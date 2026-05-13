Tra i piÃ¹ apprezzati autori di romanzi sentimentali, Nicholas Sparks ha scritto ben 28 libri (11 dei quali trasposti sul grande schermo). Tra storie d’amore tragiche e happy ending, lo scrittore americano (che torna con “Rimani ancora – Un amore oltre ogni logica”, scritto a quattro mani con il regista M. Night Shyamalan) punta a “far innamorare lettrici e lettori dei suoi personaggi”, affinchÃ© “nutrano empatia nei loro confronti”. Un viaggio tra le opere di un autore bestseller, le cui opere sono tradotte in piÃ¹ di 50 lingue…

Quando parliamo di Nicholas Sparks, parliamo di un’icona dei romanzi romantici, di un autore bestseller di storie d’amore commoventi che hanno fatto sognare intere generazioni. E che continuano tutt’ora a farlo: Ã¨ in libreria Rimani ancora – Un amore oltre ogni logica (Sperling & Kupfer), scritto a quattro mani con il regista e sceneggiatore M. Night Shyamalan (Il sesto senso, tra gli altri), celebre regista di thriller soprannaturali (e non solo).

Il nuovo libro di Sparks vede come protagonista Tate Donovan: un architetto di New York che, mentre affronta il dolore per la perdita della sorella, conosce l’affascinante e misteriosa Wren. Ma, come ci insegnano spesso le sue storie, l’amore non Ã¨ sempre facile, e per proteggere il loro legame il protagonista deve mettere in discussione (quasi) tutto.

Il romanzo arriverÃ anche al cinema, diretto proprio da M. Night Shyamalan. Nel cast figurano nomi come Jake Gyllenhaal, nei panni dell’architetto Tate Donovane e Phoebe Dynevor, che interpreterÃ Wren.

Un’infanzia che fa da ispirazione per i suoi libri

Nato a Omaha, in Nebraska, il 31 dicembre 1965, Sparks cresce con due fratelli, Michael Earl (“Micah”) e Danielle (“Dana”). Quest’ultima – deceduta a 33 anni per un tumore al cervello – sarebbe stata la sua principale fonte di ispirazione per il personaggio di Jamie Sullivan, protagonista femminile di I passi dell’amore. La sua morte avrebbe ispirato, inoltre, Un segreto nel cuore, scritto dall’autore nel 2001.

Insieme al fratello Micah, l’autore americano ha scritto Tre settimane, un mondo (Three Weeks with my Brother, 2004): durante un giro del mondo in tre settimane, i due fratelli compiono un viaggio nel tempo della loro infanzia, rivivendo episodi buffi e altri commoventi. Tra una pagina e l’altra riemergono, cosÃ¬, le figure della loro famiglia, con annesse le drammatiche esperienze che l’hanno colpita.

Sparks cresce educato al cattolicesimo, che vediamo riflesso nei suoi libri: temi ricorrenti sono infatti la fede, il destino e la spiritualitÃ .

Dalla laurea in economia ai romanzi d’amore

Dopo essersi laureato in Economia alla University of Notre Dame, nel 1989 si Ã¨ sposato con Cathy Cote (1989-2015) e si Ã¨ trasferito nella Carolina del Nord, dove inizia ha iniziato a scrivere; non a caso, la maggior parte dei suoi romanzi sono ambientati proprio in questo Stato, che rappresenta per lui “nostalgia e pace”, come ha rivelato in un’intervista del 2018 a Donna Moderna: “Mi sono trasferito lÃ¬ un inverno. Oltre a scrivere e a fare ginnastica, ogni giorno camminavo per 10 chilometri allâ€™andata e 10 al ritorno. Insieme al mio cane. Quel passeggiare quando non câ€™Ã¨ anima viva, solo tu con i tuoi pensieri, il rumore delle onde e degli uccelli, Ã¨ un modo sano per riflettere, per cercare di capire come si sta”.

Nel 1985 Sparks, ancora studente, si approccia alla scrittura: compone The Passing, che perÃ² non Ã¨ mai stato pubblicato, motivo per il quale consideriamo Il bambino che imparÃ² a colorare il buio (Wokini: A Lakota Journey to Happiness and Self-Understanding, 1990, traduzione di Maria Luisa Cosmaro) come suo debutto nella narrativa, scritto a quattro mani con l’ex atleta olimpionico Billy Mills.

Il successo con Le pagine della nostra vitaÂ

Successivamente, l’autore ha vissuto per alcuni anni a Washington, dove ha raggiunto il successo con Le pagine della nostra vita – che, fra l’altro, nel 2026 ha compiuto 30 anni dalla prima pubblicazione -, conquistando il primo posto del New York Times bestseller list. Sparks Ã¨ poi tornato in Carolina, dedicandosi a quelli che sarebbero diventati i successivi bestseller.

Una curiositÃ : nel 2003 Ã¨ uscito Come la prima volta, legato al romanzo in questione. I personaggi della storia, infatti, sono la figlia e il genero di Noah e Allie.

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Romanzi che hanno ispirato film e musical

Con oltre 130 milioni di copie vendute in piÃ¹ di 50 lingue e una presenza costante nei piani alti delle classifiche, Nicholas Sparks rappresenta un caso quasi unico nella letteratura “pop” internazionale, ma non solo. Il successo dei suoi libri (in Italia tutti pubblicati da Sperling & Kupfer e tradotti da Alessandra Petrelli, a eccezione di Il bambino che imparÃ² a colorare il buio e della nuova edizione di Le pagine della nostra vita) Ã¨ infatti stato talmente diffuso da vedere 11 di questi trasposti sul grande schermo.

Le pagine della nostra vita (The Notebook) ha inoltre ispirato un musical di Broadway, testimonianza ulteriore della forza universale delle sue storie.

“Voglio che i miei lettori si innamorino dei personaggi, e che nutrano empatia nei loro confronti”

“Cerco sempre di suscitare una risposta emotiva nei lettori e nelle lettrici”, ha raccontato lo scrittore durante l’intervista giÃ citata sopra, aggiungendo: “Voglio che provino emozioni autentiche, che sia lui o lei a trovare qualcosa, a dare un significato a quello che sta leggendo. Che si innamorino dei personaggi, che nutrano empatia, anche soffrendo quando il protagonista sta attraversando un momento di crisi. Ecco, Ã¨ questo che rende memorabile una storia. Sul lungo periodo, Ã¨ importante quello che ‘senti’ mentre leggi. Non quello che pensi…”.

Nei suoi romanzi troviamo dichiarazioni romantiche che tutte le lettrici e i lettori, soprattutto gli inguaribili romantici, vorrebbero ricevere. Le sue pagine vanno sfogliate con post-it e matita in mano, pronti ad annotare le parole piÃ¹ intense, quelle da condividere subito. A raccogliere pensieri romantici e messaggi d’amore, ci pensa tra l’altro Le parole dell’amore, il libro scritto da Sparks nel 2014, che funge appunto da raccolta delle frasi piÃ¹ belle tratte dai suoi libri.

L’amore secondo Nicholas Sparks

A proposito dell’amore, sempre a Donna Moderna Sparks ha spiegato: “Mi piace analizzare le diverse fasi: a 17 anni câ€™Ã¨ quello intenso e romantico, a 30 quello un poâ€™ piÃ¹ consapevole, a 60 lâ€™infatuazione non basta, hai bisogno di compagnia, amicizia, fiducia, onestÃ , empatia. Sono queste le cose che consentono alle persone di rimanere vicine”.

I libri di Nicholas Sparks

Il bambino che imparÃ² a colorare il buio (Wokini: A Lakota Journey to Happiness and Self-Understanding, 1990) Le pagine della nostra vita (The Notebook, 1996) Le parole che non ti ho detto (Message in a Bottle, 1998) I passi dell’amore (A Walk to Remember, 1999) Un cuore in silenzio (The Rescue, 2000) Un segreto nel cuore (A Bend in the Road, 2001) Come un uragano (Nights in Rodanthe, 2002) Quando ho aperto gli occhi (The Guardian, 2003) Come la prima volta (The Wedding, 2003) Tre settimane, un mondoÂ (Three Weeks with my Brother, 2004) Il posto che cercavo (True Believer, 2005) Ogni giorno della mia vita (At First Sight,2005) Ricordati di guardare la luna (Dear John, 2006) La scelta (The Choice, 2007) Ho cercato il tuo nome (The Lucky One, 2009) L’ultima canzone (The Last Song, 2009) Vicino a te non ho paura (Safe Haven, 2011) Il meglio di me (The Best of Me, 2012) La risposta Ã¨ nelle stelle (The Longest Ride, 2013) Le parole dell’amore (The words of love, 2014) Nei tuoi occhi (See me, 2015) La vita in due (Two by Two, 2016) Ogni respiro (Every Breath, 2017) La magia del ritorno (The Return, 2020) Quando si avvera un desiderio (The wish, 2021) Noi due come in un sogno (Dreamland, 2022) Quanti miracoli (Counting Miracles, 2024) Rimani ancora (Remain, 2025)

Qui di seguito proponiamo un viaggio – in ordine cronologico – tra i libri di Nicholas Sparks; concentrandoci, in particolare, su quelli da cui Ã¨ stato tratto un adattamento cinematografico.

Le pagine della nostra vita

Secondo romanzo nato dalla penna di Sparks, nonchÃ© quello tuttora forse piÃ¹ amato dal pubblico, Le pagine della nostra vita (The Notebook) Ã¨ stato pubblicato per la prima volta nel 1996 (ma nel 2021, in occasione dei 25 anni dalla prima uscita, Ã¨ stata proposta da Sperling & Kupfer un’edizione speciale con contenuti extra inediti, nella traduzione di Lisa Morpurgo).

I protagonisti della storia sono Allie e Noah: lui un umile operaio, lei una ricca ragazza di cittÃ . Tra i due nasce un amore appassionato, ma le loro vite sono troppo diverse, e i loro ceti sociali inconciliabili per gli anni ’40. CosÃ¬, dopo 3 settimane trascorse insieme, Allie Ã¨ costretta dai genitori a ripartire, e le loro strade si separano. 5 anni dopo lei si sta per sposare con un facoltoso avvocato, ma un giorno si imbatte in un articolo di giornale con la foto di Noah, e il passato – ma, soprattutto, l’amore per lui – riaffiora improvvisamente, costringendola a confrontarsi con i suoi (veri) sentimenti.

Nel 2004 Nick Cassavetes ha diretto l’omonimo film tratto dal romanzo, con Ryan Gosling e Rachel McAdams nei panni rispettivamente di Noah e Allie. Tra l’altro, in un’intervista a NBC News, Sparks ha dichiarato che Gosling e McAdams sono i due attori che meglio hanno interpretato i suoi personaggi tra tutti i film tratti dalle sue storie.

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Le parole che non ti ho detto

Giornalista divorziata e madre di un dodicenne, Theresa Osborne Ã¨ la protagonista di Le parole che non ti ho detto (Message in a Battle, 1998) – storia che ha preso forma nella mente di Sparks in seguito alla morte della madre, quando suo padre Ã¨ rimasto vedovo -. Durante una vacanza a Cape Cod, la donna trova una bottiglia in spiaggia. Al suo interno vi Ã¨ una lettera, firmata da un certo Garrett e destinata alla moglie defunta. Le parole strazianti riportate tra le righe colpiscono Theresa, che decide quindi di scoprire chi si nasconde dietro il misterioso autore. Tra i due nasce un sentimento travolgente, tormentato perÃ² dalle difficoltÃ e dagli amori passati. Ma, soprattutto, da un dramma che cambia completamente le loro vite.

Nel 1999 Ã¨ uscito nelle sale cinematografiche l’omonimo film, diretto da Luis Mandoki e con protagonisti Kevin Costner e Robin Wright nelle vesti di Garrett e Theresa.

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I passi dell’amore

Arriviamo ora al libro a cui Nicholas Sparks si sente piÃ¹ legato, “perchÃ© Landon, in fondo, Ã¨ l’unico dei miei protagonisti che posso dire di ‘essere stato'” (ha affermato in un’intervista a Sul Romanzo). Landon e Jamie sono caratterizzati da due personalitÃ diametralmente opposte, passioni e amici che non si incrocerebbero neanche nel multiverso. Eppure, l’autore riesce a dimostrare il contrario con il romanzo I passi dell’amore (A Walk to Remember, 1999).

Lui Ã¨ il tipico ragazzo dagli amori fugaci e dalle promesse sussurrate; lei Ã¨ la timida figlia del ministro battista della cittÃ , dedita al volontariato. Al ballo della scuola, i due si ritrovano costretti a fare coppia, e, inaspettatamente, nasce una travolgente intesa. Ma quando una di quelle notizia che mai si vorrebbero ricevere piomba nella loro vita, Landon e (soprattutto) Jamie devono affrontare la prova piÃ¹ difficile, cambiando per sempre il loro destino.

Il film tratto dall’omonimo romanzo Ã¨ uscito nel 2002, e vede alla regia Adam Shankam. Shane West interpreta Landon, mentre Jamie Ã¨ affidata a Mandy Moore.

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Come un uragano

Su un’isoletta del North Caroline, si incrociano i destini di Paul e Adrienne, protagonisti del romanzo Come un uragano (Nights in Rodanthe, 2002). Lui Ã¨ un prestigioso medico, che Ã¨ sempre stato assente per la famiglia, e si ritrova ora pentito per questo; Adrienne, lasciata dal marito per una donna piÃ¹ giovane, vive con i figli adolescenti. I due si incontrano per caso in una locanda, in quel posto che sta per essere travolto da un uragano (come, d’altronde, le loro vite), riscoprendo la bellezza della complicitÃ e il desiderio di abbandonarsi all’amore.

Cinque anni dopo l’uscita del libro, nelle sale italiane Ã¨ arrivato anche il film tratto dal romanzo, con la regia di George C. Wolfe. Richard Gene e Diane Lane interpretano rispettivamente i ruoli di Paul e di Adrienne.

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Ricordati di guardare la luna

Un amore epistolare che supera barriere e la distanza dell’oceano. Ãˆ quello tra John, un ragazzo solitario arruolatosi nell’esercito, e Savannah, studentessa esuberante e religiosa dedita al volontariato. Durante una licenza di John, i due si incontrano sulla spiaggia di Wilmington, nel North Carolina.

Prende forma, cosÃ¬, una storia d’amore fatta di promesse e di attesa, che lo scrittore racconta nel romanzo Ricordati di guardare la luna (Dear John, 2006). Terminata la licenza, il protagonista riparte, attendendo con ansia il congedo per tornare dalla sua amata. L’attentato alle torri gemelle, perÃ², stravolge i piani di John, che a casa torna solo dopo 5 anni. Desideroso di trovare Savannah, il ragazzo Ã¨ costretto a confrontarsi con una realtÃ inaspettata, che deve riuscire ad accettare.Â

Nel 2010, il regista svedese Lasse HallstrÃ¶m ha trasformato Ricordati di guardare la luna in un film, affidando i ruoli di John e Savannah rispettivamente a Channing Tatum e Amanda Seyfried.

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La scelta

Proseguendo questo viaggio tra i libri di Nicholas Sparks, veniamo a La scelta (The Choice, 2007). Trevis Ã¨ un affascinante veterinario che non crede nelle relazioni a lungo termine; Gabby Ã¨ una pediatra. Dopo un burrascoso incontro, i due comprendono di non poter fare a meno l’uno dell’altra, almeno fino a una drammatica svolta. Addolorato e pieno di dubbi, Trevis si chiede fino a che punto si puÃ² arrivare per amore.

Benjamin Walker e Teresa Palmer danno vita a Trevis e Gabby, mettendo in scena La scelta. La pellicola Ã¨ stata prodotta nel 2016 sotto la regia di Ross Katz, ed Ã¨ attualmente presente su Prime Video.

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Ho cercato il tuo nome

In Ho cercato il tuo nome (The Lucky One, 2009), Nicholas Sparks narra la storia di Logan, un marine che, durante una missione in Iraq, trova nella sabbia la foto di una ragazza. Convinto che gli abbia portato fortuna, Logan decide di cercarla, convinto di essere in debito con lei. Quando finalmente la trova, tra i due nasce una passione travolgente. Non le racconta, perÃ², dell’immagine trovata quando era in missione, e questo segreto si trasforma in una minaccia che rischia di mettere in pericolo il loro amore.

A dare un volto al protagonista, questa volta, Ã¨ niente meno che Zac Efron, mentre nei panni di Beth, c’Ã¨ Taylor Schilling. Scott Hicks trasporta sul grande schermo Ho cercato il tuo nome a tre anni dall’uscita del libro, continuando ad amplificarne il successo.

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L’ultima canzone

Veniamo ora a uno dei libri piÃ¹ apprezzati di Nicholas Sparks, L’ultima canzone (The last song, 2009). Dopo il divorzio dei genitori, la vita di Veronica Miller Ã¨ stata completamente stravolta. Tre anni dopo, ancora furiosa con il padre, Ronnie (Veronica) viene mandata dalla madre a trascorrere l’estate con lui a Wrightsville Beach, inconsapevole che quello sarebbe stato il periodo piÃ¹ emozionante della sua vita. Ãˆ proprio lÃ¬, infatti, che Ronnie incontra Will, con cui nasce un amore intenso e appassionato.

Durante le settimane, la protagonista migliora inoltre il rapporto con il padre, ma proprio quando l’estate sta per finire, scopre che lui ha un cancro allo stomaco. In L’ultima canzone, Sparks non racconta solo una storia d’amore, ma esplora anche il rapporto conflittuale con i genitori, e il percorso per riuscire a trovare la forza necessaria per reagire agli eventi sconvolgenti della vita.

Protagonista dell’omonimo film del 2010, diretto da Julie Anne Robinson, Ã¨ Miley Cyrus, nota per la serie televisiva Disney Hannah Montana e volto di Ronnie nella pellicola di Robinson. A interpretare Will troviamo invece Liam Hemsworth, il Gale Hawthorne di tutti e quattro i film di Hunger Games. Per il padre di Ronnie, Steve Miller, c’Ã¨ Greg Kinnear.

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Vicino a te non ho paura

Due anni dopo L’ultima canzone, Nicholas Sparks scrive Vicino a te non ho paura (Safe Haven, 2011). Nell’annoiata cittadina di Southport, arriva una ragazza affascinante e misteriosa, che cattura l’attenzione di tutti: si tratta di Katie, una 29enne che trova lavoro come cameriera, decisa a evitare qualunque legame. Ma a scalfire questo muro Ã¨ Alex, vedovo con due figli; i due si innamorano, costruendo una nuova vita insieme. Katie, perÃ², nasconde un segreto che rischia di mandare in pezzi tutto; la ragazza deve trovare il coraggio per evitare che il passato prenda il sopravvento e proteggere il suo sentimento per Alex.

Dopo la trasposizione cinematografica di Dear John, Lasse HallstrÃ¶mÂ firma anche la pellicola Safe Haven, uscita nel 2013. Julianne Hough e Josh Duhamel sono nelle vesti, rispettivamente, di Katie e Alex (inizialmente il ruolo di Katie fu proposto a Carey Mulligan e successivamente a Keira Knightley, la quale accettÃ² ma in un secondo momento rinunciÃ² per girare il film Tutto puÃ² cambiare).

Il meglio di me

Un amore adolescenziale destinato a perdersi, per poi ritrovarsi anni dopo, piÃ¹ forte di prima. Ãˆ questa la trama di Il meglio di me (The best of me, 2012). La storia inizia nella primavera del 1984, quando Amanda e Dawson frequentano il liceo.

Lei appartiene a una famigliaÂ potente, mentre lui Ã¨ figlio di criminali: una relazione appassionata che sfida le convenzioni sociali di Oriental, una cittadina nella Carolina del Nord. Alla fine di quell’estate, le loro strade si separano. 25 anni dopo, la morte di Tuck, un amico in comune, li fa ritrovare per il funerale. In un solo weekend, Amanda e Dawson si rendono conto che i loro sentimenti non si sono mai spenti, ma il sogno di una vita insieme Ã¨ ormai irrealizzabile. Nuove difficoltÃ e dolori li attendono, ma nella consapevolezza che il loro amore Ã¨ destinato a durare per sempre.

Distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 17 ottobre 2014, il film The best of me Ã¨ stato diretto da Michael Hoffman. La scelta del ruolo di Dawson era inizialmente ricaduta su Paul Walker, ma in seguito alla sua morte il personaggio fu affidato a James Marsden; la versione giovane di Dawson Ã¨ interpretata invece da Luke Bracey. Per quanto riguarda il personaggio di Amanda, Liana Liberato ha prestato il volto all’Amanda liceale, mentre Michelle Monaghan a quella adulta.

La risposta Ã¨ nelle stelle

Due storie d’amore diverse appartenenti a due epoche differenti si incontrano nel romanzo La risposta Ã¨ nelle stelle (The longest Ride, 2013). Si tratta di Ira, un anziano signore che dopo un incidente stradale, incastrato e ferito, crede di vedere l’amata moglie Ruth, morta anni prima, che lo sprona a tenere duro. Poco lontano da lÃ¬, Sophia conosce Luke, un bull rider, e inevitabilmente se ne innamora. Due coppie che apparentemente non hanno nulla in comune, ma che il destino fa incontrare nel modo piÃ¹ emozionante e inaspettato.

Trasportato nelle sale cinematografiche nel 2015, l’omonimo film The longest Ride Ã¨ stato diretto da George Tillman Jr. La giovane coppia Ã¨ nelle mani di Britt Robertson (Sophia) e Scott Eastwood (Luke); il vecchio Ira Ã¨ interpretato da Alan Alda, mentre nelle scene da giovane troviamo Jack Huston (in queste compare anche la moglie Ruth con il volto di Oona Chaplin).

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Quanti miracoli

Veniamo ora a Quanti miracoli (Counting miracles, 2024), penultimo libro di Sparks, che presto dovrebbe arrivare sul grande schermo (secondo alcune voci Alan Richson interpreterÃ il protagonista, Tanner).

Ranger dell’esercito, Tanner Hughes Ã¨ cresciuto con i nonni. Prima di morire, la nonna gli rivela il nome del padre e dove trovarlo. Il protagonista parte quindi per Asheboro, in North Carolina. Proprio qui incontra Kaitlyn Cooper, con cui scatta un’immediata connessione. Il loro destino si intreccia con quello del vecchio Jasper, perseguitato da un tragico incidente avvenuto decenni prima. Tre vite destinate a cambiare per sempre grazie a un inaspettato miracolo.

Rimani ancora – Un amore oltre ogni logica

L’ultimo romanzo di Sparks, il giÃ citato Rimani ancora – Un amore oltre ogni logicaÂ (Remain, 2025), vede come protagonista Tate Donovan: un tempo architetto di successo a New York, non riesce ora a trovare un posto dove rifugiarsi dal dolore della morte di Sylvia, sua sorella. Ma a tormentarlo maggiormente Ã¨ l’ultimo segreto di lei: la capacitÃ di vedere gli spiriti che camminano tra i vivi.

Mentre cerca di comprendere il sottile confine tra vita e aldilÃ , e nella speranza di un nuovo inizio, Tate incontra l’affascinante Wren. Con la misteriosa donna nasce subito un forte legame, ma per salvare il loro amore da ombre pericolose, il protagonista deve scavare nel passato e mettere in discussione ogni certezza.

Altri romanzi di Sparks

Tra gli altri libri di Nicholas Sparks, troviamo Un cuore in silenzio (The Rescue, 2000), Quando ho aperto gli occhi (The Guardian, 2003), Il posto che cercavo (True Believer, 2005), Ogni giorno della mia vita (At First Sight, 2005), Nei tuoi occhi (See me, 2015), La vita in due (Two by two, 2016), Ogni respiro (Every breath, 2017).

Tra i piÃ¹ recenti, La magia del ritorno (The return, 2020), Quando si avvera un desiderio (The Wish, 2021) e Noi due come in un sogno (Dreamland, 2022).

“ContinuerÃ² a scrivere finchÃ© avrÃ² una storia che vale la pena raccontare, o almeno finchÃ© non terminerÃ² quel libro dopo il quale valga la pena ritirarsi. E credo di poter ancora fare di meglio”. Parola dell’autore nella giÃ citata video-intervista a Nbc News. Le sue affezionate lettrici (e i non pochi lettori), nell’attesa, continueranno in ogni caso a non perdersi le sue nuove storie.

Fotografia header: Nicholas Sparks nella foto di Paulo Salud