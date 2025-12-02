I 10 migliori libri del 2025 per il New York Times

Dopo il “listone” dei 100 migliori libri del 2025, la redazione di “The New York Times Book Review” ha svelato i suoi 10 migliori libri dell’anno. Spazio a Arundhati Roy, Kiran Desai e Daniel Kehlmann – L’elenco completo

Come ogni anno, tra novembre e dicembre la redazione di The New York Times Book Review pubblica l’ormai sempre atteso listone dei 100 migliori libri dell’anno, di cui abbiamo parlato qui.

A distanza di una settimana è tempo di ridurre la selezione e stilare la lista dei 10 migliori libri del 2025 (tra fiction e non fiction).

Nell’ambita top ten risaltano nomi noti in Italia con opere già pubblicate e altre in corso di traduzione. Troviamo infatti Arundhati Roy e il suo memoir Il mio rifugio e la mia tempesta (Guanda, traduzione di Tiziana Lo Porto). Ma anche The Loneliness of Sonia and Sunny di Kiran Desai: il nuovo libro dell’autrice indiana sarà pubblicato nel 2026 da Adelphi.

In classifica anche Il regista di Daniel Kehlmann. Il libro, pubblicato da Feltrinelli con la traduzione di Monica Pesetti, racconta la storia del regista austriaco Georg Wilhelm Pabst, tra compromessi e illusioni.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Spazio poi a Stone Yard Devotional di Charlotte Wood, romanzo che arriverà in Italia nella primavera 2026 per Fazi, e The Sisters dello scrittore Jonas Hassen Khemiri, già noto per Tutto quello che non ricordo (Iperborea) e Chiamo i miei fratelli (Einaudi).

Presente inoltre lo scrittore statunitense Daniel Kraus con il suo Angel Down (in Italia è stato pubblicato recentemente per Ne/oN Whalefall – Nella balena).

Tra le opere di non fiction selezionate da The New York Times Book Review invece troviamo A marriage at sea di Sophi Elmhirst, che sarà pubblicato da NN nel corso del prossimo anno, e Wild Thing – A life of Paul Gauguin di Sue Prideaux, autrice di Io sono dinamite per DeAgostini.

A chiudere la lista Mother Emanuel di Kevin Sack e There is no place for us – Working and homeless in America di Brian Goldstone.

Per scoprire quali sono gli altri libri più interessanti dell’anno vi suggeriamo anche la lista dei migliori 100 secondo il New Yorker. Mentre in questo articolo potete trovare i 34 consigli a cura dei collaboratori e delle collaboratrici del nostro sito: non una classifica, nel nostro caso, bensì un percorso di lettura sentimentale.