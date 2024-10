ilLibraio.it: ecco tutti i modi per seguirci e non perdere i nostri contenuti

Con il passare degli anni ilLibraio.it è cresciuto, diventando uno spazio digitale sempre più ampio e ramificato. Per questo abbiamo voluto riassumere le declinazioni e le forme assunte nel tempo dalla nostra piattaforma, così da avere una panoramica di tutti i modi in cui è possibile seguirci e restare in contatto con noi. Tra social, newsletter, motori di ricerca, app di messaggistica e molto altro…

Con il passare degli anni ilLibraio.it è cresciuto, diventando uno spazio digitale sempre più ampio e ramificato. Da quando, a partire da novembre 2014, l’attuale versione del sito è online, il nostro progetto – che punta a rappresentare un riferimento sul web per il mondo del libro e della lettura – si è evoluto per stare al passo con un settore in continua trasformazione come quello editoriale, con i progressi nel mondo della comunicazione e, di conseguenza, con le nuove modalità di fruizione dei contenuti online da parte delle persone.

Tra gli obiettivi della piattaforma ilLibraio.it, infatti, c’è sempre stato quella di raggiungere lettrici e lettori di ogni età nei diversi spazi digitali; una platea che, con il costante rinnovamento portato dalle nuove generazioni, cerca e trova costantemente nuovi modi e spazi per esprimere la propria passione per la lettura.

Qui di seguito riassumiamo le declinazioni e le forme assunte nel tempo dal sito ilLibraio.it, così da offrire una panoramica di tutti i modi in cui è possibile seguire il progetto e restare in contatto con noi.

Pagine e community sui social media e sulle piattaforme



I social media sono sempre stati uno spazio in cui esprimere le proprie passioni, e la lettura è una di quelle più celebrate. I social (e le piattaforme), quindi, anche per ilLibraio.it non sono solo un modo per far conoscere gli articoli e gli approfondimenti pubblicati sul sito, ma anche un luogo in cui le community social, con le loro peculiarità legate alla piattaforma di turno, possono trovare uno spazio dedicato al mondo del libro e della lettura.

Chi ha un profilo Facebook può seguire ilLibraio.it su uno dei social più longevi. Per farlo basta andare sulla nostra pagina Facebook (https://www.facebook.com/illibraio) e cliccare sul tasto “Mi Piace”. Inoltre, chi vuole essere sicuro di non perdersi i nostri contenuti, può cliccare nuovamente sul tasto (che ora si chiamerà “Ti piace”); si aprirà così una finestra in cui poter selezionare “Preferiti”, e poi cliccare “Aggiorna”. In questo modo i nostri contenuti inizieranno ad apparire in alto nel proprio feed.

Anche su Instagram si possono trovare i nostri contenuti, così come tanti articoli, consigli di lettura, test e quiz, citazioni, reel, video-interviste, liste di libri e spazi in cui esprimere le proprie preferenze e lasciare dei consigli. Per seguirci su Instagram anche in questo caso basta andare sulla nostra pagina https://www.instagram.com/illibraioit/ e cliccare sul tasto “Segui”, evidenziato in blu. Inoltre, nella biografia della pagina si trova il link linktr.ee/illibraioit, che rimanda a una pagina con i link diretti ad alcuni degli articoli più rilevanti pubblicati nell’ultimo periodo.

Anche tramite la piattaforma X (ex Twitter) è possibile rimanere aggiornati sui nostri articoli, così come su nuove uscite, citazioni da condividere, e altre curiosità. Per farlo, basterà cliccare sul tasto “Segui” mentre ci si trova sulla nostra pagina X: https://x.com/illibraio.

TikTok è una delle piattaforme in cui è più presente e attiva la comunità dei lettori, soprattutto dei giovanissimi. A questo link https://www.tiktok.com/@illibraio.it è possibile trovare i nostri video-consigli quotidiani, con suggerimenti di lettura, video-recensioni e tante curiosità sul mondo della lettura (senza dimenticare i trend del momento su #BookTok).

ilLibraio.it è presente anche su LinkedIn, dove è possibile trovare i nostri aggiornamenti relativi soprattutto al mondo dell’editoria libraria, e in generale i nostri approfondimenti e le nostre recensioni e interviste. A partire dalla nostra pagina LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/illibraioit/posts/) basterà cliccare il tasto “Segui”. Dopo averlo fatto, una finestra chiederà se si vogliono attivare le notifiche per i post, e per farlo a quel punto basterà cliccare “Attiva”.

Per permettere a lettrici e lettori di rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda il mondo del libro e dell’editoria, ilLibraio.it mette a disposizioni più newsletter gratuite:

Newsletter redazionale

Nella sezione dedicata del nostro sito (https://www.illibraio.it/newsletter/) è possibile iscriversi alla newsletter redazionale: in questo modo si riceve un’email a settimana (solitamente il giovedì, in tarda mattinata) con gli aggiornamenti principali degli ultimi sette giorni. In più, una volta al mese, si riceve anche la newsletter Magazine, con un racconto delle interviste, delle recensioni e degli articoli principali pubblicati durante l’ultimo mese. Si tratta della nostra newsletter principale, quella che consigliamo a tutte le nostre lettrici e ai nostri lettori.

Newsletter del progetto Il Libraio Scuola

Questa newsletter speciale (dedicata al mondo della scuola e della promozione della passione della lettura tra le ragazze e i ragazzi delle superiori), gratuita come tutte le altre newsletter, è dedicata a tutte le persone che lavorano nel mondo dell’istruzione, ma anche a famiglie, a chi lavora in biblioteca e in libreria e alle educatrici e agli educatori. Ci si può iscrivere nella sezione del sito dedicata al progetto Il Libraio Scuola, che vi invitiamo a scoprire (anche scaricando i primi numeri della guida digitale gratuita Leggere il mondo). In questo caso, per iscriversi si possono specificare anche i dettagli del proprio ruolo in questo campo. Inoltre si otterrà in omaggio un ebook.

Rimanere aggiornati sui nostri articoli



Telegram

Chi utilizza l’app di messaggistica Telegram può ottenere aggiornamenti istantanei sulla pubblicazione dei nuovi articoli iscrivendosi al nostro canale. In questo modo si potranno ricevere notifiche in tempo reale e scoprire tutte le nuove notizie, recensioni, interviste, approfondimenti e percorsi di lettura non appena pubblicati.

Per farlo, basterà accedere a Telegram (o scaricare l’app) , cliccare sulla lente di ingrandimento, e scrivere “il Libraio“. A questo punto apparirà un canale con il nostro logo: cliccando, si ottiene un’anteprima degli ultimi post; e cliccando “Unisciti” in basso si potranno così ricevere gli aggiornamenti dal canale.

È possibile procedere all’iscrizione anche cliccando sul banner qui sotto:

Feed Rss

Lo strumento del Feed Rss è stato molto popolare qualche anno fa, ma rimane per molti utenti della rete ancora oggi fondamentale per rimanere aggiornati sui propri magazine digitali preferiti senza subire l’influenza degli algoritmi dei social media o dei motori di ricerca.

Chi già li utilizza, può assicurarsi di rimanere aggiornato su tutti gli articoli pubblicati aggiungendo questa pagina al proprio servizio di rss reader: https://www.illibraio.it/feed/

Per chi invece non usa un feed reader, ma vorrebbe sperimentare, può innanzitutto scegliere quello che preferisce (ne esistono moltissimi, e numerose sono anche le guide online che permettono orientarsi in questa offerta).

Una volta scaricata l’app scelta, o essersi iscritti sul web tramite desktop, basterà inserire l’apposita pagina del Libraio all’interno del servizio (così come per le altre riviste che si seguono). In questo modo si potranno scorrere tutti gli articoli pubblicati in ordine cronologico ogni volta che si accede all’app o al servizio scelto, senza pubblicità o altre distrazioni.

Discover

A chi utilizza Google come motore di ricerca, può essere capitato di trovare degli articoli proposti sotto la barra di ricerca, e tra questi potrebbe essere apparso anche qualche nostro articolo. Questa è la sezione “Discover”, in cui Google propone in autonomia articoli che ritiene possano essere rilevanti in base al nostro utilizzo del browser. Spesso, quando appaiono questi articoli, non si ha però il tempo di leggerli, perché si è nel mezzo di un’altra ricerca, ma c’è una soluzione: cliccando sui tre puntini in alto si possono salvare nell’elenco di lettura, per poi leggerli in un secondo momento. Procedendo in questo modo gli articoli salvati finiranno nella sezione “Preferiti”, che si può raggiungere nel browser dal menù delle impostazioni. Inoltre, gli articoli salvati saranno disponibili per la lettura offline, quindi anche nei momenti in cui si è senza connessione a Internet.

Conosci tutte le parti del sito ilLibraio.it?

ilLibraio.it non è solo uno spazio digitale in cui trovare news sul mondo del libro e dell’editoria, recensioni, curiosità e riflessioni e tema letterario e culturale, o legate all’attualità, ma anche una piattaforma da esplorare. Ecco tutte le sezioni del nostro sito:

News: nella sezione news puoi scoprire tutti gli articoli pubblicati sul sito in ordine cronologico. Inoltre, da qui è possibile filtrare per la categoria dell’articolo, per una parola chiave in esso contenuta, oppure per entrambe, in modo da facilitare la ricerca nel caso in cui si sia interessati a un tema specifico.

Libri ed ebook: qui, invece, si possono esplorare migliaia di schede libro di pubblicazioni cartacee e ebook (comprese le ultime novità in uscita), eventualmente filtrando per genere, casa editrice o parola chiave. Inoltre, in questa pagina è sempre disponibile una panoramica dei bestseller del momento. Lo stesso vale per la sezione dedicata agli Audiolibri.

Autori: qui si può approfondire la biografia di molti celebri scrittori e scrittrici, scegliendo tra quelli proposti sulla pagina o cercandoli per nome. Cliccando sul loro profilo inoltre si ottiene una panoramica delle loro opere, da cui si può facilmente accedere alle rispettive schede.

Eventi / LibLive: in questa sezione si possono scoprire tutti i dettagli degli eventi dedicati ai libri e alle ultime uscite, come presentazioni e incontri con gli autori, sia in presenza sia online.

Librerie: questa pagina è il posto giusto se vuoi scoprire tutte le librerie più vicine a te, impostando la posizione in cui ci si trova o semplicemente filtrando in base alla provincia. Se si è alla ricerca di una libreria specifica si può anche filtrare per nome. Da qui poi si può cliccare sul nome delle singole librerie per scoprire i servizi offerti, la dimensione, il numero di titoli trattati, ma anche l’indirizzo e i contatti telefonici e digitali.

Test e quiz: qui si possono esplorare tutti i test e i quiz del nostro sito, divisi per categoria. Tramite le risposte date nei test si otterranno i profili che più si avvicinano alle proprie attitudini, mentre rispondendo ai quiz si possono mettere alla prova le proprie conoscenze.

#Booktok: in questa sezione del sito si possono scoprire tutti gli articoli dedicati al mondo della lettura e al suo incontro con TiTok.

Scuola: questa è la pagina principale da cui scoprire il progetto il Libraio Scuola, scaricando le guide ragionate con i consigli di lettura per studentesse e studenti dai 14 anni in su, e iscrivendosi alla newsletter dedicata, ricca di consigli per docenti, librerie e famiglie.

Citazioni: in quest’area si possono scoprire e condividere sui propri profili social centinaia di citazioni tratte da libri di ieri e di oggi. Chi è alla ricerca di qualcosa di specifico può filtrare anche in base al tema principale.

Cerca (icona lente di ingrandimento): tramite questa funzionalità è possibile fare ricerche all’interno dei contenuti della piattaforma, indipendentemente dalla sezione: inserendo una o più parole chiave si troveranno così le correlazioni nell’area autori, libri, news, eventi e librerie.

Inoltre, nella barra rossa in alto, possiamo trovare anche le aree:

Rivista: qui si può scaricare gratuitamente in formato pdf o epub l’ultimo numero della rivista il Libraio, a cui ci si può abbonare gratuitamente per ricevere la versione cartacea. Inoltre, da questa pagina è possibile accedere all’archivio digitale della rivista, e leggere l’ultimo editoriale.

Area personale: da qui è possibile gestire facilmente il proprio profilo su ilLibraio.it, modificare i propri dati e le preferenze di iscrizione alla newsletter. Creando un profilo si può accedere all’area Il mio Libraio, in cui scoprire nuove uscite consigliate in base alle proprie preferenze di lettura, e in cui ritrovare i propri contenuti salvati.