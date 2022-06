Quanto ci mancano Margherita Hack e la sua inesauribile curiosità

100 anni.

Questa sarebbe l’età che avrebbe compiuto Margherita Hack oggi, 12 giugno.

Una donna che è stata tante donne: una discola, un’atleta, una scienziata di fama internazionale, un’amante della bicicletta e dei gatti.

Noi che siamo grandi la ricordiamo tutti, e tutti l’abbiamo amata alla follia. Ma i più piccoli? Come fare a raccontare la grandezza di una donna coraggiosa e piena di vita, che fino all’ultimo respiro non ha mai smesso di combattere importanti battaglie per i diritti civili, per l’indipendenza della scienza dalla fede, per l’uguaglianza?

Ci ha pensato lo scrittore e divulgatore Federico Taddia, con Nata in via delle cento stelle. Gatti, biciclette e parolacce: tutta la galassia di Margherita Hack, un libro pensato apposta per avvicinare i più giovani alla figura della scienziata Toscana morta nel 2013 e di cui quest’anno, proprio l’11 giugno, si celebra il centenario della nascita.

Ragazze e ragazzi potranno così scoprire la vita avventurosa di questa bambina inarrestabile, in cui scopriranno qualcuno che gli somigliava molto: proprio come molti di loro infatti “Marga” (così la chiama l’autore, che l’aveva conosciuta personalmente e aveva condiviso con lei eventi, libri e passeggiate sotto le stelle) era una bambina incapace di stare ferma e refrattaria all’aria asfittica della scuola; come molti di loro amava gli sport, fra cui l’atletica, la pallavolo e il ciclismo, tanto da far montare addirittura una rete da volley nel suo osservatorio di Trieste, da lei diretto per ventitré anni; come loro, infine, anche lei ha conosciuto un amore, e che amore, “scanzonato e litigioso” come lo definisce Taddia, però invidiabile, se pensiamo che Margherita Hack incontrò il suo Aldo quando ancora erano bambini, per poi perdersi di vista qualche anno e infine ritrovarsi per caso sotto le bombe della seconda guerra mondiale e stare insieme per quasi settant’anni.

Di lei i più giovani ameranno tantissime cose, ma soprattutto una: l’inesauribile curiosità, la capacità di meravigliarsi e sorprendersi anche a novant’anni suonati. “Ogni risposta non è che il punto di partenza per un’altra domanda”, diceva, ed era questo il suo “motore di ricerca”.

Quanto ci manca Margherita, quanto ci manca la sua simpatia, le sue battute e il suo sorriso!

In questo libro così fresco e appassionato potremo allora ritrovarla, e ragazze e ragazzi potranno imparare insieme a lei l’arte più difficile che ci sia: quella di stupirsi davanti al mondo, insieme al coraggio di andare a scoprirlo.

L’AUTORE – Enrico Galiano sa come parlare ai ragazzi. In classe come sui social, dove è molto seguito. Insegnante e scrittore classe ’77, dopo il successo dei romanzi (tutti pubblicati da Garzanti) Eppure cadiamo felici, Tutta la vita che vuoi, Felici contro il mondo, e Più forte di ogni addio, ha pubblicato un libro molto particolare, Basta un attimo per tornare bambini, illustrato da Sara Di Francescantonio. È tornato al romanzo con Dormi stanotte sul mio cuore, e sempre per Garzanti è uscito il suo primo saggio, L’arte di sbagliare alla grande.

Con Salani ora Galiano pubblica la sua prima storia per ragazzi, La società segreta dei salvaparole, un inno d’amore alle parole e alla lingua.

Alla pagina dell’autore tutti gli articoli scritti da Galiano per ilLibraio.it.