Anche nel 2024 Felicia Kingsley è l’autrice più letta in Italia (in attesa del film l’anno prossimo)

In attesa del film tratto “Non è un paese per single”, anche nel 2024 Felicia Kingsley si conferma l’autrice in assoluto più letta del 2024, con quasi un milione di copie (carta & ebook) vendute complessivamente dai suoi libri in 12 mesi – I particolari

Con quasi 1 milione di copie (carta & ebook) vendute in 12 mesi, Felicia Kingsley (qui il nostro speciale su tutti i suoi romanzi) anche nel 2024 si conferma l’autrice in assoluto più letta del 2024 (era stata la più venduta complessivamente anche nel 2023).

“È difficile essere l’autore più venduto dell’anno. Ancora più difficile è ripetere il record. Felicia Kingsley non delude mai”, ha dichiarato l’editore di Newton Compton Raffaello Avanzini.

Scrittrice modenese, 37 anni, autrice di 11 romanzi pubblicati da Newton Compton, Kingsley è presente in classifica con più titoli contemporaneamente ogni settimana. Il suo ultimo romanzo, Una conquista fuori menù, uscito il 3 settembre, è stato primo assoluto nella classifica dei libri più venduti.

I suoi libri sono romantici e divertenti allo stesso tempo. La ricetta del successo dei suoi romance? “Protagoniste forti, storie d’amore mai tossiche, intrecci brillanti e la capacità di parlare alle ragazze e non solo”, sottolinea la nota della sua casa editrice, che aggiunge che alle sue presentazioni si vedono centinaia di fan, ansiose di conoscerla e di avere una copia firmata.

“Quest’anno Newton Compton vede anche realizzato un progetto: il primo film tratto da un romanzo di Felicia Kingsley: Non è un paese per single, in fase di lavorazione, uscirà nel 2025 prodotto da Italian International Film, Gruppo Lucisano per Prime video“, ha proseguito Avanzini.

Felicia Kingsley (i cui romanzi sono pubblicati in venti Paesi) ha esordito nel 2017 con Matrimonio di convenienza. Sono seguiti: Stronze si nasce, Una Cenerentola a Manhattan, Due cuori in affitto, La verità è che non ti odio abbastanza, Prima regola non innamorarsi, Bugiarde si diventa, Non è un paese per single, Ti aspetto a Central Park, Una ragazza d’altri tempi e Una conquista fuori menù. Infine Appuntamento in terrazzo, Il mio regalo inaspettato, due novelle, Innamorati pazzi e Lo Spezzacuori, prequel e sequel di Due cuori in affitto, il diario di lettura Booklover e il journal delle disavventure amorose Ex Files. Ha introdotto l’edizione Newton Compton di Tutti i romanzi di Jane Austen e tradotto Una ragazza fuori moda di Louisa May Alcott.

Autrice dell’anno ai TikTok Book Awards, molto seguita su Instagram e TikTok, ha appena concluso un tour di presentazioni e firmacopie con cui ha portato in tutta Italia Una conquista fuori menù.

Fotografia header: Felicia Kingsley nella foto di Yuma Martellanz