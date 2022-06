I nuovi libri di tre grandi autrici contemporanee

I classici sono intramontabili, ma scoprire la letteratura contemporanea ci permette di avere un quadro chiaro sul nostro tempo e su ciò che succede intorno a noi. Ma quale occhio scegliere? Sono tanti gli autori che possono deliziarci con le loro storie. Per ricevere tutto questo da un punto di vista prettamente femminile, vi consigliamo tre libri di tre autrici contemporanee che sono tornate di recente in libreria: Anne Tyler, Laetitia Colombani e Jennifer Egan.

Autrice: Anne Tyler è nata nel 1941 e vive a Baltimora, nel Maryland. Scrittrice prolifica e vincitrice del Premio Pulitzer nel 1988 con il libro Lezioni di respiro, è membro della American Academy of Arts and Letters.

Editore: Guanda, traduzione di Elisa Banfi.

Genere: una toccante vicenda a metà tra humor e tenerezza.

Pagine: 336.

Trama: nel 1959 Robin Garrett e sua moglie Mercy decidono di fare una vacanza con i figli, Alice, Lily e David. È la prima che si concedono e non ce ne saranno altre in futuro: affittano una baita in riva al lago e trascorrono lì una settimana insieme. Durante quei pochi giorni, un episodio apparentemente banale finirà per segnare non solo la vita dei tre figli, ma anche quella delle generazioni successive. Andando avanti nel tempo, abbiamo infatti la percezione di un quadro famigliare felice solo a un primo sguardo, ma in realtà intimamente compromesso.

Consigliato a… chi vuole scoprire attraverso una storia semplice la complessità dei rapporti umani e nella fattispecie familiari.

Cosa ci è piaciuto di più: la grande aderenza alla quotidianità del romanzo.

Autrice: Laetitia Colombani è nata a Bordeaux nel 1976. Ha studiato cinema all’Ecole Louis-Lumière e ha diretto il suo primo film a soli venticinque anni. In breve tempo, si è imposta come regista e sceneggiatrice, lavorando con attrici del calibro di Audrey Tautou, Emmanuelle Béart e Catherine Deneuve. Il suo romanzo d’esordio, La treccia, è subito diventato un caso editoriale: venduto in 26 Paesi ancora prima della pubblicazione.

Editore: Nord, traduzione di Claudine Turla.

Genere: una storia drammatica di resistenza e voglia di ricominciare.

Pagine: 256.

Trama: quando s’incontrano su quella spiaggia, sono come isole lontane. Léna è arrivata in India dalla Francia per dimenticare un dolore che ha sgretolato tutte le sue certezze; Preeti è una giovane insegnante di autodifesa, in fuga dal matrimonio «riparatore» che i suoi genitori hanno combinato con l’uomo che l’ha violentata; Holy è un’umile cameriera chiusa nel silenzio, resa muta da una tragedia troppo grande per i suoi pochi anni. Eppure tutte e tre condividono lo stesso desiderio di rivalsa.

Consigliato a… chi vuole conoscere le difficoltà, ma anche la forza, di essere donne.

Cosa ci è piaciuto di più: l’intensa descrizione e interconnessione tra le protagoniste.

La casa di marzapane

Autrice: nata a Chicago, Jennifer Egan è cresciuta a San Francisco. Dopo essersi diplomata presso la Lowell High School di San Francisco, si è laureata in Letteratura Inglese presso la University of Pennsylvania. È autrice di Il tempo è un bastardo per il quale ha vinto il Premio Pulitzer 2011 e di altri tre romanzi.

Editore: Mondadori, traduzione di Gianni Pannofino.

Genere: una storia a incastro che ricorda i giochi di ruolo.

Pagine: 384.

Trama: è il 2010. Nel giro di un decennio la nuova tecnologia di Bix, “Riprenditi l’Inconscio”, che ti consente di accedere a qualsiasi ricordo tu abbia mai avuto e di condividerlo in cambio dell’accesso ai ricordi degli altri, ha sedotto moltitudini. Ma non tutti. Attraverso una serie di affascinanti narrazioni a incastro, Egan mette in luce le conseguenze di “Riprenditi l’Inconscio” illustrando le vite di diversi personaggi i cui percorsi si intersecano nel corso dei decenni.

Consigliato a… chi ama gli intrecci e gli universi paralleli.

Cosa ci è piaciuto di più: la creatività dell’autrice nel giocare tra realtà e fantascienza.

(articolo in collaborazione con Upday)