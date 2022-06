“Una vita vale tutto”, l’antologia per aiutare la onlus ResQ

Tutti i proventi della vendita dell’antologia “Una vita vale tutto”, a cura di Gherardo Colombo (con un’introduzione di Liliana Segre), saranno devoluti in beneficenza a ResQ, onlus che salvaguarda la vita e i diritti di chi si trova in pericolo nel Mediterraneo. Protagonisti 12 scrittrici e scrittori – I particolari

“Un libro che aiuta a salvare le vite. Di solito il libro apre le menti, qualche volta cerca di aprire i confini, per permettere a chi fugge di avere speranza”. Parola di Gherardo Colombo, presidente della Garzanti, che presenta Una vita vale tutto, antologia benefica ora in libreria, a cura dello stesso Colombo (con un’introduzione di Liliana Segre).

Salvare una vita per salvare il mondo intero. Un concetto semplice, ma al contempo dal potere fortissimo. Perché a volte bastano un gesto o uno sguardo per aiutare una persona, un piccolo passo verso qualcosa di più grande.

Dodici scrittrici e scrittori si confrontano con queste parole, le fanno loro, le immergono in contesti, esperienze e vite diverse.

Prendono l’idea del salvataggio e la trasformano in racconti, personaggi, saggi, dialoghi, interviste. Solo la letteratura riesce in questa magia. Solo la letteratura riesce a calarsi nella realtà per tendere la sua mano, per sposare una causa, per scuotere le coscienze, per aprire nuovi orizzonti.

È quanto avviene con Una vita vale tutto i cui proventi saranno interamente devoluti all’Associazione ResQ ONLUS, un progetto nato dalla volontà di un piccolo gruppo di amici, professionisti di varia natura che, stanchi di vedere morire migliaia di migranti nel tentativo disperato di attraversare il Mediterraneo, cercando per sé e per i propri figli un domani migliore, hanno deciso di rompere il muro dell’indifferenza e provare a mettersi in gioco, con un unico obiettivo: restare umani.

Tra l’agosto e l’ottobre del 2021, la nave di ResQ ha salvato più di 200 persone. Perché per i volontari dell’associazione soccorrere è umano e vogliono che la loro missione in mare diventi simbolo di speranza, riporti informazioni reali e aggiornate su quello che accade, racconti al mondo le storie delle persone che salveranno.

Protagonisti dell’antologia, autrici e autori come Alice Basso, Alessandro Bergonzoni, Cristina Caboni, Silvia Celani, Gherardo Colombo, Anna Dalton, Antonella Frontani, Enrico Galiano, Nicola Gardini, Vito Mancuso, Valeria Usala e Andrea Vitali.