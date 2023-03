Dal calcio alla scienza: i libri-rivista di Mondadori

A maggio debutterà un nuovo progetto della casa editrice Mondadori: “Si tratta di riviste d’autore semestrali, libri-rivista tematici e collettivi. Progetti pensati per il pubblico dei millennial, e affidati a curatori, con un seguito online e un network di contatti, come Cronache di Spogliatoio e Barbascura X”. Si parte infatti con il calcio e la scienza, per poi passare a musica e attualità. ilLibraio.it ne ha parlato in anteprima con Alberto Gelsumini, responsabile editoriale della Varia di Segrate

Nell’era delle piattaforme digitali e della “tiktokizzazione di internet“, dati alla mano il giornalismo tradizionale (in particolare nella versione cartacea) appare sempre più in difficoltà. Eppure, al tempo dei video virali sui social e dell’ascesa dei creator, proprio dalla carta arrivano delle sorprese. Che, pur non rivolgendosi a un pubblico di massa, si dimostrano in grado di incuriosire anche lettrici e lettori giovani, trovando spazio tra gli scaffali delle librerie: ci riferiamo a una tendenza specifica, che si è sviluppata in questi ultimi anni, quella del “ritorno” delle riviste cartacee, in forme diverse, e pubblicate da editori di libri.

L’esempio finora più significativo è quello di Passenger di Iperborea, “raccolta di inchieste, reportage letterari e saggi narrativi che formano il ritratto della vita contemporanea di un paese o di una città e dei suoi abitanti”, firmate da scrittori, giornalisti ed esperti. E sempre la casa editrice milanese specializzata in letteratura del Nord Europa, in questo caso in collaborazione con Il Post, ha poi avviato il progetto COSE spiegate bene, in cui ogni numero è “dedicato a un argomento a sé stante, declinato attraverso spiegazioni, storie, racconti e illustrazioni”.

Si è mossa in questo ambito la stessa Feltrinelli, affidando a Marino Sinibaldi (che a sua volta ha individuato altri co-curatori), la rivista cartacea Sotto il Vulcano – Idee, narrazioni, immaginario”, venduta anch’essa nelle librerie.

Non è finita: lo scorso maggio la rivista online L’Indiscreto ha debuttato in versione cartacea, in collaborazione con la casa editrice Tlon; e c’è poi il caso di La Revue Dessinée Italia, versione italiana di una rivista trimestrale di giornalismo a fumetti nata in Francia (di cui abbiamo parlato qui). In ambito letterario, poi, tra i progetti da citare troviamo K, la rivista letteraria de Linkiesta, a cura di Nadia Terranova.

E veniamo al progetto a cui sta lavorando la Mondadori e che debutterà a maggio. Se ne occupa Alberto Gelsumini, classe ’78, responsabile editoriale della Varia di Segrate, che a ilLibraio.it anticipa: “L’obiettivo è realizzare ‘riviste d’autore’, tematiche e collettive, affidate a curatori. Progetti a cadenza semestrale, in cui i capofila andranno a coinvolgere altri autori. Il taglio sarà generazionale, sia a livello di firme, sia di grafica, sia del pubblico di riferimento, pensiamo infatti alla fascia tra i 25 e i 40 anni“. Sì perché per l’editor “tra una parte dei millennial si nota un certo interesse per contenuti di approfondimento, veicolati attraverso spettacoli teatrali, podcast e altri canali digitali”. Gelsumini cita inoltre “l’approccio delle riviste culturali e letterarie, ma anche un’opera come Sbam! Il diario di viaggio di Jovanotti“, che Mondadori ha pubblicato nel 2017.

Riflette ancora il responsabile editoriale della Varia Mondadori: “Abbiamo notato che ci sono autori e personaggi, spesso attivi e seguiti online, che a loro volta sono al centro di reti, di network di contatti, con cui c’è sintonia e con cui, ad esempio, danno vita a prodotti culturali, podcast, spettacoli teatrali, eventi fisici o live su Twitch. Perché, allora, non proporre a questi ‘capofila’ la realizzazione di riviste collettive, visto che si sono già dimostrati bravi connettori di contenuti e autori? Con il vantaggio di poter partire da un pubblico legato a questi nomi, e ovviamente con la speranza di allargarlo”.

Nel 2023 partiranno quattro riviste, due a maggio e due dopo l’estate. I volumi saranno disponibili in libreria e nei canali ecommerce, al costo di un libro, perché tali sono considerati dalla casa editrice. “Si comincia con il calcio, in cui i capofila sono i ragazzi di Cronache di Spogliatoio, media sullo sport molto seguito sui social, e con la scienza, dove il capofila è Barbascura X, divulgatore scientifico attivissimo online (e non solo), mentre in autunno ci sarà spazio per la musica e l’attualità”.

Ciascun numero di questi semestrali avrà un tema specifico, “in modo che ogni libro-rivista sia autonomo“: la rivista sul calcio darà spazio ai campioni di ieri e di oggi o ai grandi eventi, mentre quella scientifica parlerà di sessualità, spazio e altri temi, attorno a cui il curatore chiamerà a intervenire, oltra a scienziati e ricercatori, anche fumettisti e comici. “Ci saranno infografiche e ilustrazioni, e sicuramente molti contenuti scritti, che rimarranno il cuore del libro-rivista di turno”. Inoltre, conclude Gelsumini, “ogni rivista avrà un formato e una grafica unica, pensata specificamente per quel tipo di autore e di contenuto”.