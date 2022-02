“Lupa Nera”, il nuovo thriller di Juan Gómez-Jurado con Antonia Scott

Dopo Regina Rossa, che ha fatto conoscere al pubblico italiano Antonia Scott, protagonista del thriller spagnolo contemporaneo, esce per Fazi, nella traduzione di Elisa Tramontin, il secondo capitolo della trilogia bestseller di Juan Gómez-Jurado, da cui Amazon Prime trarrà una serie.

Antonia Scott e Jon Gutiérrez sono ancora alla ricerca di Sandra Fajardo, quando Mentor li convoca per un altro caso al momento più pressante. Si tratta della scomparsa di Lola Moreno, moglie di Yuri Voronin, tesoriere di un clan mafioso che opera nella zona di Malaga. Lola Moreno è svanita nel nulla da quando, in un centro commerciale, qualcuno ha cercato di ucciderla. Nel frattempo, il marito Yuri veniva brutalmente trucidato nella loro villa. Ma Jon e Antonia non sono i soli a cercare Lola. È a questo punto che entra in scena l’ineffabile donna russa che risponde al nome di Čërnaja Volčica: la Lupa Nera, pericolosissima sicaria al soldo dei mafiosi.

Dai paesaggi assolati dell’Andalusia, fino agli scenari innevati della sierra, Antonia Scott, sempre alle prese con i suoi demoni, dovrà affrontare una temibile nemica. Nel frattempo, il signor White e Sandra Fajardo non si sono certo dimenticati di lei…