo libro (pubblicato nel 1982) della scrittrice Barbara Trapido, nata nel 1941 a Capetown e trasferitasi poi in Inghilterra. La protagonista di questo romanzo di formazione, Katherine, ha diciotto anni, è appassionata di moda, di Jane Austen e delle eroine sfortunate del romanticismo. Katherine è molto felice di essere stata accettata nel corso di filosofia del professor Jacob Goldman, ma quando viene invitata nella sua tenuta di campagna e conosce la numerosa e chiassosa famiglia Goldman, la felicità si tramuta in esaltazione e costernazione: i Goldman sono tutto ciò che Katherine vorrebbe essere, ma ha vergogna di confessare.

Cieli in fiamme

Dopo Gli affamati (l’apprezzato esordio pubblicato nel 2020 per Ponte alle Grazie), Mattia Insolia, nato a Catania nel 1995, firma per Mondadori Cieli in fiamme, romanzo in cui la generazione dei figli guarda i genitori e li scopre inadeguati, adolescenti loro stessi.

Gli anni di Luce

Quella firmata dalla giornalista e autrice Zita Dazzi è un’autofiction che vede protagonista una ragazza madre e due bambine, con i ruoli che costantemente si invertono e si sovrappongono. Ne Gli anni di Luce, in libreria per Piemme a inizio aprile, vent’anni di storia italiana raccontati con amore e disincanto, dal rapimento Moro alla morte di Enrico Berlinguer, passando per gli Anni di Piombo, visti attraverso la lente di una famiglia che cerca l’equilibrio e un riscatto sociale. Un romanzo su un rapporto madre-figlia anticonformista.

La montagna dei gatti – Fiabe e leggende del terzo fratello Grimm

Per la prima volta in Italia, le storie del terzo, misconosciuto fratello Grimm, Ferdinand (1788-1845): nella seconda metà di gennaio L’Orma pubblica infatti La montagna dei gatti – Fiabe e leggende del terzo fratello Grimm. Fratello minore “maledetto” di Jacob e Wilhelm, messo al margine della famiglia – specie dopo essersi dichiarato omosessuale nella burrascosa notte di Natale del 1810 –, visse nell’ombra dei ben più celebri famigliari, pur essendo a sua volta un grande narratore e raccoglitore di storie popolari.

La corona di ossa

Riappare sugli scaffali delle librerie la saga fantasy young adult di Jennifer L. Armentrout, Blood and Ash, che al momento in Italia contava due capitoli. Arriva ora il terzo volume: La corona di ossa (Harper Collins, traduzione di Sara Benatti), in uscita il 31 gennaio. Poppy non immaginava che avrebbe trovato l’amore con il Principe Casteel, e vorrebbe solo godersi quella felicità inaspettata, ma il dovere li chiama: devono trovare i rispettivi fratelli prima che sia troppo tardi. Per Poppy è giunta l’ora di scegliere se rinunciare al proprio diritto di nascita o appropriarsi della corona di ossa dorate e diventare la Regina di Carne e Fuoco. Ma una potenza a lungo dimenticata riemerge, ed è disposta a tutto pur di impedire che lei porti quella corona.

Poster girl

Con Poster girl, per Mondadori a febbraio, il ritorno al mondo distopico delle origini dell’autrice bestseller della saga di Divergent, Veronica Roth: il romanzo è presentato come “un mystery distopico ambientato dieci anni dopo la caduta di una dittatura iper tecnologica nella quale gli individui sono controllati attraverso un chip installato nei loro nervi ottici, le nascite sono contingentate per non sprecare risorse e le coppie che hanno messo al mondo più di un figlio senza prima aver ottenuto un permesso speciale vedono sottrarsi quel figlio perché venga “riallocato” in un’altra famiglia…”.

Il figlio del direttore

Michelangelo Borromeo ha i tratti dell’uomo incline (o destinato) alla solitudine, con una disposizione alla battuta e alla freddura, è stato compagno di una donna uscita slealmente dalla sua vita, è devoto alla sua Porsche 911 coupé, alle scarpe inglesi e agli abiti di sartoria, è diviso fra Pavia e la Costa Azzurra, fra le delizie del gourmet e la frenesia dei libri rari. Qualcuno lo potrebbe definire un “signore” (con quel cognome nobile mal portato), ma più probabilmente pesa ancora su di lui l’essere stato figlio di un uomo che ha fatto invece una voracissima carriera negli istituti bancari lombardi. Ne Il figlio del direttore (Mondadori), Piersandro Pallavicini insegue una volta di più i suoi fantasmi provinciali…

Vita degli anfibi

La scomparsa di un padre, l’attesa di una bambina. Questi sono gli elementi alla base di Vita degli anfibi, il nuovo romanzo dello scrittore romano Piero Balzoni, già autore di Come uccidere le aragoste (Giulio Perrone editore), in libreria da metà febbraio per Alter Ego. Una ricerca che si trasforma nel tempo in qualcosa di diverso, una forma d’indagine che si muove lungo le rive di un lago e attraverso gli spazi del non detto. Una sparizione che non trova giustificazioni se non nella distanza tra i membri di una famiglia, che come tante è andata in pezzi.

Un altro finale per la nostra storia

Dopo il suo esordio, Il giorno mangia la notte, il 10 gennaio torna in libreria per SEM Silvia Bottani, scrittrice e giornalista milanese. Il protagonista di Un altro finale per la nostra storia, il suo nuovo romanzo, è Mauro Massari, un “atleta mentale” che si dedica assiduamente alle gare di memoria utilizzando la “tecnica dei loci”, che gli permette di evocare nella sua mente luoghi e momenti della sua storia d’amore con Bianca Cerruti, sorella di Fabio, il suo migliore amico ai tempi del liceo, scomparso misteriosamente vent’anni prima. Nel tentativo di scoprire di più sulla sua sparizione, Mauro riattraversa il proprio “palazzo della memoria”, ricostruendo l’incontro, la conoscenza e l’innamoramento per Bianca, in un’avventura emotiva dai risvolti surreali che aprirà un nuovo orizzonte nella sua vita.

Comandante

Un ufficiale della Regia Marina italiana, in piena guerra, disobbedisce agli ordini tedeschi e salva i nemici appena affondati col suo sommergibile. Comandante (a fine per gennaio per Bompiani), è il racconto dell’atto eroico compiuto da un nostro connazionale durante la Seconda guerra mondiale, ma è anche il grido senza tempo dell’indignazione e della speranza contro la barbarie di ogni conflitto. A firmarlo, a quattro mani, il regista e sceneggiatore Edoardo De Angelis e lo scrittore premio Strega Sandro Veronesi.

SAGGISTICA E VARIA: I LIBRI DI INIZIO 2023 DA LEGGERE

Colpi alla cieca

Dal 24 gennaio per Guanda Colpi alla cieca dello scrittore e intellettuale Javier Cercas, che spesso in questi anni è intervenuto nei dibattiti sull’attualità. In queste pagine si spazia dalla crisi della democrazia occidentale alla deriva populista, dal risorgere dei nazionalismi alle debolezze dell’Europa, dall’immigrazione alla Brexit, alle riflessioni su Putin e sui nostri comportamenti nei confronti dello Stato Islamico e del terrorismo islamista.

Il tarlo della democrazia

Franco Bernabè, manager e imprenditore di successo, è presidente di Acciaierie d’Italia. Con Massimo Gaggi, giornalista del Corriere della Sera, firma per Feltrinelli Il tarlo della democrazia – Oligarchi e capitalismo digitale nel secolo della sorveglianza. Queste alcune delle domande a cui cerca di rispondere il libro: quali sono le riforme da fare? Le alleanze da stringere? Quale deve essere la risposta dei governi? E in questa tempesta le democrazie sono forti abbastanza?

Utopia

Nel 1516 viene data alle stampe la prima edizione di Utopia, il testo di Tommaso Moro destinato a deviare il corso della filosofia politica occidentale. Tra satira e progetto politico, narrativa fantastica e gioco speculativo, Moro sfidava l’ideologia conflittuale che ancora tiene in scacco il mondo contemporaneo, immaginando il suo contrario: l’isola di Utopia, un luogo in cui si vive in pace e in armonia, liberi dalla paura e dall’oppressione, in cui le persone sono colte e educate e le proprietà sono in comune. Questa nuova edizione (in uscita a febbraio, con la traduzione di Veronica Raimo e Claudio Kulesko), segna il debutto di una nuova casa editrice, Timeo, ed è arricchita e reinquadrata in un’ottica odierna da quattro scritti di Ursula Le Guin e da una prefazione di China Miéville.

AntiCostituzione

Gherardo Colombo, presidente della Garzanti, ha condotto e collaborato da magistrato a inchieste divenute celebri, tra cui la scoperta della loggia P2 e Mani Pulite. Nel 2007 si è dimesso dalla magistratura per dedicarsi a incontri formativi nelle scuole, dialogando negli anni con migliaia di ragazzi sui temi della giustizia e del rispetto delle regole. Il 24 gennaio arriva in libreria AntiCostituzione, provocatoria riflessione nella quale Colombo riscrive alcuni dei principali articoli del nostro statuto.

L’isola dentro l’isola

L’isola dentro l’isola di Josephine Johnson (illustrazioni di Chiara Palillo) inaugura a gennaio la nuova collana Bompiani Gaia, a cura di Beatrice Masini (qui anche in veste di traduttrice): l’obiettivo del progetto è dare una cornice a incursioni letterarie nel mondo naturale. Pubblicato nel 1969, questo piccolo libro è la testimonianza della vita di una donna e della campagna che ama, e dell’invasione inesorabile di una società sempre più meccanizzata e feroce. Lo sguardo della scrittrice (1910-1990 – vincitrice del premio Pulitzer nel 1935), che sceglie una vita ritirata e contempla animali e natura, è lo stesso che si sofferma sugli orrori del mondo devastato da guerre e tempi moderni e che stabilisce paralleli modernissimi perché senza tempo.

La tempesta è qui

Abbiamo citato sopra il debutto del nuovo marchio Orville Press, che a fine febbraio pubblica La tempesta è qui, reportage di Luke Mogelson, inviato del New Yorker: un lungo reportage sull’America profonda, e in gran parte ancora sconosciuta, che ha condotto Donald Trump prima alla Casa Bianca e poi, il 6 gennaio del 2021, contro il Campidoglio… Del resto, specchiarsi nell’America, tentando a seconda dei casi di somigliarle il più o il meno possibile, è un esercizio a cui gli occidentali si dedicano quasi da quando l’America esiste. Ma da qualche tempo, quello specchio è diventato scuro, e ci rimanda immagini sempre più confuse e allarmanti…

Perdita e meraviglia alla fine del mondo

Laura A. Ogden è professoressa associata di antropologia al Dartmouth College nel New Hampshire. Si occupa di politiche del cambiamento e della conservazione ambientale. La sua ricerca sulla Terra del Fuoco esplora i modi in cui le specie introdotte stanno ricostruendo il paesaggio, le narrazioni dei paesaggi e l’etica del vivere e del morire in un mondo che cambia. In libreria per Add, nella traduzione di Sara Reggiani, arriva Perdita e meraviglia alla fine del mondo, in cui l’antropologa raccoglie i modi in cui il cambiamento ambientale e la storia coloniale si sono scontrati, o hanno dialogato, nella Terra del Fuoco, all’estremo sud di Cile e Argentina.

Mia madre l’avrebbe chiamata guerra

Chi era davvero Anna Politkovskaja e chi aveva paura delle sue inchieste? A sedici anni dalla morte della giornalista russa di Novaya Gazeta, per la prima volta, la figlia Vera Politkovskaja racconta con Sara Giudice, in Mia madre l’avrebbe chiamata guerra (a febbraio per Rizzoli), la vita, le battaglie per la libertà e la storia unica di una donna che non ha mai nascosto il suo dissenso per la politica di Vladimir Putin, e che non ha avuto paura di denunciare le violazioni dei diritti umani in Russia. “Ho deciso di scrivere questo libro”, spiega la figlia Vera, che aveva 26 anni quando Anna è stata assassinata, “per ricordare la lezione che mia madre ci ha lasciato: chiama sempre tutti con il proprio nome, compresi i dittatori”. Il progetto editoriale nasce in seno alla Rizzoli: sono già stati acquisiti i diritti da sei grandi gruppi editoriali e il libro sarà tradotto, tra i primi Paesi nel mondo, in Francia, Olanda, Germania, Austria, Ungheria, Svizzera, Finlandia, Danimarca e Canada.

Misurare il razzismo. Vincere le discriminazioni

In libreria dal 10 gennaio Misurare il razzismo. Vincere le discriminazioni (La nave di Teseo, traduzione di Lorenzo Matteoli e Andrea Terranova). A firmare il pamphlet è l’economista francese Thomas Piketty, autore de Il capitale nel XXI (Bompiani, traduzione di Sergio Arecco). Nessun Paese ha inventato un sistema perfetto per combattere la discriminazione: la sfida è immaginare un nuovo modello sovranazionale e universalista, che collochi la politica antidiscriminatoria nel quadro più generale di una politica sociale ed economica egualitaria, che misuri e corregga il razzismo, senza congelare le identità, che sono sempre plurali e multiple.

Lettera a un vecchio

“Ho deciso di scrivere questa lettera perché vorrei che ogni vecchio, uomo o donna, fosse consapevole della straordinarietà di aver raggiunto questa fase della vita.” L’ultimo capitolo della nostra esistenza, come l’ultimo capitolo di un libro, è spesso anche il più interessante. E per spiegarlo Vittorino Andreoli, anni 83, psichiatra di fama internazionale e membro della New York Academy of Sciences, scrive Lettera a un vecchio (da parte di un vecchio), in uscita il 10 gennaio per Solferino, con cui accompagna il lettore verso la consapevolezza del proprio corpo e della propria mente, scoprendo le funzioni e le possibilità della senectus, come la chiamavano i latini.

Ma chi me lo fa fare?



Il lavoro ci definisce e possiede le nostre vite: da qualche tempo ci si è resi conto che il malessere su questo tema da personale sta diventando collettivo. Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori oltre che ideatori di Tlon, mostrano nel loro nuovo libro Ma chi me lo fa fare? (HarperCollins), in uscita a marzo, un modo pratico per diventare più liberi e interi a livello individuale.

Poteri illegittimi

Noam Chomsky (1928) è tra i massimi teorici del linguaggio viventi, uno dei più grandi pensatori e filosofi della modernità. In Poteri illegittimi (Ponte alle Grazie), in uscita a febbraio, il filosofo statunitense, assieme al politologo ed economista C.J. Polychroniou, esamina in che modo il tessuto sociale dei paesi occidentali si è sgretolato, lasciando dietro di sé fratture profonde: il quadro che appare è quello di un’America indebolita, le cui tensioni interne trovano un’eco precisa a livello globale. Ma soprattutto, Chomsky affronta in maniera diretta e accurata il conflitto russo-ucraino, risalendo alle sue radici più antiche e arrivando alla guerra ancora in corso.

Di guerra in guerra – Dal 1940 all’Ucraina invasa

Edgar Morin, uno dei pensatori più importanti del nostro tempo, è stato anche protagonista degli eventi che hanno segnato la storia mondiale, sia con l’azione sia con il pensiero. Nel breve saggio Di guerra in guerra – Dal 1940 all’Ucraina invasa (a febbraio per Raffaello Cortina, prefazione di Mauro Ceruti), riflette sul trauma della guerra tornata a devastare il cuore dell’Europa, attraverso l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Occidente e Modernità

Andrea Graziosi, storico contemporaneo e studioso di Russia e dell’Est Europa, torna in libreria il 10 febbraio con Occidenti e Modernità – Pensieri sulla fine di un’epoca: per l’autore, gli ultimi drammatici eventi hanno illuminato di colpo l’evoluzione e la crisi delle società occidentali, come e più delle crisi degli anni Settanta e del collasso della modernità socialista nel 1991. Per Graziosi è necessario rivedere le nostre idee, le nostre categorie e la nostra interpretazione del presente e del passato.

Immortali per caso

Trasformare un mortale in un dio è una pratica antica come l’uomo, eppure finora il processo delle divinizzazioni è stato messo in secondo piano. E a torto, perché apoteosi e teogonie emergono sempre durante crisi, conquiste o rivoluzioni, e ci insegnano molto sulle pieghe nascoste della storia. Come si diventa immortali? Attraverso una profezia, una guerra, una strategia familiare o, semplicemente, per pura casualità. In Immortali per caso. Di uomini diventati divini senza volerlo (Bollati Boringhieri), in uscita a febbraio, Anna Della Subin, scrittrice e storica delle religioni ad Harvard (nominata fra i “world’s top thinkers” del 2022 dal Prospect Magazine), esplora cinque secoli di storia arrivando fino ad oggi, attraversando la serie di divinità mortali che ha popolato l’età moderna a partire dal 1492, quando Cristoforo Colombo, sbarcato nel Nuovo Mondo, venne salutato come essere celeste.

Decreazione

Utopia a fine marzo propone Decreazione, della grande poetessa e saggista canadese Anne Carson, nella traduzione di Patrizio Ceccagnoli: in un sofisticato caleidoscopio e in una personale rilettura della cultura occidentale, Carson presenta opere diverse, ma correlate nello stile e nella poetica. Il suo modello rimane Montaigne, nume tutelare citato in esergo. “Mi piace l’andatura della poesia, a salti, saltelli e sgambettii”. E così, nel frammento che prelude all’assenza, si rivela l’intero.

La passione dell’origine – Studi sul tragico shakespeariano e il romanzesco moderno

A fine gennaio per minimum fax La passione dell’origine – Studi sul tragico shakespeariano e il romanzesco moderno di Nadia Fusini, un saggio che, nell’investigare il problema dell’origine lungo un arco temporale che va dal teatro elisabettiano fino al Novecento, rappresenta anche il nucleo generatore della poetica e dell’innovativa riflessione letteraria dell’autrice.

Buchi bianchi – Dentro l’orizzonte

Qual è il fato dei buchi neri? Carlo Rovelli, autore del bestseller Sette brevi lezioni di fisica (2014), fisico teorico, membro dell’Institut Universitaire de France e dell’Académie Internationale de Philosophie des Sciences, oltre che responsabile dell’Équipe de Gravité Quantique del Centre de Physique Théorique dell’Università di Aix-Marseille, se lo chiede in Buchi bianchi – Dentro l’orizzonte (Adelphi).

Il segreto del talento

Attingendo alla tradizione goldoniana e a quella partenopea, in un crescendo di equivoci e prove di talento, le due lingue per eccellenza del teatro settecentesco si sovrappongono a un piano espressivo in italiano. Il 24 gennaio Marsilio propone Il segreto del talento – Commedia per musica di Valeria Parrella, lo scoppiettante atto unico dello spettacolo che debutterà al teatro San Ferdinando di Napoli il 26 gennaio 2023. Parrella ha esordito nel 2003 con la raccolta di racconti Mosca più balena (minimum fax, con la quale ha vinto il premio Campiello Opera Prima), e nel 2022 ha pubblicato con Feltrinelli La fortuna. È autrice dei testi teatrali Il verdetto (Bompiani 2007), Tre terzi (Einaudi 2009, insieme a Diego De Silva e Antonio Pascale), Ciao maschio (Bompiani 2009), Antigone (Einaudi 2012), Euridice e Orfeo (Bompiani 2015) e Dalla parte di Zeno (Teatro Nazionale di Napoli 2016).

Chiuso per calcio

La racccolta di Eduardo Galeano in libreria per Sur a fine gennaio (traduzione di Fabrizio Gabrielli, a cura de L’Ultimo Uomo) include le pubblicazioni e i testi inediti del celebre saggista uruguaiano dedicati al calcio e ripercorre i momenti salienti della sua storia, senza trascurare icone del calibro di Maradona e Zidane.

Lucio Battisti

Esce per Mondadori, a cura del giornalista Ernesto Assante, la grande biografia di un artista tanto noto quanto sconosciuto, Lucio Battisti, a 80 anni dalla nascita del cantante e musicista. È il “mistero” Battisti quello che il libro cerca di indagare, provando a mettere insieme i pezzi di un puzzle per sua natura incompleto, perché Battisti, dalla fine del decennio Settanta, è diventato soltanto una voce, priva di corpo, lontana dal pubblico e dai media, cristallizzato nell’immagine del ragazzo con i capelli ricci e il foulard che non invecchia mai come le sue canzoni.

Grand Tour – Ascesa e declino di un mito

Il Grand Tour, il viaggio di formazione verso i Paesi culla delle antiche civiltà, si radicò in Europa già da metà del Settecento. Cesare De Seta, noto storico dell’arte e dell’architettura, ne ricostruisce la storia in un saggio edito da Neri Pozza.

Sentieri di sabbia e ghiaccio. Nelle terre estreme d’Europa

Dall’autore di Dove soffiano i venti selvaggi e Camminando fra i boschi e l’acqua (Neri Pozza), una guida attraverso le terre più insolite d’Europa, zone estreme che “non dovrebbero trovarsi lì, così vicine a noi” ma che ancora sopravvivono nel nostro giardino di casa. In libreria a marzo per Mimesis Sentieri di sabbia e ghiaccio. Nelle terre estreme d’Europa di Nick Hunt.

Diotima

In occasione del centenario dalla nascita di Cristina Campo, il volume edito da Mimesis intende riaprire la domanda sul pensiero inquieto dell’autrice attraverso i contributi di alcuni dei suoi più attenti studiosi. Critici letterari, filosofi, attivisti, studiosi del femminismo approfondiscono i multiformi risvolti dell’opera della scrittrice.

Anche io

Jodi Kantor e Megan Twohey sono due giornaliste investigative del New York Times che nei loro reportage hanno dato voce a donne, bambini, lavoratori. Per la loro inchiesta su Harvey Weinstein e gli abusi sessuali a Hollywood hanno ricevuto il Premio Pulitzer per il miglior giornalismo di pubblico servizio. Anche io (Vallardi, tradotto da Barbara Ronca), in uscita il 3 gennaio, è la storia del #MeToo e di come tutto ha avuto inizio. Quando, il 5 maggio 2017, le due giornaliste pubblicano il risultato della loro inchiesta, Weinstein è il produttore più potente di Hollywood. Ma le due reporter riescono a rompere la rete di omertà che aveva costruito negli anni con minacce, accordi di riservatezza e risarcimenti. Un libro (che ha ispirato il film di Maria Schrader, con Carey Mulligan e Zoe Kazan) per scoprire tutto quello che non è ancora stato raccontato su un momento centrale del nostro tempo.

La mia vita con Dalí

Il primo incontro tra Dalí e Amanda Lear risale all’ottobre 1965. Avviene a Parigi, al Club Castel, uno dei ristoranti più noti della città, dove Dalì siede a capotavola, circondato da figure bizzarre. Tra il senescente pittore e la rampante modella nasce un amore istantaneo, profondo, ineludibile che si tramuterà in sodalizio artistico. In La mia vita con Dalì (il Saggiatore), in libreria dal 17 gennaio, Amanda Lear racconta i diciassette anni passati da musa e amante di Dalí, in un ménage a trois che coinvolgeva ovviamente anche la leggendaria Gala. Un racconto di arte e di passione, di droghe e stravaganze camp, di dolori lancinanti e lusso eccessivo, una grande storia d’amore sullo sfondo degli sfrenati e indomabili anni della controcultura e della ribellione.

L’orizzonte di notte non esiste

L’orizzonte di notte non esiste è un racconto del dramma dei migranti, in cui si intreccia l’analisi degli scenari internazionali a una forte empatia per gli ultimi: in uscita per Manni il breve reportage del giornalista Nello Scavo. Inviato speciale di Avvenire, autore per Garzanti di Kiev, Scavo nel volume ricorda l’assurdità del concetto di “confine”, soprattutto quando dall’altra parte c’è un essere umano che ha bisogno di valicarlo.

La città indelebile. Hong Kong tradita e ribelle

Per decenni, le narrazioni ufficiali hanno negato le radici di Hong Kong come luogo di rifugio e ribellione. L’identità stessa di Hong Kong è stata oscurata, prima dall’impero coloniale britannico, e poi dal governo cinese, che ha imposto forme di controllo e repressione che hanno soffocato l’aspirazione democratica della città. Quando sono scoppiate le proteste del 2019, Louisa Lim, di origini metà cinesi e metà inglesi e cresciuta a Hong Kong, ha capito di avere lo sguardo adatto per portare alla luce storie mai svelate prima. Nel libro La città indelebile. Hong Kong tradita e ribelle (traduzione di Simone Roberto), in uscita a inizio febbraio per la collana Asia di Add, l’autrice (che si occupa di Cina e Hong Kong da più di vent’anni come corrispondente per BBC e NPR) ha raccolto le voci di calligrafi guerriglieri, storici e archeologi in protesta, curatori attivisti e manifestanti in prima linea. Più di tutti, ad attraversare questo libro è il “Re di Kowloon”, icona di resistenza, la cui street art ante litteram ha incarnato e ispirato l’identità stessa della città.

Abitare il vortice

A fine gennaio per Utet l’uscita di Abitare il vortice – Come le città hanno perduto il senso e come fare per ritrovarlo di Bertram Niessen, in cui l’autore alterna lo sguardo freddo del sociologo, il piglio dell’agitatore culturale e l’attitudine pragmatica di chi da anni lavora come accompagnatore di trasformazioni urbane. Se la modernità è per definizione sempre più liquida, le città sono specchi d’acqua: le spinte e le controspinte economiche, le trasformazioni sociali e politiche ne agitano la superficie senza sosta. L’autore è direttore scientifico di cheFare, con cui si occupa di progettazione culturale, organizzazione di eventi e festival, processi collaborativi online e offline, empowerment di organizzazioni culturali dal basso e advisory per le istituzioni.

Hostaggio

Come vivono gli host di Airbnb i check-in a notte fonda, le richieste impensate dei clienti (sì, anche le nostre, apparentemente ragionevoli), gli inconvenienti qualunque e i problemi più assurdi che fioriscono durante un soggiorno? Hostaggio, in uscita per Accento a fine gennaio, è una guida narrativa, ironica e brillante, alla vita di una host Airbnb; inaugura Dieresi, collana di saggistica pop della casa editrice. L’autrice, Elena Ghiretti, è architetto, e si occupa di trend socioculturali e scenari futuri.

Le signore non parlano di soldi

Docente di Economia politica, Azzurra Rinaldi è una voce autorevole in fatto di gender economics. Con Le signore non parlano di soldi, in libreria per Fabbri da metà febbraio, scardina un tabù, perché una donna che parla di soldi – è ancora per molti convinzione comune – risulta ambiziosa, materiale, venale. Basta guardare ai dati: il 37% delle donne italiane non possiede un conto corrente, e soltanto il 49% delle italiane lavora. Eppure, la discriminazione di genere non converrebbe a nessuno, neppure al Pil. Ecco perché Rinaldi ha scritto questo libro (il primo che rivolge a un pubblico non accademico): per parlare di cura non retribuita, violenza economica, emancipazione che, attraverso l’analisi del suo impatto sulle tasche delle donne e sul Paese intero, smantella il sistema patriarcale, fino all’invito a una sorellanza di fatto.

Hackers. Storia e pratiche di una cultura

Federico Mazzini insegna Digital History e Storia dei media e della comunicazione all’Università di Padova. Nel suo ultimo saggio, Hackers. Storia e pratiche di una cultura, in uscita a gennaio per Editori Laterza, lo scrittore indaga l’evoluzione del fenomeno dell’hacking. Già agli inizi del Novecento dei giovani appassionati modificavano i propri apparecchi radio per ottenere prestazioni non previste, e negli anni ’60, si diffondono gli ‘hacker dei telefoni’. Con la diffusione dei PC i gruppi hacker diventano un fenomeno mediatico e di massa, tra clamorose truffe ma anche azioni dal valore politico con il cosiddetto hacktivismo e le comunità Free Software e Open Source, che rivoluzioneranno l’industria del software e la cultura digitale, fino ad arrivare ad oggi, alla nascita di gruppi su scala globale come Anonymous e all’incorporazione dell’hacking nelle strutture militari e di intelligence.

Avere tempo – Saggio di cronosofia

Essere significa avere tempo. Eppure abbiamo continuamente la sensazione di non avere tempo. Ma che cos’è, allora, questo bene di cui lamentiamo continuamente la mancanza? Forse è il tempo di qualità. E come trovarlo? La nostra civiltà, spiega Pascal Chabot in Avere tempo – Saggio di cronosofia (in uscita a gennaio per Treccani), vive sotto quattro regimi temporali che si scontrano: Fato (imperativo biologico della vita fino alla morte), Progresso (imperativo del futuro), Ipertempo (tirannia del presente e tecnocapitalismo: il tempo è ovunque e da nessuna parte) e Scadenza (conto alla rovescia verso la catastrofe ecologica). Prima d’ora nessuna civiltà ha sperimentato l’antagonismo di tante concezioni incompatibili del tempo, che il più delle volte si uniscono contro di noi e che dobbiamo tuttavia conciliare per portare avanti le nostre esistenze. L’autore, filosofo, insegna allo IHECS (Institut des Hautes Études des Communications Sociales) di Bruxelles.

Scrivere la realtà. L’arte del saggio perfetto

Che cos’è realmente un saggio? Cosa identifica questa forma di scrittura così alta eppure perennemente sottovalutata? Brian Dillon, professore di Critical Writing al Royal College of Art di Londra, è l’autore di Scrivere la realtà. L’arte del saggio perfetto (il Saggiatore, traduzione di Andrea Sirotti), in libreria dal 17 gennaio. Un libro personale e polemico sull’arte della saggistica, su questa forma letteraria che contiene moltitudini ed è in eterno cambiamento. Partendo dalle parole dei più grandi saggisti della storia (Virginia Woolf, Georges Perec, Joan Didion, Walter Benjamin, Susan Sontag e molti altri) e dalla propria esperienza di scrittore e gigantesco lettore, Dillon costruisce un acuto e brillante saggio sui saggi, che è anche una riflessione sul senso dello scrivere.

Le ribelli che stanno cambiando il mondo

Rula Jebreal, scrittrice palestinese, giornalista pluripremiata e docente universitaria, è l’autrice di Le ribelli che stanno cambiando il mondo (Longanesi), in uscita a marzo: dopo il successo de Il cambiamento che meritiamo, ecco dieci storie uniche di un gruppo di grandi donne, ribelli dei nostri giorni, che con la propria opera, la propria testimonianza e il testardo rifiuto di arrendersi hanno innescato cambiamenti epocali e profondi nel presente. In un mondo dove la tentazione autoritaria risorge prepotentemente e i diritti sono sotto attacco, ci fanno da bussola le storie di chi resiste, crede, lotta per i propri sogni, trasformando la realtà intorno a sé.

Voltare pagina – Dieci libri per sopravvivere all’amore

Esistono i libri medicinali? Quelli capaci di farci “voltare pagina” nella vita? Cerca di rispondere Ester Viola, in uscita per Einaudi a gennaio con Voltare pagina – Dieci libri per sopravvivere all’amore. In cui trovano spazio Anna Karenina, Nick Hornby, L’amica geniale, Sally Rooney, Domenico Starnone, Frammenti di un discorso amoroso: nelle loro pagine ogni innamorato tradito, geloso o non corrisposto potrà trovare risposte impreviste alle sue domande impossibili. Dieci racconti e, al tempo stesso, anche un manuale di self-help letterario, una microterapia per cuori infranti.

POP ポップ. Come la cultura giapponese ha conquistato il mondo

La collana Asia di Add in primavera si apre per la prima volta al Giappone, con POP ポップ. Come la cultura giapponese ha conquistato il mondo di Matt Alt (traduzione dall’inglese di Simone Roberto). Il Paese del Sol Levante, come conferma questo saggio, è una vera e propria factory delle fantasie del mondo: karaoke e walkman, manga e anime, Pac-Man e Pokémon sono solo alcune delle novità made in Japan che hanno contribuito a portare la modernità nelle nostre vite. Tra gli anni ’70 e ’80 il Giappone sembrava vivere in un futuro prossimo, grazie alle avanzate tecnologie di Sony e Toyota, e a manga e anime visionari con cyborg come protagonisti. Poi, il catastrofico crollo del mercato azionario del 1990 inaugurò lo Ushinawareta Jūnen (il “decennio perduto”), una fase di profonda recessione che rischiò di far precipitare il Paese nell’irrilevanza. Il suo peso culturale, invece, non fece che aumentare. Hello Kitty, Nintendo, Dragon Ball Z sono stati più che semplici successi di marketing: confezionati ad arte, divertenti e pericolosamente carini, hanno trasformato il mondo, innescando connessioni e isolamento (la cultura otaku), diffondendo nuovi immaginari ed estetiche.

Chiedimi qualunque dono. Cinque episodi delle metamorfosi di Ovidio

Nicola Gardini, presidente di Salani e docente di Letteratura Italiana all’Università di Oxford, è il curatore di Chiedimi qualunque dono. Cinque episodi delle metamorfosi di Ovidio, in uscita per Ponte alle Grazie il 24 gennaio. Lo scrittore e pittore, autore tra gli altri di Viva il latino. Storie e bellezza di una lingua inutile (Garzanti) e Con Ovidio (Garzanti), ha tradotto e introdotto cinque degli episodi più rappresentativi delle Metamorfosi, facendo luce sui principali temi dell’opera del grande poeta latino.

Freeman’s – Animali

A marzo con BlackCoffee Animali, sesto numero della rivista Freeman’s, a cura di John Freeman. L’interazione tra uomo e animali è da sempre oggetto d’interesse letterario: nonostante la presenza umana ne minacci ogni giorno di più la sopravvivenza, gli animali mantengono un’aura ammaliante impregnata di simbolismo e tenero affetto. I contributi sono firmati da autori affermati tra cui Olga Tokarczuk e Rick Bass, così come da giovani talenti quali Kali Fajardo-Anstine e Mieko Kawakami.

A Manchester con gli Smiths

Sono passati quarant’anni da quella sera del 4 ottobre 1983 in cui, all’Hacienda, iconico club di Manchester, sulle note di Hand In Glove esordivano gli Smiths. A Manchester dissenso e musica si sono intrecciati intimamente, dando origine a una delle scene musicali più prolifiche del mondo. Nella città rimangono ancora oggi vivide le tracce di una band rimasta nell’immaginario mondiale, che ha fatto del proprio stile una voce per raccontare le complessità della classe operaia degli anni Ottanta. Giuseppina Borghese ci porta A Manchester con gli Smiths grazie a questo nuovo reportage, in uscita a fine gennaio per Giulio Perrone Editore.

D’inverno – Il potere del riposo e del ritiro nei momenti difficili



Katherine May, autrice di libri di narrativa e saggistica, in D’Inverno (in uscita il 13 gennaio per TEA, con la Traduzione di Flavio Iannelli) parla del suo personale periodo “invernale”, che comincia quando il marito si ammala, il figlio smette di frequentare la scuola e i suoi stessi problemi di salute la portano a lasciare un lavoro troppo impegnativo. In una commovente narrazione personale, Katherine May racconta non solo come ha affrontato questo periodo doloroso, ma anche come ha imparato ad abbracciare le inattese opportunità che l’inverno le ha offerto. Lo stesso tema è al centro del suo podcast The Wintering Sessions, in cui parla con ospiti e ascoltatori delle loro stagioni più buie.

Garbo

Per Il Castoro il 2023 sarà un anno importante, perché a metà febbraio la casa editrice, che all’inizio si occupava di testi sul cinema, compirà 30 anni. Per l’occasione arriva un ritorno alle origini con la pubblicazione di Garbo, appassionante biografia di Greta Garbo firmata da Robert Gottlieb, editor e critico letterario per il New York Times e il New Yorker. Un volume poderoso di memorie, interviste, lettere, canzoni e più di 250 fotografie e scatti dai set.

L’inchino del gigante

L’esperienza del viaggio, dell’avventura e dell’ignoto narrata da Christoph Ransmayr in L’inchino del gigante e altre storie di viaggi, monti e deserti (L’Orma, in uscita a metà febbraio). Uomo abituato a vivere all’avventura, continuamente in viaggio tra un continente e l’altro, Ransmayr ha saputo narrare con impareggiata maestria territori deserti e paesaggi incontaminati. Un nomade della contemporaneità, che conduce dagli altopiani cinesi alle campagne irlandesi, dai boschi della Polonia all’aria salata dell’Atlantico.

Diritti dell’uomo

Preceduto da un’ampia introduzione di Giuliano Amato, in Diritti dell’uomo (Treccani) Louis Henkin (1917-2010) ricostruisce la storia dei diritti umani e le declinazioni nelle varie legislazioni nazionali dal 17esimo secolo ai giorni nostri. L’autore è considerato uno dei più influenti studiosi contemporanei di diritto internazionale e di politica estera degli Stati Uniti. È stato presidente dell’American Society of International Law, dell’American Society for Political and Legal Philosophy e del Center for the Study of Human Rights della Columbia University, dove è stato professore universitario emerito alla Columbia Law School.

Dall’orto al mondo. Piccolo manuale di resistenza ecologica

Un libro che racconta un anno di coltivazioni, di tentativi e di sperimentazioni in un piccolo orto domestico: dall’arrivo della primavera e dalla preparazione del terreno per la semina, passa attraverso la progressione delle stagioni e si chiude con la fine dell’inverno, quando la vita torna al silenzio e al riposo, all’attesa per un nuovo ciclo. Dall’orto al mondo. Piccolo manuale di resistenza ecologica di Barbara Bernardini, in uscita per nottetempo a inizio marzo, non è solo un “diario dell’orto”. Anche se piccolo, l’orto coltivato è il luogo su cui si innestano le riflessioni dell’autrice (laureata in sociologia, e lavoratrice nel campo editoriale) in merito alla crisi ambientale e climatica, è il luogo dove recuperare un legame con la terra, necessario per immaginare il nostro futuro.

Ecologia erotica – Sesso, libido e collasso del desiderio

Quanto inquina la nostra libido? A partire da questa spiazzante domanda, nel saggio Ecologia erotica – Sesso, libido e collasso del desiderio (a fine gennaio per Tlon, traduzione di Michele Trionfera), Dominic Pettman analizza il legame tra desiderio umano e crisi ecologica. Attraverso una tentacolare costellazione di riferimenti filosofici, lo studioso australiano critica l’idea di eccezionalismo umano alla base dell’avvento dell’Antropocene. Per l’autore, filosofo e critico dei media, la nostra epoca è segnata dal declino dell’eros, dall’indebolimento del legame tra piacere sessuale e riproduzione umana – e quindi, fatalmente, dall’estinzione. L’assurda distruzione del mondo procede di pari passo alla distruzione di noi stessi.

La scorciatoia – Perché le macchine intelligenti non pensano come noi

Nello Cristianini insegna Intelligenza Artificiale all’Università di Bristol nel Regno Unito. La sua ricerca copre la teoria statistica dell’apprendimento nelle macchine, la comprensione del linguaggio naturale, l’analisi dei contenuti dei social media, e l’impatto etico e sociale delle tecnologie intelligenti. A marzo esce per il Mulino il suo saggio La scorciatoia – Perché le macchine intelligenti non pensano come noi: per l’autore l’intelligenza artificiale ha abbandonato la via del ragionamento e si è affidata al potere dei dati. Nel libro si interroga su come conviverci.

Non era questa la vita che sognavo

Alice Bush è una formatrice e imprenditrice digitale cresciuta in Italia e all’estero (ha vissuto in 7 Paesi in 3 continenti diversi). Fondatrice di Ritualmente e co-fondatrice di Norma’s Teaching, due start up italiane basate sul personal brand, ha costruito una carriera di successo unendo ingegneria e digitale ai temi della crescita personale e della costruzione della felicità. Vallardi porta in libreria a metà febbraio Non era questa la vita che sognavo – Scopri che cosa ti blocca, ascolta chi sei per davvero e trasforma la tua vita.

Autistiche – Donne nello spettro

La donna adulta autistica è un soggetto ancora ignoto nella nostra società, che la storia, il mito e la letteratura non hanno mai davvero riconosciuto; eppure esiste ed è sempre esistita, e non in quanto fotocopia al femminile di personaggi come i protagonisti dei film Rain Man o delle serie tv The Big Bang Theory o Atypical. A marzo per Elliot Autistiche – Donne nello spettro della giornalista svedese Clara Törnvall (traduzione di Daniele Marannino).

Fratelli di Giorgia

Le elezioni del 25 settembre rappresentano un punto di svolta nel sistema politico italiano e in questo contesto Fratelli d’Italia gioca un ruolo determinante. Eppure mentre la leader è sovraesposta, il suo partito resta un oggetto quasi sconosciuto: a fine marzo esce per il Mulino Fratelli di Giorgia – Il partito della destra nazional-conservatrice, firmato da Salvatore Vassallo, che insegna Politica comparata e Analisi dell’opinione all’Università di Bologna, e che è direttore dell’Istituto Cattaneo, e Rinaldo Vignati, che collabora con l’Università di Bologna e l’Istituto Cattaneo.

Spare – Il minore

Mondadori pubblica (in contemporanea mondiale il 10 gennaio) il memoir del Principe Harry, Duca di Sussex: Spare – Il Minore. Nella presentazione si legge: “Le sue pagine, dense di analisi e rivelazioni, sono frutto di un profondo esame di sé e della consapevolezza – conquistata a caro prezzo – che l’amore vince sempre sul lutto”.

La dieta antinfiammatoria

Se si vuole raggiungere il benessere del corpo, della mente e dell’anima bisogna fare tanti piccoli passi che, sommati l’uno all’altro, permettono di raggiungere un obiettivo: non esiste una dieta “definitiva”. Nel manuale La dieta antinfiammatoria (Longanesi), in uscita il 21 febbraio, Simona Meloni, biologa nutrizionista, propone il suo metodo, un percorso graduale alla scoperta dei cibi che appartengono alla dieta mediterranea e che aiutano a trovare equilibrio, nel corpo e nella mente.

Nanga Parbat – L’ossessione e la montagna nuda

Il Nanga Parbat è molto più di una delle montagne più alte della terra: rappresenta il sogno, il miraggio, possiede una forza magnetica in grado di attrarre con la stessa potenza le persone più diverse. Attraverso lo sguardo “di un codardo che ammira i coraggiosi” – come scrive lo stesso autore – Orso Tosco racconta le spedizioni che si sono susseguite tra epoche diverse, le storie delle donne e degli uomini che spinti dal desiderio, o forse dall’ossessione, di conquistarne la vetta hanno messo a rischio la propria vita. Nanga Parbat – L’ossessione e la montagna nuda, in libreria per 66thand2nd, dà anche il via al restyling grafico della collana di libri sullo sport della casa editrice.

I dieci pomodori che hanno cambiato il mondo

Dal 20 gennaio con Aboca edizioni I dieci pomodori che hanno cambiato il mondo – Storia, viaggi e avventure alla scoperta del frutto più amato di William Alexander, che mostra come il pomodoro si sia trasformato, nel corso dei secoli, nell’utilizzo e nella percezione: da cibo raro a merce industriale. Quando la sua coltivazione esplose, negli Stati Uniti, venne inventato il ketchup come modo per utilizzare gli scarti lasciati dopo l’inscatolamento…

La montagna sei tu – Trasformare l’autosabotaggio in autocontrollo

Dopo il passaparola che 101 riflessioni che cambiano il tuo modo di pensare ha scatenato su TikTok, Brianna Wiest (autrice, poetessa e giornalista americana molto seguita sui social) torna a consigliare i suoi lettori con un libro che aiuta a non lasciarsi abbattere dalle difficoltà: a fine gennaio esce per Marsilio La montagna sei tu – Trasformare l’autosabotaggio in autocontrollo.

La grande inchiesta di report sugli antibiotici

Che cosa succederebbe se non si potessero più fare interventi chirurgici? È questa una delle tante minacce che porta con sé l’antibiotico-resistenza. Dopo il successo della puntata su questo argomento, Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini, da anni giornalisti di Report, hanno realizzato La grande inchiesta di report sugli antibiotici, in uscita per Chiarelettere a febbraio: un libro ricco di dati, testimonianze internazionali e documenti inediti su un tema che riguarda tutti da vicino.

Come girare il mondo gratis – Un giornalista con la valigia

Un libro per chi ama il giornalismo o sogna di diventare un giornalista. Parliamo di Come girare il mondo gratis – Un giornalista con la valigia (Baldini+Castoldi) di Enrico Franceschini. Firma di Repubblica e scrittore, nato a Bologna nel 1956, Franceschini gira il mondo da oltre quarant’anni come corrispondente estero. Ha vissuto a New York, Washington, Mosca, Gerusalemme e Londra, dove risiede attualmente. Sono ben venti i traslochi di cui parla in un testo in cui racconta, dal suo punto di vista privilegiato, cos’ha visto nel corso della sua carriera negli Stati Uniti, in Russia, nel Medio Oriente, ovviamente in Europa, passando per Centroamerica, Afghanistan, Cina, Giappone e Nordafrica…

Dalle lucertole all’uomo. Storia naturale dell’azione

Michael Tomasello insegna Psicologia e Neuroscienze alla Duke University, negli Stati Uniti. Il suo nuovo saggio, Dalle lucertole all’uomo. Storia naturale dell’azione, è in uscita il 10 gennaio per Raffaello Cortina e tratta delle principali forme di agency psicologica comparse lungo il percorso evolutivo che ha portato all’uomo. La natura non può creare organismi predisposti biologicamente a ogni possibile evento, crea piuttosto organismi operanti come sistemi di controllo a feedback che perseguono obiettivi, prendono decisioni comportamentali informate su come perseguire al meglio quegli obiettivi e poi verificano l’efficacia del comportamento mentre lo eseguono. In sostanza, la natura crea degli agenti psicologici.

Junky – Confessioni di un tossicodipendente irredento

Era dai tempi delle Confessioni di un mangiatore d’oppio di Thomas de Quincey che un cono di luce così livida, spietata, non cadeva sulla terra desolata battuta dal tossicodipendente. William S. Burroughs, che con le dipendenze ha avuto a che fare a lungo e impenitentemente, in Junky – Confessioni di un tossicodipendente irredento (Adelphi, a cura di Oliver Harris, traduzione di Andrew Tanzi) cerca la nostra complicità, ci invita nel mondo criminale mettendo a nudo il nostro voyeurismo, ci attira, ci porta dove vuole finché siamo costretti a domandarci: da che parte stiamo?

I Tre

In uscita per 66thand2nd I Tre di Sandro Modeo, una delle firme più prestigiose della letteratura sportiva in Italia (dopo 12 anni di assenza dalle librerie). Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic hanno hanno dominato incontrastati il tennis per vent’anni, come se per loro il tempo non passasse mai, non lasciando spazio a nessun altro. Fino a pochi mesi fa, quando la vittoria del giovanissimo Alcaraz agli US Open e il ritiro di Federer hanno sancito l’inizio di una nuova era.

Buio

Scegliendo un libro per decennio, dalla fine dell’Ottocento in poi, Angelo Molica Franco, giornalista, scrittore e traduttore, ci porta in un viaggio tra la letteratura, la storia e l’arte: da Matrimonio sotto zero di Alfed J. Cohen, il primo romanzo dove l’omosessualità è vista come un rapporto d’amore e non solo fisico, passando per L’immoralista di André Gide e Addio a Berlino di Christopher Isherwood. In Buio (Giulio Perrone Editore), in uscita a metà gennaio, si fa riferimento anche al cambiamento stilistico: dal nascondimento linguistico, al processo di affermazione del sé tramite i generi del memoir, del romanzo post-moderno o del grido. Tenendo a mente il fatto che ancora oggi l’omosessualità è spesso vissuta come “un buio straordinario”, qualcosa da vivere lontano dalla luce del sole.

Queer. Storia culturale della comunità LGBT+

Maya De Leo è stata docente a contratto di Storia di genere presso l’Università di Genova e di Storia dell’omosessualità presso l’Università di Torino. Nel suo saggio Queer. Storia culturale della comunità LGBT+ (Einaudi), in uscita a gennaio, rappresenta la storia delle sessualità e delle identità LGBT+ in Occidente, dal XVIII secolo ad oggi. Intrecciando una varietà di fonti, De Leo offre una lettura inedita della storia contemporanea, dal ruolo della sessualità nella formazione degli stati-nazione alle guerre mondiali, dal giro di vite del dopoguerra alla rivolta di Stonewall, dalla crisi dell’Hiv alla rivoluzione queer degli anni Novanta, fino alle nuove sfide degli anni Duemila con la loro apertura verso il futuro.

Pensiero stupendo

Luca Starita, nato a Napoli nel 1988, si è laureato in Italianistica all’Università di Bologna con una tesi sul queer nella narrativa di Aldo Palazzeschi. Dopo il suo saggio Canone ambiguo. Della letteratura queer italiana (effequ), in cui ripercorre momenti classici del panorama letterario alla luce delle teorie queer, ritorna in libreria a marzo con Pensiero stupendo (effequ), un saggio sul tradimento.

Picasso – La mala arte

Amante della lirica, dell’arte e della letteratura, Michela Tanfoglio è la fondatrice dell’agenzia editoriale e letteraria EditReal. La editor, ghostwriter e organizzatrice di eventi letterari è autrice di Picasso- La mala arte, in uscita nei prossimi mesi per La corte, casa editrice che nel 2023 festeggerà i suoi 15 anni, e che con questo libro inaugura la collana Vite. Pablo Picasso visse a lungo: novantun anni, quasi un secolo di novità artistica, ma anche di sadismo e carneficina familiare. Pittore, scultore e litografo, crea la rivoluzione visiva dell’arte contemporanea e dà vita al cubismo: purtroppo, però, la sua genialità si nutrì di vite umane, e in particolare delle donne della sua vita…

Contro Barthes

Joan Fontcuberta, tra i più grandi fotografi e critici viventi, riflette sulla condizione crepuscolare della fotografia a partire da alcune critiche al pensiero canonico di Roland Barthes. Se tutta la fotografia non è altro che il risultato di diverse operazioni di “posa”, cioè di teatralità, vale la pena chiedersi se la macchina da presa possa in effetti confrontarsi con una realtà reale o se la sua missione sia limitata alla sola descrizione di un set. Contro Barthes è proposto da Mimesis a inizio marzo.

Sarà perché ti amo. Storia di un uomo tra parentesi

Roberto Farina, scrittore milanese e curatore di rassegne artistiche, è in libreria dal 27 gennaio per Milieu con Sarà perché ti amo. Storia di un uomo tra parentesi: ovvero la storia di Dario Farina, un autore che nel 1979 scrisse un album impegnando tutto il proprio talento e che fece fiasco, ma che due anni dopo scrisse in quindici minuti una canzone che vendette otto milioni di copie: Sarà perché ti amo. A questa seguirono altri successi: Felicità, Mamma Maria e altri ancora. L’autore, Roberto Farina, resta in famiglia e racconta l’avventura umana e professionale di suo zio Dario. Attraverso una ricerca condotta su interviste ai protagonisti dell’epoca, stende una biografia intima e anomala che passa attraverso i tormentoni della musica pop e i nomi di grandi cantanti come Gianni Morandi, Patty Pravo, Bruno Lauzi, Julio Iglesias e Ornella Vanoni, portando alla ribalta “gli uomini tra parentesi”, cioè il cui nome sui dischi è scritto tra parentesi: gli autori delle canzoni.

Instant Filosofia Orientale. Personaggi, teorie e racconti di saggezza millenaria

Simonetta Tassinari è cresciuta tra la costa romagnola e l’Appennino e vive da molti anni a Campobasso, dove insegna storia e filosofia al liceo. In Instant Filosofia Orientale (Gribaudo) la scrittrice, animatrice di “Caffè filosofici” e autrice di diversi titoli tra romanzi e testi storici e filosofici (oltre che di articoli per ilLibraio.it), racconta l’India, la Cina e il Giappone, esplorando in profondità un mondo affascinante, ricco di grandi pensatori e di grandi intuizioni, mai come oggi attuali e utili all’uomo. Non esiste un termine, nelle lingue orientali, che sia l’esatto equivalente della nostra “filosofia”, letteralmente “amore per la sapienza”. Esiste tuttavia in tutto l’Oriente un antico e nobile pensiero, che si è interrogato sui più profondi quesiti che riguardano i modi di vivere, i sentimenti, il bene e il male, le relazioni, il mondo, la divinità.

POESIA: LE NOVITA’ DI INIZIO ANNO



Il tempo è una madre

Una riflessione sul dolore, sull’amore, sulla vita, sulla morte, pervasa anche da un filo di sottile, consolante ironia. Il tempo è una madre (a febbraio per Guanda) di Ocean Vuong è una raccolta poetica profondamente intima, che prende le mosse dal dolore immenso per la morte della madre, amatissima dall’autore pur all’interno di un rapporto complesso e segnato dalla conflittualità. Ocean Vuong in questi versi cerca la vita tra le scosse di assestamento della morte, cullando la propria sofferenza per cercare di superarla. Innovative e audaci nel linguaggio e nella forma, queste poesie raccontano l’autore, la sua vita segnata dalla guerra del Vietnam e dall’emigrazione negli Stati Uniti e insieme le nostre stesse vite, frammentate e complesse.

Lettere a Gaustìn e altre poesie

Georgi Gospodinov, nato a Jambol nel 1968, è poeta, prosatore e studioso di letteratura, ed è considerato tra gli scrittori più talentuosi della Bulgaria. Con il suo esordio narrativo, Romanzo naturale (Voland, traduzione di Daniela Di Sora e Irina Stoilova), ha incontrato il favore di critica e pubblico. È ora in libreria una nuova raccolta di versi, con testo bulgaro a fronte: Lettere a Gaustìn e altre poesie (Voland, a cura di Giuseppe Dell’Agata), che affronta alcuni dei temi cari all’autore: il senso di umana partecipazione e di pietas verso il mondo e le sue creature, la fragilità della vita, l’ironia… e poi Gaustìn, il mitico alter ego dell’autore, insieme fonte e destinatario di ogni riflessione.

Sulle rive del fiume eterno

Castelvecchi pubblica la prima edizione italiana di Sulle rive del fiume eterno, che raccoglie le poesie scelte di una delle voci più rappresentative della letteratura ucraina, dai primi anni Sessanta ai giorni nostri. Lina Kostenko è coscienza sottile del proprio popolo e le sue liriche, con frequenti richiami a storia, cultura e paesaggi del suo Paese, elaborano i temi eterni della poesia: la natura, l’amore, l’arte, la religione, le questioni vibranti dell’esistenza e della politica. Traduzione a cura di Giovanna Brogi e Oxana Pachlovska e introduzione di Alois Woldan.

Nel villaggio oscuro

A gennaio la casa editrice salentina Manni propone La pantera profumata, una nuova collana di poesia diretta da Antonio Prete. Ogni volume è concepito in questo modo: poesie inedite; autoantologia delle poesie ritenute dal poeta stesso più significative nel proprio cammino di scrittura; una riflessione sulla propria poetica, sull’idea di poesia e del modo di farla, su come la poesia si interseca nella biografia. Si comincia con Nel villaggio oscuro di Eugenio De Signoribus, una raccolta che declina voci di impegno morale e civile, con un’attenzione particolare al tema della guerra, attraverso una emozione linguistica. L’autore, nato nel 1947, con Poesie. 1976- 2007 (Garzanti, 2008) ha vinto il Premio Viareggio-Repaci.

Lady Lazarus e le altre poesie

Lady Lazarus e altre poesie, antologia uscita nel 1976 tradotta da Giovanni Giudici e ora riproposta da Mondadori, testimonia del lavoro per molti lati eccezionale di una delle maggiori e, nondimeno, traumatiche, presenze nella poesia americana del Novecento, Sylvia Plath (Boston 1932 – Londra 1963), tra le poetesse simbolo del femminismo.

A un discepolo solitario

Nato nel 1883 a Rutherford, nel New Jearsey, dove è morto nel 1963, William Carlos Williams, di professione medico ostetrico, è considerato un caposaldo della poesia modernista americana, forse il più americano tra i poeti americani. Bompiani porta in libreria A un discepolo solitario (a cura di Luigi Sampietro; traduzione di Damiano Abeni). Williams fu Poet Laureate nel 1950 e vinse, tra gli altri, il primo National Book Award for Poetry nel 1950 e il premio Pulitzer nel 1963.

La specie storta

Sta scritto: “ciò che è storto non può essere raddrizzato”. Raccolti in questo libro sono versi come “fossili di rivolta”, favole scampate al diluvio, crociate di fanciulli. In libreria a febbraio per Tlon la raccolta di poesie di Giorgiomaria Cornelio, La specie storta (illustrazioni di Giuditta Chiaraluce). L’autore, classe ’97, è poeta, regista, curatore e redattore di Nazione Indiana. Attraversando la memoria dei “nati di contro”, ribadisce che i corpi negati e i corpi estinti vanno restituiti al mondo che viene.

Andando via hai dimenticato il mio cuore

Dalla 20enne Léa Jeunesse, nuova voce della generazione Z (esplosa su TikTok e Instagram in Francia, con l’account Une évasion), a febbraio per Corbaccio Andando via hai dimenticato il mio cuore – Amori, abbandoni, nuovi inizi, che racconta la parabola dell’amore, dell’abbandono e della felicità ritrovata.

FUMETTI, MANGA E GRAPHIC NOVEL: I LIBRI DI INIZIO 2023 DA LEGGERE

Baby Blue

Come vivere in un mondo dove la malattia mentale è illegale? Dove il benessere psicologico è sottomesso alla produttività? In un futuro prossimo, burnout, stress e depressione sono aumentati al punto da divenire un vero problema sociale. Scienziati e politici giungono a quella che pare l’unica soluzione: dichiarare illegale la malattia mentale. Bim Eriksson è una fumettista svedese nata nel 1991. Baby Blue (Add) è il suo primo graphic novel tradotto in italiano (da Alessandro Storti).

Sleeping Beauties. Graphic Novel

L’omonimo romanzo horror firmato da Stephen King e da suo fratello Owen King è ora un graphic novel: Sleeping Beauties. Graphic Novel è in libreria dal 17 gennaio per Sperling & Kupfer, con l’adattamento di Rio Youers e i disegni di Alison Sampson (traduzione di Giovanni Arduino). La trama del romanzo (che diventerà anche una serie tv di Anonymous Content) esordisce nel carcere femminile di Dooling, in cui una delle detenute annuncia con urla strazianti l’arrivo della Regina Nera. Per il dottor Norcross, lo psichiatra della prigione, è routine, mentre per sua moglie Lila, lo sceriffo di Dooling, potrebbe essere un presagio. Poche ore dopo, infatti, una ragazza sconvolta chiama il 911 affermando che una donna con forza sovrumana ha ammazzato i suoi due amici. Il suo nome è Evie Black, intorno a lei svolazzano strane falene marroni e sembra venire da un altro mondo…

La mia vita postuma

Nei primi mesi del 2023 uscirà per Bao Publishing La mia vita postuma di Hubert e Zanzim: dalla coppia creativa di Pelle D’Uomo, una storia inaspettata, dall’umorismo nero. Una commedia avventurosa che è anche un giallo, infatti inizia con un delitto: Emma Doucet è un’anziana signora che, dopo la morte del marito, si limita a sopravvivere, aspettando la propria ora. Un giorno, nel suo soggiorno, viene colpita da un proiettile, per poi risvegliarsi in uno stato molto particolare: viva e morta nello stesso tempo. Il mistero del suo delitto si intreccia ai ricordi della sua vita amorosa, tra passato e presente, alla ricerca della soluzione di questa stranissima vicenda. Una storia che racconta, attraverso il vissuto della protagonista, la condizione femminile nel corso del ventesimo secolo.

Beatrice. Un amore senza tempo

Nato in Belgio nel 1968, Joris Mertens lavora per il cinema e per la televisione come direttore artistico indipendente, grafico, fotografo e storyboardista. In parallelo alla sua attività, ha iniziato a disegnare e a dipingere, lasciandosi ispirare dall’ambiente urbano e dal cinema. Beatrice. Un amore senza tempo, in uscita a febbraio per Tunué, è il suo primo graphic novel, un silent book che segue la storia di Béatrice, commessa in un grande magazzino parigino che tutti i giorni prende il treno per andare a lavoro. Nella confusione della stazione dei treni attira la sua attenzione una borsa rossa che, giorno dopo giorno, sembra attenderla nello stesso angolo. Non riuscendo a resistere alla curiosità, Béatrice raccoglie la borsa: al suo interno trova un diario e delle foto, che la spingono a indagare fino a rivivere la vita di un’altra donna.

Corpi

Luana Francesca Belsito, in arte Wally Pain, è nata a Cosenza nel 1992. Appassionata da sempre di disegno e fumetto, dopo il diploma classico si è trasferita a Firenze, dove ha frequentato l’Accademia di Belle Arti, scegliendo l’indirizzo di grafica d’arte. Nel 2015 si è iscritta alla Scuola Internazionale di Comics di Roma. Attiva su Instagram, uno spazio in cui racconta se stessa e la propria visione del mondo, a marzo pubblica con Feltrinelli Comics Corpi, che propone tavole forti, esplicite, che abbattono tabù e perbenismo. Corpi che si accoppiano, nei modi più diversi, come in una sorta di enciclopedia dei piaceri. E l’autrice mette in gioco anche se stessa e la propria fisicità.

Turchina

A 140 anni dall’uscita delle avventure di Pinocchio, Elena Triolo attinge a fatti storici per raccontare la storia di un’amicizia che ha fatto nascere l’idea di un personaggio amato da tutti: la fata Turchina. I protagonisti del suo graphic novel, in uscita per Bao Publishing nei prossimi mesi, sono Giovanna Ragionieri, la figlia del giardiniere della tenuta Lorenzini e Carlo Lorenzini, conosciuto con lo pseudonimo di Carlo Collodi. Attraverso la vita di Giovanna bambina conosciamo il processo creativo di Collodi che scrive, puntata dopo puntata, la storia di un burattino in un’Italia a cavallo tra Monarchia e Repubblica.

The Dark Side Of The Moon. 50° anniversario

Cinquant’anni fa, il primo marzo del 1973, i Pink Floyd pubblicavano uno degli album più venduti di sempre. The Dark Side Of The Moon. 50° anniversario è il libro ufficiale che celebra il cinquantenario e che Rizzoli Lizard porta in libreria a marzo. Una galleria di immagini rare e inedite che, oltre a raccogliere le foto scattate alla band in tour tra il 1972 e il 1975, rivela il concept visivo dietro alla leggendaria grafica dell’album ripercorrendo, a partire dai suggestivi bozzetti grafici iniziali fino al risultato finale, il processo creativo di una delle copertine più iconiche della storia del rock.

Blue box n.1

In uscita a febbraio, un manga che unisce la commedia romantica alla tematica sportiva: Blue box n.1 di Kouji Miura (Star Comics) ha come protagonista lo studente delle medie Taiki Inomata, che si allena nel club di badminton della Eimei, una scuola con un importante programma sportivo. È innamorato della senpai Chinatsu Kano, una ragazza che fa parte del club di basket. Il divario tra lei e Taiki è così grande che è improbabile che i suoi sentimenti siano ricambiati, tuttavia, per uno scherzo del destino, la ragazza inizia a vivere a casa di Taiki. I due adolescenti condividono lo stesso sogno di partecipare alle Nazionali e intendono impegnarsi duramente per riuscire a raggiungere il loro obiettivo. Taiki, allora, decide di allenarsi tutti i giorni, avvicinandosi sempre più alla sua nuova coinquilina.

The god of high school n. 1

Dopo aver dato dimostrazione della sua abilità nel taekwondo durante una rissa, il diciassettenne Jin Mori riceve inaspettatamente l’invito a partecipare al God of High School, il misterioso quanto esclusivo torneo di arti marziali che dà il nome a questo popolare webcomic coreano, realizzato da Yongje Park e in uscita per Star Comics a partire da febbraio. Il torneo è riservato agli studenti delle superiori e vi si accede solamente tramite invito. Aperta ad atleti di tutto il mondo e a qualunque stile di combattimento, la competizione è particolarmente ambita in quanto in palio per il vincitore ci sarebbe la realizzazione di un desiderio… qualunque esso sia.

La storia del topo cattivo

Bryan Talbot è un artista e scrittore di fumetti britannico, la cui carriera è iniziata sulla rivista British Tolkien Society negli anni Sessanta. La graphic novel Le avventure di Luther Arkwright e La storia del topo cattivo, sono i suoi lavori più importanti e premiati. Quest’ultimo, in uscita per Tunué a gennaio con la traduzione di Omar Martini, è la storia a fumetti del percorso di crescita della giovane Helen Potter, vittima degli abusi paterni e dell’indifferenza materna. Helen inizia a vagare per Londra con l’unica compagnia di un topolino, fino a scappare lontano, il più lontano possibile per non rimanere a contatto con nessuno. Ma proprio in mezzo al nulla la sua vita potrà riprendere, non prima però di avere affrontato il padre.

L’ombra che mi cammina accanto

Con L’ombra che mi cammina accanto (in uscita il 24 gennaio per Edizioni Clichy, con la traduzione di Francesca Ciuffi) l’illustratore Barroux torna al genere del graphic novel, e lo fa con una storia personale, che segue le orme del fratello perduto, raccontando una ferita del cuore e dell’anima. Come “mappa” da seguire, soltanto una cartolina, l’ultima spedita dal fratello prima di morire. Barrou fa entrare nell’intimità “adulta” di sé stesso, allontanandosi dagli allegri e colorati albi per bambini amati da tanti lettori italiani. Il racconto di un viaggio, che è fuga, ricerca di un cambiamento di prospettiva, di scenario e, soprattutto, di arricchimento personale, ma anche un’occasione unica per superare i propri limiti e per ritrovare il capo di un filo interiore che si è spezzato.

Kamisama kiss new edition n. 1

Un bel giorno, tornando a casa, Nanami Momozono trova una lettera in cui il padre le dice che è andato via e che è inutile cercarlo. Pochi istanti dopo suonano alla porta alcuni uomini che, a causa di debiti mai pagati, le portano via tutto quello che ha, casa compresa. Ritrovatasi all’improvviso in mezzo a una strada, Nanami incontra uno strano personaggio che si offre di ospitarla. Peccato che casa sua sia un vecchio e decrepito santuario shintoista e che lui sia una divinità. La ragazza può restare a vivere lì, ma in cambio dovrà farsi carico del suo lavoro… a gennaio è in uscita per Star Comics il manga Kamisama kiss new edition n. 1 di Julietta Suzuki, il primo numero di una delle serie per ragazzi più amate degli ultimi anni, in una nuova pubblicazione che riunisce per ogni volume due numeri della vecchia edizione in corposi tomi con sovraccoperta.

Contro luce

Due amiche d’infanzia non potrebbero essere più diverse: Riko è bellissima e popolare, mentre Sae è abituata a vivere dietro l’obiettivo della macchina fotografica. Contro Luce (appena uscito per linea Aiken di Bao Publishing) della mangaka Yuka Tatami racconta una storia dolceamara sulle rivalità e le trasformazioni dell’adolescenza.

Ducks Ducks di Kate Beaton è stato già annunciato da Bao Publishing per settembre 2023: una delle più importanti fumettiste canadesi della sua generazione racconta gli anni giovanili, in cui ha lavorato per una compagnia di estrazione mineraria nella regione in cui è nata. Spazio alla difficoltà di essere tra le poche donne nel personale, agli abusi, non solo psicologici, e a cosa ha imparato sopravvivendo a quel periodo durissimo. Imperatore del Giappone. La storia dell’imperatore Hirohito – volume 3 e 4 Sono in uscita a gennaio per Ippocampo i volumi 3 e 4 (su 24 previsti) della serie Imperatore del Giappone. La storia dell’imperatore Hirohito, di Kazutoshi Hando e Issei Eifuku, con i disegni del mangaka Junichi Nojyo. Con questi due volumi Hirohito entra nell’età adulta e iniziano per lui le traversie della politica. Per ragioni patriottiche o per puro interesse personale, qualcuno vuole tenere il giovane erede al trono lontano dalle grandi decisioni di Stato. La principessa Nagako è stata designata in via ufficiosa come fidanzata del principe, ma mentre tutti si rallegrano del lieto evento, Aritomo Yamagata, sommo consigliere politico, ignora la decisione e con estrema arroganza si adopera per far rompere il fidanzamento… Craig Thompson Tornerà quest’anno in libreria uno degli autori più rappresentativi del catalogo di Rizzoli Lizard: Craig Thompson (Traverse City, 1975). Dopo aver debuttato nel mondo del fumetto nel 1999 con Addio, Chunky Rice – che gli vale subito un Harvey Award – Thompson ha confermato il proprio talento nel 2003 con Blankets, premiato con due Eisner Awards e due Ignatz Awards. Il 2011 è l’anno di Habibi, universalmente riconosciuto come una delle opere di letteratura grafica più importanti degli ultimi anni, seguito dai primi due volumi della serie Ginseng Roots. Presto dettagli sulla nuova uscita.

LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI: I LIBRI DI INIZIO 2023 DA LEGGERE

Mezzamela

Dopo il successo di Viola e il Blu (Salani), Matteo Bussola, (da mesi in classifica con Il rosmarino non capisce l’inverno, Einaudi Stile Libero), torna con un nuovo libro per ragazzi: Mezzamela – La bellezza di amarsi alla pari, in libreria a metà gennaio sempre da Salani, fotografa l’adolescenza e tutti i suoi cambiamenti. Un romanzo che affronta una tematica importante, dal punto di vista maschile e femminile, offrendo spunti di riflessione e di dialogo tra generazioni. Il risultato è un delicato diario di educazione sentimentale, una storia sui primi amori ma anche sulle fragilità, e sullo smettere di proteggersi per paura.

Una stella di nome Ajax

Ajax è un cagnolino che, all’età di sette anni, si ritrova a vivere con un bebè di nome Johan. Il piccolino, strillatore nato, sorride solo vedendo il cane, e tra i due nasce un’amicizia fatta di leccate, giochi, merende condivise, caccia alle mosche, scoperte. Ulf Stark firma a fine febbraio per Iperborea Una stella di nome Ajax (traduzione di Samanta K. Milton Knowles – dai tre anni), un racconto tenero e senza tempo sulla profondità del rapporto che può instaurarsi tra un bambino e un animale, e sull’arricchimento che ne deriva per entrambi.

La maglietta rossa di Ben

Un libro per ragazzi in cui si parla dell’importanza della salute mentale, in libreria per Garzanti a fine gennaio con la traduzione di Silvia Cavenaghi: La maglietta rossa di Ben è firmato da Lily Bailey, scrittrice e giornalista che fin da bambina ha sofferto di disturbi ossessivi-compulsivi, ma ha sempre tenuto privata la propria condizione finché una diffusa percezione errata della malattia non l’ha spinta a impegnarsi attivamente per creare una migliore consapevolezza e comprensione di questi disturbi.

Come inchiostro nell’acqua

Sara Allegrini è nata e vive a Perugia. Insegna Filosofia e Scienze Umane nei Licei e tiene laboratori di teatro, lettura e scrittura creativa. Scrive romanzi per ragazzi premiati e tradotti all’estero. Facendo tesoro di ciò che osserva e ascolta tra i banchi di scuola, mescola nelle sue storie realtà e fantasia. A inizio febbraio esce per la collana Hotspot del Castoro il romanzo young adult Come inchiostro nell’acqua. La trama? Una ragazza si sveglia all’improvviso in un luogo completamente buio. Ha coscienza di sé, sente i suoi pensieri, può parlare, ma non ricorda chi è, nemmeno il suo nome. Intorno a lei, il nulla…

Silenzio

Illustratrice, autrice, game writer e narrative designer, Lena Shamshurina vive a San Pietroburgo: a fine gennaio esce per Quinto Quarto Silenzio, libro illustrato in toni di grigio (il colore sarebbe stato troppo rumoroso) in cui il racconto si confonde con le onomatopee, e un narratore senza nome invita i lettori di ogni età in un viaggio alla scoperta del silenzio e di quanto può essere davvero bella la varietà di suoni che ci circondano se ci prendiamo solo un momento per ascoltarli.

Cercavo un’immensità – Vita di Clarice Lispector

La piccola casa editrice palermitana Rueballu Edizioni ha appena pubblicato Cercavo un’immensità. Vita di Clarice Lispector, scritto da Lisa Ginzburg e illustrato da Pia Valentinis: il libro è inserito nella collana Jeunesse Ottopiù, nata per avvicinare i ragazzi alla lettura e per far conoscere donne e uomini straordinari che hanno segnato profondamente il panorama culturale internazionale.

Quando tornerà Hadda?

aNNe herbauts è nata a Bruxelles, in Belgio, nel 1975. Formatasi all’Accademia Reale di Belle Arti di Bruxelles, è una delle autrici più poetiche e intense della letteratura per ragazzi. Nell’albo illustrato Quando tornerà Hadda? (in uscita il 24 gennaio per Edizioni Clichy, traduzione di Maria Pia Secciani) l’autrice celebra la forza del ricordo e la memoria dei nostri cari. Gli oggetti in cucina, le piante sul balcone, le scarpe nell’ingresso, le piastrelle, le tende: tutto parla di Hadda. Lei è lì, presente in ogni oggetto, nelle luci rarefatte che attraversano dolcemente le stanze…

Tutto quello che non avevo capito. Una bambina e basta cresce

Lia Levi, nata a Pisa nel 1931, ha scritto numerosi romanzi, sia per ragazzi che per adulti, toccando temi importanti come l’antisemitismo, che la scrittrice e giornalista ha vissuto sulla propria pelle. In uscita il 10 gennaio per HarperCollins, Levi torna a raccontarsi in Tutto quello che non avevo capito. Una bambina e basta cresce, una testimonianza che riparte dalla guerra finita e narra le gioie e le fatiche di ricostruire il futuro, mostrandoci una Lia adolescente che si batte con coraggio e passione per rivendicare gli ideali di democrazia e libertà.

Cantautrici

Esce per Sonda Cantautrici di Alice Mammola, con le illustrazioni di Valentina Savi (@tuttelemeledieannie), una raccolta illustrata delle icone del panorama musicale di ieri e di oggi, rappresentanti di ogni genere e luogo. 250 autrici, compositrici e musicisti di ieri e di oggi.

Mille briciole di luce

Danni ama la ginnastica ritmica, ha talento e passione. Ma è uno sport interdetto ai ragazzi. Come puoi capire davvero chi sei, se il mondo ti chiude l’unica strada che senti giusta per te? A fine febbraio il Castoro propone Mille briciole di luce di Silvia Vecchini. Al centro, la passione per uno sport, la ginnastica ritmica, oltre alla riflessione sul genere. Una storia sull’importanza di seguire la propria strada, guidati dalla passione.

Animaletti, vi amo

Vivian Lamarque, nata a Tesero nel 1946, vive a Milano, dove ha insegnato italiano agli stranieri e letteratura. È autrice di fiabe e di diversi libri di poesie, tra cui Poesie per un gatto e L’amore da vecchia, entrambi editi da Mondadori. Dell’amata scrittrice per l’infanzia Solferino propone Animaletti, vi amo. Per chi crede che la fantasia non abbia limiti con illustrazioni di Matteo Arosio: una raccolta di diciotto piccoli racconti legati dalla fantasia, dall’amore e dal rispetto per gli altri esseri viventi.

La banda della zuppa di piselli. Il segreto di Lina

Rieke Patwardhan è nata nel 1974, ha fatto studi umanistici e dopo la laurea in psicologia ha cominciato a scrivere libri per bambini: il suo La banda della zuppa di piselli. Il segreto della nonna è stato selezionato nella terna del Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2022. A gennaio la scrittrice torna in libreria per Emons con La banda della zuppa di piselli. Il segreto di Lina. Nils ed Evi ne sono sicuri: qualcosa non va! Lina è sempre in ritardo a scuola e non ha più tempo per le attività della banda. Forse le tante scartoffie che la ragazza siriana deve compilare hanno qualcosa a che fare con il suo strano comportamento? E cosa vuol dire la grande Croce Rossa che ritorna continuamente nei fogli? A complicare le cose è comparsa anche la foto di un misterioso ragazzo che la loro amica tenta inutilmente di nascondere. Indagando, Evi e Nils scopriranno che Lina e suo padre stanno cercando di ricongiungersi al resto della famiglia, e non esiteranno ad aiutarli.

La magica casa sull’albero

Jack e la sua sorellina Annie sono i protagonisti di un’avventura alla scoperta del mondo preistorico: tra dinosauri di ogni tipo e razza, La magica casa sull’albero (traduzione di Elena Dardano), in uscita a gennaio per Tunué, è un graphic novel che intreccia magia, misteri e viaggi nel tempo. L’autrice è Mary Pope Osborne, scrittrice americana per bambini e ragazzi, che con questo titolo ha dato il via ad una lunga serie di libri rivolti ai più piccoli.

C’è un albero in Giappone

Una storia che prende ispirazione dal Kaki Tree Project, che da oltre vent’anni consegna ai bambini di tutto il mondo le pianticelle di seconda generazione nate dalla pianta madre, chiedendo loro di allevarle e di produrre espressioni artistiche che abbiano come tema l’albero di cachi. In libreria per Sonda C’è un albero in Giappone di Chiara Bazzoli (illustrazioni di AntonGionata Ferrari): la (vera) storia toccante di un albero sopravvissuto alla bomba di Nagasaki.

Le mie prime storie degli animali

Due cuccioli di tigre molto amici si litigano le attenzioni di un cucciolo di uomo; un pappagallo ripete la frase sbagliata nel momento sbagliato e finisce nei guai; un orso bruno si risveglia dal letargo e nella sua tana trova un piccolo intruso; un pinguino vuole lasciare l’Antartide per dedicarsi alla tintarella su una spiaggia tropicale… Lo scrittore mantovano Jonathan Merlin è l’autore di Le mie prime storie degli animali (Gribaudo): dieci racconti allegri e colorati con protagonisti altrettanti animali di habitat differenti, dalla fattoria alla giungla, dal mare al bosco, dal parco alla savana.

Come raccontare le storie ai bambini

A fine febbraio in libreria per Il Castoro il manuale (per adulti) Come raccontare le storie ai bambini, bestseller tradotto in 20 lingue firmato da Silke Rose West e Joseph Sarosy. Non è un manuale sulla lettura ad alta voce, ma proprio sull’importanza dell’invenzione delle storie e del saperle raccontare. Gli autori seguono il metodo steineriano, ma al cuore della questione c’è il benessere dei bimbi nelle loro relazione con gli adulti, il beneficio dello storytelling e un armonico sviluppo neurologico che può fare la differenza nella crescita dei bambini.

Le mie prime 1000 parole

Jonathan Merlin firma anche il libro per bambini dal titolo Le mie prime 1000 parole, un volume, in uscita per Gribaudo, che incoraggia i bambini a imparare in modo naturale e spontaneo le prime parole. Il testo è studiato per permettere ai più piccoli di espandere il proprio vocabolario e favorire la comprensione del mondo circostante. Suddiviso per argomenti legati alla vita quotidiana, come la scuola, i giocattoli, gli animali, i colori e molto altro, il libro propone i 1000 lemmi essenziali per incrementare l’apprendimento.

Aiuto gli altri e imparo a condividere

Esce per la collana quante domande quante risposte pubblicata da La Coccinella il libro Aiuto gli altri e imparo a condividere, un titolo con tante finestrelle che insegna a relazionarsi con gli altri: a casa, a scuola, con i coetanei e con gli adulti. Un volume utile per i genitori, ma anche per gli operatori e gli insegnanti di asili e scuole materne.

Io e te

Daria Bertoni, a lungo libraia presso la Libreria dei Ragazzi, oggi trascorre le sue giornate scrivendo e raccontando ai più piccoli storie fantastiche. Con Mondadori Ragazzi a inizio febbraio pubblica Io e te. Non vedo l’ora che tu sia qui (volume illustrato da Ninamasina), che racconta in modo poetico e delicato l’attesa di un fratellino o una sorellina.

Mamma, latte! Adesso no, però…

La richiesta del latte dopo lo svezzamento è la richiesta di una prova di affetto, che va ascoltata e accolta. Ma al posto del latte ogni tanto si possono dare prove d’amore alternative: per esempio si può giocare insieme, andare al parco, fare le coccole, leggere un libro. Giorgia Cozza, giornalista e scrittrice, collabora da anni con riviste e siti specializzati occupandosi di gravidanza, allattamento, psicologia, salute della mamma e del bambino. Mamma, latte! Adesso no, però… in uscita per La Coccinella a febbraio, è un libro-gioco per vivere con serenità la progressiva autonomia dall’allattamento.

Piuma e Artiglio

Mondadori Ragazzi a fine febbraio propone Piuma e Artiglio di Marta Palazzesi (illustrazioni di Ambra Garlaschelli), autrice di libri per bambini e ragazzi, traduttrice, consulente per l’editoria e per case di produzione cinematografica. L’autrice, che nel 2020 ha vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi nella categoria dai 6 ai 10 anni, fa inoltre parte del Centro Formazione Supereroi, un’associazione non profit che tiene laboratori di scrittura creativa nelle scuole medie e superiori di Milano e provincia. E nel nuovo libro porta lettrici e lettori (dai 12 anni) a Valencia, a inizio ‘900, per narrare l’amicizia tra Tomas e Amparo, che provengono da due famiglie di estrazione sociale opposta, e che condividono il potere di trasformarsi in animali.

Pirati contro Vichinghi

Andrea Castellani è nato a Firenze nel 1975 ed è illustratore, regista e animatore. Per Gribaudo è autore dell’albo illustrato Pirati contro vichinghi. Due manipoli di sciamannati si scontrano rivendicando il loro diritto di depredare e conquistare oro e gloria. Da una parte gli ardimentosi quanto rincretiniti Pirati, dall’altra gli ardimentosi e grezzi Vichinghi, forti (e pelosi) come orsi e svegli sempre come orsi, ma d’inverno in letargo. Queste prodi ciurme rivaleggiano per la conquista di un prezioso forziere trasportato da una misteriosa e piccola imbarcazione che ha avuto l’ardire di attraversare il Loro mare. Tutto è valido per ottenere il diritto di depredare il bottino, dalla gara a chi sputa più lontano alla sfida all’uncinetto… chi si accaparrerà il tesoro?

La verità sul caso Hansen e Gretel

Alessandro Barbaglia (finalista al premio Bancarella e vincitore del premio Strega Ragazzi) a fine febbraio firma per Mondadori Ragazzi La verità sul caso Hansen e Gretel (dai 10 anni, illustrazioni di Ilaria Urbinati): a Triora, un paesino arroccato sulle montagne, non c’è molto da fare. Soprattutto quando tira vento e la linea della tv e la connessione Internet vanno a singhiozzi. L’unica cosa che è sempre sintonizzata sono le parole di Nonno Silenzio, il nonno di Anna e Otto, che zitto non sta mai. Ogni occasione è buona per raccontare una storia, come quella di Hansel e Gretel, o meglio, della strega, che si dice abbia abitato nei boschi vicino a Triora… e così Anna, Otto e la loro banda di amici, con sede su una casa sull’albero, decidono di indagare per scoprire la verità…

Ragazzo mio

Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, firma a metà gennaio per De Agostini Ragazzo mio – Lettera agli uomini veri di domani, presentato come uno strumento di educazione emotiva dedicato principalmente ai maschi, giovani o adulti, e a tutti coloro che non hanno mai avuto la fortuna di imparare ad amare e ad amarsi nel rispetto per se stessi.

Diario di un sogno possibile

A cura di Simonetta Gola, con le illustrazioni di Marcella Onzo, Diario di un sogno possibile, in libreria a metà febbraio per Feltrinelli Kids, è il racconto in prima persona della missione, durata tutta la vita, del chirurgo di guerra e fondatore di Emergency Gino Strada, qui nell’adattamento per ragazze e ragazzi.

Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco

Panciagalla e Copecoperso sono due vecchi pirati che insieme hanno depredato vascelli e dominato i mari, e che ora si trovano in pensione. Il nostromo Copecoperso sta soffrendo di un terribile mal di denti, e la sua unica speranza è di esser curato dal drago Anselmo, un drago che da anni non ha più fuoco in bocca e ha perciò ripiegato sulla professione di dentista. Ed è così che i due pirati intraprendono un viaggio impervio nella Foresta di Orcum, dove troveranno un gorilla dalla risposta pronta, una puzzola appassionata di baseball e molto altro ancora. Andrea Molesini, che nel 1999 ha ricevuto il Premio Andersen alla carriera per i suoi libri per ragazzi, il 14 febbraio torna in libreria con Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco (Harper Collins, illustrazioni di Arianna Bellucci).