Il migliore libro del terzo millennio (finora)? “L’amica geniale” di Elena Ferrante

Come abbiamo raccontato nei dettagli, il New York Times ha pubblicato (a puntate) la classifica dei 100 migliori libri degli ultimi 25 anni, usciti cioè tra il 2000 e il 2024.

Al primo posto assoluto spicca la presenza di un libro italiano, L’amica geniale (e/o) di Elena Ferrante, protagonista di questa speciale top 100 anche con altri due libri: I giorni dell’abbandono (2002) e La storia della bambina perduta (2014).

A votare i 100 più importanti saggi e romanzi del 21esimo secolo, una giuria d’eccezione, composta da 503 tra autrici, autori, docenti e critici letterari, a cui è stato chiesto di indicare i propri 10 migliori libri usciti negli ultimi 25 anni nel mondo.

Di questa speciale giuria fanno parte, tra gli altri, Stephen King, Claudia Rankine, James Patterson, Sarah Jessica Parker, Karl Ove Knausgaard, Roxane Gay, Marlon James, Jonathan Lethem e tante e tanti altri.

Elena Ferrante ha ricevuto più voti di altri grandissimi nomi come, solo per fare qualche esempio, Joan Didion, Cormac McCarthy, Jennifer Egan, Annie Ernaux, Donna Tartt e Ian McEwan.

Elena Ferrante (uno pseudonimo) è famosa in tutto il mondo per la serie di quattro romanzi L’amica geniale, in cui viene raccontata l’amicizia tra Elena e Raffaella, dall’infanzia fino alla senilità. Le vicende delle due donne sono ambientate in Italia, dalla Napoli del dopoguerra alla Torino industriale, passando per Pisa.

La tetralogia si apre con L’amica geniale e prosegue con Storia del nuovo cognome e Storia di chi resta e di chi fugge e si conclude con Storia della bambina perduta.

Ferrante è una delle autrici italiane più amate in tutto il mondo, e a contribuire al suo successo internazionale è stata anche la serie tv che Saverio Costanzo ha tratto da L’amica geniale.



Già inserita tra le 100 personalità più influenti secondo la rivista Time, sin da L’amore molesto – il suo esordio del 1992, la scrittrice napoletana non si è mai mostrata in pubblico: la sua vera identità resta segretissima (anche se molte ipotesi sono state fatte).



Anche stavolta, ne siamo certi, non si svelerà…