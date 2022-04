“Animali Fantastici. I segreti di Silente”, dal 19 luglio in libreria lo screenplay originale del film

Mentre arriva al cinema Animali fantastici – I segreti di Silente, la casa editrice Salani annuncia che il 19 luglio sarà in libreria lo screenplay originale di Animali Fantastici. I Segreti di Silente di J.K. Rowling, autrice dei sette libri della saga di Harry Potter e di diversi altri romanzi per adulti e ragazzi, e Steve Kloves, scrittore delle sceneggiature dei film di Harry Potter e produttore dei film Animali Fantastici e dove trovarli e Animali Fantastici. I Crimini di Grindelwald.

Lo screenplay sarà disponibile in versione cartacea, pubblicato da Salani, e in ebook, pubblicato da Pottermore Publishing.

Animali Fantastici. I Segreti di Silente, la sceneggiatura completa con contenuti speciali e commenti inediti, sarà pubblicato in contemporanea mondiale.

Il professor Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald ha intenzione di prendere il controllo del mondo magico, ma non può fermarlo da solo. Per questo, toccherà al Magizoologo Newt Scamander guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso pasticciere Babbano in una pericolosa missione, in cui incontreranno animali vecchi e nuovi e si scontreranno con i seguaci, sempre più numerosi, di Grindelwald.

Ma con una posta in gioco così alta, per quanto ancora Silente potrà rimanere in disparte?

La sceneggiatura ufficiale di Animali Fantastici. I Segreti di Silente invita i lettori a esplorare ogni scena del copione scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves. Sono inclusi contenuti speciali inediti e contributi di David Yates, David Heyman, Jude Law, Eddie Redmayne, Colleen Atwood e molti altri.