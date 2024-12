L’edizione 2025 di “TESTO [Come si diventa un libro]”

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, alla Stazione Leopolda di Firenze, torna l’appuntamento con “TESTO [Come si diventa un libro]”, rassegna giunta alla quarta edizione. “STO” è il tema – I particolari, e gli incontri in anteprima

Dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, alla Stazione Leopolda di Firenze torna l’appuntamento con TESTO [Come si diventa un libro], rassegna giunta alla quarta edizione. “STO” è il tema della nuova campagna di comunicazione di TESTO, “che legherà lo spirito e gli eventi della prossima edizione”.

Spiega Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine: “STO è un’azione, ma anche un’intenzione. È un verbo con cui giocare, che sottende mille mondi e modi diversi di aprire un libro e vivere l’incontro con la lettura. STO è un invito a fermarsi per contribuire con maggior consapevolezza al dibattito intorno a noi, all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, ma è anche un impegno rivolto a noi stessi, a prenderci il tempo e ad affinare conoscenze e strumenti per tornare poi a confrontarsi con il mondo là fuori. TESTO sarà di nuovo l’occasione di scoprire la potenza dello stare ad ascoltare, dello stare a leggere, dello stare a pensare”.

L’artwork dell’immagine di TESTO 2025 è firmato da Alessandro Gori. Lo sgabello è il The Arnold Circus Stool di Martino Gamper.

In attesa di febbraio, il tema “STO” verrà affrontato, “secondo diversi punti di vista”, anche nel corso di tre appuntamenti di CONTESTO, la serie di incontri e presentazioni in città, ospitati all’interno del Cenacolo di Santa Croce, a Firenze. Il primo incontro, dal titolo Ubi consistam? Dialogo attorno alla meraviglia dello stare, vedrà Marco Vannini, editore di testi mistici e filosofici, nonché autore di molti saggi, e Vito Mancuso, filosofo e scrittore, riflettere sullo “stare in filosofia” (giovedì 12 dicembre alle ore 18.00). A seguire, Colum McCann (29 gennaio 2025) e Stefano Mancuso (1 marzo 2025) affronteranno rispettivamente il tema dello “stare” dentro alle storie e lo “stare” della natura.