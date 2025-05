Anche Feltrinelli punta sul romance: nasce la casa editrice Night+Day

“Una scelta che nasce non solo dalla consapevolezza del successo commerciale del genere ma, soprattutto, dalla volontà di riconoscerne l’impatto culturale”: il Gruppo Feltrinelli lancia una casa editrice specializzata nel romance, Night+Day. La direzione editoriale è di Michele Rossi (con la collaborazione di Lidia Ottelli, la direttrice del Festival del Romance italiano): “C’è il bisogno diffuso di raccontare l’amore in modo libero, fluido, inclusivo” – I particolari e le prime uscite

Molto, negli ultimi anni, si è parlato dell’ascesa del romance e dei suoi svariati sottogeneri: numeri alla mano, parliamo di uno dei principali fenomeni editoriali del decennio, dagli Usa all’Italia, che vede protagonista una nuova generazione di autrici e lettrici.

Non a caso, anche il Gruppo Feltrinelli annuncia il lancio di una nuova casa editrice specializzata, Night+Day, “dedicata a tutte le sfumature del romance e progettata insieme alle autrici”, “un laboratorio di scrittura e pubblicazione, aperto a voci italiane e internazionali, che racconteranno l’amore in tutte le sue sfumature: ironico, drammatico, erotico, malinconico, ribelle”.

I primi due titoli saranno in libreria a partire dal 4 giugno: si tratta di Inferno di Maria Antonietta Capasso, un “dark mafia romance”, e Un’imperdonabile distrazione di Daniela Volonté (un enemies to lovers); il 24 giugno uscirà poi Ogni volta è una scommessa di Alice Currenti, uno sport romance; a fine estate, il 9 settembre, sarà la volta di Un cuore che ama innocente di Virginia Dellamore (un regency romance), mentre il 7 ottobre sarà sugli scaffali In gioco per amore di Carmen Bruni, un altro sport romance.

Dar vita a Night+Day, come si spiega nella presentazione, è una “scelta che nasce non solo dalla consapevolezza del successo commerciale del genere, ma soprattutto dalla volontà di riconoscerne l’impatto culturale: il romance si trasforma, guida le abitudini di lettura e le possibilità di scrittura e di pubblicazione. Il romance, oggi, non è un genere minore: è un linguaggio contemporaneo potente, trasversale e in continua trasformazione”.

Il Gruppo sottolinea inoltre che Night+Day è una casa editrice “costruita insieme alle autrici, con la guida del direttore editoriale Michele Rossi“: “Ci siamo messi in ascolto e abbiamo immaginato insieme a Lidia Ottelli, la direttrice del Festival del Romance italiano, e alle autrici un terreno libero e ibrido, romantico ma anche molto consapevole. Crediamo in un approccio orizzontale e condiviso, in cui la visione narrativa, i temi e i personaggi nascono da un dialogo autentico e continuo: nessun modello imposto, nessun filtro top-down: le storie d’amore che vogliamo pubblicare sono libere, consapevoli e radicate in un sentire femminile e femminista che merita spazio e rispetto”.



Nel comunicato di lancio inoltre si legge: “Con questo progetto, intercettiamo e valorizziamo anche le energie del self-publishing, che negli ultimi anni ha rivoluzionato il modo di raccontare e diffondere il romance. Molte delle voci più lette e amate nascono in autonomia, al di fuori dei circuiti tradizionali, portando con sé libertà stilistica, innovazione tematica e un rapporto paritario con le lettrici e i lettori. Il nostro obiettivo è offrire a queste autrici un contesto editoriale professionale, senza snaturarne l’identità narrativa”.

E ancora: “Il successo del romance non è solo questione di vendite (dal 2019 al 2024 le vendite del romance sono cresciute del 120%), ma è il segno di un bisogno diffuso: raccontare l’amore in modo libero, fluido, inclusivo. Le storie che oggi conquistano lettrici e lettori riflettono le sfide della contemporaneità: il consenso, la salute mentale, la maternità, i legami non convenzionali, ma nei trope di tendenza come lo sport romance, il retelling di grandi classici o il dark mafia romance”.