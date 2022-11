Una rivoluzione in libreria: scarica il numero di fine anno della rivista Il Libraio (in copertina, la misteriosa Erin Doom…)

L’ultimo numero dell’anno de Il Libraio vede in copertina (di spalle), la misteriosa Erin Doom, pseudonimo dell’autrice del bestseller “Fabbricante di lacrime”. Nell’editoriale Stefano Mauri si sofferma proprio sulla rivoluzione portata in questi mesi dai giovani lettori in libreria, anche sulla spinta di TikTok. Tanti ovviamente i consigli di lettura, per tutti i gusti e le età. E come ogni Natale, a centro rivista anche un’utile guida per i vostri regali, che ripropone per genere i libri che quest’anno si sono rivelati i più amati…

Man mano che usciamo dal letargo forzato della pandemia, scopriamo che il mondo è un po’ cambiato, a cominciare da noi stessi. Alcune vecchie abitudini vorremmo lasciarle dove erano, nel 2019, e portarci dietro finché possibile qualche buona abitudine imparata negli ultimi mesi. Godersi di più la singola giornata, la propria casa, il cibo curato, le relazioni con gli amici e i libri.

A dare il segnale più forte di ritorno al libro sono state proprio le generazioni più giovani. Sono esplosi i fumetti, i romanzi rivolti agli young adult, secondo la definizione più in voga, ma anche i romanzi promossi dai più accaniti lettori tra loro su Tik Tok, libri peraltro particolarmente intensi e seri, segno che leggono tutto. Harry Potter ha ripreso a volare, trasmettendo a una nuova generazione il gusto per una buona e lunga lettura. A loro è dedicata questa copertina, che riprende di spalle la misteriosa Erin Doom, pseudonimo della giovane autrice di Fabbricante di lacrime, che è a tutt’oggi il libro più venduto nel 2022 e che prendiamo a simbolo di questa rivoluzione.

Erin ha cominciato a scrivere per passione e, nello spirito dei tempi, ha coltivato questa passione attraverso i social. Lo ha fatto condividendo le sue storie con un numero sempre maggiore di lettori, senza per questo rinunciare alla sua privacy, elemento importante per i giovani e i giovanissimi. Certo è che con il suo esordio e il successivo Nel modo in cui cade la neve è riuscita a intercettare i sentimenti di centinaia di migliaia di persone.

I giovani lettori più ancora degli adulti preferiscono di gran lunga il caro vecchio libro alle versioni digitali in ebook o audiolibro. E la stragrande maggioranza li va a comprare in libreria. I librai sono stati i primi a notare che proprio i giovani hanno guidato questo risveglio.

Grande spazio in questo numero è riservato alle novità degli autori più amati. Da Donato Carrisi, che accanto al nuovo thriller – ancora una intrigante sfida per i lettori – presenta per la prima volta una fiaba noir, Eva e la sedia vuota, illustrata meravigliosamente da Paolo D’Altan, una fiaba che rilegge in una chiave diversa La casa delle luci, destinato a diventare cult tra i suoi lettori.

Clara Sánchez con I peccati di Marisa Salas torna in anteprima mondiale con un romanzo che i primi lettori iscrivono tra i più belli di questa fortunata scrittrice. Partito già alla grande il nuovo romanzo di

Andrea Vitali, Cos’è mai una firmetta, mosso da una rinnovata verve e umanità che diverte il lettore fino all’ultima pagina.

Grazie alla capacità di Ildefonso Falcones di utilizzare le fonti storiche e far rivivere mondi del passato, in Schiava della libertà ci sentiamo totalmente partecipi dell’avventura e della dura vita di una schiava nella Cuba dell’Ottocento e del riscatto dalla condizione servile di una sua lontana discendente nella Spagna di oggi. Due storie parallele che spingono il lettore a leggere con sempre maggiore avidità pagina dopo pagina.

Un’altra anteprima mondiale piena di suspense per i lettori italiani ce la regala Un nuovo papa di Glenn Cooper, sempre in vetta alle classifiche.

Non mancano altre novità assolute, come Storie d’Italia, il primo libro di Massimo Cannoletta, affermatosi per acclamazione popolare come gran divulgatore televisivo, che ci racconta con passione storie curiose ed emblematiche del nostro Paese.

L’anno scorso era stato L’inverno dei Leoni di Stefania Auci a dominare la classifica. Non perdetevi la nuova edizione illustrata con immagini d’epoca.

Bellissime le nuove edizioni che Garzanti ci propone dei capolavori di Jorge Amado, il più amato cantore del Brasile, anch’essa una terra drammatica, magica e visionaria.

Come ogni Natale a centro rivista troverete un’utile guida per voi e per i vostri regali, che ripropone per genere i libri che quest’anno si sono rivelati i più amati dai lettori.