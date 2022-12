“Nella perfida terra di Dio” ora è a fumetti

“Avevo un conto aperto con il fumetto”, svela Omar Di Monopoli nella postfazione all’edizione a fumetti del suo romanzo “Nella perfida terra di Dio”, intitolata “Io i fumetti volevo farli”: “Per me il futuro professionale più ambìto, l’unico che riuscivo a immaginare per quell’imberbe sognatore che ero sul finire degli Ottanta, altro non poteva essere che un futuro da cartoonist…”

“Avevo un conto aperto con il fumetto. Un debito antico maturato da qualche parte nell’infanzia e poi proseguito sino a rivestire un peso non indifferente nel mio lavoro di scrittore. E non mi riferisco solo agli inevitabili obblighi ispirazionali: la costruzione delle trame, l’impronta di certi personaggi, il ricorso all’onomatopea e tutta la panoplia di stratagemmi narrativi tipici del medium fanno parte del mio retaggio autoriale sino a un certo punto. Il fatto è che io, i fumetti, all’inizio della mia carriera volevo farli. Non dico scriverli. No. Disegnarli proprio. Perché per me il futuro professionale più ambìto, l’unico che riuscivo a immaginare per quell’imberbe sognatore che ero sul finire degli Ottanta, altro non poteva essere che un futuro da cartoonist…”.

Inizia così la postfazione dello scrittore Omar Di Monopoli, dal titolo Io i fumetti volevo farli, all’edizione a fumetti del suo romanzo Nella perfida terra di Dio, in uscita per Sergio Bonelli Editore (il fumetto è scritto dallo stesso scrittore pugliese, è sceneggiato da Maurizio Colombo ed è disegnato da Giuseppe Baiguera).

Ambientato in un Salento da post apocalisse, nell’opera di Di Monopoli il paese di Rocca Bardata è cornice di una vicenda corale incandescente, interpretata da personaggi indimenticabili: un ex pezzo grosso della Sacra Corona Unita, Tore, ritorna nel paese natale, dopo anni di esilio, assetato di vendetta. Sarà accolto dai suoi due figli, Gimmo e Michele, due anime randagie pronte a essere inghiottite dal male che le circonda, entrambi convinti che il fuggiasco abbia ucciso la loro madre…

Un western contemporaneo che ha l’impatto di un film di Fernando di Leo e il senso del grottesco proprio del Gotico Sudista di Flannery O’Connor…

Il romanzo Nella perfida terra di Dio, che ora è diventato un fumetto, è stato pubblicato da Adelphi nel 2017. In precedenza, lo scrittore di Manduria, classe ’71, aveva pubblicato, da Isbn edizioni, Uomini e cani, Ferro e fuoco, Aspettati l’inferno e La legge di Fonzi. Lo scorso anno è uscito da Feltrinelli Brucia l’aria.