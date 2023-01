Fiori sopra l’Inferno, il romanzo-bestseller di Ilaria Tuti edito da Longanesi, arriva in versione fiction in prima serata su Rai1, da lunedì 13 febbraio alle 21.25. Una co-produzione Rai Fiction-Publispei, per la regia di Carlo Carlei, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission e la collaborazione della Polizia di Stato.

A interpretare Teresa Battaglia, la protagonista di quesa attesa miniserie in 3 puntate divise in 6 episodi, è un’attrice molto amata, Elena Sofia Ricci, che ha spiegato: “Teresa è un personaggio straordinario, una donna molto speciale, unica, con un passato doloroso che l’ha fatta diventare ruvida, spigolosa, a tratti virile, antipatica, per certi aspetti. Ma capace di empatizzare sia con una bambina che è stata violata, sia con il killer, perché si domanda da quale razza di inferno possano venire queste creature mostruose. Per scoprire chi sia il killer devi empatizzare con quell’ex bambino violato…”.

La trama, ad alta tensione, ci porta in un paesino di montagna, Travenì. Un paradiso apparente, che nasconde tra i suoi vicoli silenzi e inconfessabili segreti. Un killer che si lascia alle spalle una scia di sangue per difendere un gruppo di bambini ignorati e maltrattati da chi dovrebbe proteggerli.

Nella fiction Teresa Battaglia è un’esperta profiler di quasi sessant’anni, arrivata dalla città assieme alla sua squadra, composta dall’ispettore capo Giacomo Parisi (Gianluca Gobbi) e dal giovane Ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata), in fuga da sé stesso e dal proprio passato.

Forte, tagliente e caparbia, trovare le risposte è il mestiere di Teresa. Ma cosa accade quando, a causa dei primi sintomi dell’Alzheimer, sono le domande a sparire?

Le rarefatte atmosfere delle Dolomiti friulane fanno da cornice alla prima avventura televisiva di Teresa Battaglia che deve combattere due nemici: il killer a cui dà la caccia e il mostro che rischia di rubarle tutto ciò che ha: il suo intuito, la sua mente cristallina, i suoi ricordi. Sé stessa.