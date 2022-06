Libri da leggere: oltre 200 consigli per l’estate 2022

Quali sono i libri da leggere in vista dell’estate 2022? Vi proponiamo decine di consigli, per tutti i gusti, selezionati tra le novità in uscita nell’ultimo periodo: dai thriller ai romanzi storici, dalle saghe familiari ai fantasy, dalla narrativa letteraria alla saggistica, dalle storie romantiche ai gialli, dai manuali alla poesia, senza dimenticare fumetti, manga e graphic novel, e letture per bambini e ragazzi in grado di colpire anche gli adulti…

Come in ogni fine primavera, sono tantissime le novità che arrivano sugli scaffali delle librerie in vista della stagione più calda: a questo punto dell’anno, e con la testa che sempre più spesso va alle vacanze, è inevitabile domandarsi quali sono i libri da leggere in vista dell’estate (2022). E anche se nei mesi precedenti ogni lettrice e lettore ha probabilmente accumulato ben più di una lettura arretrata, con l’auspicio di “recuperarla” nel periodo estivo, la voglia di leggere i migliori nuovi romanzi e saggi in uscita nell’ultimo periodo è difficile da frenare.

Se anche voi, dunque, vi state chiedendo a quali nuovi libri dedicarvi nei mesi estivi, prima di recarvi in libreria a fare acquisti (a proposito, qui potete cercare i negozi di libri più vicini a voi, e anche scoprire quali sono le librerie delle città o dei luoghi di vacanza), vi proponiamo una selezione, inevitabilmente lunga (ma che sarebbe potuta esserlo molto di più…), e in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza, di alcuni tra i più interessanti romanzi (per tutti i gusti, fra thriller e opere letterarie, noir e storie romantiche, saghe familiari e fantasy, gialli e narrazioni storiche) e saggi usciti nell’ultimo periodo (in particolare, tra maggio e giugno 2022), senza dimenticare raccolte di racconti e di poesie, fumetti e graphic novel, guide e manuali, e anche libri per bambini e ragazzi capaci di conquistare anche gli adulti.

Decine di nuovi libri da regalare e da regalarsi, libri per lettrici e lettori di ogni età e gusti diversi.

Certo, lo sappiamo: l’estate è anche il periodo ideale per recuperare i grandi classici (sia quelli più citati, sia quelli meno conosciuti), non solo della narrativa, ma anche della saggistica, senza dimenticare la letteratura per ragazzi.

Se, quindi, oltre che nuove pubblicazioni volete approfittare delle giornate al mare, in montagna, in collina, in campagna e in città (o delle ore di volo) per recuperare alcune “lacune”, forse potrebbero esservi utili questi nostri approfondimenti dedicati, ad esempio, ai romanzi di formazione più celebri, ai romanzi psicologici che hanno fatto la storia di questo (sotto)genere, ai classici del gotico, ad alcuni romanzi epistolari che hanno segnato la storia della letteratura mondiale, senza dimenticare i classici del fumetto.

Prima di iniziare la nostra selezione di nuovi libri da leggere per l’estate 2022, se siete invece in cerca di libri per bambine e bambine o di libri per ragazzi e ragazze da regalare, qui e qui trovate due liste con alcune tra le novità suggerite tra quelle pubblicate nella prima parte del 2022.

Restando alle novità editoriali del 2022, vi ricordiamo che è appena stato pubblicato il numero estivo della nostra rivista, con tanti consigli di lettura scelti tra le uscite più importanti dell’ultimo periodo e dell’ultimo mese (all’interno della rivista è possibile sfogliare il consueto speciale ricco di suggerimenti sui libri da portarsi in vacanza quest’anno…): potete scaricare qui gratuitamente il pdf e/o l’epub del Libraio.

E veniamo così ai nostri nuovi consigli di lettura per l’estate 2022:

NARRATIVA

Come vento cucito alla terra

Ilaria Tuti torna con Come vento cucito alla terra (Longanesi), un romanzo che narra la storia dimenticata delle prime donne chirurgo, una manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica in sala operatoria, che decisero di aprire in Francia un ospedale di guerra completamente gestito da loro. Ma è anche la storia dei soldati feriti e rimasti invalidi, che varcarono la soglia di quel mondo femminile convinti di non avere speranza e invece vi trovarono un’occasione di riabilitazione e riscatto. Qui la recensione di Francesca Cingoli su ilLibraio.it.

Non tutto è perduto

Il commissario Bordelli, personaggio nato dalla fantasia di Marco Vichi, che torna in libreria per Guanda con Non tutto è perduto, è andato in pensione, ma la nostalgia per il suo lavoro inizia a farsi sentire. A poco a poco si fa strada nella sua mente l’idea di risolvere l’unico caso della sua carriera rimasto insoluto: un giovane, figlio di un industriale fascista, ucciso nel 1947 con diverse coltellate… Il personaggio di Bordelli quest’anno ha compiuto 20 anni: per l’occasione Guanda ha proposto in una nuova edizione Il commissario Bordelli, Il nuovo venuto, Morte a Firenze, La forza del destino e Una brutta faccenda.

La quarta profezia

Tui, Spagna, 1944. La fine è vicina. Lúcia dos Santos lo sente. Ventisette anni fa, a Fatima, è stata scelta dalla Madonna per custodire il suo ultimo segreto, con la promessa di portarlo con sé nella tomba. Ma ora Lúcia deve infrangere quel giuramento. Non può più tacere, l’ultima profezia è troppo pericolosa: se morisse con lei, il mondo intero sarebbe perduto… Lisbona, oggi. Mancano dieci giorni alla messa di canonizzazione di suor Lúcia, quando Cal Donovan viene richiamato d’urgenza in Vaticano. Il Papa ha ricevuto una lettera anonima in cui gli si intima di dimettersi prima della cerimonia… Glenn Cooper, autore della trilogia della Biblioteca dei Morti e di altri successi, torna con La quarta profezia (Nord, traduzione di Barbara Ronca).

Il caso Alaska Sanders

Dopo 10 anni arriva il seguito del bestseller La verità sul caso Harry Quebert. Lo svizzero Joël Dicker firma per La Nave di Teseo (traduzione di Milena Zemira Ciccimarra) Il caso Alaska Sanders: la trama ci porta nel 1999 a Mount Pleasant, una tranquilla cittadina del New Hampshire, che è sconvolta da un omicidio…

Blu come te

Nel cuore dell’inverno innevato, in un piccolo paese dello Yorkshire, la giovane Melanie scompare. La polizia manda a investigare il suo uomo migliore, il detective Jim Brindle. Anche Roddy Mace, in forze al giornale locale dopo aver sacrificato un’importante carriera da reporter a Londra, è interessato al caso, che potrebbe offrirgli un’occasione di riscatto. Ma non è semplice condurre un’indagine all’interno di una comunità estremamente riservata. In Blu come te (Bollati Boringhieri, traduzione di Tommaso Pincio), Benjamin Myers accompagna il lettore in un tour de force avvincente, confermandosi, dopo il successo di All’orizzonte.

La casa di marzapane

È il 2010. Nel giro di un decennio la nuova tecnologia di Bix, “Riprenditi l’Inconscio”, che ti consente di accedere a qualsiasi ricordo tu abbia mai avuto e di condividerlo in cambio dell’accesso ai ricordi degli altri, ha sedotto moltitudini. Ma non tutti. Attraverso una serie di affascinanti narrazioni a incastro, Jennifer Egan mette in luce le conseguenze di “Riprenditi l’Inconscio” illustrando le vite di diversi personaggi i cui percorsi si intersecano nel corso dei decenni. La casa di marzapane (Mondadori, traduzione di G. Pannofino) non è solo intellettualmente folgorante, ma è anche una testimonianza della tenacia dell’aspirazione umana ai rapporti autentici, all’amore.

Le notti senza sonno

Febbraio 2020: mentre i media diffondono le prime voci ancora confuse su un virus che sta mietendo vittime in Cina e sembra essere arrivato anche in Italia, la Questura di Milano si trova di fronte a un macabro ritrovamento e all’ipotesi di un killer seriale che si accanisce contro le donne, seminando indizi indecifrabili. Le indagini sono affidate al commissario Mario Mandelli dell’Unità di Analisi del Crimine Violento… Gian Andrea Cerone è al debutto per Guanda con il noir Le notti senza sonno, subito protagonista in classifica.

Il palazzo di carta

Bestseller negli Usa e nel Regno Unito, Il palazzo di carta di Miranda Cowley Heller, all’esordio, come scrive il Guardian è una “storia evocativa e intensa sulla colpa e sul perdono. Qui il nostro approfondimento sul romanzo, dal titolo “Tutti, come Elle, abbiamo un segreto che non abbiamo mai confessato”…

La carrozza della santa

La notizia di un omicidio scuote Catania, gelando gli ultimi entusiasmi della piú sentita ricorrenza cittadina. Mentre nell’aria si avverte ancora l’odore acre dei fuochi d’artificio, Vanina Guarrasi è alle prese con un caso che fa scalpore Torna Cristina Cassar Scalia, autrice noir molto apprezzata, con La carrozza della Santa (Einaudi Stile Libero).

Il castello di Barbablù

Sono trascorsi quattordici anni dalle vicende raccontate in Terra Alta, il primo libro della serie, pubblicata da Guanda, di Javier Cercas, incentrata sul personaggio di Melchor Marín. Cosette, sua figlia, ha ora diciassette anni e ha appena scoperto che il padre le ha mentito: la madre, Olga, non è morta in un incidente, ma è stata uccisa per l’ostinazione di Melchor nel voler scoprire i colpevoli. Cosette, in preda alla rabbia, parte per una breve vacanza a Maiorca. Passano i giorni però e della figlia scompaiono le tracce. Melchor decide di andare di persona a Maiorca, dove nessuno sembra disposto ad aiutarlo, finché…

La condanna dei viventi

Mi chiamo Valentina Medici, sono il più giovane commissario del Servizio Centrale Operativo, e questa è la mia prima, vera indagine. E rischia di essere anche l’ultima della mia vita. Perché nessuno può precipitare in un pozzo così nero, così profondo, e sperare di riemergerne indenne. Si presenta così la protagonista de La condanna dei viventi (Longanesi), thriller di Marco De Franchi. L’autore, romano classe ’62, fin da bambino sognava di fare lo scrittore tanto quanto desiderava diventare investigatore. Ha infatti un passato da Commissario Capo di Polizia, periodo durante il quale ha lavorato presso il Servizio Centrale Operativo, l’ufficio investigativo italiano che più s’avvicina all’FBI…

L’eclisse di Laken Cottle

L’eclisse di Laken Cottle (Blu Atlantide, traduzione di Clara Nubile) è il nuovo romanzo di Tiffany McDaniel, autrice de L’estate che sciolse ogni cosa. Nata in Ohio nel 1985, con il suo esordio ha vinto il Not the Booker Prize, il Premio Fnac e il Prix America. Nel nuovo romanzo, una misteriosa oscurità avanza inesorabile dall’Antartide a obliare la Terra. L’umanità è nel panico, i continenti, i paesi e gli esseri umani vengono cancellati uno a uno. Mentre il buio ammanta il pianeta inghiottendo luoghi, corpi e destini, un uomo che non ricorda più bene chi è cerca disperatamente di tornare a casa a New York dalla propria famiglia…

Idillio sulla High Line

Il nuovo romanzo di André Aciman, Idillio sulla High Line (Guanda, tradizione di Valeria Bastia) riflette sul diritto all’amore, unica forma di resistenza possibile contro lo scorrere del tempo, che è il vero padrone delle nostre esistenze. L’autore di Chiamami col tuo nome e Cercami, molto apprezzato dal pubblico italiano, ci porta a New York, in una torrida giornata estiva: un uomo e una donna non più giovanissimi si incontrano per caso in tribunale…

La gazza

Un romanzo sugli abissi e i fantasmi della mente umana. Parliamo del thriller psicologico La gazza (Neri Pozza, traduzione di Chiara Ujka) firmato da Elizabeth Day. Una storia sull’invidia e su ciò che rischiamo realizzando i nostri desideri.

Nicolas

Nicolas (qui l’incipit) è il racconto di un amore, lungo vent’anni, tra due uomini; è la visione limpida e travolgente di una malattia terminale; è la storia di una vita intensa, vissuta senza rimpianti fino all’ultimo giorno. L’autore, Nicola Gardini, presidente della Salani, insegna Letteratura italiana e comparata all’Università di Oxford ed è autore di numerosi libri, tra cui Viva il latino, Con Ovidio, Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo e Il libro è quella cosa.

Naufraghi del destino

Dalla guerra civile spagnola, attraverso il Novecento: un’intensa storia d’amore, dolore e amicizia, raccontata in Naufraghi del destino (tre60, traduzione di Daniela Ruggiu) dalla spagnola Julia Navarro, giornalista, commentatrice televisiva e autrice di bestseller. Un grandioso affresco storico, in cui si incrociano i destini di quattro giovani segnati dai propri errori, prigionieri dei propri segreti, travolti dai sentimenti e dal desiderio di libertà e riscatto.

Kibogo è salito in cielo

Negli anni quaranta del ‘900, con la colonizzazione belga, gli abitanti del Ruanda entrano in contatto con i padri missionari cattolici e la loro opera di proselitismo. Il re, massima figura secolare e spirituale, accetta il battesimo e impone il cattolicesimo ai suoi sudditi. I missionari mettono perciò al bando ogni culto indigeno, votando il Ruanda a Gesù. Tra le leggende locali, però, ce n’è una molto simile alla storia di Cristo e di sua madre Maria. È la storia di Kibogo, il figlio del re, che riportò sulla Terra una pioggia da tempo agognata, salvando gli uomini dalla siccità, per poi essere assunto in cielo, esattamente come Gesù. La confusione tra i due racconti è dunque inevitabile… Ne parla Kibogo è salito in cielo (Utopia, traduzione di Giuseppe G. Allegri) della scrittrice ruandese di etnia tutsi Scholastique Mukasonga.

Servirsi

Redattrice di narrativa per il New Yorker, Lillian Fishman si è laureata in letteratura inglese alla New York University, dove Zadie Smith l’ha seguita come tutor per la tesi. Servirsi (e/o, traduzione di Silvia Montis) è il suo primo romanzo. Per David Lipsky è “una combinazione esplosiva di Sally Rooney e Ottessa Moshfegh con l’acume di Joan Didion”. La protagonista, Eve, ha trent’anni e vive a New York con la sua compagna, con la quale da anni ha una relazione stabile. Ossessionata dal proprio corpo, e in cerca di risposte su quello che per lei è il suo scopo, il sesso, una sera decide di condividere le sue foto di nudo online. È così che conosce Olivia, una giovane pittrice, e, attraverso Olivia, il carismatico Nathan, dando inizio a un elettrizzante quanto inquietante rapporto a tre…

Ho un fuoco nel cassetto

Francesca Cavallo, scrittrice, attivista, imprenditrice, co-autrice della serie bestseller Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli, in libreria per Le Stanze di Salani con Ho un fuoco nel cassetto. Donna, queer, meridionale: tre parole che costruiscono una prigione invisibile fatta di aspettative, di stereotipi e luoghi comuni. Una prigione da cui l’autrice è riuscita a evadere, guidata dal desiderio bruciante di essere padrona del proprio destino.

Conversazioni amorose

Un’artista inquieta, un amore cinquantenne a Parigi, i conti mai chiusi con la madre. E le parole per dire tutto questo, in un romanzo, Conversazioni amorose (Bompiani) di Rossana Campo in cui la conversazione è un’arte nel salotto sempre in disordine della vita. L’autrice narra questa storia col sorriso.

Casa fatta di alba

Casa fatta di alba di N. Scott Momaday, proposto da BlackCoffee edizioni, è il primo e (finora) unico romanzo di un nativo americano ad aggiudicarsi il Premio Pulitzer. Il libro manca dalle nostre librerie da tre decenni, ed esce nella nuova traduzione di Sara Reggiani e con una prefazione dell’autore. Il protagonista, Abel, è un giovane nativo americano rientrato a Pueblo Jemez (New Mexico) dal secondo conflitto mondiale. Taciturno, forte, torna nei suoi luoghi combattuto fra due mondi: quello del nonno, che lo lega al ritmo delle stagioni, alla bellezza della natura, ai riti e alla tradizione orale del popolo Kiowa, e quello della moderna e industriale Los Angeles, che lo risucchia in un gorgo di vizio e corruzione.

La cronologia dell’acqua

Esce per nottetempo La cronologia dell’acqua di Lidia Yuknavitch, autrice che non possiede molte certezze nella vita, ma ha il nuoto, sin dall’infanzia, e ha il desiderio di scrivere letteratura, senza compromessi. Il risultato è un memoir che affrontare temi come il genere, la sessualità, la violenza e la famiglia.

Oh my darling, Clementine

Come in una vertigine horror, Oh my darling, Clementine di Amity Gaige (NN, traduzione di Chiara Baffa) dà corpo ai fantasmi racchiusi nel profondo di ogni storia d’amore: la paura della solitudine, il dolore del passato, il sogno fallace della normalità. E con ironia e compassione l’autrice rivela che il destino è una pagina già scritta che basta sfogliare per ritrovarsi liberi di inventare il futuro.

Dal fulmine la luce

Dal fulmine la luce (Safarà, traduzione di Federica Di Lella), secondo volume del ciclo Soif di Marie Claire Blais, premiata autrice venuta a mancare lo scorso novembre, mette in scena il respiro apocalittico di una grande scrittrice: è un inno al fragile splendore della Terra e alla forza redentrice dell’arte, una celebrazione dell’umanità nel suo essere carnefice e salvatrice di sé stessa.

Il libro della forma e del vuoto

Per Dave Eggers, Il libro della forma e del vuoto (e/o, traduzione dall’inglese di Tiziana Lo Porto) è un “ritratto estremamente vivido di una piccola famiglia che subisce una perdita impensabile, una meditazione formidabile su come i libri possano arginare il caos del mondo”. E l’autrice, Ruth Ozeki, “è una delle menti più originali e sensibili della nostra epoca”. Madeline Miller dal canto suo parla di “uno dei romanzi più commoventi e stimolanti che abbia letto da molto tempo”.

Souza

Con Edicola Edizioni nel mondo onirico ed enigmatico di Souza, prima novella di Nina Avellaneda, scrittrice cilena classe ’89. Con una narrazione che si muove tra reale e fantastico, il libro affronta il controverso tema dell’identità e offre una riflessione sul linguaggio e i suoi limiti nel raccontare la nostra intimità. Il protagonista è un operaio pavimentista, un uomo sensibile e contemplativo che possiede una memoria inesplicabile e, sopraffatto da queste sue capacità, tende a isolarsi.

Zero Gravity

Dopo il successo dell’autobiografia A proposito di niente, ritorna dopo quindici anni il più classico Woody Allen, con una nuova raccolta di racconti umoristici, Zero Gravity (in contemporanea con gli Stati Uniti per La Nave di Teseo, con la traduzione di Alberto Pezzotta). Che scriva di attori falliti o mucche assassine, dell’origine del pollo del generale Tso o di quella del nodo Windsor; che descriva la vita sessuale delle celebrità o il talento di un cavallo che dipinge, il regista, comico e autore resta acuto e, soprattutto, spassoso.

La Fortuna

Lucio ha solo diciassette anni e ha seguito l’ammiraglia di Plinio il Vecchio nel giorno dell’eruzione del Vesuvio, ma non può sospettare che il monte che conosce da sempre sia un vulcano. Per quel prodigio mancano le parole, non esiste memoria né storia a rassicurare… Valeria Parrella firma per Feltrinelli La Fortuna. E narra l’avventura, l’amore e il desiderio, l’addio all’infanzia… Qui la recensione di Elena Marinelli su ilLibraio.it.

Il Mago di Riga

Da un lato il confronto con il limite, dall’altro c’è il gioco come rifugio: nel suo nuovo romanzo (breve), Il Mago di Riga (Sellerio), il premio Campiello Giorgio Fontana condensa due tradizioni sull’esperienza ludica che la letteratura, nei secoli, ha esplorato. Ma il libro (biofiction sulla vita del campione di scacchi Michail Tal’) – come ha scritto su ilLibraio.it Giuseppe Carrara – si può leggere (anche) come una grande allegoria della creazione artistica, della scrittura, sulle sue possibilità, sui suoi fallimenti.

Il profilo dell’altra

Una storia di formazione viscerale e controversa, dalle tinte oscure e malinconiche, un racconto “dolente che è anche un apologo morale”, come lo ha definito lo scrittore Nicola Lagioia. Parliamo dell’esordio, atteso, di Irene Graziosi: qui l’intervista di Jolanda Di Virgilio all’autrice de Il profilo dell’altra.

Una stella senza luce

Dopo il successo delle avventure della ghostwriter Vani Sarca, Alice Basso prosegue la serie dedicata ad Anita Bo, che lavora come dattilografa, ambientata nell’Italia degli anni Trenta. In libreria per Garzanti arriva Una stella senza luce. Qui gli articoli scritti con la sua consueta ironia dall’autrice per ilLibraio.it.



Quel che la marea nasconde

Un omicidio misterioso, un movente incomprensibile, un’indagine che smuove le acque di una città, Santander, solo in apparenza tranquilla e che tocca i temi del femminismo, dell’ambientalismo e della lotta di classe. Ponte alle Grazie propone Quel che la marea nasconde, giallo della spagnola Maria Oruña. L’autrice, nata nel 1976, laureata in Legge, ha esercitato per dieci anni come avvocato del lavoro. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo. Nel 2015, visto il successo da scrittrice, ha deciso di abbandonare la professione e dedicarsi interamente alla scrittura.

Il cimitero di Venezia

Per gli amanti del thriller storico ecco il nuovo romanzo di Matteo Strukul, autore (Premio Bancarella) della saga bestseller I Medici. E che ora firma Il cimitero di Venezia, che ha come protagonista Canaletto. La trama ci porta nel 1725: mentre un’epidemia di vaiolo miete vittime tra la popolazione, una delle donne più illustri della città viene trovata con il petto squarciato nelle acque nere e gelide del Rio dei Mendicanti…

Appunti sulla tua scomparsa improvvisa

Ambientato nel corso di quindici anni, Appunti sulla tua scomparsa improvvisa (Bollati Boringhieri, traduzione di Benedetta Gallo) di Alison Espach non è solo una storia d’amore tra due persone spezzate e inspiegabilmente, scomodamente attratte l’una dall’altra, ma anche una storia di formazione capace di esplorare i modi bizzarri e inaspettati in cui le persone che amiamo di più continuano a plasmare la nostra vita molto tempo dopo essersene andate: perché chi scompare non scompare mai davvero finché continueremo a cercare i segni della sua presenza dentro e fuori di noi… Qui la recensione di Anna Maniscalco su ilLibraio.it.

La cagna

Un paesaggio colombiano a metà tra la selva e l’oceano, dove si è condannati alla resistenza inquieta. Un matrimonio distante con un pescatore, destinato ad amplificare la solitudine di una donna dal corpo che sfascia le cose. In questo scenario “al di là dell’ultimo cerchio dell’inferno”, la protagonista de La cagna (La Tartaruga, traduzione di Pino Cacucci) di Pilar Quintana decide di adottare una cagnolina chiamata Chirli: è il nome che avrebbe voluto dare alla figlia mai nata, un nome da “reginetta di bellezza”. Da quel giorno inizia a creare un legame simbiotico con l’animale; Chirli viene colonizzata da un carico di amore a cui reagisce sparendo. Brutalmente addomesticata da un’esistenza con poche risorse, Damaris prova a fare da madre a un animale, ma la tentazione di trasformare l’altro nel mezzo della propria felicità si fa miseria… Qui l’intervista a Claudia Durastanti, a cui è stato affidato il nuovo corso, appena partito, della casa editrice.

Solo è il coraggio

A trent’anni dalla strage di Capaci, nel suo nuovo libro, Solo è il coraggio (Bompiani), protagonista nelle classifiche di vendita, Roberto Saviano onora la memoria di Falcone cercando di strapparlo alla fissità dell’icona. Su ilLibraio.it abbiamo proposto un estratto.

Colibrì salamandra

Con la sua scrittura avvolgente, Jeff VanderMeer conferma di saper usare trame avventurose per raccontare il presente. Attraverso i temi che gli sono piú cari – i cambiamenti climatici, l’Antropocene, il rapporto autodistruttivo con la natura, con Colibrí Salamandra (Einaudi, traduzione di Vincenzo Latronico) firma un’invenzione narrativa visionaria.

La cartolina

La cartolina dell’autrice francese Anne Berest (e/o con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca), come sottolinea l’Obs è “un libro commovente, che contiene molti libri. Molte vite. Molti morti. Molti destini. È un libro in cui l’autrice va alla ricerca di se stessa, mettendo insieme i pezzi di un puzzle, dalla Russia alla Palestina, dalla Lettonia ad Auschwitz”.

L’aquilone

Una donna in fuga dal passato. Una ragazza in lotta per cambiare in presente. Una bambina che sogna un futuro migliore. Tre vite legate dal destino. Laetitia Colombani, autrice del bestseller La treccia, torna con L’aquilone (Nord, traduzione di Claudine Turla).

Monogamia

Dall’autrice bestseller Sue Miller Monogamia (Fazi), un romanzo sulla vita di coppia in cui protagonisti sono la bugia, i segreti e il tradimento. Una fotografia delle relazioni amorose di lunga data e della vita sociale dell’élite culturale americana avvolta da un velo di mistero.

Una vita vale tutto

I proventi dell’antologia Una vita vale tutto (Garzanti) saranno interamente devoluti all’Associazione ResQ ONLUS, un progetto nato dalla volontà di un gruppo di amici che, stanchi di vedere morire migliaia di migranti nel tentativo disperato di attraversare il Mediterraneo, hanno deciso di rompere il muro dell’indifferenza e provare a mettersi in gioco. Con i racconti, a cura di Gherardo Colombo (e con l’introduzione di Liliana Segre) di autrici e autori come Alice Basso, Alessandro Bergonzoni, Cristina Caboni, Silvia Celani, Colombo, Anna Dalton, Antonella Frontani, Enrico Galiano, Nicola Gardini, Vito Mancuso, Valeria Usala e Andrea Vitali.

La linea della vita

La giornalista e scrittrice Cristina Stanescu è autrice de La linea della vita (Sem), romanzo ambientato nella Romania del 1926, che narra l’odissea della giovane Nina, e che si incastra nella Storia di un secolo profondamente lacerato da guerre e trasformazioni sociali. Già autrice di Quando le foglie ridono, Stanescu propone una nuova narrazione in cui protagoniste sono le donne.

Cattive strade – Storie del Wyoming / 2

In libreria per minimum fax Cattive strade – Storie del Wyoming / 2 di Annie Proulx (traduzione e prefazione di Assunta Martinese), già autrice, tra gli altri, di Avviso ai naviganti, vincitore del National Book Award e del Premio Pulitzer. Undici racconti spassosi e spietati allo stesso tempo, che ci portano in un minuscolo paesino sperduto in mezzo alla vasta prateria del Wyoming, in cui la vita ruota quasi tutta intorno a tre bar, varianti neanche troppo moderne dei vecchi saloon.

Questi capelli

Mescolando memoir e romanzo postcoloniale, realtà e finzione, in Questi capelli (La nuova frontiera, traduzione di Giorgio de Marchis e Marta Silvetti) Djaimilia Pereira de Almeida ragiona sul razzismo, sui meccanismi della memoria e sul processo di scrittura, costringendoci a riflettere su una domanda che oggi riguarda sempre più persone: cosa significa non appartenere del tutto a nessun luogo e vivere costantemente in bilico tra diverse culture?

Latte Sangue Fuoco

Dantiel W. Moniz scrive per la Paris Review e Harper’s Bazaar e insegna alla University of Wisconsin-Madison. Debutta con la raccolta di racconti Latte Sangue Fuoco (NN, traduzione di Gioia Guerzoni), che parla di madri, sorelle, figlie e amiche che affrontano tragedie ordinarie e feroci rese dei conti, donne che esplorano il lato oscuro dei propri istinti e non hanno paura di viverlo nel corpo, con la consapevolezza che essere umani significa accogliere l’intero spettro delle emozioni, crudeltà e tenerezza, rabbia e passione, vergogna e tentazione.

Tao 48

Ripercorrendo, con la memoria e fisicamente, tanti, più o meno conosciuti, luoghi di Roma e le suggestioni da essi evocate, Franco Cordelli costruisce un racconto in cui ritornano personaggi e temi. Sullo sfondo, la città eterna che, pagina dopo pagina, emerge come indiscussa protagonista. In libreria per la Nave di Teseo Tao 48, il nuovo libro narrativo di uno dei maggiori critici letterari e teatrali italiani.

L’equilibrio delle lucciole

L’equilibrio delle lucciole è l’esordio di Valeria Tron per Salani e racconta la storia di Adelaide che, dopo una storia d’amore finita, torna nel paese in cui è nata, un pugno di case in pietra tra le montagne aspre della Val Germanasca: una terra resistente dove si parla una lingua antica e poetica. L’autrice ha scritto per ilLibraio.it un toccante racconto.

Cari agli dei

In Cari agli dei (e/o), Goffredo Fofi, a 85 anni e con una lunga fila di “suoi” morti alle spalle, ha voluto ricordarne alcuni, non sempre noti e però esemplari di una vicenda in cui il privato e il pubblico si sono mescolati, confusi. Seguendo Menandro e l’antica convinzione che gli dei prendono con sé i giovani che possono allietare la loro noiosa e olimpica vita – se l’eternità è vita… – Fofi evoca i “morti giovani” di più generazioni ed epoche, dal tempo della guerra e della Liberazione, dalla sua provincia d’origine e da Roma, agli anni di prima e dopo il ’68 e fino a oggi, da Palermo a Firenze e da Torino a Parigi e da Milano a Napoli.

Sempre di Fofi è in uscita per minimum fax Sono nato scemo e morirò cretino – Scritti 1956-2021, a cura di Emiliano Morreale. Con l’obiettivo di ricostruire il percorso complesso e affascinante dell’intellettuale.

Campo di pietre

Tove Jansson, nata a Helsinki nel 1914 da padre scultore e madre illustratrice, e venuta a mancare nel 2001, appartiene alla minoranza di lingua svedese ed è considerata “monumento nazionale” in Finlandia, dove nel 1994 le celebrazioni per il suo ottantesimo compleanno sono durate un intero anno.

Dell’autrice de Il libro dell’estate ora Iperborea propone un romanzo sulla scrittura, il linguaggio e le parole, Campo di pietre (traduzione di Carmen Cima Giorgetti).

L’Elbano errante

Vita, imprese e amori di un soldato di ventura e del suo giovane amico Miguel de Cervantes. Pino Cacucci, autore di numerosi libri, torna con L’Elbano errante (Mondadori). Nel romanzo vengono ricostruiti i principali eventi storici del XVI secolo e le vicende dei protagonisti realmente esistiti – condottieri, sovrani, corsari, ammiragli, concubine di harem… – fornendo l’affresco di un secolo di straordinaria ferocia, in un susseguirsi di massacri e sanguinose repressioni con pretesti “religiosi”, cioè, “l’altra faccia del Rinascimento”.

Una vita da donna

Dividere il mondo in uomini e donne è un concetto superato, perlomeno a parole. Questo di Letizia Muratori in libreria per La Nave di Teseo “non è un libro ‘binario’, ma multiforme, eccentrico”, in cui la “vita da donna” del titolo è una conquista alla portata di chiunque la desideri. Vivere da donna, al di là del proprio sesso biologico e perfino dell’identità di genere, significa accogliere il cambiamento e reinventarsi, spesso senza porsi limiti di età, smantellando così il più subdolo e nascosto dei pregiudizi, quello anagrafico.

L’ultimo atto del signor Beckett

Con humour e tenerezza, Maylis Besserie ne L’ultimo atto del signor Beckett (Voland, traduzione di Daniele Petruccioli) rivela uno stupefacente Beckett in attesa del suo finale di partita. Un’emozione sempre più forte si impadronisce del lettore, man mano che il romanzo (Premio Goncourt opera prima 2020) accompagna il grande irlandese verso l’ultimo dei suoi silenzi.

I bravi ragazzi

La storia del delitto che ha scioccato l’Italia degli anni ’70, raccontata da Pierre Adrian ne I bravi ragazzi (Gremese, traduzione di Franco Ferrini). Un noir ispirato al delitto del Circeo. L’autore, classe ’91, ha studiato storia e giornalismo, e nel 2015 ha scritto il suo primo libro, La pista Pasolini, attirando a soli ventiquattro anni l’attenzione della critica letteraria francese.

Dolce introduzione al caos

“Con la sua scrittura Marta Orriols sa trasmettere il doloroso flusso di coscienza di una donna. Nemmeno una volta leggendo le sue pagine viene voglia di fermarsi”, scrive Michela Marzano. Dolce introduzione al caos (Ponte alle Grazie) è un romanzo intimo sulla maternità, che parla di contraddizioni, libertà e pressioni sociali.

L’arte del matrimonio

Per Chimamanda Ngozi Adichie, Tessa Hadley “è una delle migliori autrici di fiction di oggi”. Con L’arte del matrimonio (Bompiani, traduzione di Milena Zemira Ciccimarra), Hadley, premiata autrice di otto romanzi e tre raccolte di racconti, firma una storia d’amore e amicizia scambiati e intrecciati fino all’eccesso, fino al punto in cui è complicato riconoscere i propri limiti e il caos dell’affetto travolge tutto.

Ho amato anche la terra

Maura Chiulli torna in libreria per Hacca con Ho amato anche la terra. Scrive Teresa Ciabatti: “A quanti corpi può appartenere un unico desiderio? Infiniti. Questo ci racconta l’autrice: con intelligenza, dolore e vitalità…”. Qui la scrittrice e mangiafuoco aveva parlato del suo precedente libro, Nel nostro fuoco. E qui si chiede “a quanti corpi può appartenere un unico desiderio?”.

Dove arrivano le acque

Anja Kampmann, scrittrice e poetessa tedesca classe ’83, con il suo premiato esordio, Dove arrivano le acque è stato, ora in Italia per Keller (tradotto da Franco Filice), è stata inserita nella shortlist del National Book Award per la migliore opera in traduzione. Per Die Ziet questo libro “rivela un’autrice la cui capacità di appropriarsi completamente del mondo attraverso la lingua può essere paragonata all’impeto narrativo della migliore scrittura di Peter Handke”.

La buona fortuna

Cosa spinge un uomo, architetto affermato e danaroso, a scendere presto dal treno in una minuscola e squallida stazione, a comprare un appartamentino e a viver e in incognito? Vuole ricominciare la vita o vuole finirla? Un romanzo poetico e commovente, La buona fortuna (Ponte alle Grazie) della scrittrice spagnola Rosa Montero. Una storia d’amore, tenero e febbrile, tra due persone ma, soprattutto, di amore per la vita e per le seconde possibilità. Per Enrique Vila-Matas, “un libro per credere ancora una volta nel rapporto tra realtà e linguaggio, nel potere delle parole”.

Un lutto insolito

Nata nell’isola di Barbados nel 1980 e cresciuta in Nigeria, scrittrice, architetto e designer, Yewande Omotoso si è trasferita in Sudafrica con la famiglia nel 1992. Un lutto insolito (traduzione di Emilia Benghi) è il secondo libro dell’autrice pubblicato da 66thand2nd dopo La signora della porta accanto (2018): Yinka non c’è più. Quella sua figlia di una magrezza sfrenata, alta, bella, la stessa che da piccola passava ore a disegnare, concentrata in modo quasi innaturale sul foglio, è morta. Eppure Mojisola cosa sa davvero di lei, della donna che era diventata?

La piuma cadendo impara a volare

Nato a Bagdad nel 1971, Usama Al Shahmani si è dedicato alla letteratura e alla poesia araba, pubblicando alcuni saggi. Rifugiato in Svizzera anche a causa di una piéce teatrale che criticava il regime iracheno, ha tradotto in arabo pensatori del calibro di Schleiermacher e Habermas. Per Marcos y Marcos ora arriva in libreria, tradotto da Sandro Bianconi, La piuma cadendo impara a volare: Aida e Daniel si amano, vivono insieme da quattro anni. Solo una cosa rischia di dividerli: il silenzio di Aida sul suo passato, la lunga fuga, i genitori tornati in Iraq. Se si parla dell’Islam, lei cambia discorso; spegne il televisore se appare la torre di Bagdad…

Piaceri semplici

Racconti edizioni propone Piaceri semplici, raccolta di Jane Bowles (New York, 1917 – Málaga, 1973). Nata Jane Sydney Auer, pare abbia iniziato a scrivere a diciassette anni dopo un colloquio avuto su un transatlantico con Céline. Nelle sue opere è nota con il cognome del marito Paul Bowles, con cui visse un matrimonio aperto e intenso fra New York, il Messico e Tangeri. In questi racconti, tradotti da traduzione di Paola Moretti, ci si imbatte in situazioni surreali e ambigue. Tanti personaggi femminili, che si lasciano andare a ossessioni, idiosincrasie e fobie.

Lemon

Per The New York Times Book Review Lemon di Yeo-Sun Kwon, in Italia per il Saggiatore (tradotto da Benedetta Merlini), “è facilissimo da divorare in fretta, ma andrebbe assaporato con calma, per apprezzare la magistrale scrittura di Kwon. Il suo effetto ipnotico accompagnerà il lettore molto dopo la lettura dell’ultima pagina”. Parliamo di una delle più apprezzate e premiate scrittrici sudcoreane.

Il giardino di Reinhardt

Un diario di bordo, uno strambo resoconto borgesiano, un viaggio alla ricerca della malinconia, un’esplorazione di luoghi e personaggi. L’autore è Mark Haber, libraio della nota libreria indipendente Brazos Bookstore, a Houston, in Texas: Il giardino di Reinhardt (Keller, traduzione di Gabriella Tonoli) è il racconto di un viaggio in una giungla sudamericana, pieno di umorismo nero e caustico, immerso in una mappa di riferimenti letterari. Il racconto è dal punto di vista dello scrivano e assistente del protagonista…

Automi, bambole e fantasmi

Per Baudelaire era l’autore del “comico assoluto”, per Walter Scott più che di un critico, avrebbe avuto bisogno di uno psichiatra, per Goethe le sue storie nuocevano alla salute, mentre per Freud era il maestro del “perturbante”. Esce per L’Orma Automi, bambole e fantasmi di E.T.A. Hoffmann (1776-1822), maestro del Romanticismo grottesco e perturbante.

Il bambino

Ispirato a una storia vera, Il bambino (Neri Pozza) di Massimo Cecchini è un romanzo ispirato a una storia vera, che si snoda tra gli anni ’60 e il presente: una storia familiare sulle ombre della genitorialità, la parabola di una coppia che si trova davanti a una sfida ardua: un bambino che nasce con dei gravi deficit mentali, che peggiorano nel corso del tempo.

Ragazze troppo curiose

Una filologa irresistibilmente ficcanaso, la sua arzilla madre e un comandante dei carabinieri balbuziente: un trio investigativo tanto bizzarro quanto capace di finissime intuizioni. In libreria per Bompiani Ragazze troppo curiose di Nino Motta, pseudonimo con cui Paolo Di Stefano, giornalista e autore, ha pubblicato nel 2017 La parrucchiera di Pizzuta, primo noir che vede protagonista la filologa Rosa Lentini.

La samurai

Veronica di mestiere fa l’acquerellista per le riviste, i musei e le locandine dei film. Abitando a Torino sa che questa città, al contrario di altre, non ha il talento di distrarre i felici e consolare gli infelici. E sa che la vita ordinaria richiede più audacia di quella di una samurai… La samurai (Marsilio) è il secondo romanzo di Gabriele Di Fronzo, dopo l’apprezzato esordio del 2016 (Il grande animale, Nottetempo) e altri libri.

A Berlino – con Ingeborg Bachmann nella città divisa

Ingeborg Bachmann, figura tormentata di apolide per scelta e per necessità poetica, cerca per tutta la vita una casa di cui possa essere, come scrive, quella che in altri tempi sarebbe stata la castellana. L’attrazione, così mitteleuropea, per il Mediterraneo, è controbilanciata, in un certo senso, dal periodo di malattia e di crisi che trascorre a Berlino fra il 1963 e il 1965, prima in clinica, per curarsi dopo la dolorosa fine della storia d’amore con lo scrittore Max Frisch, poi all’Akademie der Künste, infine nella Königsallee. Un’agonia sovvenzionata (da una borsa della Ford Foundation); eppure, nei fatti, si tratta di un momento fecondo. Ilaria Gaspari, scrittrice, filosofa e assidua collaboratrice de ilLibraio.it, torna in libreria con il reportage narrativo A Berlino – con Ingeborg Bachmann nella città divisa (Giulio Perrone editore). Qui un estratto. E qui una riflessione della stessa Gaspari.

La casa del carrubo

In una Sicilia infuocata e sofferente, Barbara Bellomo ambienta (negli anni ’40 segnati dalla guerra) il suo nuovo romanzo, La casa del carrubo (Salani), in cui traccia i destini dei Floridia e dei Villalba, dando vita a una storia corale che unisce i sentimenti e il coraggio dei singoli agli intrighi e le strategie di chi, con un solo ordine, può cambiare la vita di tutti. L’autrice ha già pubblicato La ladra di ricordi, Il terzo relitto, Il peso dell’oro e Il libro dei sette sigilli.

Mia diletta

Kurt, veterinario quasi cinquantenne, confessa la sua illecita passione per la figlia quattordicenne di un allevatore suo cliente in un lungo e incalzante monologo rivolto alla sua ‘diletta’ e ai giudici che lo hanno condannato. Nel racconto, che si snoda quasi senza pause, s’incontrano due adolescenze: quella della ragazza, compressa nella asfissiante e bigotta campagna olandese, e quella che è stata negata a Kurt dagli abusi fisici e psicologici inflittigli dalla madre. E s’incontrano anche due deliri… Marieke Lucas Rijneveld (già protagonista con l’esordio, Il disagio della sera) torna con Mia diletta (Nutrimenti).

Il coraggio di Lilly

La storia di Lilly Volkart, la donna che salvò migliaia di bambini in fuga dalla guerra. La racconta Mattia Bertoldi ne Il coraggio di Lilly (tre60), che presenta al lettore una figura che, come Oskar Schindler o Irena Sendler, cambiò il destino di centinaia di bambini durante la Seconda guerra mondiale e di migliaia nel corso della sua vita.

Il duca

Matteo Melchiorre, classe 1981, dal 2018 è direttore della Biblioteca del Museo e dell’Archivio Storico di Castelfranco Veneto. Si occupa di storia economica e sociale del medioevo e della prima età moderna, e di storia della montagna e dei boschi. Autore di numerosi saggi storici, per Einaudi è in libreria con Il Duca. Un romanzo ambientato in un paese di montagna, in un’antica villa con troppe stanze, in cui vive l’ultimo erede di un casato ormai estinto…

La ragazza in giardino

Romanzo autobiografico di Marise Ferro (1905 – 1991), La ragazza in giardino (1976), riproposto da Elliot, racconta l’educazione “naturale” di una bambina non desiderata dai genitori. Laura trascorre la sua infanzia nella sontuosa villa Bra con la nonna Leo, donna spigolosa amante delle piante molto più che delle persone, e qui cresce in simbiosi con il mare ligure e la vegetazione lussureggiante, lontana da qualsiasi forma di vita sociale. Spontanea e selvatica, Laura ha uno sguardo esigente e lucido sul mondo degli adulti e sulla loro ipocrisia, e il lettore la accompagna nella sua iniziazione alla vita, all’amore, al sesso, al desiderio di autonomia.

Le distrazioni

Viola, come ogni giorno, ha portato Elia ai giardinetti del quartiere. Da quando ha avuto l’incidente, poco meno di due anni prima, tutto le è faticoso, quasi insopportabile. Così come sono insopportabili i continui ritardi di Paolo. Per questo, quando lo vede arrivare da lontano, Viola non aspetta neanche che entri nel parco e se ne va. Ma proprio in quel momento lui è raggiunto da una telefonata, deve tornare in uffici. Elia, che ha solo diciotto mesi, resta solo. Abbandonato al suo destino. Prima che la coppia si accorga che è scomparso passano secondi, minuti… Federica De Paolis torna per HarperCollins Italia con Le Distrazioni. L’autrice ha vinto con Le Imperfette il Premio DeA Planeta 2020.

Cambiare le ossa

Torino, 1988. Tito Ferretti ha solo quattro anni quando assiste all’omicidio di sua madre e del suo amante: è opera del “mostro”, il serial killer che sta terrorizzando la città e che sarà catturato, dopo un’indagine serrata, dal sostituto procuratore Francesco Scalviati. Sono passati 34 anni da allora. Il ricordo di quei fatti è lontano, ma il rinvenimento di un cadavere sfigurato sembra improvvisamente riaprire l’incubo: è Tito Ferretti… Un nuovo thriller per Barbara Baraldi: Cambiare le ossa (Giunti), in cui torna il personaggio di Aurora Scalviati.

La ritrattista

Dopo Il mistero della pittrice ribelle, Chiara Montani torna per Garzanti con La ritrattista, in cui si rivedono anche i due protagonisti, che sono stati al centro di un passaparola senza fine: Lavinia, giovane donna che non vuole sottostare alle convenzioni del suo tempo, e Piero della Francesca, con il suo affascinante mondo fatto di arte e razionalità. Una nuova avventura impreziosita dalla meraviglia di una Roma…

Cosa mi dice il mare

Il giorno in cui Corinne scappa dalla sua casa sulle colline inglesi, succedono due cose: Roux, il figlio adolescente, inizia a sviluppare un’insana ossessione per i numeri, e una balena si spiaggia sulla costa bretone. Dietro le porte delle case a graticcio spazzate dal vento, nasce una storia di sale e di lacrime, tra tuffi vertiginosi da scogliere a picco, inquietanti scoperte in grotte sommerse e il coraggio di tornare di fronte all’oceano per affrontare la risacca del tempo. Cosa mi dice il mare (Bottega Errante edizioni) di Lorenzo Stroppa è un romanzo sulle seconde possibilità, sull’affrontare le proprie colpe e i rimorsi che ci logorano.

Now here, nowhere – Ora qui da nessuna parte

Tra verità e leggenda gli anni magici della West Coast, da Seattle a Los Angeles. Now here, nowhere – Ora qui da nessuna parte (HarperCollins Italia) è un romanzo di formazione ironico e brutale, firmato dal regista Alex Infascelli.

Sfida all’ultimo bacio

Torna una delle protagoniste del romance italiano, Anna Premoli, vincitrice del premio Bancarella con le sue commedie romantiche. Sfida all’ultimo bacio (Newton Compton) narra di Alicia Garcia e Anderson Douglas, che provengono da due mondi assolutamente diversi, eppure il loro primo incontro – durante una serata di gala – è destinato a rimanere memorabile.

La collana di Giada

Ann Shin è scrittrice e regista pluripremiata. Esce ora per tre60 il romanzo La collana di Giada (traduzione di Claudine Turla), che ci porta a Pyongyang, in Corea del Nord. Il libro è il racconto di un amore disposto a tutto. Una storia di coraggio, speranza e libertà. Una storia intensa, basata su testimonianze autentiche.

Mostruosa maternità

Nei racconti raccolti in Mostruosa maternità (Giulio Perrone editore), la scrittrice Romana Petri indaga uno dei sentimenti più complicati: quello che lega una madre ai suoi figli. Che unisce e disunisce, perché non per tutte mettere al mondo un figlio significa gioia e appagamento.

Mare mosso

Giornalista e autore, molto attivo sui social, il siciliano Francesco Musolino firma per e/o Mare mosso, romanzo di mare e d’avventura, fra traffici illeciti, amicizie coraggiose e nemici senza scrupoli. Ispirato a una storia vera, narra di un arduo salvataggio.

Dolce nero

Charmaine Wilkerson in Dolce nero (Frassinelli, manca traduttore) parla di identità, famiglia e radici. Byron e Benny, fratello e sorella, non si parlano da anni. A riunirli nella casa di famiglia in California è una triste circostanza: la morte della madre, Eleanor Bennett. La donna ha lasciato ai figli una insolita eredità: un lungo messaggio vocale, che dovranno ascoltare insieme, e un dolce tipico dei Caraibi, da condividere “quando sarà il momento”. Il racconto registrato dalla madre è un salto indietro nel tempo: fino agli anni Sessanta, a un’isola caraibica, alla storia di una ragazza risoluta che amava nuotare e osava sfidare le onde più alte del mare. È un intreccio di fughe e nuovi inizi, legami che salvano e abbandoni che spezzano il cuore. È la scoperta di una verità a lungo nascosta che mette in discussione tutto ciò che Byron e Benny credevano di sapere dei loro genitori.

Il Tullio e l’eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino

Il Tullio e l’eoao più stranissimo di tutto il Canton Ticino (minimum fax) è l’esordio di Davide Rigiani, menzione speciale al Premio Calvino: Tullio Ghiringhelli fa la quinta elementare, è timido e silenzioso, ma con la sua immaginazione riesce a far prendere vita a creature fantastiche. Una di queste è l’eolao, animale affatto simile a un bruco geometra, ma molto più grande, con un’infinità di occhi e una grande passione per il dentifricio. La famiglia Ghiringhelli lo adotta e lo accoglie, in mezzo ai numerosi gatti. Un romanzo pieno di invenzioni, soprattutto sul piano linguistico.

La cattiva strada

Non avrebbe mai dovuto aprire quella scatola, invece lo ha fatto. Adesso Giosciua, un trentenne che ha accettato un lavoro come corriere per un misterioso committente, si ritrova invischiato in una vicenda inquietante. È in trappola, chi lo ha ingaggiato sa che lui ha disubbidito e adesso lo sta seguendo. C’è solo un luogo in cui non può accadergli nulla: l’autostrada su cui sta viaggiando e da cui non può più uscire. Paola Barbato torna per Piemme con La cattiva strada.

Sarò breve

Ennio Rovere sta per morire e fa testamento. Ha impiegato l’intera esistenza a costruire un sogno, mettere su un mobilificio di successo che porti il suo nome, e ci è riuscito. Con la crisi, però, l’azienda è stata costretta a riciclarsi dandosi alla produzione di oggetti diversi ma sempre ugualmente utili: oggetti essenziali per il momento dell’ultima dipartita. Ennio Rovere si è fatto da solo, e Francesco Muzzopappa narra la sua parabola in Sarò breve (Fazi), e lo fa con tono comico e dissacrante allo stesso tempo.

Noi, parola di tre lettere

Tre ragazzi come tanti altri si sentono derubati del loro futuro e sono pronti a tutto pur di lasciare un segno. Esce per Salani Noi, parola di tre lettere, il primo romanzo di Maria Beatrice Alonzi, autrice (qui intervistata da ilLibraio.it) da anni punto di riferimento anche in rete sul tema dell’accettazione di sé e del raggiungimento degli obiettivi personali e professionali. Alonzi con Vallardi ha pubblicato con successo Non voglio più piacere a tutti – Trova il coraggio di amare chi sei e vivere la vita che vuoi.

La mossa del matto

“Cosa succede a chi rifiuta il mondo per giocare solo a scacchi se poi gli scacchi lo fanno diventare campione del Mondo?”. La mossa del matto (Mondadori) di Alessandro Barbaglia è la storia di una vita, quella di Bobby Fischer, e il tentativo di rispondere a questa domanda partendo dalla ricostruzione della finale del campionato mondiale di scacchi del 1972, la sfida del secolo, quella tra il “matto” americano – Fischer – e il campione in carica: il leggendario scacchista russo Boris Spasskij.

Cento notti

Con Cento notti (Feltrinelli), un romanzo erotico spregiudicato, lo spagnolo Luisgé Martín si è aggiudicato il trentottesimo premio Herralde nel 2020. La storia si costruisce su due filoni: uno è un’inchiesta sulla fedeltà, che sottopone a sorveglianza gli intervistati che hanno dichiarato di non tradire mai il proprio partner: più della metà mente. L’altro è la confessione della voce narrante, l’affascinante madrilena Irene, che a 59 anni racconta la sua vita.

Le tre figlie

Il legame tra sorelle può essere un rifugio come una prigione. E la famiglia a volte è il posto in cui lasciare che ogni segreto rimanga tale per sempre. La conferma arriva dal nuovo libro di Anna Dalton, autrice e attrice.

Il labirinto delle nebbie

Ne Il labirinto delle nebbie (Mondadori) Matteo Cavezzali porta il lettore negli anni che seguono la Prima guerra mondiale. Un mondo che fonde la crudezza degli eventi e il turbine febbrile dei fantasmi: la palude del Delta del Po diventa luogo mitico e infernale dove la ricerca di un assassino (o di un mostro ferino?) si trasforma in un intricato racconto di fantasmi e, insieme, di riscatto sociale.

Il girotondo delle iene

Che cosa diventa la giustizia quando, seguendo la via del Male minore, si tramuta in ossessione? Partendo dal caso criminale del “Mostro di Bolzano”, ne Il girotondo delle iene (Feltrinelli) Luca D’Andrea si spinge fino ai confini della morale.



Forse un altro

Prendete il Destino, la Morte, l’Amore, la Verità, la Giustizia. Aggiungete la signora Finkelstein, i Quattro Pensieri, un bambino filippino, Biancaneve e Cenerentola, un barista senza nome, due coniugi che nemmeno si sono accorti di essere morti e… dal co-ideatore della fiction televisiva Un posto al sole e della serie Mare fuori, un romanzo d’esordio ricco di strani personaggi: in libreria per Arkadia Forse un altro di Michele Zatta.

Ombra mai più

Stefano Redaelli con Ombra mai più (Neo edizioni) continua il suo racconto sulla follia del mondo e la saviezza dei folli. Narra di Angelantonio, che è stato ospite della struttura psichiatrica Casa delle farfalle. Con sé porta il libro che ha scritto sulla follia standoci dentro, e ora c’è un fuori che lo aspetta. Il tempo ha lasciato segni profondi, sui suoi genitori improvvisamente anziani da cui fa ritorno, sul platano che aveva adottato quando era ragazzo, in una società che adesso lo guarda con sospetto perché “è stato lì”.

La libraia tascabile

Cristina Di Canio, “libraia tascabile”, racconta i suoi incontri, svela cosa accade quando la serranda si abbassa, contagia con la sua incrollabile fiducia nel potere trasformativo delle parole… L’autrice, nata a Milano nel 1984, nel 2010 ha lasciato un contratto a tempo indeterminato per aprire la sua libreria di quartiere. Da questo libro anche l’omonimo podcast, con Chora Media.

I silenzi degli adulti

Mary Lawson in I silenzi degli adulti (Astoria, traduzione di Simona Garavelli) incrocia tre vite di tre persone apparentemente diverse. Nel 1972, in una tranquilla cittadina come tante nel nord dell’Ontario, c’è Clara, sette anni, disorientata dalla scomparsa della sorella adolescente Rose, fuggita di casa dopo un litigio con la madre. I genitori, ammutoliti dalla paura, non le parlano, e Clara sembra trovare conforto solo nella cura del gatto della vicina, Mrs Elizabeth Orchard, ricoverata in ospedale, in fin di vita, tormentata dal ricordo di un crimine compiuto in gioventù. Poi c’è Liam Kane, quarantenne, divorziato e disoccupato, è appena arrivato nella piccola Solace dalla grande Toronto e, con sgomento di Clara, si sistema nella casa di Mrs Orchard. A poco a poco queste due solitudini trovano però una via per comunicare…

Incendio sul mare

Ognuno di noi fa i conti con l’idillio della propria infanzia. Per Riccardo Manes quel paradiso è un luogo – selvaggio, incontaminato – da cui è rimasto lontano per troppi anni: le isole Tremiti. Pier Paolo Giannubilo, insegnante e scrittore, autore di saggi, racconti e romanzi, già protagonista al premio Strega con Il risolutore (2019), torna per Rizzoli con Incendio sul mare.

Scritto sulla sabbia

Nelle storie di Topolino nessuno si ammala, la morte è un tabù, a ogni nuova puntata si ricomincia da capo: ma la vita vera non è così, e Gori Misticò lo sa bene. Ex infiltrato in operazioni di antiterrorismo al Nord, poi ritiratosi in Calabria vicino alla mezzaluna di sabbia della sua giovinezza, Gori si trova a fronteggiare il nemico più crudele: l’operazione e le cure non sono bastate, la malattia avanza e lui non intende concederle l’ultima parola. Ma come al solito c’è qualcuno che ha bisogno di lui. Fausto Vitaliano torna con il suo personaggio e il noir Scritto sulla sabbia (Bompiani).

The atlas six

The Atlas Six, primo volume della trilogia di Olivie Blake, è divenuto un caso editoriale internazionale grazie a Tik Tok ancor prima della pubblicazione. Sperling & Kupfer lo pubblica con la traduzione di Roberta Verde. La storia racconta come ogni dieci anni ai sei maghi più talentuosi in circolazione venga offerta la possibilità di conquistarsi un posto nella Società Alessandrina, l’istituzione più segreta ed esclusiva del mondo, che garantirà loro potere e prestigio oltre ogni limite. In occasione della nuova iniziazione, il misterioso Atlas Blakely sceglierà i prescelti cambiando la loro vita per sempre.

La verità di un istante

Elise Hooper racconta in La verità di un istante (HarperCollins, traduzione di Valeria Bastia) la storia vera di una grande fotografa. Nel 1918 una coraggiosa ragazza di ventidue anni si trasferisce in una San Francisco in fermento, determinata a costruirsi la sua strada di donna indipendente. Cambia nome in Dorothea Lange e presto diventa proprietaria di un celebre studio fotografico e moglie di un imprevedibile pittore, Maynard Dixon. Ma all’inizio degli anni Trenta, quando l’economia americana collassa e il suo matrimonio si sgretola, Dorothea Lange deve trovare un modo di sopravvivere insieme ai due figli, grazie al suo mestiere di fotografa.

La settima Luna

La settima Luna (Rizzoli) di Piergiorgio Pulixi vede protagonista il vicequestore Vito Strega. Una terrazza incastonata nel Supramonte, in uno degli hotel più incantevoli della Sardegna, Vito Strega sta festeggiando la nascita della nuova unità investigativa sui crimini seriali. Con lui ci sono le ispettrici Eva Croce e Mara Rais. Finalmente tutto sembra andare per il verso giusto. Ma una telefonata li avvisa che nelle terre paludose del Parco del Ticino è stato ritrovato il corpo di una ragazza…

Il fantasma in bicicletta

Primi anni Venti del nuovo Millennio. Il mondo è sprofondato nella paura e nello sconforto, e uno scrittore ha bisogno di essere salvato. È Enrico Brizzi, bloccato in casa in un cupo inverno pandemico mentre aveva progettato di pedalare verso il Mar Nero. A salvarlo è un altro scrittore, Giovannino Guareschi, di cui ritrova il reportage di un viaggio speciale: il giretto in bicicletta del 1941, un anello di oltre 1.200 km da Milano alla Riviera romagnola e ritorno via Ferrara, Verona, Lago di Garda. Erano tempi di guerra, scontri politici, fatica culturale: tempi non così diversi dai nostri. E così Brizzi decide di intraprendere, a sua volta, un doppio viaggio… ora arriva in libreria per Solferino Il fantasma in bicicletta – All’inseguimento di Giovannino Guareschi.

Cinema di Babele

In libreria per FVE Editori il nuovo romanzo di Ida Amlesù, Cinema di Babele. Con questo nuovo racconto, che fa seguito all’esordio (Perdutamente) l’autrice, slavista e traduttrice nata a Milano nel 1990, trasporta il lettore in un mondo parallelo, grottesco e festante, alle porte di Inferno. Una commedia degli equivoci dove, in cui con il suo stile Amlesù scardina la lingua.

Camera single

Nato nel 2014 come rubrica settimanale sul sito Lezpop.it, Camera Single di Chiara Sfregola (autrice di Signorina – memorie di una ragazza sposata) è diventato un piccolo cult nella comunità LGBT+ ancora prima di diventare un romanzo, e oggi torna in libreria per Fandango con una nuova edizione. Alle soglie dei trent’anni sembra proprio che Linda Baronciani ce l’abbia fatta a diventare un’adulta. Ha un lavoro “creativo”, un rapporto decente con i genitori e una fidanzata, Margherita, che le ha appena fatto una proposta di matrimonio, anche se nell’Italia del 2014 due donne ancora non possono sposarsi. E l’anello, a dirla tutta, ancora non c’è, ma poco importa: quello che conta è la proposta, no? A quanto pare, no: Margherita molla Linda di punto in bianco, mettendola di fronte al fatto che non è assolutamente la persona adulta, responsabile e matura che credeva di essere. Deve riaprire una pratica che considerava archiviata da tempo: crescere…

Bestie affamate

Bestie affamate di Emanuele Ferretti è il primo libro del “nuovo corso” della collana di narrativa Storie di Caracò editore. La passione, o meglio, l’ossessione di Mattia, protagonista di questo romanzo, è l’ometto, l’hominus herectus. Un uomo non necessariamente brutto, ma basso sotto la media, decisamente peloso e un po’ sovrappeso, qualità fisiche che, in contrasto con l’estetica comune, arginano l’oggetto di queste attenzioni in quel grossolano recinto che è l’essenza della mediocrità.

La galleria di Potsdamer Platz

La galleria di Potsdamer Platz (HarperCollins, traduzione di Roberta Zuppett) racconta la storia di una donna che combatte per la sua nuova vita nel periodo delle due guerre, attraverso la storia dell’arte. Alexandra Cedrino presenta Alice Waldmann, studentessa di storia dell’arte, che dopo la morte della madre Anna si trasferisce da Vienna a Berlino per conoscere sua nonna, Helena. Vuole sapere perché ha ripudiato Anna. Con l’aiuto degli zii, Alice entra presto in contatto con il mondo culturale berlinese del tempo, si innamora dell’enigmatico John Stevens e diventa una fotografa emergente. Quando la famiglia Waldmann decide di riaprire la galleria d’arte, chiusa dai tempi della grande inflazione, Alice ha l’opportunità di convincere sua nonna ad accettarla come membro della famiglia e a riconoscerle il suo talento di fotografa.

Amore assoluto e altri futili esercizi

In trentaquattro capitoli, in Amore assoluto e altri futili esercizi (Marcos y Marcos) Giulia Serughetti, all’esordio, racconta una donna che è lei, un cane che è il suo, un mondo di paure, umorismo e spiragli di assoluto che è di tutti. Un turbine di santoni e cocktail, giorni bui e notti bianche, visioni e sensazioni.

Le donne dell’acquasanta – Una storia palermitana



Palermo, 1897. Lavorano in coppia, in sincrono perfetto, Franca e Rosa: le dita sottili ed esperte arrotolano foglie di tabacco da mattina a sera. Amiche da sempre, le due ragazze sono cresciute insieme in un borgo di pescatori spalmato ai lembi della città, accanto alla Manifattura Tabacchi dell’Acquasanta. Diverse come il sole e la luna, impetuosa Franca e timida Rosa, respirano tutto il giorno l’aria greve della fabbrica, sotto lo sguardo predatorio dei padroni. In libreria per Rizzoli Le donne dell’acquasanta – Una storia palermitana di Francesca Maccani.

Benedetto il frutto

Giulia Villoresi con Benedetto il frutto (Marsilio) racconta la storia di Faustina, una donna di origini portoghesi, che ha trascorso l’adolescenza confinata in un paesino a nord di Roma, sognando il suo futuro da suora. A neppure vent’anni prende i voti. Siamo a Roma, nei primi anni Novanta. Ora che il sogno si è realizzato, Faustina può finalmente respirare. È precisa, affidabile, gentile con le compagne e apprezzata dalla Madre Superiora; sembra proprio che questa giovane suora non chieda altro alla vita. Eppure, sotto questa personalità ce n’è un’altra che preme per essere conosciuta…

L’ultimo bastione del buon senso

Una riflessione filosofica di un autore conosciuto in Italia come narratore di libri come Clessidra o Enciclopedia dei morti (pubblicate da Adelphi). L’ultimo bastione del buon senso (Wojtek Edizioni) è un volume, tradotto dal serbocroato da Anita Vuco e curato da Federica Arnoldi, Luca Mignola e Alfredo Zucchi, che contiene le riflessioni saggistiche di Kiš dai testi dell’apprendistato letterario degli anni ’50 a quelli della maturità. Nelle sue pagine convivono le questioni, teoriche e pratiche, sollevate dai formalisti russi all’inizio del XX secolo; i problemi dello stile posti da Flaubert e da Joyce; quelli delle strutture narrative che hanno impegnato Borges, Nabokov e i fautori del nouveau roman; e, infine, i conflitti più spinosi: la tensione tra invenzione letteraria e ricerca documentale e la responsabilità dello scrittore nei confronti della Storia.

La giustizia non è una pallottola

Il nono libro della serie di Stucky di Fulvio Ervas, La giustizia non è una pallottola (Marcos y Marcos) è ambientato in estate. L’intrusione nella villa di un riccone spezza la quiete sulle colline del prosecco. L’ispettore Stucky si lascia volentieri affascinare dalla collezione di libri antichi, dal pianoforte a coda lunga e soprattutto dal signor Giustinian, imprenditore curioso e cercatore di bellezza. Nella piana, invece, alla vigilia della mietitura, uno spaventapasseri sporco di sangue macchia di rosso un campo di grano. È una minaccia da prendere sul serio o la goliardata di un balordo che ha preso troppo sole a Caorle?

Il randagio che mi ha preso il cuore

Rick Bragg, premio Pulitzer, per la prima volta in Italia con Il randagio che mi ha preso il cuore (Aboca, traduzione di Teresa Albanese). Un cane come Speck è una vera sciagura. Un randagio impossibile da addestrare, incapace di recepire i comandi. È quasi cieco da un occhio, il suo udito è lacunoso, tutte e due le orecchie sono state strappate all’attaccatura durante la sua ultima lotta seria tra cani, anche se, per qualche miracolo, è sempre in grado di sentire le parole “spuntino” e “biscotto”; e anche il suo olfatto è un po’ compromesso. Eppure, forse ci voleva un cane come lui…

Assassinio al British Museum

Nella sala di lettura del British Museum il professor Julius Arnell esala l’ultimo respiro. Sembrerebbe la classica morte per cause naturali. Ma quando dei confetti avvelenati vengono ritrovati nelle sue tasche, all’ispettore Shelley e al suo improbabile compagno di indagini non resterà che usare tutto il loro fiuto per scoprire l’identità del pericoloso omicida. In libreria per Vallardi il giallo di John Rowland (1907-1984) Assassinio al British Museum.

SAGGISTICA

Non leggete i libri, fateveli raccontare. Parola di Luciano Bianciardi. Che torna protagonista in libreria, in questo caso con Neri Pozza, nel centenario dalla nascita (Grosseto, 14 dicembre 1922 – Milano, 14 novembre 1971). Era il ’66 quando l’autore de La vita agra, già trasferitosi a Milano, era stato assunto e licenziato da Feltrinelli, aveva scritto la tetralogia del dissenso, rifiutato una collaborazione fissa con il Corriere della Sera. Sul settimanale l’ABC pubblicò queste sei lezioni a puntate, pensate per i giovani – ma non tutti i giovani, solo quelli particolarmente privi di talento. Norme chiare, precise, efficaci, a uso di coloro che avessero deciso di “diventare intellettuali”…

I sogni si spiegano da soli

Scrittrice amata a livello internazionale, associata a un genere spesso considerato d’evasione come la fantascienza, Ursula Le Guin rappresenta allo stesso tempo una figura di intellettuale anticonformista e radicale, dotata di una sensibilità pacifista, ambientalista e femminista che la colloca saldamente nella nostra epoca. In libreria per Sur I sogni si spiegano da soli – Immaginazione, utopia, femminismo, raccolta di saggi e discorsi a cura di Veronica Raimo.

Un Occidente prigioniero

Nel giugno del 1967, poco dopo la lettera aperta di Solženicyn sulla censura nell’Urss, si tiene in Cecoslovacchia il IV Congresso dell’Unione degli scritto­ri. Un congresso diverso da tutti i precedenti, memorabile. Ad aprire i lavori, è Milan Kundera, già allora autore di successo. Esce per Adelphi Un Occidente prigioniero con le premesse di Jacques Rupnik e Pierre Nora e la traduzione di Giorgio Pinotti. . Una “visione centroeuropea del mondo”, quella nel discorso dell’autore de L’insostenibile leggerezza dell’essere, che oggi appare ancora più preziosa e illuminante. E a cui si ricollega un intervento del 1983. Qui i dettagli.

Everybody

Tutto è corpo, il corpo è tutto. Il corpo ci rende potenti e vitali, ci umilia e ci offende. Il corpo è una vittima. Il corpo è un oppressore. Il corpo è violato, straziato, ucciso. Il corpo è arma di protesta, strumento di piacere. Il corpo nasce, soffre, gode, muore. Il corpo è vulnerabile; ma la vulnerabilità del corpo è una forza di liberazione. Olivia Laing ha capito di essere corpo innumerevoli volte nel corso della sua vita: ogni volta che è scesa in piazza a manifestare, in ogni rapporto sessuale, ogni volta che ha temuto per la sua incolumità. Soprattutto, però, lo ha capito grazie alla scrittura: Everybody (Il Saggiatore, traduzione di Alessandra Castellazzi) è un viaggio personale, letterario e politico.

L’archeologia dell’amore

Saggio di successo in Romania, arriva in Italia per Neo L’archeologia dell’amore (traduzione di Bruno Mazzoni, prefazione di Gigi Spina) di Catalin Pavel, che decifra codici genetici, iscrizioni, mitologie, testi, minuscoli resti e grandi monumenti, per raccontare, poeticamente e scientificamente, come l’essere umano ha amato nel tempo e nello spazio. Come le donne e gli uomini hanno amato amare, concretamente.

Anatomia di Dio

La Bibbia ha plasmato le nostre idee su Dio e la religione, ma anche le nostre preferenze culturali sull’esistenza, il nostro concetto di vita e di morte, il nostro atteggiamento verso il sesso e il genere, le nostre abitudini alimentari e la nostra comprensione della storia. Esaminando il corpo di Dio, dalla testa alle mani, dai piedi agli organi genitali, Anatomia di Dio (Bollati Boringhieri, traduzione di Leonardo Ambasciano) di Francesca Stavrakopoulou ci mostra attraverso quali passaggi si è sviluppata, nell’arco di millenni, l’idea occidentale della divinità.

Mai dati

Mai dati (Fandango) è un libro che parte da una domanda attuale e importante: la legge 194 sulla interruzione volontaria della gravidanza è applicata? Per rispondere, le ricercatrici Chiara Lalli e Sonia Montegiove sono partite dai dati ufficiali. Perché solo se i dati sono aperti e consultabili diventano utili, permettendo alle donne di scegliere in quale ospedale andare, sapendo prima qual è la percentuale di obiettori nella struttura scelta.

Viaggiatori del cielo

Viaggiatori del cielo. Omaggio a Maria Corti, in libreria per Mattioli 1885, è un volume curato da Benedetta Centovalli che raccoglie, a 20 anni dalla scomparsa, gli omaggi di molte firme prestigiose – da Francesco Permunian a Paolo Di Stefano, da Giuseppe Lupo a Mario Andreose, da Laura Pariani ad Antonio Moresco, oltre a un racconto della stessa Corti (1915-2002), che è stata tante cose: filologa, critica letteraria, scrittrice, semiologa e accademica.

Diario del Novecento

Piergiorgio Bellocchio (Piacenza, 15 dicembre 1931- Piacenza 18 aprile 2022), critico letterario e scrittore, ha fondato le riviste Quaderni piacentini (nel 1962, insieme a Grazia Cherchi) e Diario (nel 1985, insieme ad Alfonso Berardinelli). A poche settimane dalla scomparsa di un grande intellettuale, Il Saggiatore propone Diario del Novecento, una selezione critica dei suoi taccuini, una miscellanea di immagini e testi dalla quale si può ricavare una lettura quanto mai inedita e originale del secolo appena trascorso. Dalle riflessioni sulla lingua a quelle su cinema e letteratura, dai ricordi personali alla storia collettiva.

Donna con libro

Donna con libro di Bianca Pitzorno è un autoritratto delle letture dell’autrice, edito Salani. Nella prefazione Pitzorno spiega: “Questo libro non vuole essere un saggio sulla lettura né tantomeno sulla letteratura, ma una sorta di memoir, una galoppata trai ricordi, una serie di riflessioni a ruota libera sui libri che in epoche diverse sono entrati nella mia vita e l’hanno influenzata. Considerato che a sette anni già leggevo correntemente e che sto per compierne ottanta, un tempo lunghissimo”.

Ribellione

Ribellione è il capitolo dei Fratelli Karamazov che precede il celebre ‘poema’ Il Grande Inquisitore. In questo brano due dei figli di Fëdor Karamazov, Ivan e Aliosha, discutono a proposito della natura dell’uomo e della libertà, e in particolare del male nel mondo e di come si possa amare il prossimo. Ne scaturisce un discorso serrato e profondo. In Ribellione (Salani) Gherardo Colombo ci porta a riscoprire la profondità di Dostoevskij nell’affrontare alcune tra le domande più difficili della condizione umana, le più fondamentali, sul senso della vita, dalle quali di solito veniamo distratti, ma che in tempi come questi tornano prepotenti a occupare la nostra mente e i nostri cuori.

Diario russo

Ancora un’uscita in casa Adelphi legata alla figura di Anna Politkovskaja in questi mesi di guerra e tensioni: Diario russo – a cura di Claudia Zonghetti – è il testamento morale della giornalista, ma anche la spiegazione implicita del suo assassinio, avvenuto il 7 ottobre 2006. Il libro ricostruisce in dettaglio, su basi rigorosamente documentarie, anni cruciali della storia russa contemporanea.

La scommessa di Putin

Credevamo che la fine della Guerra fredda con la caduta del muro di Berlino rendesse le guerre europee sempre più improbabili. Ma stiamo invece constatando che le due maggiori potenze del mondo euro-atlantico (la Russia e gli Stati Uniti) si stanno facendo una guerra per procura in Ucraina, nel cuore dell’Europa. Quali sono i reali motivi del conflitto? Quanto contano il carattere di Putin e quello di Zelens’kyj? Le sanzioni produrranno l’effetto desiderato o rischiano invece di provocare danni e inconvenienti all’Europa? Siamo alla vigilia di una guerra che si estenderà all’intero continente? Sarà ancora possibile riunire tutti gli attori del dramma al tavolo della pace? Sono queste le domande a cui Sergio Romano cerca di rispondere nella Scommessa di Putin (Longanesi).

Il liberalismo e i suoi oppositori

C’era una volta la guerra fredda, quando il liberalismo era la bandiera dell’Occidente. Poi c’è stata la “fine della storia”, quando il liberalismo sembrava poter conquistare tutto il globo. Poi c’è stata l’amara disillusione, quando la crisi delle democrazie occidentali e l’ascesa della Cina sembravano indicare come vincenti modelli illiberali. Oggi, l’invasione dell’Ucraina da parte del regime di Putin ha improvvisamente rimesso all’attenzione di tutti quei valori, princìpi, istituzioni delle democrazie liberali per cui vale la pena di combattere, non solo metaforicamente. Il liberalismo e i suoi oppositori (Utet) è il nuovo saggio di Francis Fukuyama. Per il Financial Times, “tra gli interpreti dei fallimenti del liberalismo e del crollo delle democrazie, nessuno è più preparato e autorevole di Fukuyama”.

Abolire il carcere

Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta firmano per Chiarelettere la nuova edizione di Abolire il carcere – Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini. Prefazione di Gherardo Colombo e postfazione di Gustavo Zagrebelsky.

La parte d’ombra delle cose

Esce per L’Orma La parte d’ombra delle cose, epistolario di Stefan Zweig, scrittore, biografo e traduttore, eminente cronista del suo tempo inquieto. Nelle lettere alla moglie Friderike e ai tanti illustri amici, da Hermann Hesse e Sigmund Freud, risuona la voce di un esploratore dell’animo umano che propugnò gli ideali della fratellanza e del pacifismo nelle ore più buie della Storia europea. Il testo è curato da Marco Federici Solari.

Travolti da un atomico destino

In Travolti da un atomico destino – Perché non ci fidiamo del nucleare (Chiarelettere), Silvia Kuna Ballero, astrofisica di formazione e divulgatrice, ripercorre gli sviluppi del nucleare militare e civile, racconta Černobyl e le reali cause e conseguenze di altri gravi incidenti, affronta la spinosa questione dei rifiuti tossici e, dati alla mano, aiuta a discernere tra vecchie e nuove inquietudini, prospettive realistiche e false speranze generate dall’atomo.

Vedo cose meravigliose

Quando fu scoperta nel 1922 – in un Egitto appena diventato indipendente dall’Impero Britannico – la tomba di Tutankhamon, vecchia di 3300 anni, produsse un’enorme onda d’urto in tutto il mondo. Da un giorno all’altro il nome del “faraone bambino” divenne familiare, dando vita a un’ossessione internazionale che dura ancora oggi. Dalla cultura pop alla politica, dal turismo all’economia della cultura, è impossibile immaginare gli ultimi cento anni senza Tutankhamon. Eppure gran parte della storia del ritrovamento della tomba e delle molte vicende che seguirono rimane sconosciuta. In libreria per Bollati Boringhieri l’atteso Vedo cose meravigliose. Come la tomba di Tutankhamon ha plasmato cento anni di storia di Christina Riggs (traduzione di Gianna Cernuschi).

Amen

Bergoglio, il papa venuto dalla fine del mondo, sapeva che la sua missione riformatrice sarebbe stata ricca di ostacoli e di tradimenti: davanti a lui, la sfida del Pontificato vedeva un panorama fatto di surrettizie guerre intestine, conflitti di interesse laceranti e profondi, corruzione. Ultima delle quali, quella che riguardava il cardinale Angelo Becciu, suo fidato braccio destro, ex Sostituto agli Affari generali della Segreteria di Stato, coinvolto nello scandalo finanziario più grande degli ultimi 70 anni, che ha portato la Chiesa a perdere più di 400 milioni di euro per l’acquisizione di un palazzo nel cuore di Londra. Ne parla Massimiliano Coccia in un libro-inchiesta edito da Piemme, Amen.

L’arte di vivere annusando

Per gli animali, essere in grado di percepire l’ambiente chimico circostante permette di adattarsi alle condizioni esterne, di trovare una risorsa o un compagno e di evitare diversi tipi di nemici. Ma anche per gli uomini l’olfatto può essere molto più strategico di quanto ci siamo abituati a pensare. Ne parla Bill Hansson nel saggio L’arte di vivere annusando – Storie sorprendenti dal mondo dei profumi e degli odori (Aboca).

Sull’arte e la politica

Uno scrittore francese di culto, Édouard Louis, incontra un grande regista, Ken Loach. Il risultato è Sull’arte e la politica, libro in cui due artisti di due paesi e di due generazioni diverse parlano di arte, cinema, letteratura e del loro ruolo oggi. Ponendosi domande come: come può l’arte porre e ripensare la questione della violenza di classe? Come inventare un’arte che destabilizzi davvero i sistemi di potere e non li descriva solamente? E quale può essere il ruolo dell’arte in un inquietante contesto politico globale?

Elisabetta la regina infinita

Un libro sul fascino senza tempo di Elisabetta II, la regina d’Inghilterra più amata e acclamata di sempre, firmato per Garzanti dal giornalista e saggista Alberto Mattioli e da Marco Ubezio, avvocato con la passione per la monarchia inglese.

Biglietti alle amiche

Dalla newsletter The Period, a cura della giornalista e autrice Corinna De Cesare, che di recente ha coraggiosamente lasciato il Corriere della Sera per dedicarsi al suo progetto femminista, all’antologia Biglietti alle amiche, edita da Fabbri (che nel titolo richiama gli struggenti Biglietti agli amici di Pier Vittorio Tondelli), e che parla di “corpi, sesso, diritti, ambizioni”. Un punto e a capo nella narrazione dei fatti, con tante autrici italiane protagoniste.

L’arte di essere Raffaella Carrà

Un libro tutto dedicato all’arte di essere Raffaella Carrà. A firmarlo, per Blackie Edizioni, a quasi un anno dalla morte, il 5 luglio 2021, dell’artista e showgirl, amatissima anche all’estero, è Paolo Armelli (qui la nostra intervista all’autore). Tra gli interventi raccolti nel volume, quelli di Vanessa Incontrada, Alessandro Zan, Vladimir Luxuria, Michele Masneri, Daniela Collu, Rossella Migliaccio, Giovanni Benincasa, Laila Al Habash, Raquel Peláez, Marinetta Saglio Zaccaria e Thierno “Billo” Thiam. Cofondatore di QUiD Media, una piattaforma di informazione e cultura Lgbtq+ che è un profilo Instagram, una newsletter e un podcast, e dallo stesso anno condirettore artistico del MiX Festival Internazionale di Cinema Lgbtq+ e Cultura queer, Armelli scrive per diverse tastate.

Entra in gioco con la testa

Entra in gioco con la testa è il titolo del saggio-manuale della mental coach Nicoletta Romanazzi, che ha seguito tra gli altri Marcell Jacobs, che cura la prefazione del libro edito Longanesi, dove Romanazzi riassume le tecniche da lei utilizzate più spesso per aiutare gli atleti a raggiungere i loro obiettivi. Qui la nostra intervista.

L’arte del Drag

L’arte del drag di Jake Hall, Sofie Birkin, Helen Li, Jasjyot Singh Han (Quinto Quarto Edizioni, traduzione di Mauro Maraschi) è un vorticoso viaggio attraverso una forma d’arte, un fenomeno culturale che si è sviluppato da intersezioni di vario genere tra moda, teatro, sessualità, politica, che insieme hanno dato vita a una forma di intrattenimento che ha al giorno d’oggi milioni di spettatori.

Santi subito



In Santi subito (FVE Editori), Antonio Veneziani santifica miti della letteratura, della musica e dello spettacolo componendo delle brevi agiografie profane. Marilyn Monroe, Pier Paolo Pasolini e Jim Morrison sono solo alcune delle figure a cui l’autore rivolge lodi, suppliche e preghiere, portando così la metafisica dei santi nella scena pop.



Berlino è casa

Lo scrittore Giuseppe Culicchia, dopo Torino è casa mia, torna a esplorare e a raccontare un’altra città del suo cuore, Berlino (per Laterza). Cortili e grattacieli. Biergärten e torri della contraerea. Viali a sei corsie e sentieri nel bosco. Jugendstil e Bauhaus. Liberty e Gotico. Razionalismo Sovietico e Neoclassicismo. A Berlino tutto convive con tutto e con il contrario di tutto.

Storia delle donne nell’Italia contemporanea

Le questioni poste dalla storia delle donne si estendono a una contemporaneità che è sotto i nostri occhi. Gli effetti della pandemia di Covid-19 sul lavoro di cura ma anche sulla violenza domestica, la sanzione delle discriminazioni fondate sul genere e l’orientamento sessuale, il gender gap nelle istituzioni rappresentative: questi e molti altri temi al centro del dibattito pubblico attuale affondano le loro radici nella costruzione storica delle relazioni tra i sessi. Ne parla Silvia Salvatici in Storia delle donne nell’Italia contemporanea (Carocci).

Atlante dei paesi fantasma

L’Italia, soprattutto nelle sue zone interne, è costellata di paesi abbandonati. Centri che furono grandi e vitali, spazzati via nel giro di pochi decenni dall’incuria o dallo spopolamento. Ma le loro rovine – malinconiche e colme di bellezza – restano a ricordarci le generazioni che li hanno abitati, all’insegna di un rapporto spesso controverso tra chi se li è lasciati alle spalle e chi oggi sogna di farli rinascere. Esce per Sonzogno Atlante dei paesi fantasma di Riccardo Finelli, con le illustrazioni di Alessandra Scandella.

Sullo tema esce per il Saggiatore anche I paesi invisibili – Manifesto sentimentale e politico per salvare i borghi d’Italia di Anna Rizzo.

Oltre la monotonia

“Mi limito a dirvi quello che mi sforzo costantemente di non essere: un ipocrita che tradisce le persone che dice di amare e un represso che in nome di una regola generale decisa da chissà chi si nega la possibilità di conoscere e frequentare più persone”. Tomaso Vimercati, classe 1983, dal 2009 vive e si interessa a forme di relazione alternative alla monogamia. Su questo tema ha tenuto interventi pubblici, scritto articoli e racconti. Oltre la monogamia (Tea) è il suo primo libro. Qui un estratto.

Invention. La mia storia

Invention. La mia storia (Rizzoli, traduzione di Roberta Zuppet) è l’autobiografia di James Dyson, fondatore, presidente e capo ingegnere dell’azienda che porta il suo nome, la Dyson, famosa per il rivoluzionario aspirapolvere ciclonico. Qui il businessman rivela la fonte di ispirazione dietro le sue celebri invenzioni e condivide con il lettore i suoi segreti.

Come leggere

Ora più che mai è necessario capire in che modo il mezzo di lettura influenza l’apprendimento, e quali strategie ci servono per leggere in modo effi cace su tutti i formati. Nel saggio Come leggere – Carta, schermo o audio? (Raffaello Cortina), Naomi S. Baron attinge a un vasto patrimonio di conoscenze per spiegare le differenze nel modo in cui ci concentriamo, comprendiamo e memorizziamo con i vari mezzi a disposizione.

Filosofia in undici passi. Dalla caverna alla città

Filosofia in undici passi, edita Tlon, è un’opera ibrida tra narrazione e divulgazione, in cui l’impianto romanzesco si fa occasione per la speculazione filosofica. Un uomo scende nella metropolitana di Buenos Aires e non sa che quello che sta per accadere lo condurrà al di là delle sue fragili certezze e delle sue inquietudini. La misteriosa morte di un giovane è l’evento iniziatico che dà il via a un’indagine filosofica costellata da undici frasi che hanno fatto la storia del pensiero. Prendendo le mosse da filosofi come Aristotele, Marx, Nietzsche e Foucault, Darío Sztajnszrajber invita il lettore a interrogarsi. Traduzione di Francesco Fava.

Come parlare di fatti che non sono mai avvenuti

“Ogni scrittore con il suo lavoro dovrebbe cercare di alleggerire la sofferenza della condizione umana. E la finalità di questo libro è esattamente questa: discolpando i raccontastorie, ormai sempre più oggetto di persecuzioni, e difendendo il loro diritto inalienabile a raccontare favole, vorrebbe contribuire a rendere un po’ più vivibile il mondo ostile in cui ci troviamo”. Pierre Bayard, scrittore, psicoanalista e professore di Letteratura francese, firma per Treccani Libri Come parlare di fatti che non sono mai avvenuti.

Animali non umani

Quello che il mondo animale può insegnarci sulla natura umana. Ne parla Carl Safina in Animali non umani (Adelphi, traduzione di Isabella C. Blum), che prosegue il lavoro innovativo avviato con Al di là delle parole.

Le vie italiane della seta

Un lunghissimo filo di seta collega idealmente, sin dall’XI secolo, il Sud con il Centro e il Nord Italia, l’Est con l’Ovest, Bisanzio con Palermo e Catanzaro, Lucca con Genova e Venezia e poi con Bologna, Firenze, Milano. L’itinerario lungo le vie italiane della seta parte dal Meridione dove la seta arrivò da Bisanzio, a sua volta giuntavi dalla Cina. In libreria per Il Mulino Andare per le vie italiane della seta di Maria Giuseppina Muzzarelli.

Atlante di genere

Un volume per orientarsi fra identità, ruoli e definizioni alla scoperta di continenti e Paesi di questo mondo tutto da esplorare. Edizioni Clichy propone Atlante del genere – Alla scoperta dell’euforia di genere di Alessandra Daphne Fisher e Jiska Ristori (endocrinologa e psicologa, coordinano il Centro per l’affermazione di genere dell’Ospedale Universitario di Careggi, a Firenze), con le illustrazioni di Angela Nicente.

La Sicilia degli Dei

Stromboli, Taormina, Selinunte, Siracusa: viaggiare in Sicilia con ninfe e ciclopi. La Sicilia degli dei (Raffaello Cortina editore) di Giulio Guidorizzi e Silvia Romani è un’affascinante guida mitologica, che fa seguito a In viaggio con gli dei (2019) e Il mare degli dei (2021).

Il mondo in miniatura

Sietze Norder, sulla base delle proprie esperienze e delle intuizioni scientifiche della biogeografia, in Il mondo in miniatura (Add Editore, traduzione di Marco Cavallo), conduce il lettore in un mondo affascinante, illustrando i cambiamenti ecologici e sociali determinati dalle isole.

The Passenger – Oceano



In occasione della Giornata mondiale dell’Oceano e della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Oceano, The Passenger, la raccolta di inchieste e reportage di Iperborea, dedica un volume al protagonista indiscusso della Terra. È il secondo numero tematico della collana dopo quello sullo Spazio.

Donne in viaggio. Storie e itinerari di emancipazione

Anche se il viaggio è un atto fondante comune a tutta l’umanità, per secoli partire all’avventura è stato spessp un privilegio riservato agli uomini. I viaggi delle donne sono stati contrastati, resi invisibili, ridicolizzati o addirittura proibiti. In Donne in viaggio. Storie e itinerari di emancipazione (Tlon), attingendo alla letteratura femminile di viaggio e alla propria esperienza personale, la scrittrice e giornalista francese Lucie Azema ricostruisce il tema attraverso una lente femminista, raccontando le storie delle grandi esploratrici del passato, toccando le esperienze di viaggiatori e viaggiatrici non occidentali e mostrando come ancora oggi il viaggio delle donne sia difficile e controverso.

La dieta Keto Fast 800

Il nuovo digiuno intermittente per mangiare bene, bruciare i grassi e mantenere il peso forma per sempre. A firmare La dieta Keto Fast 800 (Vallardi) è Michael Mosley, autore bestseller ed esperto di nutrizione, pioniere dei metodi all’avanguardia per perdere peso e recuperare la salute.

Cose spiegate bene. Le droghe, in sostanza

Le droghe, in sostanza è il terzo numero di Cose spiegate bene, la rivista di carta del Post realizzata in collaborazione con Iperborea. Le sostanze che chiamiamo “droghe” sono tante e diverse, e i loro effetti variano molto a seconda delle dosi, delle caratteristiche di chi le assume e delle ragioni per cui lo fa. Per questo parlare delle droghe come se fossero tutte uguali è riduttivo e fuorviante. Inoltre ignora il fatto che la stessa sostanza che qualcuno usa per provare piacere e divertirsi, può essere utile a qualcun altro per i suoi effetti terapeutici: il confine tra “droghe”, per come abitualmente usiamo questo termine, e “farmaci” è meno netto di quanto si pensi. Con illustrazioni di Paolo Bacilieri e testi di Fabio Cantelli Anibaldi, Agnese Codignola, Carlo Gabardini, Vanni Santoni, Laura Tonini, e a cura di Ludovica Lugli, con la consulenza di Paolo Nencini.

Compiti delle vacanze per amanti dei libri

Massimo Roscia quando ha scritto Compiti delle vacanze per amanti dei libri (Sonzogno) ha pensato di giocare con i libri e sui libri, sfidando gli amanti – veri o presunti – della lettura. Ai bibliofili incalliti propone un quaderno che si ispira ai manuali scolastici per le vacanze, con cento esercizi tra indovinelli, anagrammi, testi cifrati, sciarade, cruciverba e tante, tantissime domande, a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea, dal vecchio al nuovo mondo e oltre. E poi curiosità, aneddoti, enigmi misteriosi e altre chicche prelibate.

Flash

Nell’estate olimpica 2021 Marcell Jacobs ha trascinato tutti in un brivido di 9 secondi e 80 centesimi e poi in un’esultanza sfrenata e incredula. In questo libro edito da Piemme Jacobs si racconta: la passione per la velocità, la crescita sportiva e la faticosa perseveranza dell’allenamento, l’inferno dei tanti infortuni e il cambio di disciplina; ma anche i figli, l’amore, gli amici, il “golden coach” Camossi che con il suo staff lo ha aiutato nei momenti bui.

Chi possiede i frutti della terra

Mangiamo poche specie vegetali e pochissime varietà, tutte uguali le une alle altre. Esteticamente perfette. È un fatto naturale? Assolutamente no. È un fatto neutro e senza conseguenze? Assolutamente no. Nel corso dell’ultimo secolo si è perso il 75% delle piante e dei frutti commestibili a favore di varietà esteticamente perfette. Ne parla Fabio Ciconte, che dirige l’associazione ambientalista Terra!, e che è ompegnato da anni in battaglie ambientali e sociali, nel libro Chi possiede i frutti della terra (Laterza).

Invecchiando si impara

L’invecchiamento del cervello è un processo molto più lento e controllabile di quanto non si pensi. Ne parlano Manfred Spitzer e Norbert Herschkowitz in Invecchiando si impara (Corbaccio, traduzione di Giuliana Mancuso): l’importante è cercare di mantenersi attivi sul piano fisico, perché ogni movimento che impegna muscoli, circolazione, cuore ha un effetto benefico anche sul cervello, esattamente come lo ha ciò che mangiamo.

La mia onda

Nato di fronte alle onde delle coste sudafricane, Chris Bertish decide sin da piccolo che l’oceano sarà la sua vita, e quando, a dieci anni, riceve la sua prima tavola, comincia a surfare. Non si fermerà più: in libreria per Tea La mia onda (traduzione di Francesco Zago).

Tenere la casa in ordine anche quando la tua vita è in disordine

Se non riesci ad affrontare tutte le incombenze domestiche, probabilmente hai le tue buoni ragioni: stanchezza, ansia, depressione, mancanza di sostegno. Per KC Davis, terapeuta (molto nota su TikTok) e autrice di Tenere la casa in ordine anche quando la tua vita è in disordine (Corbaccio, traduzione di Maria Olivia Crosio), la ragione è stata la nascita della seconda figlia, insieme all’inizio della pandemia e al trasferimento in una nuova città, che ha innescato un ciclo perverso di stress e disordine. Più restava indietro con i lavori di casa, meno si sentiva motivata a impegnarsi. Fino a quando non ha capito un concetto fondamentale: non sei tu al servizio della casa, ma è la casa che è al tuo servizio.

Costellazioni

Una “guida illustrata” all’astrologia arricchita dalle immagini realizzate da Caslota Santos (@carlotydes 200k) che condisce Costellazioni (Gribaudo) con un pizzico di ironia e di umorismo. Con una prefazione di Ginny Chiara Viola.

Viaggiare in Italia. 365 esperienze da vivere in natura

Viaggiare in Italia. 365 esperienze da vivere in natura propone 75 zone sparse in tutta Italia, da nord a sud, isole comprese, di cui gli autori Lonely Planet, Annalisa Bruni, Sara Cabras e Linda Cottino, per ogni destinazione, propongono 5 o 6 attività diverse. Accompagnate da sintetiche informazioni pratiche – quando e come arrivare, luoghi dove rifocillarsi e dormire in linea con il bisogno di wilderness. La strada non finisce a Capo Nord

Attraversare l’Europa in bicicletta è facile, attraversare se stessi, invece, può essere doloroso. Franz (all’anagrafe Francesca Zambon), in La strada non finisce a Capo Nord – In bicicletta per scardinare i paralleli (Ediciclo) si lascia una vita fatta di scadenze e obiettivi alle spalle per pedalare attraverso l’Europa, ma anche attraverso se stessa. Un viaggio dove la meta non è solo un punto su una mappa, ma quel “Capo Nord” che si trova in ognuno di noi.

POESIA

La colpa del capitalismo

A dieci anni di distanza dall’acclamato esordio con il romanzo in versi Perciò veniamo bene nelle fotografie, che rivelò Francesco Targhetta tra le principali voci della generazione precaria e paralizzata affacciatasi alla vita adulta negli anni ’10, arriva per La Nave di Teseo la sua nuova raccolta poetica: La colpa al capitalismo.

Chiamateci per quello che siamo

“I giovani come Amanda Gorman sono la prova che c’è sempre una luce di speranza ma solo se siamo abbastanza coraggiosi da vederla”. Parola di Barack Obama. Malala Yousafzai parla così di Chiamateci per quello che siamo (Garzanti, traduzione di Giuliana Mancuso): “un libro di poesie così vivido che vorresti tenerlo tra le braccia e proteggerlo, leggerlo tutto in una volta, e poi rileggerlo subito”. Qui il nostro approfondimento sulla più giovane poetessa nella storia degli Stati Uniti ad aver recitato una sua poesia alla cerimonia d’insediamento presidenziale.

Nel nome della madre

Nel 2018 Aimara Garlaschelli ha curato e tradotto La terra desolata di Eliot. Questa esperienza si è senz’altro riverberata nel poemetto Nel nome della madre (Einaudi), che emblematicamente ha lo stesso numero di versi del modello eliotiano (433) e la stessa ambizione di contenere tutto. Nel nome della madre presenta infatti tracce significative delle tragiche cronache dei nostri giorni, ma anche del femminile attraverso il mito. Ci sono i corpi nel loro aspetto più sgradevole ma anche l’incanto degli angeli, gli aborti e le nascite, e poi la storia, il linguaggio, le reminiscenze letterarie.

La signorina nessuno

La difficoltà di amare in silenzio, l’arte di saper aspettare, di desiderare a distanza. Ma anche la fatica di vivere entro i confini del proprio corpo, le battaglie di tutti i giorni, la perdita e il dolore sono i temi che Giorgia Soleri (qui la nostra intervista, ndr) esplora nel suo primo libro, La signorina nessuno (Vallardi), in cui poesia, prosa e illustrazioni si avvicendano come in un canto e controcanto.

Poesie da spiaggia

Poesie da spiaggia (Crocetti) è un’antologia (bestseller) di grandi poeti di ogni tempo e Paese. Da Malcolm Lowry a Ghiannis Rtisos, da Wisława Szymborska a Mariangela Gualtieri. A cura di Nicola Crocetti e Jovanotti.

The lost lunar Baedeker

The lost lunar Baedeker (Rina, traduzione di Marco Bortoli) contiene l’opera integrale di Mina Loy, poetessa, artista, pittrice, drammaturga e scultrice che si è espressa attraverso molti linguaggi differenti: collage, costruzioni, dipinti, lampade. Nel suo stile poetico, il Baedekersimboleggia la metafora di una ricerca enigmatica e spirituale volta a raggiungere una scoperta del sé. The Lost Lunar Baedeker è una mappa del temperamento e della personalità di una donna ribelle, che è sempre risieduta ai margini e per molto tempo rimasta quasi sconosciuta, sebbene la sua poesia sia stata accostata a quella di Emily Dickinson e sia stata apprezzata da poeti e artisti quali Williams, Eliot e Pound.

Violet e altre poesie

Lana Del Rey, cantante, compositrice, artista, debutta con Violet e altre poesie (Mondadori). Questa edizione raccoglie i fogli scritti a macchina da Lana accanto a sue fotografie originali. Il risultato è un paesaggio poetico che riflette lo spirito della sua creatrice.

FUMETTI E GRAPHIC NOVEL

Avevano spento anche la Luna

La graphic novel del romanzo che ha consacrato Ruta Sepetys come un’autrice bestseller: in libreria per Garzanti Avevano spento anche la luna (traduzione di Roberta Scarabelli). L’autrice, nata negli Stati Uniti da una famiglia di rifugiati lituani, narra la sua storia.

La Revue Dessinée Italia

Debutta La Revue Dessinée Italia, rivista trimestrale di giornalismo a fumetti (che si ispira al progetto editoriale francese La Revue Dessinée). Oltre 200 pagine, senza pubblicità, di inchieste giornalistiche e rubriche firmate da giornalisti indipendenti e fumettisti. Tra i temi, la TAV Torino – Lione, l’emergenza climatica, il calcio sociale, la nuova pornografia, il narcoterrorismo e la rinascita del territorio.

Gli assediati

Per Edizioni BD Gli assediati, una graphic novel di Stefano Nardellae Vincenzo Bizzarri. Nell’Italia meridionale, in un’area desolata, un palazzo residenziale abusivo è il crocevia di vite spezzate e conti in sospeso. Quando un giovane sbandato del quartiere fa la conoscenza di un vecchio pittore pazzo che vive come un eremita nel palazzo, alcuni segreti cominciano a venire a galla.

Primo amore

Le scelte che facciamo possono avere conseguenze terribili, ma le persone che ci amano possono aiutarci a crescere: Primo amore (Il Castoro) di Kevin Panetta (illustrazioni di Savanna Ganucheau) è un graphic novel che racconta una storia toccante, tra passione per la cucina e per la musica: ora che il liceo è finito, Ari Kyrkos sogna di trasferirsi nella grande città, a Baltimora, e vivere di musica con la sua band. Ma suo padre possiede un fornopanetteria e vorrebbe che il ragazzo ereditasse l’attività di famiglia, che è anche un legame stretto con le proprie origini greche…

Lo strigo e Il male minore

Dopo il successo mondiale dei libri, dei videogiochi e della serie Netflix, in libreria Lo strigo (con le illustrazioni di Thimothée Montaigne) e Il male minore (con le illustrazioni di Ugo Pinson), le edizioni illustrate di due tra i racconti più amati del Guardiano degli innocenti, primo volume della saga di The Witcher, nata dalla fantasia di Andrzej Sapkowski.

Giochi e risate

Pera Toons, nome d’arte di Alessandro Perugini, grafico pubblicitario e fumettista, è tra i fenomeni del momento (anche) in libreria. Attivissimo su Instagram (con il format Chi ha ucciso Kenny?), sui social propone battute, freddure ed enigmi a fumetti. Ha pubblicato con successo Ridi che è meglio e Sfida all’ultima battuta e ora, sempre per Tunuè, torna con Giochi e risate, una girandola di indovinelli, tranelli, rebus e tutto il meglio dell’enigmistica…

L’uomo con la faccia in ombra

Come si fa una storia? Come si crea un personaggio? Come si trasforma un soggetto in una storia a fumetti? Tito Faraci firma per Feltrinelli L’uomo con la faccia in ombra – Manuale autobiografico di sceneggiatura per fumetti.

Fai rumore

Alcuni nomi noti del fumetto italiano riuniti in un’antologia per dire basta alla violenza di genere. Parliamo di Fai rumore – Nove storie per osare, a cura del Collettivo Moleste (prefazione di Jennifer Guerra), in libreria per il Castoro. Il collettivo transfemminista Moleste è nato nel 2020 dalla volontà di un gruppo di giovani autrici di unirsi per lottare contro il sessismo e le disparità di genere nel mondo del fumetto in Italia.

Dragon Ball Ultimate Edition n.1

Tra le tante novità manga in casa Star Comics segnaliamo Dragon Ball Ultimate Edition n.1, cult di Akira Toriyama, lussuosisa riedizione della fondamentale opera di un maestro che, con i testi recentemente aggiornati, riprende il formato e la grafica della “leggendaria” Perfect Edition. Composta da 34 volumi, l’edizione in questione propone anche le pagine a colori originali realizzate in occasione della prima pubblicazione in Giappone su rivista.

Sanpei. Il ragazzo pescatore

A quasi due anni dalla scomparsa del suo creatore, Star Comics ripropone le avventure di Sanpei, personaggio simbolo del fumetto giapponese. In una Tribute Edition, in 12 volumi di grande formato, impreziosita da parti del diario del grande maestro Yaguchi.

Sakamoto Days

Per Planet Manga il primo volume di Sakamoto Days, un manga battle shonen che racconta di Sakamoto, originariamente conosciuto per essere un hitman impareggiabile e leggendario nel mondo della criminalità. Ad un certo punto della sua vita, però, si è innamorato, sposato e ha avuto dei figli e si è ritirato dalla malavita. Farà di tutto per difendere la sua rinnovata vita “normale”.

Tre storie per non morire

L’Officina Editoriale Indipendente Morsi Editore propone Tre storie per non morire, graphic journalism che parla di frontiere, deportazioni e migrazioni che, da e per Freetown, capitale della Sierra Leone, ancora non fanno rumore. Un progetto corale, illustrato a più mani: Mattia Vesco per la storia di Abbas, Assia Ieradi per la storia di Regina e Riccardo Mattia per quella di Foday. Tre fumettisti che hanno messo a disposizione le loro matite per accompagnare i lettori attraverso viaggi intrecciati fra loro. La storia, invece, è scritta da Lucio Cascavilla, da anni volontario in Sierra Leone e nel Sud Africa.

Disfacimento

In un deserto alieno dei cacciatori abbattono una balena spaziale, ne annientano l’anima e si cibano delle carni, lasciando la carcassa a marcire. Ma da quel disfacimento si sprigiona una nuova forza generativa: ciò che è morte diviene nutrimento e substrato per altre vite, tra l’avvicendarsi degli eoni e il sorgere e il collassare di civiltà che, attorno a quello scheletro titanico, attraversano l’infinito ciclo della vita. In Disfacimento (Add), Linnea Sterte affronta i nodi centrali della filosofia e dell’ecologia contemporanee, muovendosi fra le metamorfosi insite della vita e il costante avvicendarsi dei viventi nel lento scorrere del tempo. Impreziosisce l’edizione italiana la traduzione e una postfazione di Claudia Durastanti.

Imperatore del Giappone

La casa editrice L’Ippocampo pubblica il suo primo manga, Imperatore del Giappone di Junichi Nojyo (in uscita i primi 2 di 6 volumi). La storia dell’imperatore Hirohito lo ha consacrato come uno dei più grandi mangaka viventi. Realizzato per celebrare il trentennale dalla morte di Hirohito, il manga in questione si configura come il primo adattamento grafico del più lungo regno per un imperatore giapponese, ben 62 anni. Un’opera che ripercorre la vita di uno degli imperatori più discussi in maniera documentaria e non apologetica, con uno stile classico.

Storie zitte

Tragiche, grottesche, primitive, archetipiche della humana aurea mediocritas, le storie senza parole a fumetti, del labirintico volume di Simone Angelini, si accendono in un bianco e nero argenteo in 22 polisceniche narrazioni silenziose. Alieni spinti dalla caffeina, gatti concettuali, preti apocrifi, spiagge assassine, musica di bellezza, dark web killer, giganti normodotati, neonati accaniti, soldati fumatori sentimentali, erotomani con la coda, incubi senza tempo, tempo che vince zitto a ogni colpo senza mai barare. Storie zitte. Secondo volume della collana B comics – Fucilate a strisce a cura di Maurizio Ceccato, dedicata a giovani autori di fumetti italiani.

Gli ultimi giorni di luce di Billie Scott

Gli ultimi giorni di luce di Billie Scott (Feltrinelli Comics) di Zoe Thorogood è l’opera prima di una giovanissima fumettista. Billie Scott, artista, non ha famiglia, non ha amici, è senza un soldo. Vive barricata nella propria stanza. L’unica cosa che le interessa è dipingere. Ma proprio mentre la sua vita sembra acquistare un senso, Billie subisce un’aggressione per strada che la condanna a un destino inevitabile: diventerà cieca…

1984

Dalla penna dello sceneggiatore Jean-Christophe Derrien e dalla matita di Rémi Torregrossa, per Astra-StarComics un fedele adattamento del profetico romanzo cult 1984: lo specchio distorto dei nostri tempi ritratto da George Orwell nel dopoguerra.

Ovunque

“Noi siamo ovunque” è il famoso motto dei moti di Stonewall, di chi decise con coraggio che era giunto il momento di ribellarsi alle ingiustizie e lottare per difendere il diritto di ogni persona a essere unica e speciale in piena libertà. Tre semplici parole che hanno dato il via alla rivoluzione che prosegue anche oggi: una rivoluzione per liberare i diritti, per liberare le persone e liberare la possibilità di essere diversa e bella proprio cosi come si è. Ovunque (Becco Giallo) di Barbara Orlandini e Gianluca Sturmann è un viaggio unico, una guida, un diario che racconta il movimento queer da quando ha mosso i primi passi nella storia a oggi.

Magic fish. Le storie del pesce magico

Vincitore di due Harvey Award, Magic fish. Le storie del pesce magico, il nuovo graphic novel di Trung Le Nguyen (Tunué) racconta una storia di accettazione e coming out. Il protagonista trova attraverso la forza delle fiabe per bambini, come La Sirenetta, il modo di accettare se stesso e di riscoprire il rapporto con la madre.

After

La saga bestseller di Anna Todd torna in libreria con l’edizione graphic novel di After (Sperling & Kupfer, illustrazioni di Pablo Andrés). In libreria la prima di sette uscite. Todd, lo ricordiamo, ha iniziato a scrivere storie sul suo smartphone postandole su Wattpad. Da allora ha venduto circa 12 milioni di copie dei suoi libri nel mondo.

LIBRI PER BAMBINI E RAGAZZI

Io, mio padre e le formiche

Una lettera a cuore aperto, personale eppure universale, scritta con l’intenzione di essere un incoraggiamento (per i ragazzi, ma anche per gli adulti). Rosella Postorino, autrice di successo (con Le assaggiatrici, Feltrinelli, ha vinto il premio Campiello) firma per Salani Io, mio padre e le formiche – Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani. Qui un estratto, che inizia così: “Voi ve lo ricordate, il vostro primo giorno a Siena, quando avete cominciato l’università? Io sì, e stata la prima e unica volta che ho visto mio padre piangere. E piangeva per me…”.

La società segreta dei salvaparole

Enrico Galiano, insegnante e autore molto apprezzato anche sui social, pubblica con Salani la sua prima storia per ragazzi, La società segreta dei salvaparole, un inno d’amore alle parole e alla lingua. Qui tutti gli articoli per ilLibraio.it. E qui la nostra intervista sul suo ultimo libro:“Siamo case costruite con mattoni di parole”.

Mummie, spade e spazzolini da denti

Nel Museo degli Oggetti Perduti, insieme al suo papà e al suo ultratecnologico robottino Rob, Clio intraprende un viaggio nel Tempo attraverso la storia di 21 oggetti di uso comune, che hanno accompagnato l’uomo nel corso dei secoli. Luca Raina, docente di Storia e Geografia e divulgatore digitale, per Marietti Junior firma Mummie, spade e spazzolini da denti (dai 10 anni).

Le storie da brivido

In libreria per Magazzini Salani – e subito protagoniste in top ten – le nuove avventure di Lyon, Anna e Cico, con Le storie da brivido: fra pupazzoni con il pelo bruciato dall’acido e alligatori in decomposizione, Lyon (affiancato da Anna e Cico) deve destreggiarsi in una nuova sfida di sopravvivenza, grazie al suo coraggio e alla sua abilità deduttiva…

Vitória Velluno e la stanza delle emozioni

Una storia dove l’amicizia è il valore più importante. Perché sentirsi amati e protetti è la cosa più bella che ci sia. Un esordio che insegna come la diversità sia una ricchezza. Un inno al potere delle emozioni. Esce per Garzanti Vitória Velluno e la stanza delle emozioni di Alessandra Tabaro.

Animali Fantastici. I Segreti di Silente

La sceneggiatura ufficiale di Animali Fantastici. I Segreti di Silente (Salani, dal 19 luglio) completa l’esperienza del film, e invita i lettori a esplorare ogni scena del copione scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves. Sono inclusi contenuti speciali inediti e contributi di David Yates, David Heyman, Jude Law, Eddie Redmayne, Colleen Atwood e molti altri.

La mia ombra rosa

La mia ombra è rosa di Scott Stuart (Sonda, traduzione di Alessandra Panfilo – dai 4 anni) è una storia semplice che può rivelarsi rivoluzionaria, narra una vicenda che può far scoprire quanta ricchezza ci sia nella diversità e, allo stesso tempo, quanto sia importante credere in sé stessз. Dai 4 anni.

La strada del ritorno

Gabriel Savit firma La strada del ritorno (Bompiani, traduzione di Paolo Maria Bonora), un’avventura gotica. Nel remoto villaggio di Tupik c’è grande fermento: il Rebbe della vicina Zubinsk ha annunciato che il matrimonio di sua nipote sarà aperto a chiunque voglia partecipare. Il che significa, purtroppo, che quel giorno anche i demoni e le creature che abitano il Regno Lontano avranno la possibilità di varcare il confine.

Il grande libro degli elfi

Il grande libro degli elfi (Ape junior), per sapere tutto, ma proprio tutto su elfi, fate e gnomi. Con il volume illustrato firmato da Martina Caterino e Monica Pezzoli.

La spada dei Sanada – Le cronache dell’acero e del ciliegio

La spada dei Sanada (L’Ippocampo) è il secondo tomo delle Cronache dell’acero e del ciliegio, l’ambiziosa tetralogia giapponese di Camille Monceaux, iniziata con La maschera del Nō. L’autrice riporta il giovane lettore in quest’epoca remota, affascinante quanto concitata.

I 10 segreti della felicità

I 10 segreti della felicità (Coccinella) di Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, è un libro interattivo, con tante finestrelle, che svela i segreti del felice equilibrio fra corpo, mente e relazioni. Le emozioni, l’autostima, la pazienza, l’empatia, la condivisione: un giocoso vademecum a portata di bambino, per favorire fin dall’infanzia la fiducia in se stessi, l’ottimismo e la serenità.

Magellano

“Ci sono storie, personaggi che attendono solo di essere raccontati. Magellano è uno di questi. Narrando le sue avventure ho liberato la mia fantasia come mai mi sarei sognato di fare in un romanzo per adulti”. In libreria per Rizzoli il romanzo per ragazzi Magellano e il tesoro delle Molucche di Gianluca Barbera.

I sei regni della magia

LorenzIST è uno degli youtuber e gamer italiani più seguiti. Sul suo canale, che conta oltre un milione di iscritti, intrattiene quotidianamente i fan con il racconto delle sue folli avventure. I sei regni della magia (Magazzini Salani) è il suo nuovo libro: i sei regni stanno per cadere… la magia oscura si prepara a trionfare… l gioco del destino ha inizio…

Silica Void

Un gruppo di amici appassionati di fumetti e videogiochi decide di organizzare una fiera di fumetti nella propria città. Ma quando uno di loro si imbatte in un videogioco che sembra essere senziente, le cose prendono una piega molto diversa dal previsto. AlbHey Longo e Claudio Cicciarelli raccontano per Bao Publishing (per la linea BaBAO) una storia di formazione, un’avventura young adult che fa ridere e commuovere e si riveste dell’immaginario nerd per raccontare una tematica profonda: l’elaborazione del lutto per un adolescente.

Soul riders

Quattro ragazze, quattro cavalli e un legame magico molto speciale. Dalla Svezia, in Italia per il Castoro una serie fantasy bestseller, Soul riders, firmata da Helena Dahlgren e ispirata al mondo di Star Stable, gioco da poco disponibile anche da noi.

Io non ci sto!

Feltrinelli Kids propone una nuova collana di prime letture per i più piccoli. Da leggere insieme agli adulti o in autonomia per facilitare l’apprendimento e trasmettere il piacere della lettura. La collana illustrata “Bruchi” è pensata per bambine e bambini dai quattro ai sette anni, i testi sono scritti in rima o in prosa in stampatello maiuscolo o minuscolo. Tra le prime uscite Io non ci sto! – I bambini non vogliono il pizzo di Anna Sarfatti (illustrazioni di Kalina Muhova, orefazione di Maria Falcone).

Il sentiero di Emily

Esce per Gallucci il terzo romanzo della serie Emily di New Moon, inedito in Italia, Il sentiero di Emily di Lucy Maud Montgomery. Emily è ormai adulta e si trova di fronte a scelte importanti: amore, carriera, affetti familiari e, soprattutto, la sua passione per la scrittura sembrano inconciliabili, ma se si è capaci di restare fedeli a se stessi e alla propria vocazione, tutto può cambiare in un attimo. Un libro che permette ai lettori storici di leggere la conclusione della saga in italiano, e ai nuovi fan di scoprire il niente affatto scontato lieto fine di questa storia. L’autrice, nata a New London, in Canada, nel 1874 e morta a Toronto nel 1942, ha pubblicato numerosi libri per ragazzi. Ha raggiunto l’apice del successo con la serie di Anna dai capelli rossi, tradotta in decine di lingue.

Piccolina tutta mia



Una storia dolce e commovente su una creatura solitaria che vive nell’oscurità, desiderosa di trovare un amico di cui prendersi cura. Parliamo di Piccolina tutta mia di Linda Bondestam Ulf Stark, in uscita per Iperborea nella traduzione di Laura Cangemi. Albo illustrato a partire da 3 anni.

Il ragazzo contro la guerra

Giuseppe Catozzella, autore di reportage e romanzi, firma per Mondadori una storia per ragazzi (illustrata da Ernesto Anderle) dedicata a Gino Strada: Il ragazzo contro la guerra. Gino è raccontato attraverso gli occhi di un bambino afghano. La trama porta infatti in Afghanistan nel 2001, all’indomani dell’attentato alle Torri gemelle. Parte del ricavato di questo romanzo sarà devoluto a Emergency.

Come funziona un faro

Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita di visitare un faro e capirne il funzionamento? Il russo Roman Beljaev (anche illustratore del volume) conduce all’interno di un faro e in giro per il mondo, rivelando curiosità e informazioni su queste meravigliose opere architettoniche. Come funziona un faro? (La Nuova Frontiera) è un affascinante libro di divulgazione per i più piccoli.

Il mio amico Giovanni

A trent’anni dalla strage di Capaci Pietro Grasso, con Alessio Pasquini, firma un libro per ragazzi per ricordare Falcone: Il mio amico Giovanni (Feltrinelli, prefazione di Roberto Saviano). Grasso è entrato in magistratura nel 1969. È stato giudice a latere nel primo Maxiprocesso a Cosa Nostra e procuratore capo a Palermo. Dall’ottobre 2005 al gennaio 2013 è stato procuratore nazionale antimafia, e nel marzo del 2013 è stato eletto presidente del Senato.

Divento sorellina maggiore

QUID+, la linea editoriale di Gribaudo dedicata al primo apprendimento (ideata da Barbara Franco) propone Divento fratellino maggiore e Divento sorellina maggiore: divertenti storie illustrate che aiuteranno i più piccoli ad affrontare queste sfida in modo naturale: i racconti sono stati studiati per affrontare tutte le emozioni che scaturiscono dalla comunicazione del lieto evento, che va fatta con un certo anticipo, all’arrivo a casa del fratellino o della sorellina, fino alle prime gelosie e piccole rivalità.

Le più belle storie dei miti greci

Tante avventure raccontate con parole semplici aprono la strada a chi vuole conoscere dèi e dee potenti e capricciosi, eroi coraggiosi, donne bellissime e terribili mostri. Un primo passo nei miti classici che si ritrovano spesso in parole e modi di dire della vita di oggi. Lodovica Cima firma per Ape junior Le più belle storie dei miti greci, con le illustrazioni di Silvia Provantini.

Trollina, Perla e il nano

Donatella Ziliotto è sempre stata “dalla parte dei bambini”, che spesso si sentono emarginati come i Selvagnoli o inadeguati come in Io, nano. In entrambi i racconti la loro diversità, però, risulterà essere la loro forza, la loro salvezza. Trollina, Perla e Io nano (Salani) raccoglie due piccole grandi storie indimenticabili, accomunate da un unico tema: l’attenzione per il “diverso” e per i più deboli.

La famiglia Sgraffignoni – Il fiuto di sbirro

Dalla Svezia il nuovo libro della serie La famiglia Sgraffignoni (Sinnos, traduzione di Samanta K. Milton Knowles) con protagonista una famiglia di ladri ai quali naturalmente piace moltissimo “sgraffignare”. Papà Mariolo, Mamma Fia (da dire tutto di seguito), nonna Ruby, la piccola Criminale (detta Ale) e Fausto. Fausto è la pecora nera della famiglia, a cui non piace affatto rubare. Di Anders Sparring, illustrazioni di Per Gustavsson.

La nostra vita nella savana

Gaia Dominici documenta la sua vita, infatti Gaia è il nome della protagonista di La nostra vita nella savana, edito DeAgostini. Nata a Bogotà e adottata a pochi mesi da una famiglia italiana, Gaia è cresciuta a Genova, animata dal costante desiderio di muoversi, viaggiare, esplorare. Per conoscere nuovi luoghi e persone, o forse per trovare un posto da chiamare “casa” nel senso più pieno del termine, un’identità in cui riconoscersi fino in fondo. Sarà il lavoro di fotoreporter a portare Gaia in Kenya, dove ha l’occasione di avventurarsi nell’entroterra ed entrare in contatto con il popolo maasai.

18 segreti per diventare stelle

18 segreti per diventare stelle (Piemme Battello a Vapore), scritto con Emanuele Giulianelli, è il primo libro per ragazzi della campionessa di pallavolo Paola Egonu. Attraverso lo sport, Egonu insegna l’importanza di lottare per i propri valori.

Nata in via delle Cento stelle

Nata in via delle Cento stelle a Firenze il 12 giugno 1922, Margherita Hack non poteva che diventare un’astrofisica di fama mondiale. La racconta Federico Taddia in un libro per ragazzi (Mondadori, illustrazioni di Marianna Balducci). Qui lo consiglia su ilLibraio.it Enrico Galiano. Dell’autore anche un podcast su questa grande figura.

I giochi di allenamente

I giochi di allenamente (Editoriale Scienza) di Carlo Carzan e Sonia Scalco ha una miniera di giochi per allenare la mente, divisi per livelli di difficoltà, da fare in casa ma anche all’aperto, da soli o in compagnia.

L’incredibile plantoide e i superpoteri del regno vegetale

L’incredibile plantoide e i superpoteri del regno vegetale (Editoriale Scienza) di Chiara Valentina Segré e Barbara Mazzolai è una storia illustrata tra le meraviglie della scienza botanica. Racconta di tre giovani ragazzi che si intrufolano in un centro di ricerca e scoprono l’incredibile Plantoide, un robot pianta.