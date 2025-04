Oltre 350 ebook in offerta dal 22 al 26 aprile

Dal 22 al 26 aprile, nei principali negozi online la promozione “all you can read”, con oltre 350 ebook in offerta, divisi in 6 percorsi – I particolari

Dal 22 al 26 aprile, per chi ama leggere anche in ebook, nei principali negozi online arriva la promozione “all you can read”, con oltre 350 titoli in offerta (a partire da 0,99€), divisi in 6 percorsi.

Dalla narrativa uscita nell’ultimo anno, a saggi, biografie e manuali, passando per libri su viaggi e avventure, testi che hanno ispirato film e serie tv, manuali di self-help e opere di non fiction legate all’attualità.

Tra gli ebook in sconto, anche La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, Braccialetti rossi di Albert Espinosa, Il dono della gioia di Vito Mancuso, I muri che dividono il mondo di Tim Marshall, Trainspotting di Irvine Welsh.

Qui i particolari sull’offerta ebook:

