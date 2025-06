Il Premio Strega Giovani 2025 va ad Andrea Bajani

A poche ore dalla votazione della cinquina del Premio Strega 2025, per l’ambito riconoscimento romano è il momento dell’assegnazione del Premio Strega Giovani, in cui a votare sono studentesse e studenti. Ad aggiudicarselo è Andrea Bajani, davanti a Nadia Terranova e Valerio Aiolli – I particolari

In attesa di conoscere, domani, la cinquina del Premio Strega 2025, per l’ambito riconoscimento romano è il momento dell’assegnazione del Premio Strega Giovani in cui, a votare i libri in gara, sono studenti e studentesse.

Ad aggiudicarselo, è uno dei favoriti per la vittoria finale, Andrea Bajani, autore di L’anniversario (Feltrinelli), proposto da Emanuele Trevi.

Quello di Bajani, con 97 preferenze su un totale di 595 espresse, è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da oltre 100 scuole secondarie di secondo grado distribuite in Italia e all’estero. Al secondo e terzo posto si sono classificati Nadia Terranova, autrice di Quello che so di te (Guanda), con 62 voti, e Valerio Aiolli, autore di Portofino blues (Voland), con 56 voti. I tre libri ricevono un voto valido per la designazione dei finalisti al Premio Strega.

Il libro vincitore è stato annunciato nel corso dell’evento condotto da Loredana Lipperini, realizzato al Teatro Comunale con il patrocinio della Camera dei deputati e del Comune di Cardito. Hanno partecipato: Giuseppe Cirillo, Sindaco, Giovanni Solimine e Stefano Petrocchi, rispettivamente Presidente e Direttore della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Giuseppe D’Avino, Presidente di Strega Alberti Benevento e Lorena De Vita, ufficio Sponsorships di BPER Banca, che ha consegnato il Premio Strega Giovani per la migliore recensione ad Alessandra Ruotolo, studentessa del Liceo Don Gnocchi di Maddaloni (CE).

La vincitrice ha ricevuto una borsa di studio offerta dalla banca. Ecco uno stralcio della sua recensione al libro Poveri a noi di Elvio Carrieri (Ventanas).

Hanno ricevuto una menzione speciale le recensioni di Matteo Lechiara, del Liceo Classico Pitagora di Crotone, al libro Ricordi di suoni e di luci di Renato Martinoni e Allegra Raia, del Liceo Scientifico Mancini di Avellino, al libro Di spalle a questo mondo di Wanda Marasco.

L’incontro è stato anche l’occasione per raccontare la prima edizione del progetto della Fondazione Bellonci Storie di Periferia. Riportare le periferie al centro della storia, realizzato con il sostegno di Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, con la collaborazione speciale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle Periferie. Sono intervenuti il Presidente della Commissione parlamentare, on. Alessandro Battilocchio (in collegamento da remoto), il Consigliere delegato e Segretario generale di Enel Cuore Onlus, Andrea Valcalda, e la responsabile del progetto per la Fondazione Bellonci, Serena Ferraiolo.

“Il progetto, puntando sulla potenza trasformativa della cultura e della bellezza, ha coinvolto nel corso dell’ultimo anno scolastico alcune delle voci migliori della narrativa contemporanea, impegnando in laboratori di lettura e scrittura decine di ragazze e ragazzi delle aree di Tor Bella Monaca (Roma) e Caivano (Napoli). Un momento significativo del racconto di questa esperienza è stato l’intervento di Massimiliano Virgilio, scrittore e tutor del laboratorio di Caivano. L’evento ha incluso anche la proiezione di un video, realizzato dagli studenti dell’Istituto Pertini Falcone di Roma, che ha documentato il lavoro svolto nella periferia di Tor Bella Monaca con la scrittrice Elena Stancanelli offrendo uno sguardo diretto sulla partecipazione e l’entusiasmo dei giovani coinvolti”, si spiega nel comunicato.

Al Teatro Comunale di Cardito è stato assegnato infine il Premio Leggiamoci 2025, il concorso nato sulla piattaforma Leggiamoci.it in cui studenti delle scuole secondarie superiori dai 13 ai 19 anni possono condividere la loro passione per la lettura e la scrittura. Leggiamoci.it è un progetto promosso dalla Fondazione Bellonci e il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con BPER Banca, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Sistema della Formazione Italiana nel Mondo, Festival 42 gradi, idee sostenibili della libreria Vecchie Segherie Mastrototaro e SYGLA.

Premiate ex aequo Franca Pousa Oneto (in collegamento da remoto), della Scuola Paritaria Italiana Castelfranco di Córdoba (Argentina), per il racconto grafico Borsa viva, tartaruga di plastica, e Noemi Mascolo e Mariateresa Tassetto, del Liceo Braucci di Caivano (Napoli), per il racconto La leggenda della casa di ferro.

Qui i 12 libri che si giocheranno l’ingresso i finale domani sera a Benevento:

Valerio Aiolli, Portofino blues (Voland), proposto da Laura Bosio;

Saba Anglana, La signora Meraviglia (Sellerio Editore), proposto da Igiaba Scego;

Andrea Bajani, L’anniversario (Feltrinelli), proposto da Emanuele Trevi;

Elvio Carrieri, Poveri a noi (Ventanas), proposto da Valerio Berruti;

Deborah Gambetta, Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel (Ponte alle Grazie), proposto da Claudia Durastanti;

Wanda Marasco, Di spalle a questo mondo (Neri Pozza), proposto da Giulia Ciarapica;

Renato Martinoni, Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia (Manni), proposto da Pietro Gibellini;

Paolo Nori, Chiudo la porta e urlo (Mondadori), proposto da Giuseppe Antonelli;

Elisabetta Rasy, Perduto è questo mare (Rizzoli), proposto da Giorgio Ficara;

Michele Ruol, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia (TerraRossa), proposto da Walter Veltroni;

Nadia Terranova, Quello che so di te (Guanda), proposto da Salvatore Silvano Nigro;

Giorgio van Straten, La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri (Laterza), proposto da Edoardo Nesi;