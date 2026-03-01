Kay Scarpetta, dai libri bestseller di Patricia Cornwell alla serie tv con Nicole Kidman

Ispirata alla serie di romanzi di Patricia Cornwell con protagonista l’anatomopatologa Kay Scarpetta, dall’11 marzo arriva su Prime Video la serie tv “Scarpetta”, con Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis… – La trama, il trailer e i libri che hanno ispirato l’adattamento

Dal libro alla tv, come si suol dire. Tra le novità televisive per gli amanti del thriller e del giallo, su Prime Video dall’11 marzo arriva Scarpetta, una nuova serie ispirata alla celebre saga di romanzi firmata da Patricia Cornwell.

A novembre erano già circolate le prime immagini di Nicole Kidman nei panni della protagonista di una delle saghe letterarie più longeve e apprezzate, suscitando curiosità anche tra chi non conosce ancora il personaggio. Ma chi è Kay Scarpetta? E che tipo di serie sarà questo adattamento?

La serie tv ispirata ai romanzi di Patricia Cornwell

Andiamo con ordine. Scarpetta è una produzione Amazon MGM Studios (in collaborazione con Blumhouse Television, Blossom Films, Comet Pictures e P&S Projects) ed è sviluppata e scritta da Liz Sarnoff, che ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva e showrunner.

La serie tv, la cui prima stagione è composta da otto episodi, segue le indagini e le vicende personali del medico legale Kay Scarpetta, sempre decisa a scoprire la verità e rendere giustizia alle vittime (e alle loro famiglie). Ed è proprio seguendo la protagonista che si entra nel mondo delle analisi forensi e della psicologia criminale, ma anche nella vita privata di Kay…

Accanto a Nicole Kidman troviamo Jamie Lee Curtis (nei panni della sorella di Kay), Bobby Cannavale (il detective Pete Marino), Simon Baker (il profiler dell’FBI Benton Wesley) e Ariana DeBose (che interpreterà la nipote di Kay). Completano il gruppo degli interpreti principali Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale e Hunter Parrish.

La trama della serie tv La serie tv Scarpetta

Veniamo ora alla trama. La serie tv Scarpetta ruota attorno a un caso che ha segnato la carriera della protagonista ventotto anni prima e che ora rischia di trasformarsi nella sua rovina. Kay Scarpetta si trova infatti a dover smascherare un serial killer, mentre il passato torna a intrecciarsi con il presente. Parallelamente, emerge la complessità dei rapporti familiari di Kay, in particolare con la sorella…

I libri-bestseller

Nel 1994 arrivava per la prima volta in Italia il romanzo Postmortem (edito da Mondadori e ora in libreria in una nuova veste grafica), e con esso Kay Scarpetta. In questi quasi trent’anni sono stati molti i romanzi pubblicati, più di venti, con protagonista il medico legale e il successo non è mancato.

Patricia Cornwell è tra le scrittrici contemporanee di thriller e gialli più amate e i suoi romanzi sono immancabili nella libreria degli appassionati e delle appassionate del genere. Con l’esordio, uscito in lingua inglese nel 1990, la scrittrice nata a Miami nel 1956 si fa notare per l’attenzione data alle dettagliate analisi scientifiche e psicologiche.

Ma è con i romanzi successivi, in cui non mancano assassini seriali e cruenti omicidi, che i fan si affezionano all’investigatrice di origini italiane. Tra questi ricordiamo Causa di morte (in Italia per Mondadori nel 1998, traduzione di Anna Rusconi), in cui Scarpetta indaga sulla morte di un giornalista, impegnato a scoprire cosa si nasconde nel vecchio arsenale della Marina a Richmond (città della Virginia in cui sono ambientate molte vicende).

E poi Predatore (2005, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani): Kay Scarpetta lavora da qualche tempo a Miami e per scoprire l’identità di un serial killer chiede l’aiuto della nipote Lucy, entrata a far parte delle forze dell’ordine.

Nelle opere più recenti, compreso Taglio letale (2025, traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso) l’anatomopatologa Scarpetta è ancora pronta a gettarsi su nuovi scottanti casi, nonostante l’età. Proprio nel romanzo pubblicato a novembre Kay viene chiamata a investigare sul serial killer noto col nome di Squartatore Fantasma. Più dettagli vengono a galla e più è chiaro che anche la vita di Scarpetta è in pericolo.

Fotografia header: Locandina serie Scarpetta (credit Amazon MGM Studios)